Gold Atlas
- Uzman Danışmanlar
- Jimmy Peter Eriksson
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Önce Bunu Okuyun (Çok Önemli)
- Kısa vadeli hesap alım satımı veya hızlı kar elde etme amacıyla tasarlanmamıştır.
- Martingale yok / Izgara yok / Yapay zeka yok
- Uzun vadeli istikrara odaklanan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Gold Atlas nedir?
Gold Atlas, altın (XAUUSD) için profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Hem gün içi hareketleri hem de daha büyük trend kırılmalarını yakalamak için çoklu girişli kırılma yaklaşımını kullanır.
Sistem göstergelere veya sabit zaman dilimlerine dayanmaz ve eğri uydurmayı azaltmak ve sağlamlığı artırmak için minimum optimizasyon kullanır.
Gold Atlas, her biri kendi stop loss ve takip eden stop loss mantığına sahip 5 farklı kırılma seviyesiyle çalışarak güçlü bir iç çeşitlendirme yaratır.
Bu strateji, 2006 yılından bu yana yaklaşık 10.000 işlemle test edilmiş olup, farklı piyasa rejimlerini ve piyasa koşullarını kapsamaktadır.
Trend takip sistemi olarak her işlemde kazanç sağlamayacak, ancak uzun vadede ara sıra büyük kazançlar elde etmek üzere tasarlanmıştır.
Kurmak
Kurulum tak ve çalıştır şeklindedir .
Gold Atlas , karmaşık yapılandırma gerektirmeden, kullanıcı dostu ve kolay çalıştırılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır .
EA'yı grafiğe ekleyin ve bir risk seviyesi seçin : Düşük / Orta / Yüksek
Ayarlar tamamlandıktan sonra sistem çalışmaya hazırdır.
Minimum hesap bakiyesi: 200$
Önerilen bakiye: 500$ ve üzeri
“Prop Firm Gold EA” kullanıcıları
Gold Atlas EA, Prop Firm Gold EA ile birlikte çok iyi çalışır .
İki sistem, çok düşük korelasyona sahip tamamen farklı stratejiler kullanır ; bu da daha iyi çeşitlendirme ve daha sorunsuz sonuçlar için birlikte çalıştırılmalarına olanak tanır.
Özellikler
Günlük düşüş koruyucu (property firm dostu , örneğin FTMO )
Dahili rastgeleleştirme fonksiyonu (proje firmaları için uygun)
Manuel risk % seçeneği
- Sabit parti büyüklüğü seçeneği
- Giriş seviyesi modeller 1-5'i etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneği
- Yüksek takas ücretlerinden kaçınmak için Cuma gecesi tüm açık işlemleri kapatma seçeneği
Kullanıcı tarafından ayarlanabilir ticaret yorumu
Kullanıcı tarafından ayarlanabilen sihirli sayı
İsteğe bağlı grafik bilgisi gösterimi
Mevcut günlük düşüş
Günlük güncel kar
Uyarı
Otomatik işlem sistemleri genellikle yapay zeka, makine öğrenimi, ChatGPT veya hatta kuantum bilgisayar sistemleri olarak pazarlanmaktadır. Bu, yatırımcıların dikkatli olmaları gereken başlıca nedenlerden biridir.
Piyasada bulunan birçok Evrakçı Otomasyon Sistemi (EA) yanıltıcıdır ve tek bir amaç için tasarlanmıştır: alıcıların para basma makinesi bulduklarına inanmalarını sağlamak.
Gerçekte durum böyle değil. Bu sistemlerin çoğu zamanla arızalanır ve genellikle büyük kayıplara veya hesap iflaslarına yol açar.
Sunduğum sistemler bu moda sözcüklere veya pazarlama iddialarına dayanmaz. Bunlar, forex piyasasında var olan ve yapılandırılmış, kural tabanlı bir şekilde uygulandığında uzun vadede gerçek bir avantaj sağladığı kanıtlanmış, iyi bilinen temel ve teknik fikirler üzerine kuruludur.
Bilişim teknolojisi veya sosyal iletişim teknolojisi olarak pazarlanan sistemlere karşı da dikkatli olmak önemlidir. Bu yaklaşımlar büyük ölçüde isteğe bağlıdır ve otomatik kurallara dönüştürüldüklerinde genellikle açıkça tanımlanmış veya kanıtlanmış bir avantajları yoktur.