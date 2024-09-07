Indicement MT5

Indicement'a Hoş Geldiniz!

PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını  buradan indirin

LANSMAN PROMOSYONU:

  • Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı!
  • Son fiyat: 990$
  • NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers)

En İyi Kombo Fırsatı   ->   buraya tıklayın

KAMU GRUBUNA KATILIN:  Buraya tıklayın  

VERSION 4.0 LIVE RESULTS

OLD VERSION FINAL RESULTS


INDICEMENT,    Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor.

EA, en iyi giriş fiyatını bulmak için çok iyi düşünülmüş bir algoritma kullanır ve işlemlerin riskini dağıtmak için dahili olarak birden fazla strateji çalıştırır.

Tüm işlemlerde bir zarar durdurma ve kar alma emri bulunur, ancak her işlemin riskini en aza indirmek ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için ayrıca bir takip eden zarar durdurma ve kar alma emri de kullanılır.

Sistem, çok popüler ve kanıtlanmış bir strateji üzerine kurulmuştur: önemli destek ve direnç seviyelerinin kırılmasıyla işlem yapmak.  

Uzun yıllar boyunca EA'leri geliştirerek bu stratejiyi mükemmelleştirdiğimi söylemekten mutluluk duyuyorum


Bu EA, özellikle US500, US30 ve NAS100 endekslerinde işlem yapmak için geliştirilmiştir.

Bu piyasalar bu tür stratejilerle işlem yapmak için özellikle uygundur.


Geriye dönük testler, çok kontrollü düşüşler ve hızlı toparlanmalarla, çok istikrarlı bir büyüme eğrisi göstermektedir. 

Bu EA, çeşitli brokerlar için birden fazla fiyat beslemesi kullanılarak 3 endeksin tümü için stres testine tabi tutulmuştur. Ayrıca aşırı optimizasyon riskini ortadan kaldırmak için çapraz piyasa testi yapılmıştır.

"Sinir ağı/makine öğrenimi AI/ChatGPT/Kuantum bilgisayar/mükemmel düz çizgi geri testleri" gibi satış konuşmaları yok, bunun yerine kanıtlanmış geliştirme ve canlı uygulama metodolojisine dayalı gerçek ve dürüst bir ticaret sistemi.

Bir geliştirici olarak, otomatik ticaret sistemleri oluşturmada +15 yıllık deneyimim var. Neyin işe yarama potansiyeli olduğunu ve neyin işe yaramadığını biliyorum. 

Backtestler gibi hile yapmadan işlem yapma olasılığı en yüksek, dürüst sistemler oluşturuyorum.


Temel Özellikler:

  • Kullanımı çok kolay: sadece 1 H1 grafiğine kurun ve sağlanan set dosyalarından birini kullanın
  • Şebeke yok/Martingale yok/Riskli risk yönetimi yok
  • Tüm stratejiler kullanıldığında uzun vadede son derece istikrarlı
  • Emlak Firmaları için kullanımı kolay
  • Minimum hesap bakiyesi: 150$   (300$'dan küçük hesaplar için "çok düşük risk" setfile'ını kullanın)


Geriye dönük test kurulumu: 

A) Parametrelerdeki 3 endeks için DOĞRU SEMBOLLERİ girdiğinizden emin olun (endekslerin gerçek adlarını görmek için MarketWatch penceresini kontrol edin)

B) Backtester'da EURUSD H1 sembolünü seçin. Tester'da hangi sembolü seçerseniz seçin, parametrelerden 3 endeksin hepsini çalıştıracaktır.

C) Parametrelerde strateji başına istediğiniz maksimum düşüşü ayarlayın veya bir  set dosyası yükleyin

( endekslerin adlarının nasıl ayarlanacağını görmek için  buradaki  ekran görüntüsünü kontrol edin )    


Canlı işlem kurulumu:

A) EA'yı istediğiniz herhangi bir  H1 grafiğine  yükleyin (en fazla tike sahip olduğu için EURUSD önerilir). EA, hangi grafikte çalıştırırsanız çalıştırın, 3 endeksi otomatik olarak çalıştıracaktır.    

