The Techno Deity EA MT5
- Uzman Danışmanlar
- Solomon Din
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 14
The Techno Deity — XAUUSD Dijital Hakimiyet
Canlı Sinyal: Sistem performansını resmi hesaptan takip edin: https://www.mql5.com/en/signals/2349716
The Techno Deity, altın piyasasındaki yapısal düzeni hedefleyen yüksek teknolojili bir ticaret sistemidir. Kurumsal ilgi bölgelerini tespit ederek hassas girişler sağlar.
Avantajlar
Likidite Zekası: Gizli emir topluluklarını tarar.
Sinirsel Trend Filtresi: Gürültüyü ve sahte hareketleri eler.
Sıfır Izgara: Martingale veya ızgara kullanmaz. "Tek giriş - tek çıkış" prensibiyle çalışır.
Teknik Detaylar
Enstrüman: Altın (XAUUSD)
Zaman Dilimi: H1
Mevduat: 500 USD önerilir / 200 USD minimum.
Sorumluluk Reddi Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Risk kullanıcıya aittir.