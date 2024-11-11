Vortex Gold EA

5

Vortex - geleceğe yatırımınız

Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik göstergeleri içerir. Vortex Gold EA'nın kalbinde gelişmiş sinir ağı ve makine öğrenimi teknolojisi yer alır. Bu algoritmalar hem geçmiş hem de gerçek zamanlı verileri sürekli olarak analiz ederek EA'nın gelişen piyasa trendlerine daha doğru bir şekilde uyum sağlamasına ve yanıt vermesine olanak tanır. Vortex Gold EA, derin öğrenmeden yararlanarak kalıpları tanır, gösterge parametrelerini otomatik olarak ayarlar ve zaman içinde performansını artırır. Vortex Gold EA'nın tescilli göstergeler, makine öğrenimi ve uyarlanabilir ticaret algoritmalarının güçlü kombinasyonu. Vortex Gold EA ile geleceğinize yatırım yapın.

Fiyat 755 $ (3/10 kaldı), sonraki fiyat 895$


Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

Şartname:

  • Çalışma sembolleri: XAUUSD (ALTIN)
  • Çalışma Zaman Dilimi: H1
  • Önerilen minimum depozito 300 $
  • Kaldıraç risk ayarlarına bağlıdır, muhafazakar ve düşük riskte 1:30 kaldıraç uygundur
  • Hesap türü: Herhangi bir
  • İyi bir ECN komisyoncusu gereklidir (Yazardan bir komisyoncu tavsiyesi isteyin)
  • VPS şiddetle tavsiye edilir

Faydaları:

  • Martingale yok
  • Tehlikeli para yönetimi yöntemleri kullanılmaz
  • Her pozisyon için zararı durdur ve kar al
  • 99,9'luk kalite teklifleri ile istikrarlı test sonuçları
  • Komisyoncu koşullarına duyarlı değil
  • Kurulumu kolay
  • FTMO ve Prop firması hazır

Vortex Advisor aşağıdakileri sunar

İki bağımsız stratejinin her biri ek emir işlevini içerir. Tüm stratejiler, depozito kaybını en aza indiren sert Zararı Durdur ile korunmaktadır. Uzman Danışman ayarlarda son derece esnektir ve herhangi bir RR oranına sahip herhangi bir ticaret ihtiyacı için, herhangi bir stop loss seviyesi ve kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak herhangi bir kar alma ile optimize edilebilir. Varsayılan olarak, yazarın aralarından seçim yapabileceği iki strateji sunulur. Uzman ayrıca akıllı bir risk seçim sistemine sahiptir. Kullanıcının yalnızca bir strateji ve risk seviyesi seçmesi ve danışmanı grafiğe eklemesi gerekir.

Prop firması ticarete hazır:

  • EA, gerçek zamanlı düşüş kontrolünden uyarlanabilir lot boyutlandırmasına kadar risk yönetimine kapsamlı bir odaklanma ile tasarlanmıştır. Bu, onu güvenli ve uyumlu ticaret için tüm büyük risk standartlarına uygun hale getirerek çoğu Prop Firması gereksinimleriyle tamamen uyumlu hale getirir.

Göstergeler:

  • CCI (Emtia Kanal Endeksi): Aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olarak trend yönüne ve gücüne göre hassas giriş ve çıkışlar sağlar.
  • Parabolik SAR: Piyasa trendlerine uyum sağlayan dinamik stop seviyeleri belirleyerek trend piyasalarında etkin risk yönetimi ve kâr maksimizasyonu sağlar.

Makine Öğrenimi ve Sinir Ağları:

  • Uyarlanabilir sinir ağı teknolojisi, piyasa koşullarındaki değişikliklere dinamik yanıt verilmesini sağlar.
  • Alım satım kararlarını iyileştirmek ve alım satım doğruluğunu artırmak için piyasa verilerinden sürekli öğrenme.

Risk Yönetimi Araçları:

  • Her işlem için riski yönetmek üzere ayarlanabilir zararı durdurma ve kâr alma ayarları.
  • İşlemler olumlu yönde ilerledikçe karları kilitlemek için takip eden durdurma özelliği.
  • Olumsuz piyasa koşulları altında işlemlere girmekten kaçınmak için spread ve kayma filtreleri.

Özelleştirilebilir Parametreler:

  • Kullanıcı dostu ayarlar, yatırımcıların risk seviyelerini, lot büyüklüklerini ve diğer parametreleri işlem tarzlarına ve risk toleranslarına göre ayarlamalarına olanak tanır.

Risk Uyarısı: Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Lütfen ilgili risklerin farkında olun. Geçmiş performans gelecekteki kârlılığın garantisi değildir (EA zarar da edebilir).

İncelemeler 24
Russ ReasON
61
Russ ReasON 2025.09.23 05:35 
 

Excellent EA, very easy installation, and the author is always available. I recommend it to everyone.

Falk Möller
23
Falk Möller 2025.09.19 19:05 
 

I tested Vortex EA extensively and was extremely satisfied with the results. I thank you for the truly excellent work.

sujitra222
26
sujitra222 2025.09.05 07:41 
 

When I first heard about Vortex EA, I honestly didn’t expect much. I had tried a few trading robots before and most of them either overtraded or ended up blowing the account. Still, curiosity got the better of me, so I decided to give it a try. The installation was simple, nothing complicated. I just loaded it on MT4, adjusted the lot size and risk settings, and let it run. What surprised me was how calm this EA trades. It doesn’t jump into every single move like some EAs do. Instead, it waits for decent setups, and when it does enter, it usually manages the trade well with stop loss and trailing stop in place. During my first week, I saw a mix of wins and losses, but overall it ended in profit. By the end of the first month, my account was up by around 20%. The drawdown stayed under control, and that gave me confidence to keep it running. The best part for me is that I no longer feel the pressure of staring at charts all day. Of course, it’s not a magic tool you still need a good broker with low spreads, and running it on a VPS is a must. But compared to what I’ve tried before, Vortex EA feels more stable and realistic. I’d say Vortex EA is like having a disciplined trading partner. It won’t make you rich overnight, but it can deliver consistent growth without the stress. And for me, that’s already a win.

Russ ReasON
61
Russ ReasON 2025.09.23 05:35 
 

Excellent EA, very easy installation, and the author is always available. I recommend it to everyone.

Falk Möller
23
Falk Möller 2025.09.19 19:05 
 

I tested Vortex EA extensively and was extremely satisfied with the results. I thank you for the truly excellent work.

sujitra222
26
sujitra222 2025.09.05 07:41 
 

When I first heard about Vortex EA, I honestly didn’t expect much. I had tried a few trading robots before and most of them either overtraded or ended up blowing the account. Still, curiosity got the better of me, so I decided to give it a try. The installation was simple, nothing complicated. I just loaded it on MT4, adjusted the lot size and risk settings, and let it run. What surprised me was how calm this EA trades. It doesn’t jump into every single move like some EAs do. Instead, it waits for decent setups, and when it does enter, it usually manages the trade well with stop loss and trailing stop in place. During my first week, I saw a mix of wins and losses, but overall it ended in profit. By the end of the first month, my account was up by around 20%. The drawdown stayed under control, and that gave me confidence to keep it running. The best part for me is that I no longer feel the pressure of staring at charts all day. Of course, it’s not a magic tool you still need a good broker with low spreads, and running it on a VPS is a must. But compared to what I’ve tried before, Vortex EA feels more stable and realistic. I’d say Vortex EA is like having a disciplined trading partner. It won’t make you rich overnight, but it can deliver consistent growth without the stress. And for me, that’s already a win.

George K
133
George K 2025.08.26 11:18 
 

I've been using this EA for nearly 3 months. Of my top 5 EAs this is the best. Just don't use high lots and you will be okay.

Kanlaya8956
51
Kanlaya8956 2025.08.20 16:13 
 

it work! very clever product. I'm please withe result and the author amazing kind very helpful too.

عبدالعزيز النقيدان
38
عبدالعزيز النقيدان 2025.08.03 02:10 
 

I’ve been watching Vortex Gold for the past 3 months and finally decided to start using it. So far, setup was easy and everything looks promising. I’ll update this review next week after testing it live.

mitchy14
28
mitchy14 2025.07.24 07:28 
 

Its a very nice EA. It is important to test it thoroughly and find a setting that you are happy with. Support is helpful and courteous. Thank you!

grayfox13
81
grayfox13 2025.07.23 02:12 
 

Been purchased and used the EA, and it opened it's first trade on a profit. Hope it goes well in the future.

A V
379
A V 2025.07.22 23:26 
 

I have been using Vortex for a few months already. What I like about it is that it is precise when it makes any entry orders, and it has a recovery mechanism without using exponential grids. The risk is limited. Also, the author is very helpful whenever I have any questions.

Hussain Shinan
24
Hussain Shinan 2025.07.22 14:04 
 

Mr. Stanislav is very supportive, and the purchase was definitely worth it. It's generating a steady, small income. I would recommend it for beginners or for people who don't have much time to trade but still want to earn a consistent income.

Mohammad Suhail Mahd Ibreighith
135
Mohammad Suhail Mahd Ibreighith 2025.05.13 21:59 
 

Excellent support , and Working well , just give it time for initial signals

Mr Chaiyaporn Karnkunwithit
206
Mr Chaiyaporn Karnkunwithit 2025.04.18 06:44 
 

Great trades, low risk, excellent support. Highly recommend.

FrankViro201192
30
FrankViro201192 2025.04.14 19:25 
 

I am very impressed with this bot. Not like most risky martingale EA's. Backtesting has performed better than 95% of the EA's out there. Stanislav is very helpful and promt at replying. Great support!

Mahedi Hasan Monir
479
Mahedi Hasan Monir 2025.01.23 15:58 
 

I have found stable performance and excellent support with this Expert Advisor. I have already started using it on real accounts and highly recommend it.

Quý Mập
113
Quý Mập 2025.01.05 18:38 
 

ea đã được nâng cấp liên tục ,anh ấy hỗ trợ rất nhiệt tình,va kết quả thật sự ngoài mong dợi dể đầu tu dài hạn

Auras & Bielawski GbR
189
Wadim Auras 2025.01.02 12:58 
 

This EA is the best I’ve ever Bought. Tested on Demo and have very great results. Get it on 100k Challenge - passed Challange in two days. Thanks for this Product.

Larry Zhang
101
Larry Zhang 2024.11.28 14:10 
 

I bought the EA for a week, huge profit ever! I've also bought the high price EA earlier, I gotta say this is by far the most valuable compared to those expensive EAs on the market, and the seller provides timely and accurate support!

Tsz Hin Sun
273
Tsz Hin Sun 2024.11.27 07:32 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

coromano
229
coromano 2024.11.23 08:35 
 

This product is fantastic, especially the customer support. I highly recommend it.

DUDEV
334
Thibaut Edouard Alexandre Dudon 2024.11.21 18:25 
 

I bought this EA based on its results on the signals and I am not disappointed. Very good results

12
