CryonX EA MT5

Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi

GERÇEK SİNYAL: https://www.mql5.com/en/signals/2347543

Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor.
Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır.
Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmeleri veya risk bozulmaları olmadan tamamen şeffaf bir performans sunar.

Cryon X-9000, yüksek oynaklık dönemlerinde bile üstün hassasiyet, stabilite ve tutarlılık sunmak için tasarlanmış yeni nesil bir otonom alım-satım mimarisidir. Sistem, çok katmanlı kuantum esinli analitik bir çekirdek üzerine kuruludur ve piyasa yapısını gerçek zamanlı yeniden oluşturarak en uygun giriş noktalarını soğuk ve matematiksel bir kesinlikle belirler.

Sistemin merkezinde yer alan Cryon Core Engine; gelişmiş pattern analizi, volatilite temelli davranış modellemesi ve yapılandırılmış koruma mantığını bir araya getirir. Her işlem kararı çoklu doğrulama katmanlarından geçer: piyasa gürültüsü filtrelenir, dengesiz senaryolar elimine edilir ve sadece yapısal uyum en iyi seviyeye ulaştığında işlem gerçekleştirilir. Cryon X-9000 tamamen veri odaklı çalışır ve martingale, grid veya herhangi bir kontrolsüz pozisyon artırma yöntemi kullanmaz. Mimarisi uzun vadeli stabilite, kontrollü risk maruziyeti ve kurumsal seviyede disiplin sağlamak için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler

Cryon Core Engine — Kuantum Hassasiyet Katmanı
Farklı fiyat senaryolarını simüle edebilen ve yapısal uyumu en yüksek olan yolu seçen özel karar motoru.

Uyarlanabilir Volatilite Haritalaması
Piyasa enerjisindeki değişikliklere göre mikro volatilite bölgelerini sürekli izler ve zamanlama ile pozisyon maruziyetini ayarlar.

Çok Vektörlü Giriş Mantığı
Pozisyon açmadan önce yapısal simetri, yön momentumu, likidite yoğunluğu, volatilite genişleme/daralma özellikleri ve geçmiş davranış örüntüleri değerlendirilir. Tüm vektörler uyum sağladığında işlem açılır.

Otonom Koruma Modülü
Risk yükünü kontrol eden, anormal volatilite sıçramalarını tespit eden ve sistemi istikrarlı tutan gelişmiş savunma katmanı.

Soğuk ve Metrik Tabanlı Karar Çerçevesi
Tüm kararlar nicel verilere dayanır — duygusallık yok, manuel müdahale yok, sadece disiplinli algoritmik mantık.

Yapısal Mimari

Volatility Cortex — volatilite rejimlerini yorumlar ve iç parametreleri yeniden ayarlar.
Directional Mesh Layer — makro ve mikro yön akışlarını analiz eder.
Cryon Liquidity Scanner — likidite birikimlerini ve kurumsal hareketleri tespit eder.
Precision Execution Matrix — istatistiksel olarak en kararlı giriş koşullarını seçer.
Stability Shield Engine — maruziyeti, koruma mekanizmalarını ve operasyonel kararlılığı yönetir.

Bu entegre yapı, Cryon X-9000’in öngörülemeyen piyasa koşullarına uyum sağlarken aynı zamanda sıkı bir yürütme disiplini korumasını sağlar.

Çalışma Parametreleri

Ana enstrüman: XAUUSD (Altın)
Önerilen zaman dilimi: H1
Önerilen minimum depozito: 500 USD
Desteklenen minimum depozito: 100 USD (yüksek risk profili)
Minimum kaldıraç gereksinimi: 1:20
Her broker ile uyumlu; ancak düşük spreadli bir ECN broker şiddetle önerilir
Sistem martingale, grid veya kontrolsüz pozisyon artırma yöntemleri kullanmaz

Cryon X-9000’i Öne Çıkaran Özellikler

Kuantum esinli öngörü mimarisi
Piyasa yapısının gerçek zamanlı yeniden inşası
Çok vektörlü sinyal doğrulama
Volatilite sıçramalarına karşı yüksek dayanıklılık
Kurumsal düzeyde risk tasarımı
Soğuk, disiplinli ve tutarlı makine mantığı
XAUUSD ve yüksek volatiliteye sahip diğer varlıklar için gelişmiş optimizasyon

Cryon X-9000 piyasayı kovalamaz; analiz eder, uyum sağlar ve yalnızca koşullar tamamen uygun olduğunda işlem yapar.

Konumlandırma

Cryon X-9000, sıradan bir otomatik scriptten fazlasını arayan trader’lar için tasarlanmıştır. Bu sistem, analitik derinlik, yapısal netlik ve disiplinli algoritmik yürütmeyi önemseyen kullanıcılar için geliştirilmiş premium bir trading zekâ platformudur.

