Crystal Heikin Ashi
- Göstergeler
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 3.4
- Güncellendi: 25 Eylül 2025
Genel Bakış
Crystal Heikin Ashi, tema kontrolü, trend/momentum renklendirme ve hacim tabanlı analizle uyumlu akış sağlayan profesyonel bir Heikin Ashi gösterge aracıdır. Trend gücü ve olası dönüşleri hızlı okumak için görsel netlik sunar. Görselleştirme aracıdır; kâr garantisi vermez.
Ne Gösterir
-
Gösterge tarafından çizilen saf Heikin Ashi mumları (platformun varsayılan mumları değil).
-
İsteğe bağlı trend/momentum renklendirme.
-
Varsayılan mumları gizleme/soluklaştırma seçeneği.
Temel Özellikler
-
Tam özelleştirilebilir stiller: Standard / Trend / Momentum.
-
Light/Dark tema; orijinal mumları otomatik soluklaştırma/gizleme.
-
VSA/hacim/delta araçlarıyla uyumlu iş akışı.
-
Geniş veri setleri için yüksek performans modu.
-
Manuel trader’lar ve strateji geliştiriciler için net görseller.
Hacimle En İyi Kullanım (opsiyonel)
VSA veya hacim/delta göstergeleriyle birleştirerek:
-
Güçlü yükseliş/düşüş momentumu doğrulama
-
Hacim ayrışmasıyla desteklenen erken dönüşleri yakalama
-
Düşük hacimli mumları filtreleyerek sahte sinyalleri azaltma
Parametreler (genel bakış)
Görünüm
-
CandleStyle — Standard / Trend / Momentum
-
BullColor , BearColor , NeutralColor
-
BodyMinRatio , WickRatioWeight (Momentum)
Grafik & Tema
-
ChartTheme — Light / Dark
-
HideOriginalCandles — true/false
-
AutoFadeOriginal — true/false
Performans & Geliştirme
-
OptimizePerformance — true/false
-
DebugMode — true/false
Uyumluluk
-
Platform: MetaTrader 5 (.ex5)
-
Semboller/Zaman Dilimleri: sınırsız
-
Kullanım: grafiğe ekleyin, stil/tema ayarlayın; gerekirse hacim araçlarıyla birlikte kullanın
Paket İçeriği
-
Gösterge (.ex5)
-
Hesap başına lisans ve ücretsiz güncellemeler
-
Temel dokümantasyon; ek yardım MQL5 Comments/özel mesajlar üzerinden
Risk Uyarısı
Bu araç görselleştirme ve karar desteği içindir. İşlem yapmak risk taşır; geçmiş performans geleceği garanti etmez. Önce demoda doğrulayın ve uygun risk yönetimi uygulayın.
有很大的参考意义，感谢你。