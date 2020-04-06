The Techno Deity EA MT5

The Techno Deity — XAUUSD Dijital Hakimiyet

Canlı Sinyal: Sistem performansını resmi hesaptan takip edin: https://www.mql5.com/en/signals/2349716

Promosyon: Cryon X-9000 danışmanını hediye olarak alabilirsiniz. Detaylar için doğrudan benimle iletişime geçin.

The Techno Deity, altın piyasasındaki yapısal düzeni hedefleyen yüksek teknolojili bir ticaret sistemidir. Kurumsal ilgi bölgelerini tespit ederek hassas girişler sağlar.

Avantajlar

  • Likidite Zekası: Gizli emir topluluklarını tarar.

  • Sinirsel Trend Filtresi: Gürültüyü ve sahte hareketleri eler.

  • Sıfır Izgara: Martingale veya ızgara kullanmaz. "Tek giriş - tek çıkış" prensibiyle çalışır.

Teknik Detaylar

  • Enstrüman: Altın (XAUUSD)

  • Zaman Dilimi: H1

  • Mevduat: 500 USD önerilir / 200 USD minimum.

Sorumluluk Reddi Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Risk kullanıcıya aittir.

Önerilen ürünler
Fusion EA Master
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Uzman Danışmanlar
https://youtu.be/U-tBtaEwaCk?si=yPZ0pFar0oyFq2SP Fusion EA Master: The Confluence Trading Powerhouse The price of Fusion EA Master is set to increase by 5% with every 10 copies sold. Overview Fusion EA Master is a highly versatile and robust Expert Advisor (EA) developed for the MetaTrader 5 platform. Designed to navigate complex market conditions, Fusion EA Master utilizes a Confluence Strategy , combining technical indicators with advanced Price Action patterns and stringent risk management r
Hedging Pro Ultimate
Sugianto
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Hedging Pro Ultimate is an expert advisor designed to work fully automatically or semi-automatically. MT4 Version  |  Product Knowledge & Setfile Suggested pairs: EURUSD,  GBPUSD, XAUUSD Expert parameters: 1. Manage Open Positions + Open Position Mode: Select the open position method + Delete trendline after opening a position: set false for continuous pending orders. + Continue New Cycle: set false to stop a new cycle trade. 2. Manage pending orders + Pending Orders: Enable Virtual Pending O
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Venom US30 Scalp – VENOM LABS Tarafından Güçlendirilmiş Hassas US30 Scalping Stratejisi HESABINIZI ASLA PATLATMAYACAK EA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Zaman dilimi farklı olan brokerlar için (örneğin Exness), eğer brokeriniz GMT+3 değilse son girdiyi TRUE olarak ayarlayın. Yalnızca  H1 dakikalık zaman dilimini kullanın. ️ Uyarı : Yanlış zaman dilimi veya zaman aralığı ayarları EA'nın hatalı çalışmasına neden olabilir. GİRİŞ FİYATI SADECE 24 SAATLİKTİR – Şimdi kopyanızı
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Uzman Danışmanlar
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
Pinbar Detector EA
Aissam Atti
Uzman Danışmanlar
Ürün Adı: Profesyonel Pinbar Dedektörü | Gerçek Zamanlı Sıfır Gecikme Tespiti | M15 M30 H1 H4 | Çoklu Sembol Tarayıcı | Katı Kalite Filtreleri | MetaTrader 5 Kısa Açıklama: Sadece en güçlü Pinbar’ları algılayan profesyonel bir dedektör. Mum kapanır kapanmaz anında tespit — sıfır gecikme. Zayıf sinyalleri filtreler, yalnızca fitil/gövde oranı ≥ 3 ve ana fitil oranı ≥ %60 olan yüksek kaliteli ters dönüşleri gösterir. M15, M30, H1, H4 zaman dilimleriyle çoklu sembol izleme. Kaliteye odaklanan trade
SP500 Fast Collector
Dmitrij Petrenko
Uzman Danışmanlar
SP500 Fast Collector Automatic scalping trading! The trading system is designed to earn on market fluctuations. I do not offer any gifts or bonuses for a purchase or a positive review! The SP500 Fast Collector advisor has been tested in a closed test, showed excellent results, is worthy of respect, and does not require marketing tricks and manipulations. The SP500 index includes 505 of the largest US companies and, on average, it grows by 10% per year. A unique trading system based on the e
Soft Manager EA
Aliaksei Pinchuk
5 (3)
Uzman Danışmanlar
More information, monitoring Trading report for the last few months, REAL Account :      https://drive.google.com/drive/folders/1Wd5nZHpEX_deCnSEm9fC05hWkAUXW3IW?usp=drive_link //--> This EA is the product of my development over several years. The result is what you see now!  I don't use marketing tricks like machine learning, artificial intelligence, or trading with overfitting (overoptimized) backtests for a single instrument. It is the universal trend EA based on the search for a correction
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Uzman Danışmanlar
