Gartley Butterfly Pattern EA

Gartley Butterfly Pattern EA
Descrizione
Il consulente automatico effettua operazioni di trading basate su pattern armonici — figure popolari dell’analisi tecnica, presentate per la prima volta da Harold McKinley Gartley e successivamente sistematizzate ed ampliate da Scott Carney, autore di pattern come Bat, Crab, Shark, Deep Crab e Alternate Bat.
Il robot riconosce e lavora con le seguenti figure: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives.
I pattern si formano sulla base dei livelli di Fibonacci, con possibilità di regolare in modo flessibile la tolleranza agli scostamenti.

Il consulente:

  • scansiona il grafico su un timeframe specificato (ad esempio H1, H4; di default H3),

  • apre posizioni sui pattern confermati con parametri prestabiliti,

  • calcola il volume delle posizioni con lotto fisso o secondo un livello di rischio definito,

  • gestisce le posizioni aperte tramite trailing stop, spostamento a break-even, limiti sul numero di ordini e distanza minima tra essi.

È implementata la visualizzazione di tutti i pattern sul grafico, oltre a un pannello di controllo che mostra statistiche e informazioni sulle posizioni correnti.

Per visualizzare correttamente i pattern, usa lo stesso timeframe indicato nelle impostazioni del consulente.

Asset supportati

  • Coppie valutarie: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

  • Petrolio: Brent, WTI

  • Criptovalute: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) e altri token popolari

  • Metalli preziosi: oro (XAU/USD), argento (XAG/USD)

Il consulente è adatto sia per il mercato Forex classico sia per i mercati delle materie prime e degli asset digitali.

Raccomandazioni d’uso
Il consulente è ottimizzato per il trading sulla coppia GBP/USD. I test sono stati effettuati su un conto demo del broker Roboforex.
Per attivarlo devi:

  • impostare Stop Loss = 0,

  • abilitare Trailing Stop = true,

  • abilitare Break Even = true.

Si consiglia di ottimizzare i parametri in base al tuo broker, poiché spread, orari di trading e altri parametri possono variare.

Principali parametri e funzioni

• Impostazioni generali
• Magic Number — identificatore univoco per le operazioni dell’EA
• Working Timeframe — timeframe su cui verrà effettuata l’analisi e la ricerca dei pattern armonici (ad esempio H1, H3, H4)
• Max Spread (punti) — spread massimo consentito (in punti), oltre il quale non si apre la posizione

• Impostazioni pattern
• Lookback Bars — numero di candele recenti analizzate per la ricerca dei pattern
• Min Pattern Size (punti) — dimensione minima del pattern in punti
• Fibonacci Tolerance — tolleranza consentita nella verifica dei livelli di Fibonacci (es. 0,05 = 5%)
• Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — abilitazione o disabilitazione della ricerca e trading su ciascun pattern

• Gestione del rischio
• Lot Calculation Method — metodo di calcolo del volume: lotto fisso o rischio in percentuale del saldo
• Fixed Lot Size — dimensione fissa del lotto (se selezionato)
• Risk % per Trade — percentuale del saldo attuale da rischiare in ogni operazione (usata nel calcolo del lotto in base al rischio)
• Max Simultaneous Positions — numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente

• Stop Loss e Take Profit
• Stop Loss (punti) — dimensione dello stop loss in punti (0 significa stop loss disabilitato)
• Take Profit (punti) — dimensione del take profit in punti

• Trailing Stop
• Use Trailing Stop — attivazione o disattivazione del trailing stop
• Trailing Start (punti) — movimento minimo a favore (in punti) per attivare il trailing stop
• Trailing Distance (punti) — distanza (in punti) tra il prezzo corrente e il trailing stop
• Trailing Step (punti) — passo di spostamento del trailing stop

• Break Even (spostamento a pareggio)
• Use Break Even — attivazione dello spostamento dello stop loss a pareggio
• Break Even Start (punti) — numero di punti di profitto per attivare il break even
• Break Even Offset (punti) — offset dello stop loss dal punto di ingresso durante il break even

• Filtri ordini
• Min Distance Between Orders (punti) — distanza minima tra ordini aperti
• Min Time Between Orders (minuti) — tempo minimo tra apertura di ordini