B) ÖNEMLİ: Parametrelerdeki 3 endeks için DOĞRU SEMBOLLERİ girdiğinizden emin olun (endekslerin gerçek adlarını görmek için MarketWatch penceresini kontrol edin) (örnek  burada  )  

C) Parametrelerde strateji başına istediğiniz maksimum düşüşü ayarlayın (veya  burada  bulunan ayar dosyalarından birini yükleyin )


ÖNEMLİ:  AUTO_GMT'NİN ÇALIŞMASI İÇİN -> MT4/MT5 terminalinizdeki (araçlar -> seçenekler -> uzman danışmanlar) "izin verilen URL'lere" "https : // www . worldtimeserver.com/" URL'sini (boşlukları kaldırın!!) eklemelisiniz  



Parametreler:

  • ShowInfoPanel    -> grafikte bilgi panelini görüntüle 
  • Infopanel boyutu için ayarlama    -> 4K ekran durumunda değeri "2" olarak ayarlayın
  • test sırasında infopanel'i güncelle    -> daha hızlı geri test için devre dışı bırakıldı
  • Cuma Durdurma Saati    -> Eğer işlemlerin hafta sonu boyunca tutulmasını istemiyorsanız, 0 ile 23 arasında bir değer belirleyin. (25 "devre dışı" anlamına gelir)
  • SetSL_TP_After_Entry    -> yalnızca aracınız SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin
  • Sanal Son Kullanma Tarihini Kullan    -> yalnızca aracınız son kullanma tarihi olan bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin
  • BaseMagicNumber    -> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı
  • İşlemler için yorum    -> İşlemler için kullanılacak yorum
  • Yorum Ekini Kaldır    -> Yorumlara daha fazla bilgi ekleyen kısmı kaldır (örneğin 'US500_A')
  • RunUS500    -> US500 endeksi (SP500) için stratejiyi etkinleştirin
  • US500_Symbol    -> US500 çifti için sembol adını ayarlayın (doğru şekilde ayarlamak çok önemli!!)
  • US500_Strat1    -> bu çift için strateji 1'i etkinleştir
  • US500_Strat2    -> bu çift için strateji 2'yi etkinleştir
  • US500_Strat3    -> bu çift için strateji 3'ü etkinleştir
  • 1 birim hareketin $ cinsinden değeri    -> varsayılanı "0"dır (otomatik). Bunu yalnızca lot boyutunuz çok yüksekse değiştirin. Talimatlar için bana sorun
  • US500_MaxSpread    -> izin verilen maksimum spread
  • US500_Randomization    ->  bu, girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirecek, böylece aynı brokerdaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olacak. Ayrıca, destek şirketleri için de iyi.  
  • US30 ve NAS100 (USTECH) için aynı  seçenekler
  • EnableNFP_Filter    -> NFP filtresini açar veya kapatır
  • AutoGMT    -> EA'nın brokerınız için doğru GMT ofsetini hesaplamasına izin verin, böylece NFP zamanı doğru olur
  • GMT_OFFSET_Winter    -> Kış aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)
  • GMT_OFFSET_Summer    -> Yaz aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)
  • NFP_CloseOpenTrades    -> NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) EA'nın tüm açık işlemleri kapatmasını zorunlu kıl
  • NFP_ClosePendingOrders    -> EA'nın NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) tüm bekleyen siparişleri silmesini zorunlu kıl
  • NFP_MinutesBefore    -> NFP etkinliğinden kaç dakika önce işlemleri ve bekleyen emirleri kapatmak için
  • NFP_MinutesAfter    -> NFP olayından sonra EA'nın tekrar ticarete başlamasından önce kaç dakika geçer
  • PROPIRM ÖZEL TİCARET AYARLARI    -> Burada, işlemlerin giriş ve çıkışlarını manuel olarak değiştirebilir, bunları EA'nın diğer kullanıcılarından farklı hale getirebilirsiniz (prop firmaları için)
  • Lotsize Hesaplama Yöntemi   -> Burada lotsize'ın nasıl hesaplanacağını belirlersiniz: Sabit lotsize, Strateji Başına Maksimum Risk veya LotsizeStep
  • Startlots   -> bu seçenek seçildiğinde sabit lot boyutu için değeri ayarlayın. Bu parametre, lot boyutu hesaplaması için diğer 2 seçenekten herhangi birini kullanırken "minimum lot boyutu" olarak kullanılacaktır.
  • Strateji Başına Maksimum Risk   -> Her strateji için tercih edilen maksimum izin verilen toplam düşüş (% olarak). EA daha sonra o stratejinin tarihsel maksimum DD'sine göre lot boyutunu belirleyecektir
  • LotsizeStep    -> EA'nın lotsize'ı 0,01'den 0,02 lot'a çıkarması gereken adım değerini ayarlayın
  • Maksimum Günlük Düşüşü Ayarla   -> Burada izin verilen maksimum günlük düşüşü (% olarak) ayarlayabilirsiniz. Eğer bu değere ulaşılırsa, EA tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatır ve bir sonraki günü bekler. Bu, destek şirketleri için faydalıdır.
  • Bakiye yerine Özsermayeyi kullanın   -> tüm lot büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın
  • OnlyUp   -> Bu, kayıplardan sonra lotsize'ın azalmasını önleyecektir (kayıplardan sonra daha agresif ancak daha hızlı toparlanma)
  • İşlem    saatleri -> Burada EA'nın işlem yapması gereken saatleri ayarlayabilirsiniz


