Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 익스퍼트 어드바이저

개요
XAUUSD(골드) 대상 자동매매. Recovery ModeSingle Trade Mode, 차트 패널 제공. AI 예측(LSTM, 어텐션, 심리)과 신뢰도 임계값으로 참여/리스크를 제어. 수익 보장은 없음.

모드
Recovery Mode: 멀티 트레이드, 자본기반 목표, 선택적 볼륨 스케일링, 신경망 확인, 초기 포지션 트레일링 옵션.
Single Trade Mode: 단일 진입, SL/TP 및 RR 목표, 시간 기반 자동청산(옵션), 최소 이익 후 트레일링.

주요 기능

  • 예측 옵션 + ConfidenceThreshold(40–80%)

  • 에쿼티 기반 로트, 드로다운 보호

  • 뉴럴 트레일링 스톱(pip/ATR)

  • 멀티 브로커 골드 심볼 지원

  • 세션/변동성 인식, 스프레드/지연 체크

  • 주말 청산, 심볼 검증, 테스터 친화 패널

전략 기반
M15 최적화, 다른 TF 가능. RSI/MACD/ADX/Stochastic/ATR와 결합. 상태에 적응.

요구 사항 / 빠른 시작 / Inputs / 권장 설정 / 운영 메모 / 지원 / 위험 고지
(영문 섹션과 동일한 항목/내용을 한국어로 요약했고, 모든 파라미터 이름은 영어 그대로 유지됩니다. 상세는 위 표기 참조.)


