Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
- 专家
- Muhammad Jawad Shabir
- 版本: 3.41
- 更新: 11 十二月 2025
- 激活: 10
CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 智能交易系统（EA）
概述
Crystal Gold Scalper 面向 XAUUSD（黄金），提供 Recovery Mode 与 Single Trade Mode 两种执行方式，并带有图表面板便于透明控制。引擎可选用 AI 预测（LSTM、注意力、情绪）与 置信度过滤 来决定参与与风险管理。不承诺盈利；详见风险提示。
交易模式
Recovery Mode：多笔自适应策略，基于权益的目标， 可选“阶梯增仓”，神经网络确认，首单可选跟踪止损。
Single Trade Mode：单笔交易，结合预测与技术过滤；自定义 SL/TP、RR 目标、可选的定时平仓，达到最小浮盈后启用跟踪。
核心能力
-
预测选项：LSTM/attention/sentiment（可选），置信度阈值（常用 40%–80%）。
-
基于权益的仓位与回撤保护。
-
神经型跟踪止损（pip/ATR 变体）。
-
多经纪商黄金符号：XAUUSD、XAUUSD.m、XAUUSD.c 等。
-
会话/波动意识与基础点差/延迟检查。
-
自动保护：周末清仓、符号校验、测试器友好面板。
策略基础
-
针对 M15 黄金优化；其他周期可自行选择。
-
预测结合 RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR。
-
逻辑随波动、趋势强度、流动性自适应。
要求
平台：MT5。账户：ECN/RAW。连接：24/7（建议 VPS）。符号：XAUUSD 及变体。
快速上手
启用 Algo Trading → 每个品种一张图表 → 设置预测及 ConfidenceThreshold → 选择模式并配置 SL/TP、跟踪、日/周损失限制 → 在 模拟 上验证。
Inputs（分组）
Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations
推荐设置
符号：XAUUSD。账户：RAW/ECN。资金：约 $1,000+（Recovery）/ $300+（Single）。周期：M15。VPS 靠近经纪商服务器。
运行说明
回测不等同实盘。使用 Recovery Mode 时，请保持合理的敞口与损失上限。定期检查符号合约参数。
支持
通过产品 Comments 或 MQL5 私信沟通。
风险提示
杠杆交易风险高；EA 不保证盈利。历史与回测表现不代表未来。