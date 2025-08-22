Auto Candle Sequence Counter

5

Auto Candle Sequence Counter – MT5 İndikatörü


Genel Bakış

Auto Candle Sequence Counter, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir indikatördür. Art arda gelen yükseliş ve düşüş mumlarını otomatik olarak tespit eder ve işaretler. Manuel mum sayımı yerine, gerçek zamanlı görselleştirme, istatistikler ve uyarılarla fiyat hareketi stratejilerine destek sağlar.


Temel Özellikler


2–7 ardışık mum tespiti (boğa/ayı).


Kesin eşleme, sinyal kaybı yok.


Doji algılama (0.01–0.10 hassasiyet ayarı).


Zayıf mumların filtrelenmesi.


Profesyonel görselleştirme (yeşil = boğa, kırmızı = ayı, sarı = doji).


Gerçek zamanlı istatistik paneli.


Uyarı sistemi: popup, sesli, mobil push bildirimleri.


Avantajlar


Trend devamı veya tükenişini hızlıca belirleme.


SMC, destek/direnç, arz-talep bölgeleri ile birlikte kullanılabilir.


Scalping, swing ve gün içi işlemler için uygundur.


Manuel mum sayımını ortadan kaldırarak zaman kazandırır.


Ayarlar


Sıra eşiği: 2–7 mum


Analiz aralığı: 50–500 mum


Doji hassasiyeti: 0.01–0.10


Tema: siyah/beyaz


Uyarılar: popup, ses, push


Uyumluluk


Platform: MetaTrader 5


Piyasalar: Forex, altın, endeksler, hisseler, emtialar, kripto paralar


Zaman dilimleri: tümü (M1–MN1)


Sorumluluk Reddi

Bu indikatör teknik analiz aracıdır. Kâr garantisi vermez ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Canlı hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmelidir.


Anahtar Kelimeler

mum dizisi, mum sayacı, boğa ayı paterni, doji tespiti, MT5 indikatör, price action, momentum analizi, mum grafiği, scalping aracı, crystal forex

İncelemeler 1
Evgenij Litvintsev
248
Evgenij Litvintsev 2025.10.08 12:12 
 

nice indicator but dont know how to set allerts

FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Göstergeler
Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu:   buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özenti klonunu almayın.
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Göstergeler
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Göstergeler
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Divergence In Chaos Environment
Arief
Göstergeler
Administrator’s signature number: Please contact the seller https://t.me/abcdwave [ D.I.C.E ] The Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with E
Evgenij Litvintsev
248
Evgenij Litvintsev 2025.10.08 12:12 
 

nice indicator but dont know how to set allerts

Muhammad Jawad Shabir
24736
Geliştiriciden yanıt Muhammad Jawad Shabir 2025.10.09 08:30
Dear , Just Enable From Settings
İncelemeye yanıt