Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 Expert Advisor

Обзор
Crystal Gold Scalper — автоматическая система для XAUUSD (золото) с двумя режимами работы — Recovery Mode и Single Trade Mode — и живой панелью на графике для прозрачного контроля. Движок может использовать AI-прогнозирование (LSTM, механизм внимания, сентимент) с фильтром уверенности для выбора сделок и управления риском. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках.

Торговые режимы
Recovery Mode (скальпирующий движок) — адаптивная многосделочная схема с целями по капиталу, опциональным увеличением объёма, нейронным подтверждением и опциональным трейлингом первой позиции.
Single Trade Mode (точечный вход) — одиночные сделки по прогнозу + тех. фильтрам, настраиваемые SL/TP, целевой RR, опциональное авто-закрытие по времени и трейлинг после минимальной прибыли.

Ключевые возможности

  • Опции прогнозирования: LSTM/attention/sentiment (по выбору), порог уверенности (обычно 40–80%).

  • Объём от капитала и защита от просадки.

  • Нейронный трейлинг-стоп (варианты pip/ATR).

  • Мульти-брокерские символы золота: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c и т.д.

  • Учёт сессий/волатильности, базовые проверки спреда/задержки.

  • Авто-защита: выход на выходные, проверка символа, дружественная к тестеру панель.

Стратегическая основа

  • Оптимизация под M15 по золоту; другие ТФ — на усмотрение пользователя.

  • Прогноз ИИ + контекст RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR.

  • Адаптация к волатильности, тренду и ликвидности.

Требования
Платформа: MetaTrader 5. Счёт: ECN/RAW. Подключение: 24/7 (VPS). Символы: XAUUSD и варианты брокера.

Быстрый старт
Включите Algo Trading → прикрепите EA (один символ — один график) → задайте опции прогноза и ConfidenceThreshold → выберите режим и настройте SL/TP, трейлинг и дневные/недельные лимиты → проверьте на демо.

Inputs (группы)
Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations

Рекомендуемые настройки
Символ: XAUUSD (и варианты). Счёт: RAW/ECN. Депозит: ~$1,000+ (Recovery) / $300+ (Single). ТФ: M15. VPS рядом с сервером брокера.

Примечания по работе
Бэктесты не отражают все условия реала. В Recovery Mode держите лимиты экспозиции и убытков реалистичными. Периодически проверяйте спецификации символа.

Поддержка
Вкладка Comments на странице продукта или личные сообщения MQL5.

Предупреждение о рисках
Торговля с плечом рискованна; прибыль не гарантируется. Прошлые/бэктест результаты не гарантируют будущие.


