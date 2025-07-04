The Bitcoin Reaper

3.63

LIVE SIGNAL

LIVE SIGNAL V2.0

UPDATE 2.0 INFO

BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!

 

Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve evet, gerçekten de umut verici görünüyor!  

Yaklaşık 20 yıldır trading sistemleri geliştiriyorum ve "açık ara" uzmanlık alanım Breakout Stratejileri.

Bu basit ama etkili strateji, tüm zamanların en iyi ticaret stratejilerinin zirvesinde kalmanın bir yolunu sunuyor ve temelde her pazara uygulanabilir.    Ve Bitcoin gibi değişken bir pazar için gerçekten parlıyor!

 

Peki strateji nasıl işliyor?

Breakout stratejisi, önemli destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarını ticarete tabi tutacaktır.    Her ticaret için bir stoploss, take-profit ve çeşitli takip eden stoploss işlevleri kullanacaktır.

Bitcoin Reaper için bunu H1 zaman dilimi için uyguladım, bu da onun sık sık işlem görmesini ancak yine de çok etkili olmasını sağlıyor.  

Ayrıca, EA'nın Bitcoin'deki gelecekteki fiyat değişikliklerine otomatik olarak uyum sağlayacağından emin oldum.    Yani Bitcoin 100K civarında, 10K civarında veya 1Milyon civarında işlem görüyorsa,

EA tüm giriş ve çıkış parametrelerini otomatik olarak ayarlayacak ve yeniden optimizasyona gerek kalmayacak!

 

Çeşitlendirme Kraldır!

Sadece 1 stratejiye güvenmek yerine, hepsi mükemmel bir şekilde bu 1 EA'da dengelenmiş  10 farklı strateji  uyguladım .

Ayrıca, kurulumunu son derece kolay hale getirdim: sadece istediğiniz "izin verilen maksimum toplam düşüş" değerini seçmeniz yeterli.

ve EA her şeyi otomatik olarak yapacaktır    -> hangi stratejilerin çalıştırılacağını seçmekten, her bir strateji için riski mükemmel bir şekilde ayarlamaya kadar.


Ve Prop firması yatırımcıları için iyi haber: %100 uyumlu!



Temel özellikler:

  • Riski dağıtmak ve en istikrarlı performansı yaratmak için 10 farklı strateji
  • Her işlem güvenli bir stoploss ile korunmaktadır
  • Trailing Stoploss ve Trailing Takeprofit algoritmaları riski sınırlayacak ve potansiyel karları artıracaktır
  • Çok Kolay Kurulum: Sadece istediğiniz maksimum düşüş seviyesini seçin.
  • Sadece 1 grafik: 10 farklı stratejinin tümü tek bir H1 grafiğinden çalıştırılır
  • EA, Bitcoin fiyatına otomatik olarak uyum sağlayacak -> bu nedenle tüm zarar durdurma, kâr alma, TrailingSL vb. ve ayrıca giriş kriterleri, Bitcoin'in gerçek fiyatına göre değişken olacak ve zaman içinde otomatik olarak ayarlanacaktır.
  • MÜLKİYET FİRMASI HAZIR
  • Sağlam ticaret sistemleri oluşturma konusunda 20 yıllık deneyim bu platforma aktarılıyor


KURULUM NASIL YAPILIR:

Bitcoin H1 Grafiğini çalıştırın ve "izin verilen maksimum toplam düşüş" parametresini kullanarak riskinizi ayarlayın.