İncelemeler 27
Fidel Kpan
83
Fidel Kpan 2025.05.11 06:26 
 

Un EA performant avec un support exceptionnel ! Impressionné par ses performances. Il est stable, rentable et bien optimisé. Le développeur est réactif, professionnel et toujours prêt à aider, que ce soit pour l’installation, les réglages ou les conseils stratégiques. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent un outil sérieux, fiable, et bien accompagné !

cassfal
49
cassfal 2025.05.10 18:41 
 

Very good EA, not trading US30 atm, Wims support is the best you can trust!

gwayne9595
294
gwayne9595 2025.05.02 14:25 
 

Working really well, especially on Nasdaq and US500, thanks Wim! I trust his experience, he is no BS, and he has great support.

Ukrit Khonglao
361
Ukrit Khonglao 2025.09.24 18:11 
 

Beautiful work, Wim. I bought this EA a long time ago, paused for a while, and recently started testing it again after purchasing UBS. I really appreciate that you haven’t abandoned this EA. Solid trades so far. Daily breakout strategies for USTEC and US500 could be interesting - Overall, very happy — so far, so good.

Jorge Dominguez Martinez
448
Jorge Dominguez Martinez 2025.09.19 10:13 
 

Honest Review of “Indicement” (after ~1 year of use) This isn’t a pleasant review to write, but it’s the truthful one: after roughly a year, the EA hasn’t delivered the results I hoped for. On the positive side, Wim has replaced the US30 strategies with daily (D1) approaches. In my experience, this is a step in the right direction—D1 logic tends to be more stable, as H1 strats for indexes seems to have too much noise to predict results, and backtests on daily data usually resemble live trading more closely. However, for the other indices the gap remains. On US500 and USTEC, backtests still don’t align with real-account performance. Two of the four US500 strategies have already been replaced due to this mismatch, but none of the USTEC strategies currently mirror their backtested behavior in live trading. What I want to underline is Wim’s integrity. He’s one of the few genuinely honest EA developers on MQL5, and I’m confident he’ll keep working to turn Indicement’s performance around. I’ll update this review as progress is made.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.09.19 10:14
thx for sharing your thoughts. I'll continue to work to improve the EA, no worries
Axel S
212
Axel S 2025.07.16 17:10 
 

It saddens me to write this review. I have used indicement since launch and has kept it running live for ~9 months now. - The result is a drawdown that equals approximately twice the drawdown in backtests. According to the developer, the max dd is expected to be around 5-6 times the risk per strategy, meaning 3% risk as used in the signal should stay below 15-18%. Currently it’s close to 30%. If all strategies theoretically would go down it’s worst expected drawdown simultaneously we would end up around here, but this is way worse than what has happened ever before according to the developer in other words. - using the prop firm setfile got me to lose my funded account. - US30 had bigger drawdowns than history and US500 performs worse than backtest but in line with drawdowns. What I find most disappointing is the fact that US30 was turned off in the live signal due to this and no information or update was given to the users. Only response has continuously been that every trader has his own responsibility. For example, current setfiles and information on this page still shows possibly outdated information. Don’t get me wrong, Wim has always been very helpful, informative and fast in response. This review might change after some more months of running it live or with future updates. What I would expect would be more information about differences from backtests published here and maybe a rearrangement of strategies etc. For example I know that NAS is still in line and has even more promising updates. Functional/more stable strategies could be left etc. There are ways to go forward using learning points from Indicement by analyzing what has happened or simply putting more focus on NAS/US100 with slightly higher lotsizes. I do welcome other points of perspective on this matter. I believe there are several ways to learn, adapt OR inform. 2015-07-16