• Visualizzazione e pannello
• Draw Patterns — visualizzazione dei pattern trovati sul grafico
• Show Panel — visualizzazione del pannello di controllo dell’EA
• Show Trade History — visualizzazione della cronologia delle operazioni
• Show Profit Labels — visualizzazione delle etichette di profitto sulle operazioni
• Show Close Line — visualizzazione della linea di chiusura delle operazioni
• Show Fibonacci — visualizzazione dei livelli di Fibonacci sui pattern

• Colori dei pattern e degli elementi
• Personalizzazione colori per ogni tipo di pattern e elementi del pannello
• Line Width — spessore delle linee dei pattern sul grafico
• Font Size — dimensione del font per etichette e annotazioni

• Colori del pannello
• Panel Background Color — colore dello sfondo del pannello
• Panel Text Color — colore del testo nel pannello
• Panel Edit Color — colore dei campi modificabili
• Panel Profit Color — colore del testo per i profitti
• Panel Loss Color — colore del testo per le perdite

Conclusione
Gartley Butterfly Pattern EA è uno strumento potente e flessibile per il trading automatico basato sui pattern armonici. È adatto sia al trading intraday sia a medio termine, consente di automatizzare la ricerca di complesse formazioni tecniche e di gestire con precisione le operazioni su vari mercati — dalle valute alle criptovalute e materie prime.

Importante
Prima di utilizzare, testa e ottimizza sempre i parametri dell’EA in base alle condizioni di trading del tuo broker. Ricorda che il trading sui mercati finanziari comporta rischi elevati. Usa un conto demo e rispetta le regole di gestione del capitale.