Рекомендуем также
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Эксперты
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Эксперты
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Эксперты
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Эксперты
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Эксперты
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
Prime Euro
Ahmad Jawad
Эксперты
**Prime Euro: Your Reliable and Secure EUR/USD Trading Partner** Prime Euro is a robust and user-friendly Expert Advisor designed to automate your EUR/USD trading with precision and consistency. Whether  yo u're a seasoned professional or new to automated trading, Prime Euro provides a straightforward and effective solution for capturing opportunities in the world' s most liquid currency pair. Enjoy automated trading without the complexity. Protect your capital while generating consistent return
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Эксперты
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Эксперты
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
Price Action Robot
Harsh Tiwari
5 (2)
Эксперты
A Price Action Trading Expert Advisor (EA) is a type of automated trading system designed to execute trades based on price action patterns and signals. Price action trading focuses on analyzing historical price movements to identify potential future price movements without relying on conventional technical indicators. Here are key aspects and characteristics of a Price Action Trading Expert Advisor: 1. **Strategy Based on Price Action Patterns**: The EA is programmed to identify and trade bas
FREE
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive black Pro Max MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive black Pro Max MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного бр
Sun Bin SCF
Peat Winch
Эксперты
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Эксперты
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Эксперты
Автоматизированная стратегия сеточной торговли Grid Balance EA — это мощный и высоко-настраиваемый инструмент для сеточной торговли, созданный на MQL5 . Он автоматически открывает ордера на покупку и продажу, задаёт индивидуальные уровни take-profit для каждой сделки и закрывает все позиции после достижения общей цели по прибыли, упрощая и оптимизируя весь процесс автоматизированной торговли. Это надёжный помощник для сеточной стратегии, требующей эффективности и дисциплины. Получите нашего EА с
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Эксперты
Mean Machine GPT Версия 11.0 - Где Институциональный Интеллект Встречается Со Специализированной Торговлей С тех пор как мы стали пионерами подлинной интеграции AI в алгоритмической торговле, мы совершенствовали этот подход через множественные рыночные циклы, экономические режимы и технологические эволюции. То, что началось как наше убеждение, что адаптивное машинное обучение представляет естественное развитие количественной торговли, стало направлением индустрии. Версия 11.0 представляет нашу
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Эксперты
OrionXAU — это алгоритмический торговый робот, разработанный для рынка XAUUSD (золото) и US100 / Nasdaq . Он сочетает две стратегии (скальпинг и свинг-трейдинг) в рамках дисциплинированного управления рисками. Основные поддерживаемые рынки • XAUUSD (золото) • US100 / Nasdaq Двойная логика стратегии 1. Скальпинг • Внутридневные сделки • Короткое время удержания позиций • Оптимизирован для небольших движений рынка • Чёткий контроль риска 2. Свинг-трейдинг • Захват продолжительных трендов • Меньша
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Эксперты
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Xauron
Roberto Liguoro
Эксперты
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Эксперты
Откройте для себя Pips Maven: Ваш идеальный аналитический бот для торговли валютами В динамичном мире валютной торговли правильные инструменты могут сыграть решающую роль. Представляем Pips Maven — современный аналитический бот, тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся освоить сложные механизмы валютного рынка. Используя сложные алгоритмы, основанные на геометрических виртуальных паттернах, Pips Maven становится всеобъемлющим решением, позволяющим вам без усилий оптимизировать ваши то
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Советник Jackal – Торговая стратегия Работает в реальном режиме 4 месяца После покупки все продукты останутся бесплатными навсегда.  Скачать файл настроек  Золото M1 | ECN-счёт: Работает с любым брокером Jackal EA основан на многоуровневой и интеллектуальной стратегии прорыва, сочетающей продвинутое управление рисками и прибылью для адаптации к рыночной динамике. 1. Стратегия ловушки прорыва После подтверждения рыночных условий, советник размещает два отложенных ордера в противоположных на
Golden Venom
Natoya N Barnes
Эксперты
GOLDEN VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic — Fully Automated & Validation-Safe Unlock institutional-grade trading with the Golden Venom  SMC EA, a precision-engineered automated system built to dominate XAUUSD and perform powerfully across all forex pairs. Designed using pure price action and Smart Money Concepts (SMC), this bot eliminates lagging indicators and trades using the same logic used by professional proprietary desks. Whether you're an experienced trader or a beginner
