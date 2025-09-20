Live Price With PNL

CANLI FİYAT VE TOPLAM KAR GÖSTERGE İNDİKATÖRÜ

CANLI TİCARET VE EKRAN PAYLAŞIMI İÇİN MÜKEMMEL

Gün içi traders, scalper'lar ve canlı yayın ticaret oturumları için özel olarak tasarlandı

Bu profesyonel gösterge, grafiğinizde doğrudan gerçek zamanlı fiyat gösterimi ve kapsamlı kar takibi sağlar - yüksek frekanslı ticaret ve canlı ticaret yayınları için vazgeçilmez.

ANA ÖZELLİKLER

GERÇEK ZAMANLI FİYAT GÖSTERİMİ

  • Her saniye canlı alış fiyatı güncellemeleri
  • Tüm sembol türleri için profesyonel biçimlendirme
  • Değerli metaller için özel altın/XAU biçimlendirmesi
  • Ekran paylaşımı için mükemmel büyük, net gösterim
  • Gün içi ticaret kararları için anlık fiyat güncellemeleri

KAPSAMLI KAR TAKİBİ

  • Ticaret geçmişinden toplam hesap karı
  • İşlemler kapandığında gerçek zamanlı kar güncellemeleri
  • Özelleştirilebilir ek kar miktarları
  • Komisyon ve swap dahil etme
  • Artı/eksi göstergeleri ile profesyonel kar biçimlendirmesi

PERFORMANS OPTİMİZE EDİLMİŞ

  • Akıllı önbellekleme sistemi - minimum CPU kullanımı
  • 1 saniye güncelleme aralıkları - şimşek hızında
  • Zamanlayıcı tabanlı verimli güncellemeler
  • Gerçek zamanlı işlem izleme
  • Profesyonel hata yönetimi

GELİŞMİŞ ÖZELLEŞTİRME

  • Ayarlanabilir yazı tipi adları ve boyutları
  • Kar ve zararlar için özel renkler
  • Grafikte herhangi bir yerde esnek konumlandırma
  • Profesyonel köşe sabitlemesi

ANAHTAR KELİMELER: gerçek zamanlı fiyat gösterimi, gerçek zamanlı kar takipçisi, ticaret kar göstergesi, hesap monitörü, gün içi ticaret aracı, scalping göstergesi, canlı yayın gösterimi, ekran paylaşım aracı, yüksek frekanslı ticaret, forex göstergesi, altın fiyat gösterimi, kar hesaplayıcısı, gerçek zamanlı güncellemeler, canlı grafik gösterimi, ticaret performans monitörü, MT5 göstergesi, MetaTrader 5 aracı


Filtrele:
Tanapon Sanguanrat
342
Tanapon Sanguanrat 2025.09.21 11:27 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt