The Bitcoin Reaper

BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!

Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve evet, gerçekten de umut verici görünüyor!

Yaklaşık 20 yıldır trading sistemleri geliştiriyorum ve "açık ara" uzmanlık alanım Breakout Stratejileri.

Bu basit ama etkili strateji, tüm zamanların en iyi ticaret stratejilerinin zirvesinde kalmanın bir yolunu sunuyor ve temelde her pazara uygulanabilir. Ve Bitcoin gibi değişken bir pazar için gerçekten parlıyor!

Peki strateji nasıl işliyor? Breakout stratejisi, önemli destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarını ticarete tabi tutacaktır. Her ticaret için bir stoploss, take-profit ve çeşitli takip eden stoploss işlevleri kullanacaktır. Bitcoin Reaper için bunu H1 zaman dilimi için uyguladım, bu da onun sık sık işlem görmesini ancak yine de çok etkili olmasını sağlıyor. Ayrıca, EA'nın Bitcoin'deki gelecekteki fiyat değişikliklerine otomatik olarak uyum sağlayacağından emin oldum. Yani Bitcoin 100K civarında, 10K civarında veya 1Milyon civarında işlem görüyorsa, EA tüm giriş ve çıkış parametrelerini otomatik olarak ayarlayacak ve yeniden optimizasyona gerek kalmayacak!

Çeşitlendirme Kraldır!

Sadece 1 stratejiye güvenmek yerine, hepsi mükemmel bir şekilde bu 1 EA'da dengelenmiş 10 farklı strateji uyguladım .

Ayrıca, kurulumunu son derece kolay hale getirdim: sadece istediğiniz "izin verilen maksimum toplam düşüş" değerini seçmeniz yeterli.

ve EA her şeyi otomatik olarak yapacaktır -> hangi stratejilerin çalıştırılacağını seçmekten, her bir strateji için riski mükemmel bir şekilde ayarlamaya kadar.





Ve Prop firması yatırımcıları için iyi haber: %100 uyumlu!









Temel özellikler:

Riski dağıtmak ve en istikrarlı performansı yaratmak için 10 farklı strateji

Her işlem güvenli bir stoploss ile korunmaktadır

Trailing Stoploss ve Trailing Takeprofit algoritmaları riski sınırlayacak ve potansiyel karları artıracaktır

Çok Kolay Kurulum: Sadece istediğiniz maksimum düşüş seviyesini seçin.

Sadece 1 grafik: 10 farklı stratejinin tümü tek bir H1 grafiğinden çalıştırılır

EA, Bitcoin fiyatına otomatik olarak uyum sağlayacak -> bu nedenle tüm zarar durdurma, kâr alma, TrailingSL vb. ve ayrıca giriş kriterleri, Bitcoin'in gerçek fiyatına göre değişken olacak ve zaman içinde otomatik olarak ayarlanacaktır.

MÜLKİYET FİRMASI HAZIR

Sağlam ticaret sistemleri oluşturma konusunda 20 yıllık deneyim bu platforma aktarılıyor





Parametre Genel Bakışı:



- ShowInfoPanel -> grafikte bilgi panelini görüntüle

- Infopanel boyutu için ayarlama -> 4K ekran durumunda değeri "2" olarak ayarlayın

- test sırasında infopanel güncellendi -> daha hızlı geri test için devre dışı bırakıldı





AYARLAR

- Satın Alma İşlemlerine İzin Ver / Satış İşlemlerine İzin Ver -> burada satın alma işlemlerini ve satış işlemlerini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz

- İzin verilen maksimum spread: Bekleyen emirler için izin verilen maksimum spread

- SetSL_TP_After_Entry -> yalnızca aracınız SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin

- Sanal Son Kullanma Tarihini Kullan -> yalnızca aracınız son kullanma tarihi olan bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin

- BaseMagicNumber -> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı

- İşlemler için yorum -> İşlemler için kullanılacak yorum

- RemoveCommentSuffix -> Yorumdan strateji adını kaldır





TİCARET FREKANS KURULUMU

- İşlem Sıklığı -> burada işlem sıklığını ayarlayabilirsiniz, bu temel olarak hangi stratejilerin çalıştırılacağını seçecektir. Sizin için hangisinin en iyi olduğundan emin değilseniz "otomatik"i kullanmanızı öneririm.





GMT AYARLARI

- AutoGMT -> EA'nın brokerınız için doğru GMT ofsetini hesaplamasına izin verin, böylece NFP zamanı doğru olur

- GMT_OFFSET_Winter -> Kış aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)

- GMT_OFFSET_Summer -> yaz aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)





NFP FİLTRESİ

- EnableNFP_Filter -> NFP filtresini açar veya kapatır

- NFP_CloseOpenTrades -> NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) EA'nın tüm açık işlemleri kapatmasını zorunlu kıl

- NFP_ClosePendingOrders -> EA'nın NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) tüm bekleyen siparişleri silmesini zorunlu kıl

- NFP_MinutesBefore -> NFP etkinliğinden kaç dakika önce işlemleri ve bekleyen emirleri kapatmak için

- NFP_MinutesAfter -> NFP olayından sonra EA'nın tekrar ticarete başlamasından önce kaç dakika geçer

- Propfirm'in benzersiz ayarları -> burada EA ticaretini diğer kullanıcılardan farklı hale getirmek için çeşitli giriş ve çıkış parametrelerini ayarlayabilirsiniz

- CPI/IR FİLTRE -> bu parametreler yukarıda açıklanan NFP parametreleriyle karşılaştırılabilir

PROP FİRMASI BENZERSİZ TİCARET AYARLARI

- Rastgeleleştirme -> bu, girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirecek, böylece aynı brokerdaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olacak. Ayrıca, destek şirketleri için de iyi. İyi değer "50"dir.

- AdjustEntry/AdjustSL/vb. -> burada dahili olarak kullanılan giriş ve/veya çıkış parametrelerine bir ofset (pip cinsinden) girebilirsiniz





RİSK AYARLARI

- Bakiyeyi Manuel Olarak Kullanmak İçin Ayarla: Burada EA'nın risk hesaplamalarında kullanmasını istediğiniz sabit bir bakiye değeri ayarlayabilirsiniz.

- Maksimum İzin Verilen Toplam DD: Tercih edilen maksimum izin verilen toplam düşüş (% cinsinden). EA daha sonra lot boyutunu ve işlem sıklığını (bu "otomatik" olarak ayarlandığında) EA'nın tarihsel maksimum DD'sine göre belirleyecektir. Bu, EA'nın maksimum düşüşe ulaşıldığında daha fazla işlem yapmasını ENGELLEMEYECEKTİR.

- Maksimum Günlük Düşüşü Ayarla -> Burada izin verilen maksimum günlük düşüşü (% olarak) ayarlayabilirsiniz. Bu değere ulaşıldığında, EA tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatır ve bir sonraki günü bekler. Bu, destek şirketleri için faydalıdır.

- Lotsize OnlyUp -> bu, kayıplardan sonra veya bakiye azaldığında lotsize'ın azalmasını önleyecektir

- Marjı Kontrol Et -> EA'nın düşük marj nedeniyle brokerınızda işlem ayarlamada sorun yaşadığında, ancak yeterli marj olduğunda kullanın

- Bakiye yerine Özsermayeyi kullanın -> tüm lot büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın





İŞLEM SAATLERİ

- İşlem Zaman Dilimini Kullan -> bu, işlem saatleri filtresinin kullanımını etkinleştirir/devre dışı bırakır

- KillPending -> etkinleştirildiğinde, işlem saatleri dışında bekleyen emirler kaldırılacaktır

- KillOpen -> etkinleştirildiğinde, işlem saatleri dışına çıkıldığında açık işlemler kapatılacaktır

- Time_Source -> burada işlem saatleri için hangi "saati" kullanacağınızı seçebilirsiniz

- Pazartesi -> Pazar saat ayarları à burada tüm günler için başlangıç ​​ve bitiş saatini ayarlayabilirsiniz

Beni henüz tanımayanlar için: Tüm EA'larım, EA'nın sadece güzel bir geri test EA'sı olmadığından emin olmak için sıkı bir test, stres testi ve sağlam optimizasyon sürecinden geçer. Herhangi bir 'sinir ağı/makine öğrenimi AI/ChatGPT/Kuantum bilgisayarı/mükemmel düz çizgi geri testleri' satış konuşması kullanmıyorum, bunun yerine gerçek ve dürüst bir ticaret sistemi sunuyorum . Kanıtlanmış geliştirme ve canlı uygulama metodolojisine dayalı.

Bir geliştirici olarak, otomatik ticaret sistemleri oluşturmada +15 yıllık deneyimim var. Neyin işe yarama potansiyeli olduğunu ve neyin işe yaramadığını biliyorum. Sahtekarlık yapmadan, backtest'lerle eşleşen canlı işlem yapma olasılığı en yüksek, dürüst sistemler oluşturuyorum.

Ayrıca, EA'larım hakkında deneyimlerini paylaşmaya hazır, çok hevesli bir mevcut müşteri grubu da var : buradan genel gruba katılın