Yasal Uyarı

Bu sistem, geçmiş ve gerçek zamanlı piyasa verileriyle çalışır. Backtest sonuçları gelecekteki performans için garanti veya tahmin niteliği taşımaz. Kullanıcı, risk parametrelerini seçmekten ve sistemi gerçek hesapta uygulamaktan tamamen sorumludur.

Önerilen ürünler
ACTrendRider
Cedric Jose Bernardino Antonio
Uzman Danışmanlar
ACTrendRider – Advanced Trend Following Expert Advisor Institutional-grade, low-risk, swing-based trend follower Premium quality comes at a premium value: ACTrendRider is a lifetime investment into your algorithmic portfolio. Optimized for gold (XAUUSD) and volatile trending assets MQL5 Market compliant – simple to install, ready to trade ACTrendRider is a professional trading robot designed to ride clean market trends. It combines multiple confirmation filters to avoid noise and opti
Bolli Plus 5
Prafull Manohar Nikam
Uzman Danışmanlar
T his EA trades with trend so it has high win percentage. Uses trend indicators like Bollinger Bands and Moving Averages. This is NO Martingale system but it uses lots multiplier to increase the gains. You can easily disable the lots multiplier by changing it to 1. Features: 1. NO Martingale 2. NO Grid 3. High Win Rate Strategy. 4. Low Drawdown. 5. Uses STOP OUT Percent instead of usual Stop Loss. 6. But uses the usual Take Profit in pips.   Account Requirements: 1. Minimum Balance - 1000 USD 2
Market States EURUSD edition
Bruno Miguel Antunes De Sousa
Uzman Danışmanlar
Market States EURUSD edition EA  The Market States EURUSD Edition is an algorithmic trading system built from applied research in market statistics , machine learning , and quantitative modeling to use on EURUSD , 15 minute time frame , with the best settings already defined .  Its core objective is simple: identify the market regime before taking any trading decision. The EA integrates concepts from Market Regime Theory , volatility modeling , and John Ehlers-inspired signal processing , crea
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Uzman Danışmanlar
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
Revivalist — Gold Breakout EA Overview Revivalist is a next-generation Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who want precision and focus, Revivalist executes breakout-based strategies with advanced risk and position management logic. Key Facts (MQL5-compliant) Fully aligned with MQL5 Market rules — no promises of profits or guaranteed outcomes. High-risk warning: this EA can blow your account in seconds if misused. Always apply strict risk control, tes
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Uzman Danışmanlar
Your Grox EA   –   The Next Evolution in Automated Trading Your Grox EA is an advanced and innovative trading advisor built on a   unique Buy and Sell strategy . Designed to adapt dynamically to market conditions, this   EA follows the trend with precision , leveraging a proprietary algorithm and a powerful internal system of indicators. Revolutionary Buy Sell Powered Strategy: This cutting-edge advisor doesn’t rely on ordinary trading logic— it utilizes your exclusive strategy and optimized se
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Uzman Danışmanlar
This adviser trades on the signal of the Bollinger Bands indicators: it buys at the lower levels when the price rebounds, and sells at the upper. Has the ability to close positions on the return signal, take profit or stop loss. Many traders use the Bollinger Bands indicator, and some use several Bollinger indicators on the same chart. In this adviser, you can use up to 3 of these indicators. When using the first and second indicators, the transaction will be carried out between the lines of the
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
EV Smart Breakout Pro
Enrique Valeros Muriana
Uzman Danışmanlar
EV Smart Breakout Pro – Institutional Scalping System  is an automated breakout strategy designed to capture explosive moves after periods of consolidation. It combines pure price action breakouts with the Percentage Price Oscillator (PPO) as a momentum filter, helping the EA focus on strong, directional moves and avoid many false breakouts that occur in flat markets. The EA continuously scans the chart for tight ranges and key breakout levels. When price starts to expand away from that range, t
FREE
SAM Waves AutoTrader
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SAM Waves AutoTrader – Intraday Trader’lar için Hassas Çoklu Döviz Uzman Danışmanı (M15 Grafik EA • H4 Trend Onayı • Sabit SL/TP ile Forex robotu • Grid / Martingale / Hedging yok • Yukarıdan Aşağı Analiz • 2025’in En İyi MT5 EA’sı • Prop-Firm Dostu & Güvenli Otomatik Forex Botu) Lansman Teklifi – Erken Kullanıcılar için Özel Fiyatlar 31 Temmuz 2025 tarihine kadar veya Temmuz ayındaki ilk 15 satış gerçekleşene kadar geçerlidir (hangisi önce gerçekleşirse). Lisans Türü Kampanya Fiyatı Normal F
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Uzman Danışmanlar
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Uzman Danışmanlar
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA  doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Uzman Danışmanlar