Prodotti consigliati
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Consulente Elliott Wave EA Descrizione Elliott Wave EA  è una soluzione di trading professionale basata sui pattern d'onda M & W descritti da A. Merrill. Questo potente Expert Advisor identifica e negozia formazioni d'onda con elevata precisione, offrendo ai trader una soluzione automatizzata affidabile per utilizzare la teoria delle onde di Elliott. Caratteristiche principali Riconoscimento intelligente dei pattern - L'algoritmo avanzato identifica i pattern d'onda M & W con precisione eccezion
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicatori
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.92 (25)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i merca
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Harmonic Pattern EA Pro
Noppadon Boonpromuppatham
Experts
Harmonic Pattern EA Pro (((-----Introductory Price for the first 10 buyers only!!!----))) Trade the markets with precision using the power of Harmonic Patterns. This fully automated Expert Advisor identifies high-probability setups and manages them with a sophisticated multi-take-profit and break-even system. Why Choose Harmonic Pattern EA Pro? Harmonic Pattern EA Pro is not just another trading robot. It's a comprehensive trading solution built around a proven market analysis technique. It m
Logistician Bot
Yvan Musatov
Experts
Logistician — Algorithmic Expert Advisor Based on Statistical Logic Logistician is a professional trading Expert Advisor that applies a proprietary logistic model to analyze market behavior. It operates using a mathematically grounded algorithm that evaluates price strength and amplitude over a specified period and makes trading decisions based on internal statistical indicators — without using external technical tools. The system is designed to detect trend weakening, automatically closing the
SV Harmozup Pattern
Minh Truong Pham
Indicatori
The concept of Harmonic Patterns was established by H.M. Gartley in 1932. Gartley wrote about a 5-point (XABCD) pattern (known as Gartley) in his book Profits in the Stock Market. This indicator scan and alert when 4th point (C) is complete and predict where D should be.  In traditional, Gartley pattern include BAT pattern, Gartley pattern, butterfly pattern, crab pattern, deep crab pattern, shark pattern. Each pattern has its own set of fibonacci. In this indicator, we add more extended patter
MA 200 Optimize
Mohamad Rifandi Djufri
Experts
Gold MA200 Optimized Strategy   is a fully automated Expert Advisor (EA) specifically designed for trading the   XAUUSD   pair on the   15-minute timeframe (M15) . The strategy utilizes the   200-period Moving Average (MA200)   as the primary trend filter, enhanced by the combination of   William %R ,   Bullish Power , and   Bearish Power   indicators for precise trade entry execution. Parameters & Backtest Performance: Instrument:   XAUUSD Timeframe:   M15 Lot & Balance:   0.01 lot for 1000 US
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Experts
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Experts
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Voenix Chart Pattern Scanner MT5
Lorentzos Roussos
4.8 (5)
Experts
Modelli armonici EA se preferisci vederlo su un grafico in tempo reale invece di leggere la descrizione,   puoi scaricare immediatamente una demo gratuita qui. Modelli inclusi: Modello ABCD Modello Gartley Modello pipistrello Modello cifrato 3Modello di guida Motivo cigno nero Motivo cigno bianco Motivo Quasimodo o Motivo Over Under Modello alternativo del pipistrello Motivo a farfalla Modello di granchio profondo Modello di granchio Modello di squalo Modello FiveO Modello testa e spalle Model
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Platinum Wolf
Jean Christophe Paput
Experts
Platinum Wolf  The Platinum Wolf trading robot is designed to deliver both high performance and stability, with a primary focus on trading the EURUSD pair. Its annual goal is to multiply per 3 (X3) starting capital  by taking optimized positions that capture the most probable market movements. Strategy Overview Platinum Wolf' s strategy relies on continuous equity monitoring to maintain a balanced state. It uses moving average (MA) to determine precise entry and exit points. The robot also emp
Gap Rider
Ofer Dvir
Experts
GapRider EA - Dynamic Buy-Side Gap Trading Expert Advisor Overview GapRider EA is a sophisticated, adaptive Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, specializing in buy-side gap trading. This EA identifies significant market gaps and places strategic buy orders, leveraging dynamic sizing based on market volatility to optimize trade entries and exits. With a robust set of features, GapRider offers traders a powerful tool to capitalize on price retracements following large market movements
NexCrash 500 EA
Jacoues Lukas Olivier
Experts
Introducing NexCrash 500: Your Fully Automated Trading Solution NexCrash 500 is a cutting-edge, fully automated trading bot designed to navigate the Crash 500 market with precision and accuracy. This powerful tool is engineered to maximize gains while minimizing risk, ensuring a seamless trading experience. Key Features: - Dynamic Lot Size Calculation: NexCrash 500 adjusts the lot size based on your chosen risk percentage, ensuring that each trade is executed with optimal position sizing. -
