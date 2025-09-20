Live Price With PNL
- Yardımcı programlar
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 2.31
- Güncellendi: 20 Eylül 2025
CANLI FİYAT VE TOPLAM KAR GÖSTERGE İNDİKATÖRÜ
CANLI TİCARET VE EKRAN PAYLAŞIMI İÇİN MÜKEMMEL
Gün içi traders, scalper'lar ve canlı yayın ticaret oturumları için özel olarak tasarlandı
Bu profesyonel gösterge, grafiğinizde doğrudan gerçek zamanlı fiyat gösterimi ve kapsamlı kar takibi sağlar - yüksek frekanslı ticaret ve canlı ticaret yayınları için vazgeçilmez.
ANA ÖZELLİKLER
GERÇEK ZAMANLI FİYAT GÖSTERİMİ
- Her saniye canlı alış fiyatı güncellemeleri
- Tüm sembol türleri için profesyonel biçimlendirme
- Değerli metaller için özel altın/XAU biçimlendirmesi
- Ekran paylaşımı için mükemmel büyük, net gösterim
- Gün içi ticaret kararları için anlık fiyat güncellemeleri
KAPSAMLI KAR TAKİBİ
- Ticaret geçmişinden toplam hesap karı
- İşlemler kapandığında gerçek zamanlı kar güncellemeleri
- Özelleştirilebilir ek kar miktarları
- Komisyon ve swap dahil etme
- Artı/eksi göstergeleri ile profesyonel kar biçimlendirmesi
PERFORMANS OPTİMİZE EDİLMİŞ
- Akıllı önbellekleme sistemi - minimum CPU kullanımı
- 1 saniye güncelleme aralıkları - şimşek hızında
- Zamanlayıcı tabanlı verimli güncellemeler
- Gerçek zamanlı işlem izleme
- Profesyonel hata yönetimi
GELİŞMİŞ ÖZELLEŞTİRME
- Ayarlanabilir yazı tipi adları ve boyutları
- Kar ve zararlar için özel renkler
- Grafikte herhangi bir yerde esnek konumlandırma
- Profesyonel köşe sabitlemesi