Savage Capital Max Scaling Pro, en iyi ölçeklenebilir EA, CANLI PİYASA KOŞULLARINDA kullanılabilen herhangi bir piyasa için kullanılabilir. Otomatik Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) yerleştirme ile birlikte, bir Trail Stop (TS) tekniği ve çalışan bir ticaretten para toplamak için aç gözlü bir para toplayıcı modu uygulanmıştır, hatta TP ulaşılmamış olsa bile. Bu Uzman Danışman, birçok yıl EA-Geliştirme-Deneyimi ve yüksek becerilere sahip bir ticaret uzmanlığının bir sonucudur. Kendi tarafımdan
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
Uzman Danışmanlar
This program works on the MT5 platform and on a time frame of 30 minutes, and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
Marksman MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Nişancı EA – Hassas Giriş. Temiz Uygulama. Nişancı, piyasayı tek bir hassas atışla vurmak için tasarlanmış, tek atış stratejisine dayalı otomatik bir Uzman Danışmandır (EA) – her pozisyonda Kar Al ve Zarar Durdur'u kullanır. Gerçek bir nişancının becerilerinden ilham alan bu EA, en iyi fırsatları yüksek doğrulukla filtrelemek için OsMA, Stokastik Osilatör ve Hareketli Ortalama k
Sembii scalper
Adiyakhuu Gantumur
Uzman Danışmanlar
Hello, I've dedicated ten years of experience to develop my first commercial EA, and I'm delighted to present it to you. This EA employs a breakout scalping strategy, abstaining from risky tactics like martingale, grid, tick scalping, averaging, etc. Currently, it exclusively operates on the USDJPY pair for MetaTrader 5, with plans for expansion across multiple pairs in the future. Additionally, a MetaTrader 4 version will be released soon. I am committed to providing a transparent and honest tr
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
FVG Trader Pro
Erik Gall
Uzman Danışmanlar
Fair Value Gap EA on the 1hour chart. Finds Fair value gaps, and places smart trades based on them.  No unrealistic bullshit, pure price action, no lagging indicators. steady profit stream. NSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD  Timeframe: 1H       ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: any Spreads: Low Spread Min Deposit: $2000   Before running on live, do some backtests to find a good setting. or message me. give it a try and leave a positve comment. impress yourself from the DEMO . Better yet, le
Grid Master EA
Andrii Hurin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Grid Master is a highly customizable fully automated grid trading algorithm. It is designed to capture market volatility and convert it to profit. Wherever there is movement in the market, there is potentially money to be made Grid Master has a powerful trading potential and is easy to set up and use. It has a built-in information Trading Panel to show performance and statistics, News Filter and Trading Time Filter to protect your capital. How the advisor trades: First, you choose the direc
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Uzman Danışmanlar
REVERA EA,   EURUSD + AUDUSD + AUDCAD Piyasasındaki Güvenlik Açıklarını Belirlemek İçin Çok Para Birimli, Esnek, Tam Otomatik ve Çok Yönlü Açık Bir Araçtır! Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 REVERA REHBERİ Sinyaller Komisyon Broker İadesi Güncellemeler Benim Blogum Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 590 $  Bu      
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Uzman Danışmanlar
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
MT5 to MT5 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Yardımcı programlar
MT5 to MT5 Trade Copier: Unified Master-Slave Trade Replication for MetaTrader 5 Unlock seamless trade replication with the MT5 to MT5 Trade Copier, a powerful and versatile Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, now reengineered into a single, efficient solution. This updated version combines Master and Slave functionalities into one EA, allowing you to effortlessly switch between modes with a single parameter. Whether you are mirroring trades across accounts, managing client portfolios, or sca
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
The XAUUSD is a special asset with special characteristics that needs a special optimization of the products, we have created a system that adapts to this value and tries to take advantage of its advantages and eliminate the differences. Although this system is designed and optimized for use in the XAUUSD, it can be used in other pairs and values, including stock indices and commodities. It is a system that through an algorithm of multiple operations and multiple lots tries to make a profit o
Stabilized Funds EA
Albert Villar I Ortiz
Uzman Danışmanlar
Stabilized Funds EA   is a fully automatic Expert Advisor built for the  EURUSD  currency pair. Stabilized Funds EA   does   not use Martingale and Grid, All Trades are covered by  StopLoss  and  TakeProfit .  Stabilized Funds EA   only works in EURUSD currency pairs. Stabilized Funds EA   has been tested for more than  5 years  in   Strategy Tester   . ************************************************************************************************************************************************
Skullper
Anesu Mavhura
Uzman Danışmanlar
Visit Tradinbots4u.com to download this bot at a discounted price To use this expert advisor you must have: 1000$  min deposit Leverage 1:100 A trading account that only trades standard lots A VPS for optimal performance. A hedge account Trading is a risky investment. Unfortunately many traders blow their accounts because they lack patience or they fail to commit to their strategy. This is why some people decide to trade using a expert advisor.  My expert advisor Skullper is a fully automated
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Uzman Danışmanlar
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Alpha Sniper
Raj Balkrushna Kale
Uzman Danışmanlar
Overview Alp ha Sniper is an advanced Smart Money Concept (SMC)-based trading bot designed to trade with precision using institutional logic. It focuses on identifying liquidity traps , fair value gaps (FVGs) , and order blocks (OBs) , and executes trades using clean price action . Designed to work best on USDJPY,EURUSD, it also supports any instrument on MT5. Parameter Description     The Bot Comes With Fixed 30pips Stoploss Which You Cannot Modify!   Parameter Description  RiskPerTrade  Perc
ICT Banker
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
ICT BANKER SOE PROP EA: Kurumsal Seviyede Smart Money Ticaret Sistemi ICT BANKER SOE PROP EA’yı tanıtıyoruz—kurumsal oyuncular gibi işlem yapmak üzere tasarlanmış, Inner Circle Trader (ICT) kavramlarını Smart Order Execution (SOE) ile birleştiren gelişmiş bir Uzman Danışman. Bu ileri sistem, piyasa yapısı kırılmaları, likidite manipülasyonu, emir blokları ve adil değer boşluklarını (FVG) kullanarak birden fazla zaman diliminde yüksek olasılıklı fırsatlar yakalıyor. Prop firm trader’ları, bireyse
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Elbette. İşte Türkçe çevirisi. Saltwater Silver ile gümüş piyasasının dalgalı akıntılarında yol alın; XAGUSD H1 grafiği için tasarlanmış nihai ticaret çözümü. Çalkantılı piyasa koşullarında batan geleneksel Uzman Danışmanlar (EA'lar) yüzünden kendinizi açık denizde kaybolmuş mu hissediyorsunuz? Bizim çığır açan sistemimiz, usta bir denizcinin hassasiyetiyle uyum sağlayan, öğrenen ve işlem yapan sofistike bir sinir ağı çekirdeği kullanır. Saltwater Silver'ın kalbinde, OpenAI ve Google Gemini ente
EA TrendPullBack
Yu Zhang
Uzman Danışmanlar
1. What is this This is a trend strategy about capture trend pullbacks. It can trade major currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. It is not a scalping model, nor does it use Martingale's money management model.  This strategy is a trend strategy, it is a high profit-loss ratio strategy. 2. Related instructions The timeframe is unlimited, I advice  your add it to EURUSD PERIOD_M15. It works with Hedge accounts. Its internal strategy logic has been set, and only fund management is opened for
Apex Scalping Engine
Jayanta Pal
Uzman Danışmanlar
Try it. Trust it. Test it. Then own it. ====BOLLINGER BANDS====== BB TIMEFRAME - 1 HOUR ===STANDARD TRADING=== ORDER TIME FRAME - 15 MINUTE  === MINIMUM DEPOSIT === 200 $ === LEVERAGE === 1:500 === PAIR === EUR/USD GBP/USD USD/JPY Start with the Demo — Experience the Results First-Hand First, run the demo and see the live performance yourself. If you notice consistent profits and strong results, then move forward with confidence and make your purchase. Minimum starting capital: $200
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimleri (M5, M30, H2, H4, H6, H12) tarafından tetiklenen sekiz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Remstone
Remstone
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama y
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Uzman Danışmanlar
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ BİLDİRİM: Mevcut fiyattan yalnızca sınırlı sayıda kopya mevcuttur. Fiyat yakında 1999.99 $ seviyesine yükselecektir. Setfile’ları İndir Ayrıntılı Kılavuz VEGA BOT – En Üst Düzey Çoklu Strateji Trend Takip EA’si Vega BOT’a hoş geldiniz. Bu güçlü Expert Advisor, birden fazla profesyonel trend takip metodolojisini tek bir esnek ve yüksek derecede özelleştirilebilir sistemde birleştirir. İster yeni bir yatırımcı olun ister deneyimli bir algoritmik trader, Vega BOT size kendi alım satım model
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Yazarın diğer ürünleri
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt