Gartley Butterfly Pattern EA

Description

Cet expert advisor (EA) trade automatiquement en se basant sur des patterns harmoniques — des figures populaires de l’analyse technique, initialement présentées par Harold McKinley Gartley et ensuite systématisées et étendues par Scott Carney, auteur de patterns tels que Bat, Crab, Shark, Deep Crab et Alternate Bat.

Le robot reconnaît et travaille avec les figures suivantes : Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives.

Les patterns se forment sur la base des niveaux de Fibonacci, avec une possibilité de réglage flexible des tolérances d’écart.

Fonctionnalités de l’expert advisor :

Scanne le graphique sur la période temporelle définie (par exemple H1, H4 ; par défaut H3),

Ouvre des positions sur les patterns confirmés avec les paramètres définis,

Calcule le volume des positions en lot fixe ou selon un niveau de risque spécifié,

Gère les positions ouvertes via trailing stop, passage au break-even, limites sur le nombre d’ordres et la distance entre eux.

Tous les patterns sont visualisés sur le graphique, avec un panneau de trading affichant les statistiques et informations sur les positions en cours.

Pour que les patterns s’affichent correctement, utilisez la même période temporelle que celle configurée dans les paramètres de l’EA.

Actifs supportés

Paires de devises : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

Pétrole : Brent, WTI

Cryptomonnaies : Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) et autres tokens populaires

Métaux précieux : or (XAU/USD), argent (XAG/USD)

L’EA convient aussi bien au marché classique Forex qu’aux marchés des matières premières et des actifs numériques.

Recommandations d’utilisation

L’EA est optimisé pour le trading sur la paire GBP/USD. Les tests ont été réalisés sur un compte démo du broker Roboforex.

Pour l’activer, vous devez :

Mettre Stop Loss = 0,

Activer Trailing Stop = true,

Activer Break Even = true.

Il est conseillé d’optimiser l’EA en fonction de votre broker, car le spread, les heures de trading et d’autres paramètres peuvent varier.

Principaux paramètres et fonctions

• Paramètres généraux

• Magic Number — identifiant unique pour les trades de l’EA

• Working Timeframe — période d’analyse graphique et de recherche des patterns harmoniques (ex : H1, H3, H4)

• Max Spread (points) — spread maximal toléré (en points), au-delà duquel aucune entrée en trade n’est effectuée

• Paramètres des patterns

• Lookback Bars — nombre de dernières bougies analysées pour la recherche des patterns

• Min Pattern Size (points) — taille minimale du pattern en points

• Fibonacci Tolerance — tolérance d’écart pour la validation des niveaux de Fibonacci (ex : 0.05 = 5%)

• Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — activation ou désactivation de la recherche et du trading sur chaque pattern

• Gestion des risques

• Lot Calculation Method — méthode de calcul du volume : lot fixe ou risque en pourcentage du solde

• Fixed Lot Size — taille fixe du lot selon la méthode choisie

• Risk % per Trade — pourcentage du solde risqué par trade (utilisé pour le calcul du lot en fonction du risque)

• Max Simultaneous Positions — nombre maximal de positions ouvertes simultanément

• Stop Loss et Take Profit

• Stop Loss (points) — taille du stop loss (0 signifie stop loss désactivé)

• Take Profit (points) — taille du take profit

• Trailing Stop

• Use Trailing Stop — activation ou désactivation du trailing stop

• Trailing Start (points) — mouvement minimum en votre faveur (en points) avant activation du trailing stop

• Trailing Distance (points) — distance (en points) entre le prix actuel et le trailing stop

• Trailing Step (points) — pas de déplacement du trailing stop

• Break Even (passage au point mort)

• Use Break Even — activation du déplacement du stop loss au break even

• Break Even Start (points) — nombre de points de profit pour activer le break even

• Break Even Offset (points) — décalage du stop loss depuis le point d’entrée lors du break even

• Filtres d’ordres

• Min Distance Between Orders (points) — distance minimale entre les ordres ouverts

• Min Time Between Orders (minutes) — délai minimal entre l’ouverture des ordres

• Affichage et panneau

• Draw Patterns — affichage des patterns trouvés sur le graphique

• Show Panel — affichage du panneau de contrôle de l’EA

• Show Trade History — affichage de l’historique des trades

• Show Profit Labels — affichage des étiquettes de profit sur les trades

• Show Close Line — affichage de la ligne de clôture des trades

• Show Fibonacci — affichage des niveaux de Fibonacci sur les patterns

• Couleurs des patterns et éléments

• Configuration des couleurs par type de pattern et éléments du panneau

• Line Width — épaisseur des lignes des patterns sur le graphique

• Font Size — taille de police pour les labels et annotations

• Couleurs du panneau

• Panel Background Color — couleur de fond du panneau

• Panel Text Color — couleur du texte du panneau

• Panel Edit Color — couleur des champs éditables

• Panel Profit Color — couleur du texte en cas de profit

• Panel Loss Color — couleur du texte en cas de perte

Conclusion

Gartley Butterfly Pattern EA est un outil puissant et flexible pour le trading automatique basé sur les patterns harmoniques. Adapté pour le trading intraday comme moyen terme, il permet d’automatiser la recherche de configurations techniques complexes et de gérer précisément les trades sur différents marchés — devises, cryptomonnaies et matières premières.

Important

Avant utilisation, testez et optimisez impérativement les paramètres selon les conditions de trading de votre broker. Le trading sur les marchés financiers comporte des risques élevés. Utilisez un compte démo et respectez les règles de gestion du capital.