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.62 (34)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Saranno disponibili solo un numero molto limitato di copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 999$ NOVITÀ (da 349$) --> RICEVI 1 EA GRATIS (per 2 numeri di account commerciali). Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Benvenuti al BITCOIN REAPER!   Dopo l'enorme successo del Gold Reaper, ho deciso che era giunto il momento di applicare gli stessi principi vincenti al mercato Bit
Ratio X Breakout EA
Mauricio Vellasquez
Experts
Ratio X Breakout EA — Esecuzione dei Breakout con Precisione Ratio X Breakout EA è un sistema di trading autonomo progettato per catturare i movimenti direzionali generati dai breakout delle candele . La sua logica è semplice ma robusta: una candela di riferimento definita dall’utente stabilisce il quadro, e l’EA entra nel mercato solo quando l’azione del prezzo rompe chiaramente quella struttura. Il risultato è una metodologia di breakout disciplinata, concepita per garantire chiarezza e adatt
FREE
Infinity Gold X
Pawan Kumar Sharma
Experts
Infinity Gold X – Precision-Engineered XAUUSD (Gold) EA “One shot. One trade. One precision entry.” Infinity Gold X is a precision-engineered Expert Advisor built for disciplined gold traders who value control, stability, and consistency. This system doesn’t chase trades — it waits for perfect technical confirmation and strikes only when probability is on your side. Backtest Period         2024–2025 ,   current  market situation  Optimized and tested on historical data from  showing   stable  a
Prop GT MT5
Evgeniia Terekhova
1.33 (3)
Experts
Prop GT Advisor è stato progettato appositamente per il passaggio della Sfida Prop Firms e l'ulteriore negoziazione osservando tutte le regole, mantenendo i prelievi specificati nella norma. Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2208147 Customer chat:  https://t.me/+hg7lZGrtFSdiNGQ1 IMPORTANTE PRIMA DEL TESTING!!! Symbol: EURUSD Timeframe: H1 Model: Every tick È fondamentale che il consulente lavori nell'intervallo di tempo corretto, quindi prima di iniziare il testing è necessario impostare
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experts
The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
Gann dynamic square MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
The Naveen Dynamic Square  MT5 Lite. is one of the best known  technical analysis tools  inspired  by WD Gann along with the Gann Fan and Gann Box. It is considered a cornerstone of his trading technique that is based on time and price symmetry. The Naveen Dynamic Square MT5   is a powerful tool in finance for determining support and resistance levels based on a stock's extreme price points. It works by extrapolating probable price levels from a central value, typically an all-time or cyclical h
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
Promo lancio: Solo 1 copie disponibili a 399$ Prezzo finale: 2000$ Ci sarà solo un numero limitato di copie vendute di questo EA Scatena il potere dell'intelligenza artificiale e porta il tuo trading a livelli senza precedenti con   Luna AI Pro EA   , il robot di trading "mean reverse" più avanzato sul mercato. Progettato per soddisfare sia i trader esperti che i principianti, questo sistema all'avanguardia basato sull'intelligenza artificiale è dotato di una vasta gamma di funzionalità per ot
TepuyFX Martingale
Leonardo Guia Gonzalez
Experts
TEPUY FX MARTINGALE IS A BOT CREATED BY A GROUP OF EXPERIENCED TRADERS IN FOREX MARKET, IT WORKS MULTICURRENCY HOWEVER, IF YOU ALREADY PURCHASED THE LICENSE, WE RECOMEND TO STICK TO THE PLAN CREATED AND DESINGNED BY THE TEAM. WE WILL PROVIDE YOU WITH ALL THE SET FILES NEEDED.  RECOMENDATIONS:  1- USING CENTS ACCOUNTS IS THE BEST WAY TO RUN THE PORTFOLIO 2- USE MT5 ACCOUNTS WITH 1000 TRADES LIMIT (OPEN TRADES LIMIT)  3- THE MORE LEVERAGE THE BETTER 4- ASK ANY QUESTION TO THE SUPPORT TEAM
Time And Sales Delta
Evgeny Shevtsov
5 (2)
Indicatori
The indicator displays the delta and the cumulative delta based on the "Time & Sales" deals list data. In addition to the standard timeframes, the indicator displays data regarding the seconds timeframes (S5, S10, S15, S20, S30) to choose from. Using the rectangle, user can select an arbitrary area in the indicator subwindow to view the ratio of the volumes of deals of buyers and sellers within this area. Indicator features: The indicator works correctly only on those trading symbols for which
Green Wave
The Hung Ngo
Experts
Green Wave EA – Versatile Swing Trading for MetaTrader 5 Elevate your forex trading with the Green Wave EA , a reliable swing trading Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5). Powered by the Raymond Cloudy Day indicator , this EA captures market swings with precision, offering a balanced approach to risk and reward. Optimized for XAUUSD on the H1 timeframe, it provides flexible settings for other currency pairs, making it suitable for traders of all levels. Test thoroughly on a demo account to tai
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.78 (37)
Experts
Informazioni importanti! Il nostro team è diviso per ruoli: gli sviluppatori si concentrano sullo sviluppo e sugli aggiornamenti, mentre i moderatori aiutano con l'installazione e la configurazione dell'EA. I nostri moderatori sono disponibili per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere: Zolia (Taiwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Inghilterra) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale S
