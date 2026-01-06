Gold Atlas

Önce Bunu Okuyun (Çok Önemli)

  • Kısa vadeli hesap alım satımı veya hızlı kar elde etme amacıyla tasarlanmamıştır.
  • Martingale yok / Izgara yok / Yapay zeka yok
  • Uzun vadeli istikrara odaklanan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Canlı Sonuçlar:  Canlı Sinyal  |  Ana Portföy  |  FTMO Sonuçları

LANSMAN ÖZEL TEKLİFİ! Mevcut fiyat yalnızca sınırlı sayıda kopya için geçerlidir. Kopyalar tükendiğinde fiyat artacaktır.

Gold Atlas nedir?

Gold Atlas, altın (XAUUSD) için profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Hem gün içi hareketleri hem de daha büyük trend kırılmalarını yakalamak için çoklu girişli kırılma yaklaşımını kullanır.

Sistem göstergelere veya sabit zaman dilimlerine dayanmaz ve eğri uydurmayı azaltmak ve sağlamlığı artırmak için minimum optimizasyon kullanır.

Gold Atlas, her biri kendi stop loss ve takip eden stop loss mantığına sahip 5 farklı kırılma seviyesiyle çalışarak güçlü bir iç çeşitlendirme yaratır.

Bu strateji, 2006 yılından bu yana yaklaşık 10.000 işlemle test edilmiş olup, farklı piyasa rejimlerini ve piyasa koşullarını kapsamaktadır.

Trend takip sistemi olarak her işlemde kazanç sağlamayacak, ancak uzun vadede ara sıra büyük kazançlar elde etmek üzere tasarlanmıştır.


Kurmak

Kurulum  tak ve çalıştır  şeklindedir .

Gold Atlas , karmaşık yapılandırma gerektirmeden,  kullanıcı dostu  ve  kolay çalıştırılabilir  olacak şekilde tasarlanmıştır .

EA'yı grafiğe ekleyin ve bir  risk seviyesi  seçin :   Düşük / Orta / Yüksek

Ayarlar tamamlandıktan sonra sistem çalışmaya hazırdır.

Minimum hesap bakiyesi:  200$
Önerilen bakiye:  500$ ve üzeri


“Prop Firm Gold EA” kullanıcıları

Gold Atlas EA, Prop Firm Gold EA  ile birlikte çok iyi çalışır  .
İki sistem,  çok düşük korelasyona  sahip tamamen farklı stratejiler kullanır ; bu da daha iyi çeşitlendirme ve daha sorunsuz sonuçlar için birlikte çalıştırılmalarına olanak tanır.


Lisansınızla birlikte özel topluluğumuza erişim de dahildir. Davetiyenizi almak için lütfen satın alma işleminden sonra bizimle iletişime geçin.


Özellikler

  • Günlük düşüş koruyucu (property firm dostu  , örneğin FTMO  )

  • Dahili rastgeleleştirme fonksiyonu (proje firmaları için uygun)

  • Manuel risk % seçeneği

  • Sabit parti büyüklüğü seçeneği
  • Giriş seviyesi modeller 1-5'i etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneği
  • Yüksek takas ücretlerinden kaçınmak için Cuma gecesi tüm açık işlemleri kapatma seçeneği

  • Kullanıcı tarafından ayarlanabilir ticaret yorumu

  • Kullanıcı tarafından ayarlanabilen sihirli sayı

  • İsteğe bağlı grafik bilgisi gösterimi

    • Mevcut günlük düşüş

    • Günlük güncel kar


Uyarı

Otomatik işlem sistemleri genellikle yapay zeka, makine öğrenimi, ChatGPT veya hatta kuantum bilgisayar sistemleri olarak pazarlanmaktadır. Bu, yatırımcıların dikkatli olmaları gereken başlıca nedenlerden biridir.

Piyasada bulunan birçok Evrakçı Otomasyon Sistemi (EA) yanıltıcıdır ve tek bir amaç için tasarlanmıştır:   alıcıların para basma makinesi bulduklarına inanmalarını sağlamak.

Gerçekte durum böyle değil. Bu sistemlerin çoğu zamanla arızalanır ve genellikle büyük kayıplara veya hesap iflaslarına yol açar.

Sunduğum sistemler bu moda sözcüklere veya pazarlama iddialarına dayanmaz. Bunlar, forex piyasasında var olan ve yapılandırılmış, kural tabanlı bir şekilde uygulandığında uzun vadede gerçek bir avantaj sağladığı kanıtlanmış, iyi bilinen temel ve teknik fikirler üzerine kuruludur.

Bilişim teknolojisi veya sosyal iletişim teknolojisi olarak pazarlanan sistemlere karşı da dikkatli olmak önemlidir. Bu yaklaşımlar büyük ölçüde isteğe bağlıdır ve otomatik kurallara dönüştürüldüklerinde genellikle açıkça tanımlanmış veya kanıtlanmış bir avantajları yoktur.