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Эксперты
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Эксперты
Beware of SCAMS! SCIPIO GOLD BOT is distributed only on MQL5.com This is not a commercial BOT, but it is professional, distribution is limited to 100 copies in total and the price may increase without notice. The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER has to enter + opens only 1 trade at a time + always use close and fixed STOP LOSS + adapt SL and TP to the volatility of the day + SCIPIO EA is truly an EA that trades automatically without
Другие продукты этого автора
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
Индикаторы
CRYSTAL AI PRO v7.21 — советник MT5 Обзор CRYSTAL AI PRO — автоматическая система для XAUUSD (золото) и основных валютных пар. Управляет входами, SL/TP, трейлингом и контролем просадки по фиксированным правилам. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках. Требования Платформа: MetaTrader 5 Тип счёта: ECN/RAW рекомендуется Подключение: 24/7 (желательно VPS) Таймфреймы: M1–H4 Начальная настройка Включите Algo Trading . Прикрепите советник к графику (один символ — один график). В Inputs
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Индикаторы
Crystal Volume Profile Auto POC — Визуализация объема для точных торговых решений Обзор Crystal Volume Profile Auto POC — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает распределение объема и автоматически определяет Point of Control (POC). Он помогает трейдерам находить области наибольшей активности участников рынка и выявлять скрытые уровни поддержки и сопротивления. Основные возможности Динамический профиль объема (видимая часть графика или выбранный диапазон) Автоматическое определение
FREE
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Индикаторы
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) Не торгуйте каждую свечу – ждите институциональные зоны. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) – профессиональный индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые хотят видеть чистые институциональные зоны на графике вместо устаревших и беспорядочных построений. С оптимизацией для старших таймфреймов, динамическими обновлениями и профессиональной визуализацией SD Pro показывает только те уровни, которые действительно имеют зна
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Индикаторы
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Индикатор профиля объема с автоматическим POC Обзор Crystal Volume Profile Auto POC — это легкий и оптимизированный индикатор для MetaTrader 4. Он отображает распределение объема по ценовым уровням и автоматически выделяет Point of Control (POC) — уровень с наибольшим объемом сделок. Индикатор помогает выявлять скрытые уровни поддержки/сопротивления, зоны накопления и распределения, а также институциональную активность. Доступна также версия для MetaTrad
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Professional Trading Automation System Revolutionary Dual-Mode Trading Strategy with Advanced Risk Management Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate represents the pinnacle of automated trading technology, combining the proven effectiveness of Heikin Ashi candle analysis with cutting-edge algorithmic trade management. This sophisticated Expert Advisor is designed for serious traders who demand precision, reliability, and professional-grade automation in their trading
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Russian Crystal Buy Sell Liquidity — Индикатор ликвидности для MT5 Обзор Crystal Buy Sell Liquidity — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который выявляет торговые возможности на основе моделей снятия ликвидности. Он анализирует внутридневную структуру рынка, определяет активности институциональных игроков и показывает сигналы при снятии розничной ликвидности и подтверждении разворота цены. Основные функции Автоматическое определение снятия ликвидности над максимумами и миниму
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi – Продвинутая визуализация Heikin Ashi (MT4 версия) Обзор Crystal Heikin Ashi для MetaTrader 4 — это профессиональный индикатор Heikin Ashi, который улучшает визуализацию графика и обеспечивает ясность для трейдеров price action, скальперов и аналитиков. Эта версия MT4 сосредоточена на чистых свечах Heikin Ashi со стильной настройкой, при этом система остаётся лёгкой и оптимизированной для высокой скорости. Примечание: Раскраска по тренду и расширенное определение момента дос
FREE
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Volume Indicator — Инструмент анализа объема для MT5 Обзор Crystal Volume Indicator — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, позволяющий анализировать скрытую силу рынка через динамику объема. Он выявляет ключевые события, такие как «Покупочный Климакс», «Продажный Климакс» и «Слабые свечи», что помогает определять возможные зоны разворота или продолжения тренда. Основные функции Поддержка Tick Volume и Real Volume (если брокер предоставляет данные) Цветовая гистограмма с кла
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
