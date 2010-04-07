Crystal Heikin Ashi MT4

Crystal Heikin Ashi – Gelişmiş Görselleştirme Heikin Ashi (MT4 Versiyonu)

Genel Bakış

Crystal Heikin Ashi for MetaTrader 4, grafik görselleştirmeyi geliştiren ve fiyat hareketi trader’larına, scalper’lara ve analistlere netlik sağlayan profesyonel bir Heikin Ashi göstergesidir.
Bu MT4 versiyonu, saf Heikin Ashi mumlarına ve akıllı stillere odaklanır, hafif ve hızlı performans sunar.

Not: Trend tabanlı renklendirme ve gelişmiş momentum algılama sadece MT5 versiyonunda mevcuttur:
MT5 versiyonu → https://www.mql5.com/en/market/product/142042

Temel Özellikler (MT4)

  • Saf Heikin Ashi mumları.

  • Boğa/ayı renkleri özelleştirilebilir.

  • Varsayılan mumları gizleme seçeneği.

  • Açık/koyu tema desteği.

  • Uzun geçmişte bile hızlı hesaplama.

  • Fiyat akışı ve dönüşlerin net görünümü.

Parametreler

  • Mum stili: standart.

  • Grafik teması: açık/koyu.

En Uygun Kullanım

  • Price action trader’lar.

  • Scalper’lar.

  • MT4 üzerinde sade Heikin Ashi grafikleri isteyen trader’lar.

Risk Uyarısı

Bu gösterge teknik bir görselleştirme aracıdır. Kâr garantisi yoktur. İşlem risk içerir. Her zaman önce demo hesapta test edin.

Anahtar Kelimeler: Heikin Ashi göstergesi, Heikin Ashi mumları, gelişmiş Heikin Ashi, profesyonel Heikin Ashi, Heikin Ashi MT4, scalping Heikin Ashi, Heikin Ashi stratejisi, Heikin Ashi dönüş, trend göstergesi MT4, özel mumlar MT4