Fidel Kpan
83
Fidel Kpan 2025.05.11 06:26 
 

Un EA performant avec un support exceptionnel ! Impressionné par ses performances. Il est stable, rentable et bien optimisé. Le développeur est réactif, professionnel et toujours prêt à aider, que ce soit pour l’installation, les réglages ou les conseils stratégiques. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent un outil sérieux, fiable, et bien accompagné !

cassfal
49
cassfal 2025.05.10 18:41 
 

Very good EA, not trading US30 atm, Wims support is the best you can trust!

gwayne9595
294
gwayne9595 2025.05.02 14:25 
 

Working really well, especially on Nasdaq and US500, thanks Wim! I trust his experience, he is no BS, and he has great support.

Andrii Soma
691
Andrii Soma 2025.01.27 11:56 
 

I bought the Indicement EA on the 1st day (7 September 2024) and it has been on a live account since then. First, it had a DD, and was vulnerable to news, I had a huge slippage on NFP. After Wim has added the news filter and breakout filter, this EA looks promising long term and is making profits for me now! Using in my portfolio and can recommend it. Huge thanks for Wim's support 🙌

RehanRM M
163
RehanRM M 2025.01.13 11:41 
 

This is one of my favourite EA’s I’ve been using Wims ea’s for around 7 months with the combo deal and I’m looking forward to the future. The EA had drawdown at the start although this was small and was recovered one thing to note from this is it is perfectly aligned with the backtest which I believe shows this is an honest EA from an honest person with the backtest being actually real it shows some really good potential in long term stability and profit. This is a normal strategy that dose not use gambling strategies unlike other EAs on the market like grid and martingale this is just a strategy which I like I’ve learnt the hard way to stay away from martingale systems learn from my mistakes and never go near them. There are not many EAs on the market that trade indices so even if you use other EAs I highly reccomend you purchase this ea for diversification in your portfolio. The author is very good with support and communication which is important when you are buying a ea. Overall this system is very reliable and shows amazing performance in the long run, this is an honest ea from an honest seller so I highly recommend

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.01.13 13:11
Thx mate!
Lion
118
Lion 2025.01.12 15:58 
 

I've tested this EA since it's launch and unfortunately it's in the negative consistently occasionally going to a small profit only to drop back down. I also removed certain aspects to see if I could improve the results but it made no difference so I can't quite recommend the ea (For now- though i saw there is new update). In saying that some of the devs other EAs are superb and he is super helpful and responsive.

Gravity Tool
182
Gravity Tool 2024.12.28 07:36 
 

Still a young EA at this point. It behaves like in the backtests which indicates high longterm potential. The autor's support is amazing and he is further developing his products. Very trustful and reliable. I run also his other products in a portfolio and managed to be profitable. Not for every month, of course, but in the longterm and with a decent risk management. Wim and his EAs are highly recommended!

Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2024.12.19 23:15 
 

Updated: 18.05.2025

I’m adjusting my review slightly. I've paused US30 trading on my real-money account, as this pair has negatively impacted the overall performance of the EA.

Other pairs have been profitable from the start, so I’ve kept them active. US30 trading will remain active on a demo account, and if I notice improvements, I’ll consider reactivating it on the live account.

Overall, the EA appears to be profitable in the bigger picture, and I recommend using a more conservative risk management approach.

It's not impossible for the EA to have several consecutive losing months — but at the same time, the strategies show strong potential for long-term profitability based on years of development.

