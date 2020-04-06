Gartley Butterfly Pattern EA

Gartley Butterfly Pattern EA
Описание
Советник автоматически торгует на основе гармонических паттернов — популярных фигур технического анализа, впервые представленных Гарольдом МакКинли Гартли (Harold McKinley Gartley) и впоследствии систематизированных и расширенных Скоттом Карни (Scott Carney), автором таких паттернов, как Bat, Crab, Shark, Deep Crab и Alternate Bat.
Робот распознаёт и работает со следующими фигурами: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives.
Паттерны формируются на основе уровней Фибоначчи, с возможностью гибкой настройки допуска отклонений.

Советник:

  • сканирует график на заданном таймфрейме (например, H1, H4; по умолчанию — H3),

  • открывает сделки по подтверждённым паттернам с заданными параметрами,

  • рассчитывает объём позиций фиксированным лотом или по заданному уровню риска,

  • управляет открытыми сделками с помощью трейлинг-стопа, перевода в безубыток, ограничений на количество ордеров и расстояние между ними.

Реализована визуализация всех паттернов на графике, а также торговая панель с отображением статистики и информации по текущим позициям.

Для того чтобы паттерны отображались корректно, используйте тот же таймфрейм, который указан в настройках параметров меню советника.

Поддерживаемые активы
Валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD
Нефть: Brent, WTI
Криптовалюты: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) и другие популярные токены
Драгоценные металлы: золото (XAU/USD), серебро (XAG/USD)

Советник подходит для работы как на классическом рынке Forex, так и на рынках сырья и цифровых активов.

Рекомендации по использованию
Советник оптимизирован для торговли валютной парой GBP/USD. Тестирование проводилось на демосчёте брокера Roboforex.
Для активации вам нужно:

  • указать Stop Loss = 0,

  • включить Trailing Stop = true,

  • включить Break Even = true.

Рекомендуется провести оптимизацию под вашего брокера, так как спред, время торговли и другие параметры могут отличаться.

Основные параметры и функции советника

Общие настройки
• Magic Number — уникальный идентификатор для сделок советника
• Working Timeframe — таймфрейм, на котором будет производиться анализ графика и поиск гармонических паттернов (например, H1, H3, H4)
• Max Spread (points) — максимально допустимый спред (в пунктах), при превышении которого вход в сделку не совершается

Настройки паттернов
• Lookback Bars — количество последних свечей, которые анализируются для поиска паттернов
• Min Pattern Size (points) — минимальный размер паттерна в пунктах
• Fibonacci Tolerance — допустимое отклонение при проверке соответствия уровням Фибоначчи (например, 0.05 = 5%)
• Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — включение или отключение поиска и торговли по каждому из указанных паттернов

Управление рисками
• Lot Calculation Method — метод расчета объема позиции: фиксированный лот или расчет риска как процент от баланса
• Fixed Lot Size — фиксированный размер лота при выборе соответствующего метода
• Risk % per Trade — процент от текущего баланса, который будет рискован в одной сделке (используется при расчете лота по риску)
• Max Simultaneous Positions — максимальное количество одновременно открытых позиций

Стоп-лосс и тейк-профит
• Stop Loss (points) — размер стоп-лосса в пунктах (если установлен 0, стоп-лосс не используется)
• Take Profit (points) — размер тейк-профита в пунктах

Трейлинг-стоп
• Use Trailing Stop — включение или отключение трейлинг-стопа
• Trailing Start (points) — минимальное движение цены в вашу сторону (в пунктах), после которого начинается работа трейлинг-стопа
• Trailing Distance (points) — расстояние в пунктах, на котором будет выставлен трейлинг-стоп от текущей цены
• Trailing Step (points) — шаг срабатывания трейлинг-стопа (минимальное движение цены для смещения стопа)

Break Even (перевод в безубыток)
• Use Break Even — включение функции переноса стоп-лосса в безубыток
• Break Even Start (points) — количество пунктов прибыли, при достижении которых стоп переводится в точку безубытка
• Break Even Offset (points) — смещение стопа от точки входа при переводе в безубыток

Фильтры ордеров
• Min Distance Between Orders (points) — минимальное расстояние в пунктах между открываемыми ордерами
• Min Time Between Orders (minutes) — минимальное время (в минутах) между открытием сделок

Отображение и панель
• Draw Patterns — включение отображения найденных паттернов на графике
• Show Panel — включение панели управления советником на графике
• Show Trade History — отображение истории сделок
• Show Profit Labels — отображение меток с прибылью по сделкам
• Show Close Line — отображение линии закрытия сделок
• Show Fibonacci — отображение уровней Фибоначчи на паттернах

Цвета паттернов и элементов
• Настройка цветов для каждого типа паттерна и элементов панели
• Line Width — толщина линий паттернов на графике
• Font Size — размер шрифта для подписей и меток

Цвета панели
• Panel Background Color — цвет фона панели
• Panel Text Color — цвет текста на панели
• Panel Edit Color — цвет полей редактирования
• Panel Profit Color — цвет текста с прибылью
• Panel Loss Color — цвет текста с убытком

Заключение
Gartley Butterfly Pattern EA — это мощный и гибкий инструмент для автоматической торговли по гармоническим паттернам. Он подходит как для внутридневной, так и для среднесрочной торговли, позволяет автоматизировать поиск сложных технических формаций и точно управлять сделками на различных рынках — от валют до криптовалют и сырья.

Важно
Перед использованием обязательно протестируйте и оптимизируйте параметры советника под торговые условия вашего брокера. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками. Используйте демо-счёт и соблюдайте правила управления капиталом.

