Eudora Euro

🏆 EUDORA EURO - EUR/USD'yi Domine Et

Aradığınız trading sistemi. Kullanıma hazır. Sıfır yapılandırma.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ EUDORA TEKNOLOJİSİ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ ÖZEL GİRİŞ SİSTEMİ
Yılların analizine dayanan giriş algoritması. Sadece koşullar optimal olduğunda giriş yapar.

▸ SMART RECOVERY
Akıllı toparlanma sistemi. Kayıpları aşırı risk olmadan fırsatlara dönüştürür.

▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY
Kazanan işlemler kaybedenleri otomatik olarak telafi eder. Sistem kendini dengeler.

▸ DYNAMIC PROTECTION
Karları koruyan ve kazananları koşturan adaptif trailing stop.

▸ NEWS SHIELD
Dahili haber filtresi. Kontrolsüz yüksek volatilite anlarından otomatik olarak kaçınır.

▸ MULTI-PAIR VALIDATION
Birden fazla döviz çiftini çapraz referanslayarak sinyalleri doğrular. Sadece yüksek olasılıklı setuplarda işlem yapar.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 5 MOD - TEK TIK
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Stilinizi seçin. Gerisini biz hallederiz.

★ CONSERVATIVE - İstikrarlı büyüme ($2,000+)
★★ BALANCED - Mükemmel denge ($1,000+)
★★★ AGGRESSIVE - Karları hızlandır ($500+)
★★★★ TURBO - Yüksek hız ($300+)
★★★★★ EXTREME - Maksimum güç ($200+)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 COMMAND CENTER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Gerçek zamanlı kontrol paneli:

▸ Giriş yakınlık göstergesi
▸ Koşul monitörü
▸ Canlı P/L takibi
▸ Pozisyon durumu
▸ Görsel grafik kaplaması

Her zaman ne yaptığını ve neden yaptığını bilin.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧪 GERÇEKÇİ BACKTEST
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Doğru sonuçlar için:

▸ "Every tick based on real ticks" kullanın
▸ Değişken spread (SABİT değil)
▸ En az 12 aylık veri
▸ Seçilen profile uygun sermaye

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ TAM KORUMA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ Spread filtresi
▸ Drawdown sınırlayıcı
▸ Otomatik haber engeli
▸ Sermaye koruyucusu

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ GEREKSİNİMLER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ Kaldıraç 1:100+
▸ VPS önerilir

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 DAHİL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5 önceden yapılandırılmış profil
▸ Entegre dashboard
▸ Doğrudan destek
▸ Ömür boyu güncellemeler

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 FİYAT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🚀 Lansman: $399
📈 Her 10 satışta artar
🎯 Final: $1,499

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

eudoralab.tech | info@eudoralab.tech

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ RİSK UYARISI
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Trading risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Önce demo'da test edin.