Индикаторы
Crystal FVG Touch Detector – продвинутый индикатор концепции Smart Money Crystal FVG Touch Detector — это профессиональный индикатор, созданный для трейдеров, применяющих Smart Money Concepts (SMC) и методологию ICT. Он автоматически определяет Fair Value Gaps (FVG) на любом инструменте и таймфрейме, визуально отображая их цветными зонами и отмечая моменты касания. Благодаря нерисующему алгоритму и оптимизированной производительности, помогает выявлять институциональные дисбалансы в реальном вре
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
Crystal Smart Pro v2.30 — Адаптивная торговая система с двумя режимами Обзор Crystal Smart Pro — это интеллектуальный и самонастраивающийся Советник (Expert Advisor) , разработанный компанией Crystal AI Systems . Он сочетает точные входы в рынок с продвинутым управлением восстановлением позиций и предлагает два полностью независимых режима работы: Sharp Mode и Smart Mode . Система динамически адаптируется к волатильности рынка, капиталу счета и трендовым условиям, обеспечивая стабильную производ
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
Утилиты
Crystal Trade Manager – Центр Управления Торговлей Обзор Crystal Trade Manager (CTM) — это универсальный инструмент управления рисками и исполнения сделок для MetaTrader 5. Он сочетает в себе защиту капитала, автоматизацию и удобные функции управления сделками, идеально подходя для трейдеров проп-фирм, скальперов и профессионалов. Основные функции Защита рисков : лимит дневной просадки (1–70%), авто-закрытие сделок, удаление ордеров, дневная блокировка торговли (подходит для FTMO). Цели по при
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
Индикаторы
The Real RSI – Профессиональный Индикатор Дивергенций Обзор The Real RSI — это профессиональный индикатор для обнаружения дивергенций, созданный для трейдеров, стремящихся к институциональной точности при выявлении разворотных и продолжательных сигналов, основанных на RSI. Он автоматически определяет как обычные , так и скрытые дивергенции между ценой и RSI, подтверждая каждую структуру с помощью умной логики пивотов и проверки в реальном времени. Этот индикатор создан для точности, стабильности
FREE
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Индикаторы
Crystal Smart Volume Обзор Crystal Smart Volume для MT4 — это продвинутый индикатор анализа объема и дельты, разработанный для выявления активности институциональных трейдеров, скрытой за обычными движениями цены. Он объединяет концепции Smart Money (SMC), Volume Spread Analysis (VSA) и дельта-логику для анализа как цены, так и поведения объема. Индикатор определяет события, такие как покупочный климакс (Buying Climax), продажный климакс (Selling Climax), слабые свечи (Weak Candles) и высокообъе
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Индикаторы
Auto Candle Sequence Counter – Индикатор для MT5 Обзор Auto Candle Sequence Counter — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который автоматически определяет и выделяет последовательности бычьих и медвежьих свечей. Вместо ручного подсчета, инструмент отображает сигналы в реальном времени, предоставляет статистику и уведомления, помогая трейдерам анализировать ценовое движение. Основные функции Определение последовательностей от 2 до 7 свечей (бычьих/медвежьих). Точная разметка без пр
FREE
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4 Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Обзор Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины. Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управле
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
3 (1)
Утилиты
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Профессиональный копировщик сделок MT5 Обзор Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 — это высокопроизводительный копировщик сделок для MetaTrader 5, обеспечивающий сверхбыстрое и надежное копирование между терминалами. Система работает локально через общую папку MT5, что делает её идеальной для VPS и многосчетных сред, где критичны скорость, стабильность и безопасность. Ключевые функции Два режима : MASTER: передача рыночных/отложенных ордеров, модификаций, закрытий. SL
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Утилиты
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
Индикаторы
Russian – Полное описание Volatility Monitor – Индикатор Определения Волатильности в Реальном Времени Обзор Volatility Monitor – это лёгкий и профессиональный индикатор MT5, разработанный для отслеживания резких движений цены и оповещения трейдеров в реальном времени. Независимо от того, торгуете ли вы Forex, золотом, парами JPY или криптовалютами, инструмент даёт чёткие сигналы волатильности рынка, используя автоматический режим на основе ATR или ручные пороги в пунктах. Помечая свечи прям
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
CRYSTAL AI PRO v7.21 — советник MT5 Обзор CRYSTAL AI PRO — автоматическая система для XAUUSD (золото) и основных валютных пар. Управляет входами, SL/TP, трейлингом и контролем просадки по фиксированным правилам. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках. Требования Платформа: MetaTrader 5 Тип счёта: ECN/RAW рекомендуется Подключение: 24/7 (желательно VPS) Таймфреймы: M1–H4 Начальная настройка Включите Algo Trading . Прикрепите советник к графику (один символ — один график). В Input