Bunu daha da kolaylaştırmak için, düşük -> yüksek risk ve özel sektör firmaları için bazı ayar dosyaları hazırladım. Bunları buradan  indirebilirsiniz


ÖNEMLİ:  

  • AUTO_GMT'nin çalışması için -> MT4/MT5 terminalinizdeki (araçlar -> seçenekler -> uzman danışmanlar) "izin verilen URL'lere" "https : // www . worldtimeserver.com/" URL'sini (boşlukları kaldırın!!) eklemeniz gerekir.
  • Gerçek potansiyeli görmek için strateji testinde bitcoin için "hacim limiti" ve "maksimum hacim" limitini kaldırmanız gerekebilir. Bunu   nasıl yapacağınızı bu gönderide açıklıyorum


Gereksinimler:

  • Düşük spread'li bir broker şiddetle tavsiye edilir! (kişisel önerilerim için bana ulaşın)
  • Minimum bakiye: 150$
  • Kaldıraç: 1:100 veya daha fazlası önerilir


Parametre Genel Bakışı:

- ShowInfoPanel -> grafikte bilgi panelini görüntüle 

- Infopanel boyutu için ayarlama -> 4K ekran durumunda değeri "2" olarak ayarlayın

- test sırasında infopanel güncellendi -> daha hızlı geri test için devre dışı bırakıldı


AYARLAR

- Satın Alma İşlemlerine İzin Ver / Satış İşlemlerine İzin Ver -> burada satın alma işlemlerini ve satış işlemlerini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz

- İzin verilen maksimum spread: Bekleyen emirler için izin verilen maksimum spread

- SetSL_TP_After_Entry -> yalnızca aracınız SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin

- Sanal Son Kullanma Tarihini Kullan -> yalnızca aracınız son kullanma tarihi olan bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin

- BaseMagicNumber -> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı

- İşlemler için yorum -> İşlemler için kullanılacak yorum

- RemoveCommentSuffix -> Yorumdan strateji adını kaldır


TİCARET FREKANS KURULUMU

- İşlem Sıklığı -> burada işlem sıklığını ayarlayabilirsiniz, bu temel olarak hangi stratejilerin çalıştırılacağını seçecektir.    Sizin için hangisinin en iyi olduğundan emin değilseniz "otomatik"i kullanmanızı öneririm.


GMT AYARLARI

- AutoGMT -> EA'nın brokerınız için doğru GMT ofsetini hesaplamasına izin verin, böylece NFP zamanı doğru olur 

- GMT_OFFSET_Winter -> Kış aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)

- GMT_OFFSET_Summer -> yaz aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)


NFP FİLTRESİ

- EnableNFP_Filter -> NFP filtresini açar veya kapatır

- NFP_CloseOpenTrades -> NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) EA'nın tüm açık işlemleri kapatmasını zorunlu kıl

- NFP_ClosePendingOrders -> EA'nın NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) tüm bekleyen siparişleri silmesini zorunlu kıl

- NFP_MinutesBefore -> NFP etkinliğinden kaç dakika önce işlemleri ve bekleyen emirleri kapatmak için

- NFP_MinutesAfter -> NFP olayından sonra EA'nın tekrar ticarete başlamasından önce kaç dakika geçer

- Propfirm'in benzersiz ayarları -> burada EA ticaretini diğer kullanıcılardan farklı hale getirmek için çeşitli giriş ve çıkış parametrelerini ayarlayabilirsiniz

- CPI/IR FİLTRE -> bu parametreler yukarıda açıklanan NFP parametreleriyle karşılaştırılabilir

 

PROP FİRMASI BENZERSİZ TİCARET AYARLARI

- Rastgeleleştirme -> bu, girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirecek, böylece aynı brokerdaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olacak. Ayrıca, destek şirketleri için de iyi. İyi değer "50"dir.

- AdjustEntry/AdjustSL/vb. -> burada dahili olarak kullanılan giriş ve/veya çıkış parametrelerine bir ofset (pip cinsinden) girebilirsiniz


RİSK AYARLARI

- Bakiyeyi Manuel Olarak Kullanmak İçin Ayarla: Burada    EA'nın risk hesaplamalarında kullanmasını istediğiniz sabit bir bakiye değeri ayarlayabilirsiniz.

