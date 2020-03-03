Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 智能交易系统（EA）

概述

Crystal Gold Scalper 面向 XAUUSD（黄金），提供 Recovery Mode 与 Single Trade Mode 两种执行方式，并带有图表面板便于透明控制。引擎可选用 AI 预测（LSTM、注意力、情绪）与 置信度过滤 来决定参与与风险管理。不承诺盈利；详见风险提示。

交易模式

Recovery Mode：多笔自适应策略，基于权益的目标， 可选“阶梯增仓”，神经网络确认，首单可选跟踪止损。

Single Trade Mode：单笔交易，结合预测与技术过滤；自定义 SL/TP、RR 目标、可选的定时平仓，达到最小浮盈后启用跟踪。

核心能力

预测选项：LSTM/attention/sentiment（可选）， 置信度阈值 （常用 40%–80%）。

基于权益的仓位与回撤保护。

神经型跟踪止损（pip/ATR 变体）。

多经纪商黄金符号：XAUUSD、XAUUSD.m、XAUUSD.c 等。

会话/波动意识与基础点差/延迟检查。

自动保护：周末清仓、符号校验、测试器友好面板。

策略基础

针对 M15 黄金优化；其他周期可自行选择。

预测结合 RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR 。

逻辑随波动、趋势强度、流动性自适应。

要求

平台：MT5。账户：ECN/RAW。连接：24/7（建议 VPS）。符号：XAUUSD 及变体。

快速上手

启用 Algo Trading → 每个品种一张图表 → 设置预测及 ConfidenceThreshold → 选择模式并配置 SL/TP、跟踪、日/周损失限制 → 在 模拟 上验证。

Inputs（分组）

Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection

Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown

Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter

Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes

Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations

推荐设置

符号：XAUUSD。账户：RAW/ECN。资金：约 $1,000+（Recovery）/ $300+（Single）。周期：M15。VPS 靠近经纪商服务器。

运行说明

回测不等同实盘。使用 Recovery Mode 时，请保持合理的敞口与损失上限。定期检查符号合约参数。

支持

通过产品 Comments 或 MQL5 私信沟通。

风险提示

杠杆交易风险高；EA 不保证盈利。历史与回测表现不代表未来。



