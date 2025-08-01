Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 Uzman Danışman

Genel Bakış

Crystal Gold Scalper, XAUUSD (altın) için geliştirilmiş otomatik bir sistemdir. Recovery Mode ve Single Trade Mode olmak üzere iki yürütme stili ve şeffaf kontrol için grafik üstü panel sunar. Motor, Yapay Zekâ tahmini (LSTM, transformer-tarzı attention, duygu analizi) ve güven eşiği ile katılımı ve risk yönetimini belirleyebilir. Kâr garantisi yoktur; Risk Uyarısı’na bakınız.

İşlem Modları

Recovery Mode (scalping motoru)
Özsermaye hedeflerine dayalı, uyarlanabilir çoklu işlem akışı; isteğe bağlı martingale tarzı hacim artışı, nöral onay ve ilk pozisyonda isteğe bağlı trailing.

Single Trade Mode (keskin giriş)
Tahmin + teknik filtrelerle yönlendirilen tek işlem; kullanıcı tanımlı SL/TP, risk-ödül hedefi, zamana bağlı otomatik kapanış (isteğe bağlı) ve minimum kârdan sonra etkinleşen trailing.

Temel Yetenekler

  • Tahmin seçenekleri: LSTM/attention/sentiment (opsiyonel) ve ConfidenceThreshold (tipik 40–80%).

  • Özsermayeye dayalı lot ve drawdown koruması.

  • Nöral trailing stop (pip/ATR türevleri).

  • Çoklu broker altın sembolleri: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c vb.

  • Seans/volatilite farkındalığı, spread/gecikme kontrolleri.

  • Otomatik güvenlikler: hafta sonu kapatma, sembol doğrulama, testere uyumlu panel davranışı.

Strateji Temeli

  • M15 zaman dilimi için altına optimize edilmiştir; diğer zaman dilimleri kullanıcı tercihine bağlıdır.

  • AI tahmini, RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR bağlamıyla birleştirilir.

  • Mantık; volatilite, trend gücü ve likiditeye uyum sağlar.

Gereksinimler

  • Platform: MetaTrader 5

  • Hesap Türü: ECN/RAW spread önerilir

  • Bağlantı: 24/7 (VPS önerilir)

  • Semboller: XAUUSD ve broker varyantları

Hızlı Başlangıç

  1. Algo Trading’i etkinleştirin.

  2. EA’yı her sembol için tek grafik olacak şekilde bağlayın.

  3. Inputs bölümünde kullanacağınız tahmin seçeneklerini ve ConfidenceThreshold değerini ayarlayın.

  4. Recovery veya Single modunu seçip SL/TP, trailing ve günlük/haftalık kayıp limitlerini yapılandırın.

  5. Her şeyi broker sözleşme şartlarıyla demoda doğrulayın.

Parametreler (gruplu)

Risk & Volume: LotMode (fixed/risk-based), InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode (Recovery/Single), TradeDirection (Both/Long/Short), MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold (0.40–0.80), UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode (fixed/ATR), TakeProfitMode (fixed/ATR), RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing (pip/ATR; step/period/multiplier), AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations

Önerilen Kurulum

  • Sembol: XAUUSD (ve varyantları)

  • Hesap: düşük ve istikrarlı spread’li RAW/ECN

  • Tipik Mevduat: ~1.000 $+ (Recovery) / ~300 $+ (Single) — riskinize göre ayarlayın

  • Zaman Dilimi: M15 (altın)

  • VPS: broker sunucusuna yakın

İpucu: Önce konservatif riskle başlayın, birkaç hafta demo forward test yapın, sonra kademeli artırın.

Çalışma Notları

Backtest canlı piyasa koşullarını tamamen yansıtmaz (slippage, likidite, swaplar, sözleşme değişiklikleri). Recovery modunda maruziyet ve kayıp limitlerini gerçekçi tutun. Sembol özelliklerini periyodik olarak gözden geçirin.

Destek ve Sorular

Ön satış ve teknik destek için ürün sayfasındaki Comments sekmesini veya MQL5 özel mesajlarını kullanın.

Risk Uyarısı

Kaldıraçlı ürünler yüksek risk içerir. Bu EA kâr garantisi vermez. Geçmiş performans ve backtest sonuçları geleceği garanti etmez. Önce demoda kapsamlı test yapın.

Anahtar Kelimeler (English for search)

Gold Scalper EA, XAUUSD Expert Advisor, AI Gold Trading Bot, AI Scalping EA, Neural Network EA, Gold Recovery EA, LSTM Forex EA, Gold Trading AI, Smart Gold EA MT5, XAUUSD Scalping Bot, Recovery Mode EA, Martingale AI EA, Trailing Stop EA, Sentiment Analysis EA, MT5 Gold Robot, Auto Trade XAUUSD, Scalping Expert Advisor, AI Forecasting EA, Transformer Neural Trading, Gold EA with Dashboard

Gold EA, XAUUSD, Scalping EA, AI Trading, Neural Network EA, LSTM, Transformer, Smart Trailing Stop, Recovery Mode, Dashboard EA, Equity Protection, MT5 EA, Sentiment Analysis, Adaptive Lot EA, Auto Close EA


