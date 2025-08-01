Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 3.20
- Güncellendi: 1 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 Uzman Danışman
Genel Bakış
Crystal Gold Scalper, XAUUSD (altın) için geliştirilmiş otomatik bir sistemdir. Recovery Mode ve Single Trade Mode olmak üzere iki yürütme stili ve şeffaf kontrol için grafik üstü panel sunar. Motor, Yapay Zekâ tahmini (LSTM, transformer-tarzı attention, duygu analizi) ve güven eşiği ile katılımı ve risk yönetimini belirleyebilir. Kâr garantisi yoktur; Risk Uyarısı’na bakınız.
İşlem Modları
Recovery Mode (scalping motoru)
Özsermaye hedeflerine dayalı, uyarlanabilir çoklu işlem akışı; isteğe bağlı martingale tarzı hacim artışı, nöral onay ve ilk pozisyonda isteğe bağlı trailing.
Single Trade Mode (keskin giriş)
Tahmin + teknik filtrelerle yönlendirilen tek işlem; kullanıcı tanımlı SL/TP, risk-ödül hedefi, zamana bağlı otomatik kapanış (isteğe bağlı) ve minimum kârdan sonra etkinleşen trailing.
Temel Yetenekler
-
Tahmin seçenekleri: LSTM/attention/sentiment (opsiyonel) ve ConfidenceThreshold (tipik 40–80%).
-
Özsermayeye dayalı lot ve drawdown koruması.
-
Nöral trailing stop (pip/ATR türevleri).
-
Çoklu broker altın sembolleri: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c vb.
-
Seans/volatilite farkındalığı, spread/gecikme kontrolleri.
-
Otomatik güvenlikler: hafta sonu kapatma, sembol doğrulama, testere uyumlu panel davranışı.
Strateji Temeli
-
M15 zaman dilimi için altına optimize edilmiştir; diğer zaman dilimleri kullanıcı tercihine bağlıdır.
-
AI tahmini, RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR bağlamıyla birleştirilir.
-
Mantık; volatilite, trend gücü ve likiditeye uyum sağlar.
Gereksinimler
-
Platform: MetaTrader 5
-
Hesap Türü: ECN/RAW spread önerilir
-
Bağlantı: 24/7 (VPS önerilir)
-
Semboller: XAUUSD ve broker varyantları
Hızlı Başlangıç
-
Algo Trading’i etkinleştirin.
-
EA’yı her sembol için tek grafik olacak şekilde bağlayın.
-
Inputs bölümünde kullanacağınız tahmin seçeneklerini ve ConfidenceThreshold değerini ayarlayın.
-
Recovery veya Single modunu seçip SL/TP, trailing ve günlük/haftalık kayıp limitlerini yapılandırın.
-
Her şeyi broker sözleşme şartlarıyla demoda doğrulayın.
Parametreler (gruplu)
Risk & Volume: LotMode (fixed/risk-based), InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode (Recovery/Single), TradeDirection (Both/Long/Short), MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold (0.40–0.80), UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode (fixed/ATR), TakeProfitMode (fixed/ATR), RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing (pip/ATR; step/period/multiplier), AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations
Önerilen Kurulum
-
Sembol: XAUUSD (ve varyantları)
-
Hesap: düşük ve istikrarlı spread’li RAW/ECN
-
Tipik Mevduat: ~1.000 $+ (Recovery) / ~300 $+ (Single) — riskinize göre ayarlayın
-
Zaman Dilimi: M15 (altın)
-
VPS: broker sunucusuna yakın
İpucu: Önce konservatif riskle başlayın, birkaç hafta demo forward test yapın, sonra kademeli artırın.
Çalışma Notları
Backtest canlı piyasa koşullarını tamamen yansıtmaz (slippage, likidite, swaplar, sözleşme değişiklikleri). Recovery modunda maruziyet ve kayıp limitlerini gerçekçi tutun. Sembol özelliklerini periyodik olarak gözden geçirin.
Destek ve Sorular
Ön satış ve teknik destek için ürün sayfasındaki Comments sekmesini veya MQL5 özel mesajlarını kullanın.
Risk Uyarısı
Kaldıraçlı ürünler yüksek risk içerir. Bu EA kâr garantisi vermez. Geçmiş performans ve backtest sonuçları geleceği garanti etmez. Önce demoda kapsamlı test yapın.