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (335)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (34)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (5)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (35)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Syna
William Brandon Autry
5 (9)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (485)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una vas
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experts
INFORMAZIONI IMPORTANTI! Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid. L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale.    Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie sull'oro, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 13 mesi, tutte ottenute senza alcuna martingala o sis
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (28)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 1 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.27 (33)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Segnale Live: [Account Principale] | [Account Minore] | Canale Ufficiale AOT | Prossimo Prezzo: $299 IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione. AOT MT5 è un Expert Advisor avanzato alimentato da analisi del sentiment AI e algoritmi di Ottimizzazione Adattiva . Sviluppato nel corso di diversi anni di perfezionamento, questo sistema completamente automat
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
Experts
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (1)
Experts
AuriON AI System EA Il trading ridefinito dall’intelligenza. Importante: dopo l'acquisto, ti prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il tuo pacchetto di installazione personalizzato e le istruzioni per la configurazione. Segnale live:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Offerta attuale: Le prossime 10 copie sono disponibili a $350 , dopodiché il prezzo aumenterà a $550 . I. Introduzione AuriON è un sistema di trading cognitivo che integra esecuzione algoritmica, apprendimento a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (8)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (3)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. Caratteristiche Principali Il sistema utilizza 10
META i7
Meta Sophie Agapova
Experts
META i7 – Evoluzione del Trading Intelligente -  Riferimento tecnico META i7 è un Expert Advisor completamente automatizzato, basato su due potenti reti neurali cooperative. Queste lavorano in tempo reale, prendendo decisioni di trading, valutandole e ottimizzandole continuamente. Le due reti neurali vengono elaborate e analizzate attraverso il livello interno META Layer. Si tratta di un’interfaccia completamente integrata nell’EA, che unisce, analizza e consolida i risultati in una decisione d
Altri dall’autore
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Golden Eagle Pro EA Descrizione breve Golden Eagle Pro EA  è un potente consulente automatico per la piattaforma MetaTrader 5, che utilizza una combinazione di vari indicatori e analisi multi-timeframe (MA su D1, ATR su M30, Frattali su M5). Il consulente include impostazioni flessibili per la gestione del rischio (lotto fisso, percentuale del saldo, scelta del livello di rischio), nonché funzioni avanzate di trailing stop e di spostamento della posizione in break-even. Il programma ha superat
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — Consulente Automatico per uno Scalping Preciso Stochastic Gold Scalper è un consulente automatico professionale progettato per la piattaforma MetaTrader 5, che combina l’analisi dei pattern delle candele con il filtraggio dei segnali tramite l’oscillatore Stocastico. Questo approccio consente di identificare i punti di ingresso più precisi, minimizzare i rischi ed evitare segnali falsi. Il consulente è ideale per il trading su timeframe brevi, come il M5, e può essere u
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Consulente Elliott Wave EA Descrizione Elliott Wave EA  è una soluzione di trading professionale basata sui pattern d'onda M & W descritti da A. Merrill. Questo potente Expert Advisor identifica e negozia formazioni d'onda con elevata precisione, offrendo ai trader una soluzione automatizzata affidabile per utilizzare la teoria delle onde di Elliott. Caratteristiche principali Riconoscimento intelligente dei pattern - L'algoritmo avanzato identifica i pattern d'onda M & W con precisione eccezion
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Descrizione del consulente Goldix EA è progettato per il trading automatico su qualsiasi strumento valutario, con particolare attenzione al trading dell'oro (XAUUSD). Si basa su una logica combinata di indicatori Keltner Channel ed EMA (Media Mobile Esponenziale), integrata da impostazioni flessibili di gestione del rischio e uno stop loss flottante integrato. Il consulente è in grado di funzionare in qualsiasi momento, se necessario è possibile limitare il trading a determinate ore utilizzando
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro è un Expert Advisor (EA) di trading automatizzato multifunzionale per MetaTrader 5, progettato per operare sulle coppie di valute più popolari (EURUSD, GBPUSD, USDJPY ecc.), sui metalli preziosi (Gold/XAUUSD), sul petrolio (WTI, Brent) e sulle criptovalute (BTCUSD, ecc.). L’EA si basa sul principio dei “super-segnali” (Super Signals), che identificano i massimi e i minimi locali (potenziali punti di inversione o di correzione) nel timeframe selezio
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA è un consulente esperto completamente automatizzato per MetaTrader 5, progettato per raggiungere la massima efficienza con rischi minimi. Utilizza algoritmi avanzati per analizzare i pattern delle candele e filtrare i segnali tramite la media mobile (MA). Golden Scalper EA combina analisi potenti con impostazioni flessibili, rendendolo uno strumento indispensabile per i trader di qualsiasi livello di esperienza. Vantaggi di Golden Scalper EA Analisi avanzata dei pattern delle
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA – Sistema di Trading Multi-Indicatore Descrizione Quantum Forex EA è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5 che utilizza una combinazione di quattro popolari indicatori tecnici per prendere decisioni di trading. L’EA è progettato per il trading automatico sui mercati finanziari, con impostazioni flessibili e un sistema affidabile di gestione del rischio. Caratteristiche principali Sistema di trading multi-indicatore Media Mobile (MA) – analisi dell’incrocio tra medie
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro Strategy Constructor Pro è un consulente esperto multifunzionale (Expert Advisor) per la piattaforma MetaTrader 5, che consente di creare e configurare strategie di trading personalizzate utilizzando una vasta gamma di indicatori tecnici e modelli di candele classici. Progettato tenendo conto delle moderne esigenze di trading automatizzato nel mercato Forex e CFD, offre una gestione del rischio flessibile e numerosi filtri per ottimizzare i risultati. Principali funzioni
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – un Expert Advisor universale per il trading a griglia. Grid Master Pro è un Expert Advisor (EA) flessibile ed efficiente per MetaTrader 5, che implementa una strategia di Grid Trading (trading a griglia) affidabile su un’ampia gamma di strumenti. Si comporta molto bene nel trading delle principali coppie di valute (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), dei metalli preziosi (XAUUSD/oro), delle materie prime (petrolio: Brent, WTI) e delle criptovalute (BTCUSD, ETHUSD e altre). L’EA è dotato d
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – Consulente Esperto Avanzato per MT5 Pivot Levels Pro   è un consulente esperto (Expert Advisor) multifunzionale per MetaTrader 5, che calcola e traccia automaticamente diversi tipi di livelli Pivot (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) ed esegue operazioni basate su di essi. L’EA integra una potente logica di gestione delle posizioni (algoritmo a griglia, trailing stop, funzione break-even) con un pannello di statistiche intuitivo che mostra i profitti giornalieri, s
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro è un consulente di trading innovativo che combina una strategia MACD collaudata con un efficace sistema di Grid Trading. Il consulente è progettato per il trading automatico sui mercati finanziari e mostra i migliori risultati sulla coppia valutaria GBPUSD, ma opera con successo su tutti i principali strumenti di trading, inclusi EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY e altre coppie major. L’unicità di questo EA risiede nell’approccio intelligente
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro   è un potente Expert Advisor (EA) pensato per il trading professionale a griglia (Grid) basato sull’indicatore delle Bande di Bollinger (Bollinger Bands). Combina impostazioni di rischio flessibili, una gestione intelligente delle posizioni, funzioni avanzate di Trailing Stop, passaggio in pareggio (BreakEven), oltre a limiti di trading giornalieri e statistiche sulle performance. L’EA identifica automaticamente i punti di ingresso sul mercato basandosi sulle Bande di
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro: Strategia di trading innovativa con ordini multipli e calcolo automatico delle distanze Descrizione Range Breakout Trader Pro è una strategia di trading moderna per MetaTrader 5, specializzata nell'utilizzo di breakout di range di prezzo con posizionamento e gestione automatica degli ordini. Questo expert advisor avanzato è stato creato per trader che desiderano applicare efficacemente strategie di breakout di range con la massima automazione. L'advisor posiziona ordin
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro Descrizione ATR Grid Trader Pro è un expert advisor (EA) multifunzionale per la piattaforma MetaTrader 5, che combina la tecnologia del trading a griglia con l’analisi della volatilità basata sull’indicatore Average True Range (ATR). Apre operazioni di acquisto in condizioni di bassa volatilità e operazioni di vendita in condizioni di alta volatilità. Con la modalità griglia attivata, posiziona ordini aggiuntivi a intervalli prefissati. Questo approccio permette di sfruttare
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Renko Trading Bot EA Descrizione Questo è un robot di trading automatizzato che utilizza un metodo unico di costruzione dei grafici Renko. Trasforma i movimenti di prezzo caotici in segnali chiari, riducendo al minimo il rumore del mercato e identificando con precisione la direzione del trend. Vantaggi principali Trading chiaro senza rumore: Renko filtra le piccole oscillazioni di prezzo, mantenendo solo i movimenti significativi. Compatibilità con tutti i broker: Adatto a tutti i tipi di accoun
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione