Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control

Crystal Trade Manager – Gelişmiş MT4 Risk & Trade Yönetim Aracı

Genel Bakış

Crystal Trade Manager (CTM), MetaTrader 4 için geliştirilmiş profesyonel bir araçtır. Risk yönetimi, işlem otomasyonu ve hızlı emir kontrolü sağlar.
Trader’ların sermayelerini korumalarına, günlük drawdown sınırlarını kontrol etmelerine, lot büyüklüklerini yönetmelerine ve Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop gibi temel işlem yönetim fonksiyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olur.

Manuel trader’lar, Prop Firm challenge katılımcıları ve profesyonel fon yöneticileri için idealdir.

Ana Özellikler

1. Risk & Drawdown Koruması

  • Günlük drawdown limiti (1%–70%) ayarlanabilir.

  • Limit aşıldığında tüm işlemler otomatik kapanır.

  • İsteğe bağlı olarak bekleyen emirler silinir.

  • Günlük lockout modu → ertesi güne kadar yeni işlem engellenir (Prop Firm uyumlu).

2. Kar & Zarar Hedef Kontrolü

  • Günlük kar/zarar hedefini USD olarak belirleyin.

  • Hedefe ulaşıldığında tüm işlemler otomatik kapanır.

  • Prop Firm kurallarına uyum sağlar.

3. Otomatik Stop Loss & Take Profit

  • Tüm yeni işlemlere otomatik SL/TP uygulanır.

  • Pip bazlı ayarlanabilir (tüm broker’larla uyumlu).

  • Manuel SL/TP girme ihtiyacını ortadan kaldırır.

4. Break-Even Koruması

  • SL otomatik olarak Break-Even + buffer’a taşınır.

  • İşlem belirli bir kar seviyesine ulaştığında aktif olur.

  • Kazançlı işlemleri zarara dönmekten korur.

5. Akıllı Trailing Stop

  • Kar eşiği aşıldığında otomatik devreye girer.

  • Belirlenen mesafede fiyatı dinamik olarak takip eder.

  • Hızlı panelden manuel olarak da aktif edilebilir.

6. Lot Büyüklüğü Kontrolü

  • Sembol başına maksimum lot belirleyin.

  • Limit aşılırsa işlem tamamen veya kısmen kapatılır.

  • Aşırı kaldıraç kullanımını önler.

7. Magic Keys Stili Hızlı Panel

Grafik paneli veya kısayollar (1–6) ile 6 hızlı işlem:

  1. Tüm işlemlerin %50’sini kapat

  2. SL’yi Break-Even + buffer’a taşı

  3. Sembolün tüm işlemlerini kapat

  4. Bekleyen emirleri sil

  5. Mevcut pozisyonu ikiye katla

  6. Secure More (gelişmiş risk koruma modu)

Ekstralar:

  • Görsel tıklama onayı

  • Sesli uyarılar

  • Minimalist ve sürüklenebilir arayüz

8. Gerçek Zamanlı Hesap Bilgi Paneli

  • Bakiye, Equity, Floating P/L, Günlük P/L % gösterir

  • Lot maruziyeti, drawdown %, lockout durumu

  • Kar/zarar renkli göstergeler

  • Grafik ölçeklemesine otomatik uyum sağlar

9. Bildirimler & Uyarılar

  • Her işlem için ekranda banner

  • Mobil cihazlara push bildirimleri

  • Başarı/başarısızlık için sesli uyarılar

10. Akıllı Güvenlik Mantığı

  • Lockout sırasında açılan işlemler otomatik kapanır

  • Broker digit algılama → doğru pip hesaplaması

  • Terminal yeniden başlatıldığında ayarları geri yükler

Girdi Parametreleri

  • Daily Drawdown Limit (%): 1–70

  • Daily Profit/Loss Target (USD)

  • Auto SL/TP (pip) – açık/kapalı

  • Break-Even Trigger (kar + buffer pip)

  • Trailing Stop (aktivasyon & mesafe pip)

  • Max Lot Size (sembol başına)

  • Magic Keys Shortcuts (1–6)

  • Bildirimler: push / ses / banner

  • Tema: Açık / Koyu

Uyumluluk

  • Platform: MetaTrader 4

  • Hesaplar: Tüm broker türleri, hedging destekli

  • Semboller: Forex, Altın, Endeksler, Emtialar, Kripto, Hisseler

Kimler Kullanmalı

  • Prop Firm trader’ları (FTMO, MFF, TFF vb.)

  • Hız ve hassasiyet isteyen scalper & day trader’lar

  • Disiplin ve risk kontrolüne ihtiyaç duyan swing trader’lar

  • Hesap güvenliği isteyen manuel & algoritmik trader’lar

Yasal Uyarı

Bu bir işlem yönetim aracıdır, sinyal sağlayıcı değildir.
Kar garantisi yoktur. Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test ediniz.

 Türkçe Anahtar Kelimeler

MT4 trade manager, risk yönetimi EA, prop firm aracı MT4, FTMO panel MT4, günlük drawdown EA MT4, otomatik SL TP MT4, Break-Even EA MT4, Trailing Stop EA MT4, manuel trade panel MT4, crystal forex, risk paneli MT4, trade asistanı MT4, prop firm challenge aracı MT4, otomatik kapatma EA MT4, kısmi kapatma EA MT4, sermaye koruma EA MT4, disiplinli trading MT4, profesyonel trade manager, dashboard MT4