- Maksimum İzin Verilen Toplam DD:  Tercih edilen maksimum izin verilen toplam düşüş (% cinsinden). EA daha sonra lot boyutunu ve işlem sıklığını (bu "otomatik" olarak ayarlandığında) EA'nın tarihsel maksimum DD'sine göre belirleyecektir.    Bu, EA'nın maksimum düşüşe ulaşıldığında daha fazla işlem yapmasını ENGELLEMEYECEKTİR.

- Maksimum Günlük Düşüşü Ayarla -> Burada izin verilen maksimum günlük düşüşü (% olarak) ayarlayabilirsiniz. Bu değere ulaşıldığında, EA tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatır ve bir sonraki günü bekler. Bu, destek şirketleri için faydalıdır.

- Lotsize OnlyUp -> bu, kayıplardan sonra veya bakiye azaldığında lotsize'ın azalmasını önleyecektir

- Marjı Kontrol Et -> EA'nın düşük marj nedeniyle brokerınızda işlem ayarlamada sorun yaşadığında, ancak yeterli marj olduğunda kullanın

- Bakiye yerine Özsermayeyi kullanın -> tüm lot büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın


İŞLEM SAATLERİ

-    İşlem Zaman Dilimini Kullan -> bu, işlem saatleri filtresinin kullanımını etkinleştirir/devre dışı bırakır

-    KillPending -> etkinleştirildiğinde, işlem saatleri dışında bekleyen emirler kaldırılacaktır

-    KillOpen -> etkinleştirildiğinde, işlem saatleri dışına çıkıldığında açık işlemler kapatılacaktır

-    Time_Source -> burada işlem saatleri için hangi "saati" kullanacağınızı seçebilirsiniz

-    Pazartesi -> Pazar saat ayarları  à  burada tüm günler için başlangıç ​​ve bitiş saatini ayarlayabilirsiniz

 

 

Beni henüz tanımayanlar için: Tüm EA'larım, EA'nın sadece güzel bir geri test EA'sı olmadığından emin olmak için sıkı bir test, stres testi ve sağlam optimizasyon sürecinden geçer.

Herhangi bir 'sinir ağı/makine öğrenimi AI/ChatGPT/Kuantum bilgisayarı/mükemmel düz çizgi geri testleri' satış konuşması kullanmıyorum, bunun yerine gerçek ve dürüst bir ticaret sistemi sunuyorum  .

Kanıtlanmış geliştirme ve canlı uygulama metodolojisine dayalı.


Bir geliştirici olarak, otomatik ticaret sistemleri oluşturmada +15 yıllık deneyimim var. Neyin işe yarama potansiyeli olduğunu ve neyin işe yaramadığını biliyorum. 

Sahtekarlık yapmadan, backtest'lerle eşleşen canlı işlem yapma olasılığı en yüksek, dürüst sistemler oluşturuyorum.


Ayrıca, EA'larım hakkında deneyimlerini paylaşmaya hazır, çok hevesli bir mevcut müşteri grubu da var    buradan genel gruba katılın


İncelemeler 36
Ukrit Khonglao
361
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1000
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Z2O Track
53
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

Supachai Poltam
144
Supachai Poltam 2025.09.26 14:37 
 

Can't see how it would recover, I run since it launched and right now lost $3.4K out of $23.5K (which is 14.4% dd) with very low risk setting at 12% max drawdown. Other of Wim product is good tho, if you want something reliable go buy gold reaper. Not recommend this one yet

Eugen T
478
Eugen T 2025.09.04 05:25 
 

No words... waste of time and money.

