Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 Expert Advisor

Обзор

Crystal Gold Scalper — автоматическая система для XAUUSD (золото) с двумя режимами работы — Recovery Mode и Single Trade Mode — и живой панелью на графике для прозрачного контроля. Движок может использовать AI-прогнозирование (LSTM, механизм внимания, сентимент) с фильтром уверенности для выбора сделок и управления риском. Прибыль не гарантируется; см. предупреждение о рисках.

Торговые режимы

Recovery Mode (скальпирующий движок) — адаптивная многосделочная схема с целями по капиталу, опциональным увеличением объёма, нейронным подтверждением и опциональным трейлингом первой позиции.

Single Trade Mode (точечный вход) — одиночные сделки по прогнозу + тех. фильтрам, настраиваемые SL/TP, целевой RR, опциональное авто-закрытие по времени и трейлинг после минимальной прибыли.

Ключевые возможности

Опции прогнозирования: LSTM/attention/sentiment (по выбору), порог уверенности (обычно 40–80%).

Объём от капитала и защита от просадки.

Нейронный трейлинг-стоп (варианты pip/ATR).

Мульти-брокерские символы золота: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c и т.д.

Учёт сессий/волатильности, базовые проверки спреда/задержки.

Авто-защита: выход на выходные, проверка символа, дружественная к тестеру панель.

Стратегическая основа

Оптимизация под M15 по золоту; другие ТФ — на усмотрение пользователя.

Прогноз ИИ + контекст RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR .

Адаптация к волатильности, тренду и ликвидности.

Требования

Платформа: MetaTrader 5. Счёт: ECN/RAW. Подключение: 24/7 (VPS). Символы: XAUUSD и варианты брокера.

Быстрый старт

Включите Algo Trading → прикрепите EA (один символ — один график) → задайте опции прогноза и ConfidenceThreshold → выберите режим и настройте SL/TP, трейлинг и дневные/недельные лимиты → проверьте на демо.

Inputs (группы)

Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection

Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown

Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter

Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes

Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations

Рекомендуемые настройки

Символ: XAUUSD (и варианты). Счёт: RAW/ECN. Депозит: ~$1,000+ (Recovery) / $300+ (Single). ТФ: M15. VPS рядом с сервером брокера.

Примечания по работе

Бэктесты не отражают все условия реала. В Recovery Mode держите лимиты экспозиции и убытков реалистичными. Периодически проверяйте спецификации символа.

Поддержка

Вкладка Comments на странице продукта или личные сообщения MQL5.

Предупреждение о рисках

Торговля с плечом рискованна; прибыль не гарантируется. Прошлые/бэктест результаты не гарантируют будущие.



