Breakout stratejileri en çok test edilmiş, zamansız ve güvenilir ticaret yaklaşımlarından biridir. Genellikle piyasa konsolidasyonu dönemlerinden sonra ortaya çıkan güçlü hareketleri yakalamayı hedeflerler — bu da onları, gün içi veya seans bazlı trendleri takip etmek isteyen yatırımcılar için ideal hale getirir.

All-In-One Breakout EA (Tüm Birleşik Çıkış Uzmanı Danışmanı), sakin dönemlerdeki fiyat aralıklarını (Tokyo, Londra veya New York öncesi gibi) belirleyerek ve fiyat bu aralıktan çıktığında işlem açarak bu prensipten tam olarak yararlanır. Bu, stratejiye şunları sağlar:

Hareketin çoğu bitmeden önce trende erken girme.

Momentumun teyidini bekleyerek yatay veya dalgalı piyasalardan kaçınma.

Farklı ticaret seanslarına ve enstrümanlara uyum sağlama, çok yönlülüğü artırma.

Bu stratejik avantaj, EA’nın uyum filtreleri, özel çıkış mantığı ve para yönetimi kontrolleri ile daha da güçlendirilmiş olup, bu zamansız breakout stratejisini kullanan yeni ve deneyimli yatırımcılar için güçlü bir araç haline getirir.



Ana Özellikler ve Avantajlar

Çift breakout modu : Aralık breakout (RBO) ve Açılış breakout (OBO)

: Aralık breakout (RBO) ve Açılış breakout (OBO) Kural tabanlı mantık : Her giriş, çıkış ve yönetim kuralı belirleyicidir, şeffaflık ve optimizasyon kolaylığı sağlar. AI EA’lar gibi kara kutu işlemi değildir.

: Her giriş, çıkış ve yönetim kuralı belirleyicidir, şeffaflık ve optimizasyon kolaylığı sağlar. AI EA’lar gibi kara kutu işlemi değildir. Birden fazla sembol: Breakout stratejisi US30, Altın, USDJPY, GBPUSD, DE40 ve daha birçok korelasyonsuz sembolde kullanılabilir



Breakout stratejisi US30, Altın, USDJPY, GBPUSD, DE40 ve daha birçok korelasyonsuz sembolde kullanılabilir Farklı zaman dilimleri: Bu EA, sermayeyi en iyi şekilde kullanmak için farklı zaman dilimlerinde (işlem açma ve kapatma) çalışacak şekilde ayarlanabilir.

Bu EA, sermayeyi en iyi şekilde kullanmak için farklı zaman dilimlerinde (işlem açma ve kapatma) çalışacak şekilde ayarlanabilir. Martingale veya Grid yok : Sermaye, kayıpları artırmadan sabit risk mantığı ile korunur.

: Sermaye, kayıpları artırmadan sabit risk mantığı ile korunur. Çift Mod: Hem aralık bazlı hem de seans açılış breakout’larını tam esneklikle destekler.

Hem aralık bazlı hem de seans açılış breakout’larını tam esneklikle destekler. Esnek zaman aralığı seçimi : Asya, Londra veya New York seansları için breakout pencereleri tanımlayın.

: Asya, Londra veya New York seansları için breakout pencereleri tanımlayın. Uyum filtreleme : Girişleri MA, ADX, Bollinger Bandı ve ADR gibi trend ve volatilite filtreleri ile doğrulayın.

: Girişleri MA, ADX, Bollinger Bandı ve ADR gibi trend ve volatilite filtreleri ile doğrulayın. Kontrollü rastgelelik : Birkaç ayar, zamanlama ve seviyeler için sınırlı rastgele değerleri destekler — prop firm ticareti için idealdir.

: Birkaç ayar, zamanlama ve seviyeler için sınırlı rastgele değerleri destekler — prop firm ticareti için idealdir. Akıllı risk kontrolleri : Sabit stop loss, dinamik trailing stop ve çoklu take profit yapılandırmalarını içerir.

: Sabit stop loss, dinamik trailing stop ve çoklu take profit yapılandırmalarını içerir. Hızlı ve hafif backtestler: Optimize edilmiş mantık, strateji doğruluğunu korurken hızlı testleri destekler.

Lütfen burada All-In-One Breakout EA ayarları ve breakout stratejisinin temelleri hakkında okuyun. Bu açık strateji EA olduğundan, herhangi bir setfile sağlanmayacaktır. Lütfen deneme kopyasını indirin, farklı semboller ve parametreler üzerinde deneyin ve satın almadan önce performansını değerlendirin.





Breakout-strategieën behoren tot de meest geteste, tijdloze en betrouwbare handelsbenaderingen. Ze zijn gericht op het vastleggen van momentum op belangrijke prijsniveaus — meestal na perioden van marktconsolidatie — waar sterke bewegingen vaak volgen. Dit maakt breakout-systemen ideaal voor traders die intraday- of sessiegebonden trends willen meepakken.

All-In-One Breakout EA (Alles-in-één Breakout Expert Advisor) maakt volledig gebruik van dit principe door prijsbereiken te identificeren tijdens rustige perioden (zoals vóór Tokio, Londen of New York) en posities in te nemen wanneer de prijs uit dat bereik breekt. Dit stelt de strategie in staat om:

Vroeg in de trend in te stappen voordat het grootste deel van de beweging is uitgeput.

Zijwaartse of volatiele markten te vermijden door te wachten op bevestiging van momentum.

Zich aan te passen aan verschillende handelsessies en instrumenten, waardoor de veelzijdigheid toeneemt.

Dit strategisch voordeel wordt verder versterkt door de confluence-filters van de EA, aangepaste exitlogica en geldbeheercontroles, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor zowel nieuwe als ervaren traders die deze tijdloze breakout-strategie gebruiken.



Belangrijkste kenmerken en voordelen

Dubbele breakout-modus : Range Breakout (RBO) en Opening Breakout (OBO)

: Range Breakout (RBO) en Opening Breakout (OBO) Regelgebaseerde logica : Elke regel voor instap, uitstap en beheer is deterministisch en biedt transparantie en eenvoudige optimalisatie. Het is geen black-box operatie zoals AI EA’s.

: Elke regel voor instap, uitstap en beheer is deterministisch en biedt transparantie en eenvoudige optimalisatie. Het is geen black-box operatie zoals AI EA’s. Meerdere symbolen: De breakout-strategie kan worden toegepast op niet-gecorreleerde symbolen zoals US30, Goud, USDJPY, GBPUSD, DE40 en vele anderen



De breakout-strategie kan worden toegepast op niet-gecorreleerde symbolen zoals US30, Goud, USDJPY, GBPUSD, DE40 en vele anderen Verschillende tijdsperiodes: Deze EA kan worden ingesteld om in verschillende tijdsperiodes (openen en sluiten van trades) te werken om optimaal gebruik te maken van het kapitaal.

Deze EA kan worden ingesteld om in verschillende tijdsperiodes (openen en sluiten van trades) te werken om optimaal gebruik te maken van het kapitaal. Geen Martingale of Grid : Kapitaal wordt beschermd door vaste-risicologica zonder verliezen uit te breiden.

: Kapitaal wordt beschermd door vaste-risicologica zonder verliezen uit te breiden. Dubbele modus: Ondersteunt zowel range-gebaseerde als sessie-openingsbreakouts met volledige flexibiliteit.

Ondersteunt zowel range-gebaseerde als sessie-openingsbreakouts met volledige flexibiliteit. Flexibele tijdsbereikselectie : Definieer breakout-vensters voor Aziatische, Londense of New Yorkse sessies.

: Definieer breakout-vensters voor Aziatische, Londense of New Yorkse sessies. Confluence-filtering : Bevestig entries met trend- en volatiliteitsfilters zoals MA, ADX, Bollinger Bands en ADR.

: Bevestig entries met trend- en volatiliteitsfilters zoals MA, ADX, Bollinger Bands en ADR. Gecontroleerde randomisatie : Verschillende instellingen ondersteunen beperkte willekeurige waarden voor timing en niveaus — ideaal voor prop firm trading.

: Verschillende instellingen ondersteunen beperkte willekeurige waarden voor timing en niveaus — ideaal voor prop firm trading. Slimme risicocontroles : Inclusief vaste stop loss, dynamische trailing stop en meerdere take profit-configuraties.

: Inclusief vaste stop loss, dynamische trailing stop en meerdere take profit-configuraties. Snelle en lichte backtests: Geoptimaliseerde logica ondersteunt snelle backtests met behoud van strategietrouw.

Lees hier meer over de instellingen van All-In-One Breakout EA en de basis van de breakout-strategie. Omdat dit een open-strategie EA is, worden er geen setfiles verstrekt. Download de proefversie, test deze op verschillende symbolen en parameters en beoordeel de prestaties vóór aankoop.