Peterson Veiga Campos
790
Peterson Veiga Campos 2025.08.30 16:52 
 

The system did not deliver as promised. Even if some profits were achieved, at the very least, drawdown protection should have been in place. At launch, the drop was severe, exceeding 30% in a demo account. Based on these results, I cannot recommend its use on real accounts.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.08.30 16:54
I don't think any "promises" were made (I never make promises in trading... nobody can), but it did indeed start with a big drawdown. I still have faith it will recover fully by the next few weeks/months. The strategy is solid
jeonse
397
jeonse 2025.08.30 13:05 
 

Asking questions here is really scary. The timeframe is so short, I'll just say it's obvious. EA hasn't actually accomplished anything, yet they keep talking on Telegram as if they have some kind of supernatural power. I bought it after seeing Gold Ripper, and I'm really disappointed. Most EAs are like that.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.08.30 17:25
I'm not sure in which telegram group you are asking questions, but there is no Telegram group for this EA :-D So I would get out of that group, if it scares you... very weird review... I do have superpowers though… 😁
Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2025.08.21 16:07 
 

The EA itself might actually be well-built,

but the strategies are below any acceptable,

and I don’t see any long-term potential in it this way.

I will update my review after 6 months if I notice any changes in the EA’s reliability on the demo account.

Thomas Maehrel
690
Thomas Maehrel 2025.08.14 13:29 
 

frankly disappointed, I gave him a chance for more than a month, bitcoin is currently making good moves yet he is losing every day... every day the same observation a drop... I absolutely don't see how he can recover... I may be wrong... but during the last month bitcoin went from 106,000 to 125,000 at the highest, when will he recover? I would have been lenient in a gloomy market but frankly I can't find any excuse for him... I'm giving up on an account of $1,800 I'm at $1,274 at some point you have to stop the fall

fredrikg
180
fredrikg 2025.08.14 06:48 
 

At first sight the EA looks smart with all the strategies, untill its start taking SL after SL. I understand an EA may take time to be profitable, and yes - maybe it will. But after several weeks and overall in a loss, its just not worth it.

Francois Petrus Canosci
178
Francois Petrus Canosci 2025.08.09 21:53 
 

Pretty scary draw downs. Gold Reaper is still a winner though. A bit disappointed in this product. Taking it off my portfolio for now.

Ukrit Khonglao
361
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1000
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Wewee Blue
112
Wewee Blue 2025.07.28 16:59 
 

Loss more than profit, Not recommended.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.08.01 08:24
some patience is required when running real trading systems I'm afraid. Yes, some losses recently, but also yes: very normal and also visible in backtests.
Z2O Track
53
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

MrBigDollar
50
MrBigDollar 2025.07.23 10:09 
 

I have been running this EA on a live account since the 8th of July, a lot of losses so far. I will keep running it for a little while more before I decide to pull the plug. Maybe it's just a bad start... Would not recommend buying this EA at this moment. I will update this review later again.

Update 20250904: I'm shutting it down today. I really can't see that this can be profitable, it keeps the balance at sideways at best. Other than that it's only losses. Really disappointed in this EA.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.07.23 10:17
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
johnny7777
168
johnny7777 2025.07.23 09:48 
 

SEPTEMBER update. still terrible. very rarely wins. i asked for a refund and was ignored as you would expect from this terrible website and this garbage EA. currently the loss on the account is over 20%. breakout strategies need more smarts than this to win. it is a fact that most "breakouts" fail. AUGUST PROGRESS UPDATE: running on default settings btcusd H1. every strategy has losses in the panel . total losses around 18% of the account since the 14th july. i would like a refund please. was on v1.5 then 1.6 then 1.7. updated promptly. can send results and set file. spread of broker is 2500. better than many. losses are $1150 in account size 10k. movement of bitcoin during this period was pretty typical. EDIT. to wim's reply: it doesnt need longer. btc has moved in a typical way and every one of the ten strategies has lost money. saying " wait longer" is BS. this ea is absolute junk. i want a refund. results:

strategy 1. -$270.. 2. -$52.. 3. -$71.. 4. -$ 88.. 5. -$61.. 6. -$116.. 7. -$113.. 8. -$ 200.. 9. -$122.. 10. -$40... time is 15:52 on 23.7.25.. trading days : 8 AUGUST Edit. been on v1.8 and later on v2.0. today is the 25th. losses now $1312.81. i want a refund/ ea is rubbish it is now august 3. ea is still utter rubbish. loses every day. contact me about a refund to withdraw comments. update: today is the 4th august : losses are now $1764.38 . ten strategies. not one of them in profit. complete POS

