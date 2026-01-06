Önce Bunu Okuyun (Çok Önemli) Kısa vadeli hesap alım satımı veya hızlı kar elde etme amacıyla tasarlanmamıştır.

Martingale yok / Izgara yok / Yapay zeka yok

Uzun vadeli istikrara odaklanan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Canlı Sonuçlar: Canlı Sinyal | Ana Portföy | FTMO Sonuçları LANSMAN ÖZEL TEKLİFİ! Mevcut fiyat yalnızca sınırlı sayıda kopya için geçerlidir. Kopyalar tükendiğinde fiyat artacaktır.

Gold Atlas nedir?



Gold Atlas, altın (XAUUSD) için profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Hem gün içi hareketleri hem de daha büyük trend kırılmalarını yakalamak için çoklu girişli kırılma yaklaşımını kullanır.

Sistem göstergelere veya sabit zaman dilimlerine dayanmaz ve eğri uydurmayı azaltmak ve sağlamlığı artırmak için minimum optimizasyon kullanır.

Gold Atlas, her biri kendi stop loss ve takip eden stop loss mantığına sahip 5 farklı kırılma seviyesiyle çalışarak güçlü bir iç çeşitlendirme yaratır.

Bu strateji, 2006 yılından bu yana yaklaşık 10.000 işlemle test edilmiş olup, farklı piyasa rejimlerini ve piyasa koşullarını kapsamaktadır.

Trend takip sistemi olarak her işlemde kazanç sağlamayacak, ancak uzun vadede ara sıra büyük kazançlar elde etmek üzere tasarlanmıştır.





Kurmak



Kurulum tak ve çalıştır şeklindedir .

Gold Atlas , karmaşık yapılandırma gerektirmeden, kullanıcı dostu ve kolay çalıştırılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır .

EA'yı grafiğe ekleyin ve bir risk seviyesi seçin : Düşük / Orta / Yüksek

Ayarlar tamamlandıktan sonra sistem çalışmaya hazırdır.

Minimum hesap bakiyesi: 200$

Önerilen bakiye: 500$ ve üzeri





“Prop Firm Gold EA” kullanıcıları



Gold Atlas EA, Prop Firm Gold EA ile birlikte çok iyi çalışır .

İki sistem, çok düşük korelasyona sahip tamamen farklı stratejiler kullanır ; bu da daha iyi çeşitlendirme ve daha sorunsuz sonuçlar için birlikte çalıştırılmalarına olanak tanır.

Lisansınızla birlikte özel topluluğumuza erişim de dahildir.





Özellikler