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
ИНДИКАТОР ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ И ОБЩЕЙ ПРИБЫЛИ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЖИВОЙ ТОРГОВЛИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ЭКРАНА Разработан специально для дейтрейдеров, скальперов и прямых трансляций торговых сессий Этот профессиональный индикатор обеспечивает отображение цены в реальном времени и комплексное отслеживание прибыли непосредственно на вашем графике - необходим для высокочастотной торговли и прямых торговых трансляций. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЕ ЦЕНЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Обновление текущей цены бид каждую
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Утилиты
Crystal Trade Manager – Расширенный MT4 инструмент для управления рисками и сделками Обзор Crystal Trade Manager (CTM) — это профессиональная утилита для MetaTrader 4 , созданная для управления рисками, автоматизации сделок и быстрого контроля исполнения. Она помогает трейдерам защищать капитал, контролировать дневную просадку, управлять размером лотов и автоматизировать ключевые функции управления сделками (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop). Инструмент идеально подходит для ручных трейдеро
FREE
Export History Data to CSV
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal AI Data Exporter – Professional MT5 Historical Data Extraction System This Expert Advisor is designed for traders, data analysts, quant developers, and AI model builders who require accurate, raw, and fully synchronized historical data directly from MetaTrader 5. It delivers clean OHLCV market data in CSV format with precise date-range control, volume options, tick-volume extraction, and auto-managed history synchronization. Crystal AI Data Exporter removes the need for manual F2 downloa
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
ИНДИКАТОР ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ И ОБЩЕЙ ПРИБЫЛИ Идеальный спутник для реального времени торговли для профессиональных трейдеров, дейтрейдеров и стримеров Преобразите свой торговый опыт с этим мощным индикатором, который отображает текущие цены бид и комплексное отслеживание прибыли прямо на вашем графике. Разработан специально для высокочастотной торговой среды и прямых торговых трансляций. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТОБРАЖЕНИЕ ЦЕНЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Обновления цены бид каждую секунду с профессионал
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
TRADE WITH MAGIC – Professional One-Click Trading Panel | Crystal AI Systems Trade With Magic is a fast, lightweight, and highly efficient one-click trading panel designed for traders who require precise manual execution and full control over magic numbers, comments, and risk parameters. It is suitable for both manual trading and advanced EA testing environments where ac
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal CopyCat Ultimate Ultra-Fast Master–Slave Copier with Zero-Delay Execution and Cross-Platform MT5 Compatibility Architecture: MT4 → MT4 and MT4 → MT5 Full Compatibility MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Complete User Setup Guide:-  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222   1. Overview Crystal CopyCat Ultimate 5.0 is a next-generation trade copy engine engineered for professional traders, portfolio managers, prop-firm operators, and signal distributors. Unlik
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
CRYSTAL ALGO PRO — MT4 Советник (Expert Advisor) Обзор MT5 версия: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro — это институциональный, AI-ассистированный торговый советник для XAUUSD, основных валютных пар и некоторых крипто-инструментов (при поддержке брокера). Он использует продвинутую алгоритмическую систему восстановления — выходящую за рамки традиционного мартингейла — с динамическим наращиванием, фильтрами волатильности и логическим управлением выходами. Восстановлени
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
Crystal SD Pro – Эксперт Advisor по Зонам Спроса и Предложения Обзор Crystal SD Pro — полностью автоматический советник для MetaTrader 5, торгующий только по институциональным зонам спроса и предложения. Он использует мульти-таймфрейм анализ и подтверждения для открытия сделок только в наиболее вероятных точках. Основные функции Определение зон спроса/предложения (M30–H4) Режим Smart Recovery (хеджирование) или Cut Loss Дашборд: сделки, зоны, статус восстановления Адаптивные или фиксированные
The Real RSI
Muhammad Jawad Shabir
Эксперты
The Real RSI — это профессиональный торговый советник (Expert Advisor), созданный для трейдеров, которые хотят торговать на основе дивергенций RSI с институциональной точностью. Он автоматически определяет обычные и скрытые бычьи/медвежьи дивергенции, используя интеллектуальную систему пивотов, проверку структуры RSI и фильтры подтверждения по нескольким таймфреймам. Система построена по принципу «установил и забыл» — управляет входами, стоп-лоссами, тейк-профитами и трейлинг-логикой, поддержив
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв