Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
- Yardımcı programlar
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 5.56
- Güncellendi: 26 Eylül 2025
Genel Bakış
Crystal Trade Manager (CTM), MetaTrader 4 için geliştirilmiş profesyonel bir araçtır. Risk yönetimi, işlem otomasyonu ve hızlı emir kontrolü sağlar.
Trader’ların sermayelerini korumalarına, günlük drawdown sınırlarını kontrol etmelerine, lot büyüklüklerini yönetmelerine ve Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop gibi temel işlem yönetim fonksiyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olur.
Manuel trader’lar, Prop Firm challenge katılımcıları ve profesyonel fon yöneticileri için idealdir.
Ana Özellikler
1. Risk & Drawdown Koruması
-
Günlük drawdown limiti (1%–70%) ayarlanabilir.
-
Limit aşıldığında tüm işlemler otomatik kapanır.
-
İsteğe bağlı olarak bekleyen emirler silinir.
-
Günlük lockout modu → ertesi güne kadar yeni işlem engellenir (Prop Firm uyumlu).
2. Kar & Zarar Hedef Kontrolü
-
Günlük kar/zarar hedefini USD olarak belirleyin.
-
Hedefe ulaşıldığında tüm işlemler otomatik kapanır.
-
Prop Firm kurallarına uyum sağlar.
3. Otomatik Stop Loss & Take Profit
-
Tüm yeni işlemlere otomatik SL/TP uygulanır.
-
Pip bazlı ayarlanabilir (tüm broker’larla uyumlu).
-
Manuel SL/TP girme ihtiyacını ortadan kaldırır.
4. Break-Even Koruması
-
SL otomatik olarak Break-Even + buffer’a taşınır.
-
İşlem belirli bir kar seviyesine ulaştığında aktif olur.
-
Kazançlı işlemleri zarara dönmekten korur.
5. Akıllı Trailing Stop
-
Kar eşiği aşıldığında otomatik devreye girer.
-
Belirlenen mesafede fiyatı dinamik olarak takip eder.
-
Hızlı panelden manuel olarak da aktif edilebilir.
6. Lot Büyüklüğü Kontrolü
-
Sembol başına maksimum lot belirleyin.
-
Limit aşılırsa işlem tamamen veya kısmen kapatılır.
-
Aşırı kaldıraç kullanımını önler.
7. Magic Keys Stili Hızlı Panel
Grafik paneli veya kısayollar (1–6) ile 6 hızlı işlem:
-
Tüm işlemlerin %50’sini kapat
-
SL’yi Break-Even + buffer’a taşı
-
Sembolün tüm işlemlerini kapat
-
Bekleyen emirleri sil
-
Mevcut pozisyonu ikiye katla
-
Secure More (gelişmiş risk koruma modu)
Ekstralar:
-
Görsel tıklama onayı
-
Sesli uyarılar
-
Minimalist ve sürüklenebilir arayüz
8. Gerçek Zamanlı Hesap Bilgi Paneli
-
Bakiye, Equity, Floating P/L, Günlük P/L % gösterir
-
Lot maruziyeti, drawdown %, lockout durumu
-
Kar/zarar renkli göstergeler
-
Grafik ölçeklemesine otomatik uyum sağlar
9. Bildirimler & Uyarılar
-
Her işlem için ekranda banner
-
Mobil cihazlara push bildirimleri
-
Başarı/başarısızlık için sesli uyarılar
10. Akıllı Güvenlik Mantığı
-
Lockout sırasında açılan işlemler otomatik kapanır
-
Broker digit algılama → doğru pip hesaplaması
-
Terminal yeniden başlatıldığında ayarları geri yükler
Girdi Parametreleri
-
Daily Drawdown Limit (%): 1–70
-
Daily Profit/Loss Target (USD)
-
Auto SL/TP (pip) – açık/kapalı
-
Break-Even Trigger (kar + buffer pip)
-
Trailing Stop (aktivasyon & mesafe pip)
-
Max Lot Size (sembol başına)
-
Magic Keys Shortcuts (1–6)
-
Bildirimler: push / ses / banner
-
Tema: Açık / Koyu
Uyumluluk
-
Platform: MetaTrader 4
-
Hesaplar: Tüm broker türleri, hedging destekli
-
Semboller: Forex, Altın, Endeksler, Emtialar, Kripto, Hisseler
Kimler Kullanmalı
-
Prop Firm trader’ları (FTMO, MFF, TFF vb.)
-
Hız ve hassasiyet isteyen scalper & day trader’lar
-
Disiplin ve risk kontrolüne ihtiyaç duyan swing trader’lar
-
Hesap güvenliği isteyen manuel & algoritmik trader’lar
Yasal Uyarı
Bu bir işlem yönetim aracıdır, sinyal sağlayıcı değildir.
Kar garantisi yoktur. Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test ediniz.
Türkçe Anahtar Kelimeler
