Gartley Butterfly Pattern EA

Descrizione

Il consulente automatico effettua operazioni di trading basate su pattern armonici — figure popolari dell’analisi tecnica, presentate per la prima volta da Harold McKinley Gartley e successivamente sistematizzate ed ampliate da Scott Carney, autore di pattern come Bat, Crab, Shark, Deep Crab e Alternate Bat.

Il robot riconosce e lavora con le seguenti figure: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives.

I pattern si formano sulla base dei livelli di Fibonacci, con possibilità di regolare in modo flessibile la tolleranza agli scostamenti.

Il consulente:

scansiona il grafico su un timeframe specificato (ad esempio H1, H4; di default H3),

apre posizioni sui pattern confermati con parametri prestabiliti,

calcola il volume delle posizioni con lotto fisso o secondo un livello di rischio definito,

gestisce le posizioni aperte tramite trailing stop, spostamento a break-even, limiti sul numero di ordini e distanza minima tra essi.

È implementata la visualizzazione di tutti i pattern sul grafico, oltre a un pannello di controllo che mostra statistiche e informazioni sulle posizioni correnti.

Per visualizzare correttamente i pattern, usa lo stesso timeframe indicato nelle impostazioni del consulente.

Asset supportati

Coppie valutarie: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

Petrolio: Brent, WTI

Criptovalute: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) e altri token popolari

Metalli preziosi: oro (XAU/USD), argento (XAG/USD)

Il consulente è adatto sia per il mercato Forex classico sia per i mercati delle materie prime e degli asset digitali.

Raccomandazioni d’uso

Il consulente è ottimizzato per il trading sulla coppia GBP/USD. I test sono stati effettuati su un conto demo del broker Roboforex.

Per attivarlo devi:

impostare Stop Loss = 0,

abilitare Trailing Stop = true,

abilitare Break Even = true.

Si consiglia di ottimizzare i parametri in base al tuo broker, poiché spread, orari di trading e altri parametri possono variare.

Principali parametri e funzioni

• Impostazioni generali

• Magic Number — identificatore univoco per le operazioni dell’EA

• Working Timeframe — timeframe su cui verrà effettuata l’analisi e la ricerca dei pattern armonici (ad esempio H1, H3, H4)

• Max Spread (punti) — spread massimo consentito (in punti), oltre il quale non si apre la posizione

• Impostazioni pattern

• Lookback Bars — numero di candele recenti analizzate per la ricerca dei pattern

• Min Pattern Size (punti) — dimensione minima del pattern in punti

• Fibonacci Tolerance — tolleranza consentita nella verifica dei livelli di Fibonacci (es. 0,05 = 5%)

• Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — abilitazione o disabilitazione della ricerca e trading su ciascun pattern

• Gestione del rischio

• Lot Calculation Method — metodo di calcolo del volume: lotto fisso o rischio in percentuale del saldo

• Fixed Lot Size — dimensione fissa del lotto (se selezionato)

• Risk % per Trade — percentuale del saldo attuale da rischiare in ogni operazione (usata nel calcolo del lotto in base al rischio)

• Max Simultaneous Positions — numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente

• Stop Loss e Take Profit

• Stop Loss (punti) — dimensione dello stop loss in punti (0 significa stop loss disabilitato)

• Take Profit (punti) — dimensione del take profit in punti

• Trailing Stop

• Use Trailing Stop — attivazione o disattivazione del trailing stop

• Trailing Start (punti) — movimento minimo a favore (in punti) per attivare il trailing stop

• Trailing Distance (punti) — distanza (in punti) tra il prezzo corrente e il trailing stop

• Trailing Step (punti) — passo di spostamento del trailing stop

• Break Even (spostamento a pareggio)

• Use Break Even — attivazione dello spostamento dello stop loss a pareggio

• Break Even Start (punti) — numero di punti di profitto per attivare il break even

• Break Even Offset (punti) — offset dello stop loss dal punto di ingresso durante il break even

• Filtri ordini

• Min Distance Between Orders (punti) — distanza minima tra ordini aperti

• Min Time Between Orders (minuti) — tempo minimo tra apertura di ordini

• Visualizzazione e pannello

• Draw Patterns — visualizzazione dei pattern trovati sul grafico

• Show Panel — visualizzazione del pannello di controllo dell’EA

• Show Trade History — visualizzazione della cronologia delle operazioni

• Show Profit Labels — visualizzazione delle etichette di profitto sulle operazioni

• Show Close Line — visualizzazione della linea di chiusura delle operazioni

• Show Fibonacci — visualizzazione dei livelli di Fibonacci sui pattern

• Colori dei pattern e degli elementi

• Personalizzazione colori per ogni tipo di pattern e elementi del pannello

• Line Width — spessore delle linee dei pattern sul grafico

• Font Size — dimensione del font per etichette e annotazioni

• Colori del pannello

• Panel Background Color — colore dello sfondo del pannello

• Panel Text Color — colore del testo nel pannello

• Panel Edit Color — colore dei campi modificabili

• Panel Profit Color — colore del testo per i profitti

• Panel Loss Color — colore del testo per le perdite

Conclusione

Gartley Butterfly Pattern EA è uno strumento potente e flessibile per il trading automatico basato sui pattern armonici. È adatto sia al trading intraday sia a medio termine, consente di automatizzare la ricerca di complesse formazioni tecniche e di gestire con precisione le operazioni su vari mercati — dalle valute alle criptovalute e materie prime.

Importante

Prima di utilizzare, testa e ottimizza sempre i parametri dell’EA in base alle condizioni di trading del tuo broker. Ricorda che il trading sui mercati finanziari comporta rischi elevati. Usa un conto demo e rispetta le regole di gestione del capitale.