Mushroom: Multi-Level Bi-Directional Strategy1. Strategy Overview: Multi-Level Bi-Directional This strategy aims to capture profits by anticipating the direction of the market. Normally, price moves in a trending direction, so trade entries are placed as follows: Buy Stop: Expecting the price to continue rising Sell Stop: Expecting the price to continue falling However, because the market can move in either direction, the system is designed to ensure profits regardless of the trend. This is achi
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Universal IndiSignal Trader
Isaac Derban
Uzman Danışmanlar
Product Description This powerful and flexible Expert Advisor seamlessly connects to any custom indicator by referencing its buffers, supporting up to eight indicator input parameters and multi-timeframe signals. Advanced trade management options allow for instant execution or sophisticated pending order strategies with dynamic offset and expiry controls. The EA also features robust money management tools, including fixed or dynamic lot sizing, risk–reward targeting, and multiple stop-loss/ta
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Uzman Danışmanlar
Rice Martingale is an EA, which uses the Martingale algorithm with a low DD rate (not for XAUUSD, not TimeFrame M1) Rice Martingale can open two sides:   buy and sell at the same time. We can set the maximum number of orders, the number of Martingale, and the number of the first orders. Especially, if the number of orders reach the point that users want to start the risk parameters, Rice Martingale can manage risks. It will cut loss at the point of the nearest average price which users set befor
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Uzman Danışmanlar
Savage Capital Max Scaling Pro, en iyi ölçeklenebilir EA, CANLI PİYASA KOŞULLARINDA kullanılabilen herhangi bir piyasa için kullanılabilir. Otomatik Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) yerleştirme ile birlikte, bir Trail Stop (TS) tekniği ve çalışan bir ticaretten para toplamak için aç gözlü bir para toplayıcı modu uygulanmıştır, hatta TP ulaşılmamış olsa bile. Bu Uzman Danışman, birçok yıl EA-Geliştirme-Deneyimi ve yüksek becerilere sahip bir ticaret uzmanlığının bir sonucudur. Kendi tarafımdan
RR EA Investment Grade Swing Trading
Samuele Borella
Uzman Danışmanlar
ARTIFICIAL INTELLIGENCE INVESTMENT TOOL. ATTACH TO THE CHART, LEAVE AND FORGET. VPS HIGHLY RECOMMENDED-INVESTMENT SYSTEM. (MQL5 VPS) RR_EA is an investment-grade swing trading EA with a built-in Artificial Intelligence decision engine. It has been specifically engineered to trade the US30(Dow Jones) and NASDAQ-100 index market. The internal AI trading logic is fully automated — no manual intervention is required after setup. The only input from the user is the lot size they wish to trade (based
The Yen Scalper
Sai Ja Aung Sai Ja Aung
Uzman Danışmanlar
The Yen Scalper is a highly profitable scalping robot that trades the breakout of the last swing high and low.For money management,fixed stoploss and lot size are used.EA will enter entry once at a time,so there is no big equity drawdown.After some profits, Ea will use some amount of the profit for lot size.That will grow account size fast and safe.This EA does not need a lot of money. Low Risk Account https://www.mql5.com/en/signals/1834544 Fast Profit Account https://www.mql5.com/en/signals/1
Gold Win Master Pro EA MT5
Sujit Kumar Patel
Uzman Danışmanlar
"Gold Win Master Pro EA MT5" ile tanışın - PROP FİRMASI CANLI FONLU HESAP için En İyi Altın Ticareti UZMAN DANIŞMAN Çözümünüz. Yeni Sürüm: MT5 Versiyonunun "Gold Win Master Pro EA" Uzman Danışmanı. "Gold Win Master Pro EA" MT5 uzman danışmanını şimdi indirin ve özel LANSMAN'dan yararlanın. Daha iyi performans sunmak için mükemmel özelliklere sahip "Gold Win Master Pro EA". -XAUUSD M5 için Güncellenmiş Varsayılan Ayarlar. (Diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir). Daha yüksek zaman dilim
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Uzman Danışmanlar
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Uzman Danışmanlar
SpectraCore Genesis Altın için tasarlandı. Hassasiyet için geliştirildi. Diğerleri tereddüt ederken o harekete geçer. SpectraCore Genesis , sıradan bir uzman danışman (EA) değildir. Bu sistem, sadece XAU/USD (altın) işlemleri için geliştirilmiş profesyonel bir algoritmik ticaret aracıdır. Genel geçer stratejiler yok, taviz yok — sadece yapılandırılmış mantık, risk kontrolü ve hassas algoritmik uygulama. Piyasaya körü körüne girmez. Bekler. Ve doğru an geldiğinde harekete geçer. Gerçek zamanlı v
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Uzman Danışmanlar
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
GOLD Slayer AI
Mohamad Taha
Uzman Danışmanlar
Gold Slayer AI – The Ultimate Smart Trading Weapon for XAUUSD & EURUSD Unleash the power of true intelligent trading. Gold Slayer AI is not just another Expert Advisor. It’s an elite, market-proven algorithm tailored specifically for XAUUSD (Gold) and EURUSD . Designed with precision, this EA combines deep market analysis , AI-powered decisions , and institutional-level risk management —all packed into one smart machine. Why Gold Slayer AI? Smart RSI + EMA Filtering – Trades only in h
Allgain100
Nissar Ahmed
Uzman Danışmanlar
Key Features Strategy Core EMA Crossover System : Fast EMA (default: 20) and Slow EMA (default: 50) Generates buy signals when Fast EMA crosses above Slow EMA. Generates sell signals when Fast EMA crosses below Slow EMA. Fibonacci Filter : Calculates Fibonacci retrenchment levels (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) based on recent price swings. Requires price to be near a Fibonacci level (configurable threshold) to validate trades. Risk Management Position Sizing : Dynamically calculates lot size
Xauusd Scapling
Christian Villen Fajardo
Uzman Danışmanlar
XAUUSD Scalping Power – Multi-Timeframe RSI-EMA Strategy Overview XAUUSD Scalping Power is an advanced Expert Advisor designed for gold (XAUUSD) scalping on MetaTrader 5. It combines multiple technical indicators, adaptive filters, and multi-timeframe confirmation to identify short-term opportunities with balanced risk control. The system dynamically adjusts between Trend Mode (to follow strong directional movements) and Range Mode (to exploit sideways consolidations). It includes integrated ris
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Uzman Danışmanlar
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Pips Architects
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Pips Architect — Intelligent Algorithmic Expert Advisor for MetaTrader Description Pips Architect is a fully automated trading system designed for MetaTrader 4/5. It leverages time series analysis and dynamic modeling to identify trade opportunities without relying on external indicators. This self-sufficient logic allows the EA to adapt to changing market conditions with minimal user intervention. Whether you're a beginner or an experienced trader, Pips Architect offers a reliable tool for
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
The Range Gold EA
Kevin Steve Ruebenach
Uzman Danışmanlar
The Gold Range EA: Master the Gold Market with Precision and Safety Stop using unpredictable strategies!   The Gold market (XAUUSD) is famous for its high volatility—a massive opportunity for those who know how to harness it. The Gold Range EA was designed to do exactly that: deliver a clear, rule-based, and proven strategy built for stability and long-term success. This EA is   not   a black box. It's built on a transparent and robust trading logic that you can understand and trust. The Core S
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (363)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.71 (14)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.68 (62)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (80)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (16)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (76)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (15)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (10)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Uzman Danışmanlar
yanılsama       GoldSKY EA,   XAUUSD (altın) paritesi için güçlü bir günlük işlem programıdır. Ekibimiz tarafından geliştirilmiştir...       Cari hesap, ticari hesap, ticari çağrı!     Tüm ürünleri görüntüle:       https://www.mql5.com/tr/kullanıcılar/fxmanagedforexltd/satıcı IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  Şirketin gerçek kârı 60.000 sterlinin üzerinde gerçekleşti. Güç Sinyali:   https://www.mql5.com/
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.81 (21)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (126)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The ORB Master
Profalgo Limited
4.86 (22)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (493)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4 (3)
Uzman Danışmanlar
Gerçek izleme. Dürüst testler. Sıfır abartı. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Teknik detaylara geçmeden önce bilmeniz gereken iki önemli şey var: PipsHunter, gerçek para ile çalışan bir izleme sinyali tarafından doğrulanmıştır. EA birkaç aydır gerçek bir hesapta (Pepperstone) canlı olarak işlem yapıyor ve tüm izleme tamamen herkese açıktır. Hiçbir simülasyon yok, gizli hesap yok, yalnızca “mükemmel backtest” yok — gerçek işlem sonuçları EA’nın gerçek performansını kanıtlıyor. Backtestler %100 dü
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.59 (39)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (2)
Uzman Danışmanlar
KARA CUMA %50 İNDİRİM - NANO MACHINE GPT Normal fiyat: $997'den Kara Cuma: $498.50 (İndirimli fiyat promosyon sırasında yansıtılacaktır.) Satış başlangıcı: 27 Kasım 2025 - sınırlı süreli Kara Cuma etkinliği. Kara Cuma Çekilişi: Kara Cuma etkinliği sırasında Nano Machine GPT satın alan tüm alıcılar şunları kazanmak için rastgele bir çekilişe katılabilir: 1 x Syna aktivasyonu 1 x AiQ aktivasyonu 1 x Mean Machine GPT aktivasyonu Nasıl katılılır: 1) Satın aldıktan sonra, Nano Machine GPT kılavuzl
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (38)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]     Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütme
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (25)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.89 (102)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (121)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Http EA
Yury Orlov
5 (7)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.79 (14)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.14 (37)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt