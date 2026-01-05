Eudora Euro
- Uzman Danışmanlar
- Gabriele Volpato
- Sürüm: 2.3
- Güncellendi: 5 Ocak 2026
- Etkinleştirmeler: 10
🏆 EUDORA EURO - EUR/USD'yi Domine Et
Aradığınız trading sistemi. Kullanıma hazır. Sıfır yapılandırma.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ EUDORA TEKNOLOJİSİ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ ÖZEL GİRİŞ SİSTEMİ
Yılların analizine dayanan giriş algoritması. Sadece koşullar optimal olduğunda giriş yapar.
▸ SMART RECOVERY
Akıllı toparlanma sistemi. Kayıpları aşırı risk olmadan fırsatlara dönüştürür.
▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY
Kazanan işlemler kaybedenleri otomatik olarak telafi eder. Sistem kendini dengeler.
▸ DYNAMIC PROTECTION
Karları koruyan ve kazananları koşturan adaptif trailing stop.
▸ NEWS SHIELD
Dahili haber filtresi. Kontrolsüz yüksek volatilite anlarından otomatik olarak kaçınır.
▸ MULTI-PAIR VALIDATION
Birden fazla döviz çiftini çapraz referanslayarak sinyalleri doğrular. Sadece yüksek olasılıklı setuplarda işlem yapar.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 5 MOD - TEK TIK
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Stilinizi seçin. Gerisini biz hallederiz.
★ CONSERVATIVE - İstikrarlı büyüme ($2,000+)
★★ BALANCED - Mükemmel denge ($1,000+)
★★★ AGGRESSIVE - Karları hızlandır ($500+)
★★★★ TURBO - Yüksek hız ($300+)
★★★★★ EXTREME - Maksimum güç ($200+)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 COMMAND CENTER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Gerçek zamanlı kontrol paneli:
▸ Giriş yakınlık göstergesi
▸ Koşul monitörü
▸ Canlı P/L takibi
▸ Pozisyon durumu
▸ Görsel grafik kaplaması
Her zaman ne yaptığını ve neden yaptığını bilin.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧪 GERÇEKÇİ BACKTEST
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Doğru sonuçlar için:
▸ "Every tick based on real ticks" kullanın
▸ Değişken spread (SABİT değil)
▸ En az 12 aylık veri
▸ Seçilen profile uygun sermaye
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ TAM KORUMA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Spread filtresi
▸ Drawdown sınırlayıcı
▸ Otomatik haber engeli
▸ Sermaye koruyucusu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ GEREKSİNİMLER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ Kaldıraç 1:100+
▸ VPS önerilir
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 DAHİL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5 önceden yapılandırılmış profil
▸ Entegre dashboard
▸ Doğrudan destek
▸ Ömür boyu güncellemeler
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 FİYAT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 Lansman: $399
📈 Her 10 satışta artar
🎯 Final: $1,499
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
eudoralab.tech | info@eudoralab.tech
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ RİSK UYARISI
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Trading risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Önce demo'da test edin.