Let’s review and re-evaluate again in 2 to 4 months.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

edited 13.03.2025

I am changing my assessment. I have been testing this EA on a small-capital account for over six months now, and the results have not changed. And for this price, such an EA? 😀

The developer is helpful, but that only serves as good salesmanship, benefiting the developer rather than the users. No one truly evaluates the EA's actual performance.

Just like the developer's other EAs, this one does not generate real profit either. If we are talking about long-term results with just 2% annual returns in this manner, then you might as well get a fixed-term deposit at your local bank—you’d earn more with less risk.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I have tested this EA for over 3 months on a real-money live account, and the results are still negative. I have given this EA sufficient time, and the outcome remains disappointing. Fortunately, it hasn’t destroyed the account’s capital, but simply waiting and hoping for better trades and profits feels like a waste of time at this point.

The developer, however, is very helpful and professional in their communication.

I’ll still keep it active on a small-capital account with minimal lot size, as the risk is negligible—perhaps things will improve (purely out of trust in the developer, as this is not a scammer and there is potential). I also reserve the right to change my review if I see improvements or declines in the EA’s performance.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2024.12.20 06:52
Thx for the feedback!
Sharif Hamwi
183
Sharif Hamwi 2024.12.16 01:34 
 

The author support is amazing and very honest and after checking so many EAs on mql5 I can say for sure. He has the best strategies and I really do appreciate all his hard work,Indicement life trading matches backtesting very reliable EA and trustworthy author

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2024.12.16 07:39
thx mate! much appreciated!
Klogarg
135
Klogarg 2024.10.23 10:34 
 

The EA is excellent, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

David Alba Mourenza
611
David Alba Mourenza 2024.10.19 09:16 
 

Ugh, as soon as I put the EA in, it hasn't stopped generating losses, I have to eliminate it from my portfolio.

Evgeny Mikhaylov
834
Evgeny Mikhaylov 2024.10.17 11:40 
 

Generate losses only. Do not buy it. Profits are very rare and relatively small.

mike27399
372
mike27399 2024.09.18 07:41 
 

Schnell zugreifen solange der EA noch günstiger ist, Ich hab den EA gleich auf meinen Echtgeldkonto installiert. Ich verwende die Propeinstellung. Seit Montag live im Betrieb - jeder Tag wurde insgesamt ein Gewinn produziert - perfekt. Einfach Backtest machen bevor man den EA kauft (MT5) .

Ich verwende ICMarketsSC MT5 Broker, leider produziert der EA nur Verluste- nicht zu empfehlen

Malhar Utpalkumar Jivrajani
277
Malhar Utpalkumar Jivrajani 2024.09.16 16:51 
 

Not just limited to Indicement, Wim's other consistent products like Day Trade Pro, Gold Trade Pro are reliable if you have patience. None of Profalgo's EAs will bring you quick profit. There are loss months too. If you stick to the strategy, you will end-up in green. There are regular updates. Support is next to none. My experience with Indicement is good so far. Testing Gold Trade Pro. I will keep updating here. Wim is one of the most reliable person in this chaos. Thank you.

Moreno Dainese
1383
Moreno Dainese 2024.09.10 21:06 
 

non profittevole

raja5655
762
raja5655 2024.09.10 17:22 
 

The stop loss Breakout System is good and reasonable, an experienced programmer is reliable and will carry out any corrective action if necessary.

Dominic Minguy Jean
2471
Dominic Minguy Jean 2024.09.10 13:59 
 

Backtesting, this EA is losing money on all and every index for a few months at least. Not going on the charts for now.

Edit - 2024-09-24 - In response to the developer: "the best period to start is during a drawdown actually, and not when the EA is making new highs..." - This is so wrong. There is nothing preventing a bad EA to go down in flames and never make a buck again. The live signal actually provides everything you'd need to know about the profitability of this EA. I'll take a bet and say it won't exist for long. All this EA does is shooting everywhere and hoping it'll get something back. STAY AWAY! I paid 90 bucks so you do not have to pay 399.

Profalgo Limited
79563
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2024.09.10 14:15
the best period to start is during a drawdown actually, and not when the EA is making new highs... The probability of a strategy making profits after drawdown is bigger than making profits after new highs (very logical if you think about it) But why not run on demo? You can't lose any money, but you might at least see the EA at work
