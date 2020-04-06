Gartley Butterfly Pattern EA

説明

このエキスパートアドバイザー（EA）は、ハーモニックパターンに基づいて自動取引を行います。ハーモニックパターンはテクニカル分析の人気パターンであり、初めにハロルド・マッキンリー・ガートリー（Harold McKinley Gartley）によって提唱され、その後スコット・カーニー（Scott Carney）によって体系化および拡張されました。カーニーはBat、Crab、Shark、Deep Crab、Alternate Batといったパターンも開発しています。

このロボットは以下のパターンを認識し、取引します：Gartley、Butterfly、Bat、Crab、Shark、Cypher、Deep Crab、Alternate Bat、AB=CD、Three Drives。

これらのパターンはフィボナッチレベルを基に形成されており、許容誤差を柔軟に設定可能です。

EAの機能

指定された時間足（例：H1、H4。デフォルトはH3）でチャートをスキャン、

確認されたパターンに基づき、設定されたパラメータで取引を開始、

ポジションサイズを固定ロットまたはリスクレベルに応じて計算、

トレーリングストップ、ブレイクイーブン（損益分岐点）設定、注文数や注文間の距離制限による取引管理を実施。

すべてのパターンはチャート上に視覚的に表示され、統計情報や現在のポジション情報を示す取引パネルも搭載されています。

パターンを正しく表示するために、EA設定の時間足と同じ時間足のチャートを使用してください。

対応資産

通貨ペア：EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、USD/CHF、AUD/USD、NZD/USD、USD/CAD

原油：Brent、WTI

仮想通貨：Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）、Ripple（XRP）、Litecoin（LTC）など人気トークン

貴金属：金（XAU/USD）、銀（XAG/USD）

このEAは、クラシックなForex市場だけでなく、コモディティやデジタル資産市場でも利用可能です。

使用推奨

このEAはGBP/USD通貨ペアの取引に最適化されています。Roboforexのデモ口座でテスト済みです。

有効化するには以下の設定を行ってください：

Stop Loss = 0、

Trailing Stop = true、

Break Even = true。

ブローカーによってスプレッドや取引時間など条件が異なるため、最適化を推奨します。

主なパラメータと機能

・一般設定

Magic Number — EAの取引を識別するユニークID

Working Timeframe — ハーモニックパターンの分析と検出を行う時間足（例：H1、H3、H4）

Max Spread（ポイント） — 取引開始を許可する最大スプレッド

・パターン設定

Lookback Bars — パターン検出に用いる過去のローソク足数

Min Pattern Size（ポイント） — パターンの最小サイズ

Fibonacci Tolerance — フィボナッチレベルの許容誤差（例：0.05＝5％）

Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — 各パターンの検出・取引の有効・無効切替

・リスク管理

Lot Calculation Method — ポジションサイズの計算方法（固定ロットまたは残高の割合によるリスク計算）

Fixed Lot Size — 固定ロットサイズ（固定方法使用時）

Risk % per Trade — 取引ごとにリスクを取る残高の割合（リスク計算時）

Max Simultaneous Positions — 同時保有可能な最大ポジション数

・ストップロス・テイクプロフィット

Stop Loss（ポイント） — ストップロスサイズ（0は無効）

Take Profit（ポイント） — テイクプロフィットサイズ

・トレーリングストップ

Use Trailing Stop — トレーリングストップの有効・無効

Trailing Start（ポイント） — トレーリングストップ開始のための最小有利移動幅

Trailing Distance（ポイント） — トレーリングストップを価格から設定する距離

Trailing Step（ポイント） — トレーリングストップが移動する最小価格変動幅

・ブレイクイーブン（損益分岐点）

Use Break Even — ブレイクイーブン機能の有効・無効

Break Even Start（ポイント） — 利益がこのポイントに達したらブレイクイーブンに移行

Break Even Offset（ポイント） — ブレイクイーブンに移行するときのストップの価格調整幅

・注文フィルター

Min Distance Between Orders（ポイント） — 注文間の最小距離

Min Time Between Orders（分） — 注文間の最小時間間隔

・表示とパネル

Draw Patterns — チャート上に検出パターンを表示

Show Panel — EAコントロールパネルの表示

Show Trade History — 取引履歴の表示

Show Profit Labels — 利益ラベルの表示

Show Close Line — 取引終了ラインの表示

Show Fibonacci — フィボナッチレベルの表示

・パターンおよびパネル色設定

各パターンとパネル要素の色設定

Line Width — パターンラインの太さ

Font Size — ラベル・文字サイズ

・パネル色

Panel Background Color — パネル背景色

Panel Text Color — パネルテキスト色

Panel Edit Color — 編集欄の色

Panel Profit Color — 利益テキスト色

Panel Loss Color — 損失テキスト色

まとめ

Gartley Butterfly Pattern EAは、ハーモニックパターンによる自動取引に強力かつ柔軟なツールです。デイトレードから中期トレードまで対応し、複雑なテクニカルフォーメーションの自動検出と、複数市場（通貨、仮想通貨、コモディティ）での正確な取引管理を実現します。

重要事項

使用前に必ずブローカーの取引条件に合わせてパラメータのテストと最適化を行ってください。金融市場での取引は高リスクを伴います。デモ口座の活用と資金管理ルールの厳守を推奨します。