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.08.14 15:13
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&amp;page=3&amp;comment=57609584 EDIT 14th of August: Didn't see your message until today. "contact me about a refund to withdraw comments" is not really the way to go I think. I don't mind honest feedback. If that is the way you feel about the product, then it is your right to express yourself. I don't agree with you however and I'm very clear about my longterm approach to trading in all my messaging and public chat. I don't hide the fact that I consider larger drawdown normal and unavoidable in trading, and yes, it can happen that an EA starts with a bad period as well. I even increased the risk on my own accounts, because I know statistically, the odds are getting bigger and bigger for a nice recovery. But I do understand that my approach to trading is not for everyone. It doesn't give you the right to become verbal aggressive though, and try to blackmail me
Gonzalo Javier Bardesio Grana
540
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.07.22 21:46 
 

After my second week with this EA, I can summarize that the results are irregular; I have mostly made losses. I know that time is still short, but I expected more from this EA. For now, I would not recommend it.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.07.23 04:29
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
ChrisDax
57
ChrisDax 2025.07.17 15:01 
 

Hallo, der EA ist ein super Produkt, wie man es von Wim gewohnt ist. Das Programm erkennt die An- und Abstiege und arbeitet diese selbstständig ab. Der EA arbeitet einfach "menschlich". Auf den nächsten BTC-Ausbruch können sich bereits jetzt alle freuen, die dieses Programm laufen lassen. Es ist einfach mit den Sets zu installieren. Vielen Dank auch an Wim für die persönlichen Unterstützungen, die mir als Neuling sehr weiter geholfen haben, um die Programme optimal zum Laufen zu bringen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit! Auch wenn dieses Produkt neu ist und Wims EAs sehr gut laufen, freu ich mich schon auf das nächste. Ich bin gespannt, was Wim wieder aus dem Hut zaubert.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.07.17 15:10
thx mate! :-)
OlivierP06
137
OlivierP06 2025.07.15 13:09 
 

Thank you Wim for this fantastic product. Finally, a product that works well without taking too many risks. I love the system that opens positions using up to 10 differents strategies. I am currently using it in real conditions on a demo account of $10,000 and here are the first results after almost 5 days of testing : Strategy 1: -$74.59 2: +$247.51 3: +$284.50 4: +$330.45 5: +$521.61 6: +$533.07 7: +$734.88 8: +$307.43 9: +$197.42 10: +$209.96 Which means a virtual gain so far of $3,292.54 (+32%) with the option Trade Frequency = Intense!!! I will continue testing for a month and then move to a real account.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.07.15 13:13
very nice to hear that Olivier! :-)
Klogarg
135
Klogarg 2025.07.13 11:45 
 

The backtest results are outstanding, and so far, they align perfectly with live performance. I’ve purchased multiple systems from this author, and each one has exceeded expectations. Wim consistently provides top-tier support and is always willing to address any issues or even implement suggestions from the community. I wouldn't hesitate to buy anything he releases.

Andrei Trif
116
Andrei Trif 2025.07.10 14:17 
 

First EA I have purchased from Wim , Backtested for 5 years every tick based on real ticks and the results are amazing . backtesting From the begining of the year until yesterday its close to 100% return with 5.5% drawdown . Really impressed with it . I also spoke with the seller about the other EA's he has + promotions and he is such a nice and genuine guy :) . Totally recomend it !

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx Andrei! Nice to hear that 😊
simonxue
255
simonxue 2025.07.10 13:24 
 

My second EA from Wim, I started on a live account recently and after some initial losses now I am in the money after just two days. Look forward to what this EA brings. Also Wim's support is very good! This EA is not a cash machine as it just does not throw money at you 100% of the time. People expect cash machine for a few hundred bucks which is laughable.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx for the review!
12
İncelemeye yanıt