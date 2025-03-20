All In One Breakout

Breakout stratejileri en çok test edilmiş, zamansız ve güvenilir ticaret yaklaşımlarından biridir. Genellikle piyasa konsolidasyonu dönemlerinden sonra ortaya çıkan güçlü hareketleri yakalamayı hedeflerler — bu da onları, gün içi veya seans bazlı trendleri takip etmek isteyen yatırımcılar için ideal hale getirir.

All-In-One Breakout EA (Tüm Birleşik Çıkış Uzmanı Danışmanı), sakin dönemlerdeki fiyat aralıklarını (Tokyo, Londra veya New York öncesi gibi) belirleyerek ve fiyat bu aralıktan çıktığında işlem açarak bu prensipten tam olarak yararlanır. Bu, stratejiye şunları sağlar:

  • Hareketin çoğu bitmeden önce trende erken girme.
  • Momentumun teyidini bekleyerek yatay veya dalgalı piyasalardan kaçınma.
  • Farklı ticaret seanslarına ve enstrümanlara uyum sağlama, çok yönlülüğü artırma.

Bu stratejik avantaj, EA’nın uyum filtreleri, özel çıkış mantığı ve para yönetimi kontrolleri ile daha da güçlendirilmiş olup, bu zamansız breakout stratejisini kullanan yeni ve deneyimli yatırımcılar için güçlü bir araç haline getirir.

Ana Özellikler ve Avantajlar

  • Çift breakout modu: Aralık breakout (RBO) ve Açılış breakout (OBO)
  • Kural tabanlı mantık: Her giriş, çıkış ve yönetim kuralı belirleyicidir, şeffaflık ve optimizasyon kolaylığı sağlar. AI EA’lar gibi kara kutu işlemi değildir.
  • Birden fazla sembol: Breakout stratejisi US30, Altın, USDJPY, GBPUSD, DE40 ve daha birçok korelasyonsuz sembolde kullanılabilir
  • Farklı zaman dilimleri: Bu EA, sermayeyi en iyi şekilde kullanmak için farklı zaman dilimlerinde (işlem açma ve kapatma) çalışacak şekilde ayarlanabilir.
  • Martingale veya Grid yok: Sermaye, kayıpları artırmadan sabit risk mantığı ile korunur.
  • Çift Mod: Hem aralık bazlı hem de seans açılış breakout’larını tam esneklikle destekler.
  • Esnek zaman aralığı seçimi: Asya, Londra veya New York seansları için breakout pencereleri tanımlayın.
  • Uyum filtreleme: Girişleri MA, ADX, Bollinger Bandı ve ADR gibi trend ve volatilite filtreleri ile doğrulayın.
  • Kontrollü rastgelelik: Birkaç ayar, zamanlama ve seviyeler için sınırlı rastgele değerleri destekler — prop firm ticareti için idealdir.
  • Akıllı risk kontrolleri: Sabit stop loss, dinamik trailing stop ve çoklu take profit yapılandırmalarını içerir.
  • Hızlı ve hafif backtestler: Optimize edilmiş mantık, strateji doğruluğunu korurken hızlı testleri destekler.

Lütfen burada All-In-One Breakout EA ayarları ve breakout stratejisinin temelleri hakkında okuyun. Bu açık strateji EA olduğundan, herhangi bir setfile sağlanmayacaktır. Lütfen deneme kopyasını indirin, farklı semboller ve parametreler üzerinde deneyin ve satın almadan önce performansını değerlendirin.


