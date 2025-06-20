Crystal Heikin Ashi

4.7

CRYSTAL HEIKIN ASHI — MT5 Göstergesi

Genel Bakış
Crystal Heikin Ashi, tema kontrolü, trend/momentum renklendirme ve hacim tabanlı analizle uyumlu akış sağlayan profesyonel bir Heikin Ashi gösterge aracıdır. Trend gücü ve olası dönüşleri hızlı okumak için görsel netlik sunar. Görselleştirme aracıdır; kâr garantisi vermez.

Ne Gösterir

  • Gösterge tarafından çizilen saf Heikin Ashi mumları (platformun varsayılan mumları değil).

  • İsteğe bağlı trend/momentum renklendirme.

  • Varsayılan mumları gizleme/soluklaştırma seçeneği.

Temel Özellikler

  • Tam özelleştirilebilir stiller: Standard / Trend / Momentum.

  • Light/Dark tema; orijinal mumları otomatik soluklaştırma/gizleme.

  • VSA/hacim/delta araçlarıyla uyumlu iş akışı.

  • Geniş veri setleri için yüksek performans modu.

  • Manuel trader’lar ve strateji geliştiriciler için net görseller.

Hacimle En İyi Kullanım (opsiyonel)

VSA veya hacim/delta göstergeleriyle birleştirerek:

  • Güçlü yükseliş/düşüş momentumu doğrulama

  • Hacim ayrışmasıyla desteklenen erken dönüşleri yakalama

  • Düşük hacimli mumları filtreleyerek sahte sinyalleri azaltma

Parametreler (genel bakış)

Görünüm

  • CandleStyle — Standard / Trend / Momentum

  • BullColor , BearColor , NeutralColor

  • BodyMinRatio , WickRatioWeight (Momentum)

Grafik & Tema

  • ChartTheme — Light / Dark

  • HideOriginalCandles — true/false

  • AutoFadeOriginal — true/false

Performans & Geliştirme

  • OptimizePerformance — true/false

  • DebugMode — true/false

Uyumluluk

  • Platform: MetaTrader 5 (.ex5)

  • Semboller/Zaman Dilimleri: sınırsız

  • Kullanım: grafiğe ekleyin, stil/tema ayarlayın; gerekirse hacim araçlarıyla birlikte kullanın

Paket İçeriği

  • Gösterge (.ex5)

  • Hesap başına lisans ve ücretsiz güncellemeler

  • Temel dokümantasyon; ek yardım MQL5 Comments/özel mesajlar üzerinden

Risk Uyarısı

Bu araç görselleştirme ve karar desteği içindir. İşlem yapmak risk taşır; geçmiş performans geleceği garanti etmez. Önce demoda doğrulayın ve uygun risk yönetimi uygulayın.


İncelemeler 11
gsdh41441
14
gsdh41441 2025.09.27 10:17 
 

有很大的参考意义，感谢你。

BlackArmor
428
BlackArmor 2025.09.25 18:44 
 

Very good indicator, it does the job as described. Thank you Muhammad.

Detleff Böhmer
3002
Detleff Böhmer 2025.09.25 06:13 
 

Danke für diesen Indikator. Sehr hilfreich für die Trenderkennung und dann den passenden Einstieg zu finden.

