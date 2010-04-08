Gartley Butterfly Pattern EA

설명

이 자동매매 프로그램(EA)은 하모닉 패턴(조화 패턴)을 기반으로 자동으로 거래합니다. 하모닉 패턴은 기술적 분석에서 인기 있는 패턴으로, 처음에는 해롤드 맥킨리 가틀리(Harold McKinley Gartley)가 소개했으며, 이후 Scott Carney가 Bat, Crab, Shark, Deep Crab, Alternate Bat 등 다양한 패턴을 체계화하고 확장하였습니다.

이 로봇은 다음과 같은 패턴을 인식하고 거래합니다: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives.

패턴은 피보나치(Fibonacci) 레벨을 기반으로 형성되며, 허용 오차를 유연하게 조정할 수 있습니다.

EA 주요 기능:

지정된 시간프레임(예: H1, H4; 기본값은 H3)에서 차트를 스캔합니다.

확인된 패턴에 따라 미리 설정된 조건으로 거래를 엽니다.

포지션 크기를 고정된 랏수 또는 지정된 위험 수준에 따라 계산합니다.

트레일링 스탑, 손익분기점 이동, 주문 수 제한, 주문 간 거리 제한 등을 통해 열린 거래를 관리합니다.

모든 패턴은 차트에 시각화되며, 현재 포지션과 통계 정보를 표시하는 트레이딩 패널도 포함되어 있습니다.

패턴이 정확하게 표시되려면 EA 설정 메뉴에 지정된 동일한 시간프레임을 사용하십시오.

지원 자산

통화쌍: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

원유: Brent, WTI

암호화폐: 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 리플(XRP), 라이트코인(LTC) 및 기타 인기 토큰

귀금속: 금(XAU/USD), 은(XAG/USD)

EA는 전통적인 외환시장뿐만 아니라 원자재 및 디지털 자산 시장에서도 사용 가능합니다.

사용 권장 사항

이 EA는 GBP/USD 통화쌍 거래에 최적화되어 있으며, Roboforex 브로커의 데모 계좌에서 테스트되었습니다.

활성화를 위해 다음을 설정해야 합니다:

Stop Loss = 0,

Trailing Stop = true,

Break Even = true.

브로커별 스프레드, 거래 시간 등 조건이 다를 수 있으니, 최적화 작업을 권장합니다.

주요 설정 및 기능

• 일반 설정

• Magic Number — EA 거래에 사용되는 고유 식별자

• Working Timeframe — 하모닉 패턴 분석에 사용되는 시간프레임 (예: H1, H3, H4)

• Max Spread (포인트) — 최대 허용 스프레드, 초과 시 거래 진입 차단

• 패턴 설정

• Lookback Bars — 패턴 탐색을 위해 분석할 최근 캔들 수

• Min Pattern Size (포인트) — 패턴 최소 크기

• Fibonacci Tolerance — 피보나치 레벨 허용 오차 (예: 0.05 = 5%)

• Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — 각 패턴의 탐색 및 거래 활성화 여부

• 위험 관리

• Lot Calculation Method — 포지션 크기 산출 방식: 고정 랏 또는 계좌 잔액 대비 위험 비율

• Fixed Lot Size — 고정 랏 크기

• Risk % per Trade — 거래당 위험으로 설정할 계좌 잔액 비율

• Max Simultaneous Positions — 동시에 열 수 있는 최대 포지션 수

• 스톱로스 및 테이크프로핏

• Stop Loss (포인트) — 스톱로스 크기 (0이면 미사용)

• Take Profit (포인트) — 테이크프로핏 크기

• 트레일링 스탑

• Use Trailing Stop — 트레일링 스탑 사용 여부

• Trailing Start (포인트) — 트레일링 스탑 작동 시작을 위한 최소 가격 이동

• Trailing Distance (포인트) — 현재 가격으로부터 트레일링 스탑을 설정할 거리

• Trailing Step (포인트) — 트레일링 스탑 이동 간격

• 브레이크 이븐(손익분기점 이동)

• Use Break Even — 손익분기점 기능 사용 여부

• Break Even Start (포인트) — 손익분기점 이동 시작 기준 이익 포인트

• Break Even Offset (포인트) — 진입가 대비 손익분기점 이동 오프셋

• 주문 필터

• Min Distance Between Orders (포인트) — 신규 주문 간 최소 거리

• Min Time Between Orders (분) — 주문 간 최소 시간 간격

• 표시 및 패널

• Draw Patterns — 차트에 패턴 표시 여부

• Show Panel — EA 제어 패널 표시 여부

• Show Trade History — 거래 기록 표시

• Show Profit Labels — 거래 수익 라벨 표시

• Show Close Line — 거래 종료선 표시

• Show Fibonacci — 패턴 내 피보나치 레벨 표시

• 패턴 및 요소 색상

• 각 패턴 유형 및 패널 요소별 색상 설정

• Line Width — 차트 내 패턴 선 굵기

• Font Size — 라벨 및 텍스트 크기

• 패널 색상

• Panel Background Color — 패널 배경색

• Panel Text Color — 패널 텍스트 색상

• Panel Edit Color — 입력 필드 색상

• Panel Profit Color — 수익 텍스트 색상

• Panel Loss Color — 손실 텍스트 색상

결론

Gartley Butterfly Pattern EA는 강력하고 유연한 하모닉 패턴 기반 자동 매매 도구입니다. 단기 및 중기 거래에 적합하며, 복잡한 기술적 패턴 탐색을 자동화하고 다양한 시장(외환, 암호화폐, 원자재 등)에서 정확한 거래 관리를 지원합니다.

주의 사항

사용 전 반드시 브로커의 거래 환경에 맞게 EA 설정을 테스트하고 최적화하세요. 금융 시장 거래는 높은 위험을 수반하므로, 데모 계좌에서 충분히 연습하고 자본 관리 원칙을 준수하시기 바랍니다.



