Auto Candle Sequence Counter
Göstergeler
Muhammad Jawad Shabir
Sürüm:
4.70
Güncellendi:
14 Ekim 2025
Auto Candle Sequence Counter – MT5 İndikatörü
Genel Bakış
Auto Candle Sequence Counter, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir indikatördür. Art arda gelen yükseliş ve düşüş mumlarını otomatik olarak tespit eder ve işaretler. Manuel mum sayımı yerine, gerçek zamanlı görselleştirme, istatistikler ve uyarılarla fiyat hareketi stratejilerine destek sağlar.
Temel Özellikler
2–7 ardışık mum tespiti (boğa/ayı).
Kesin eşleme, sinyal kaybı yok.
Doji algılama (0.01–0.10 hassasiyet ayarı).
Zayıf mumların filtrelenmesi.
Profesyonel görselleştirme (yeşil = boğa, kırmızı = ayı, sarı = doji).
Gerçek zamanlı istatistik paneli.
Uyarı sistemi: popup, sesli, mobil push bildirimleri.
Avantajlar
Trend devamı veya tükenişini hızlıca belirleme.
SMC, destek/direnç, arz-talep bölgeleri ile birlikte kullanılabilir.
Scalping, swing ve gün içi işlemler için uygundur.
Manuel mum sayımını ortadan kaldırarak zaman kazandırır.
Ayarlar
Sıra eşiği: 2–7 mum
Analiz aralığı: 50–500 mum
Doji hassasiyeti: 0.01–0.10
Tema: siyah/beyaz
Uyarılar: popup, ses, push
Uyumluluk
Platform: MetaTrader 5
Piyasalar: Forex, altın, endeksler, hisseler, emtialar, kripto paralar
Zaman dilimleri: tümü (M1–MN1)
Sorumluluk Reddi
Bu indikatör teknik analiz aracıdır. Kâr garantisi vermez ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Canlı hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmelidir.
nice indicator but dont know how to set allerts