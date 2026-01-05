🏆 EUDORA EURO - EUR/USD'yi Domine Et





Aradığınız trading sistemi. Kullanıma hazır. Sıfır yapılandırma.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚡ EUDORA TEKNOLOJİSİ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ ÖZEL GİRİŞ SİSTEMİ

Yılların analizine dayanan giriş algoritması. Sadece koşullar optimal olduğunda giriş yapar.





▸ SMART RECOVERY

Akıllı toparlanma sistemi. Kayıpları aşırı risk olmadan fırsatlara dönüştürür.





▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY

Kazanan işlemler kaybedenleri otomatik olarak telafi eder. Sistem kendini dengeler.





▸ DYNAMIC PROTECTION

Karları koruyan ve kazananları koşturan adaptif trailing stop.





▸ NEWS SHIELD

Dahili haber filtresi. Kontrolsüz yüksek volatilite anlarından otomatik olarak kaçınır.





▸ MULTI-PAIR VALIDATION

Birden fazla döviz çiftini çapraz referanslayarak sinyalleri doğrular. Sadece yüksek olasılıklı setuplarda işlem yapar.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🚀 5 MOD - TEK TIK

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Stilinizi seçin. Gerisini biz hallederiz.





★ CONSERVATIVE - İstikrarlı büyüme ($2,000+)

★★ BALANCED - Mükemmel denge ($1,000+)

★★★ AGGRESSIVE - Karları hızlandır ($500+)

★★★★ TURBO - Yüksek hız ($300+)

★★★★★ EXTREME - Maksimum güç ($200+)





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📊 COMMAND CENTER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Gerçek zamanlı kontrol paneli:





▸ Giriş yakınlık göstergesi

▸ Koşul monitörü

▸ Canlı P/L takibi

▸ Pozisyon durumu

▸ Görsel grafik kaplaması





Her zaman ne yaptığını ve neden yaptığını bilin.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🧪 GERÇEKÇİ BACKTEST

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Doğru sonuçlar için:





▸ "Every tick based on real ticks" kullanın

▸ Değişken spread (SABİT değil)

▸ En az 12 aylık veri

▸ Seçilen profile uygun sermaye





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🛡️ TAM KORUMA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ Spread filtresi

▸ Drawdown sınırlayıcı

▸ Otomatik haber engeli

▸ Sermaye koruyucusu





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚙️ GEREKSİNİMLER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5

▸ Kaldıraç 1:100+

▸ VPS önerilir





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💎 DAHİL

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ Eudora Euro EA v2.00

▸ 5 önceden yapılandırılmış profil

▸ Entegre dashboard

▸ Doğrudan destek

▸ Ömür boyu güncellemeler





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💰 FİYAT

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🚀 Lansman: $399

📈 Her 10 satışta artar

🎯 Final: $1,499





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🌐 EUDORA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





eudoralab.tech | info@eudoralab.tech





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ RİSK UYARISI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Trading risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Önce demo'da test edin.