Crystal Supply Demand Indicator
- Göstergeler
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 2.51
- Güncellendi: 29 Eylül 2025
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
Her mumda işlem yapmayın – kurumsal bölgeleri bekleyin.
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro), MetaTrader 5 için profesyonel bir Arz ve Talep (Supply & Demand) gösterge aracıdır.
Rastgele kutularla grafiği doldurmak yerine, kurumsal seviyede temiz bölgeler gösterir.
Yüksek zaman dilimleri için optimize edilmiştir ve anlık güncellemeler ile profesyonel görsel kontrol sunar.
Temel Özellikler
-
Kurumsal arz/talep bölgesi tespiti.
-
Yeni bölgeler ile test edilmiş bölgelerin ayrımı.
-
H1, H4, D1, W1 için optimize.
-
Anlık güncellemeler, repaint yok.
-
Profesyonel görseller (renkler, şeffaflık, %50 orta çizgi, etiketler).
-
Gerçek zamanlı istatistik paneli.
-
Zaman dilimi uyarı sistemi.
-
Hafif ve hızlı.
Neden SD Pro?
Çoğu gösterge grafiği gereksiz kutularla doldurur.
SD Pro yalnızca önemli bölgeleri filtreler ve profesyonel şekilde sunar.
Kullanıcı Kılavuzu
Satın aldıktan sonra tam bir rehber alacaksınız:
-
Kurulum talimatları.
-
Giriş stratejileri (bölge dokunuşu, %50 geri çekilme, confluence).
-
Risk yönetimi.
Risk Uyarısı
Bu gösterge yalnızca teknik analiz aracıdır.
Kâr garantisi vermez, ticaret risk içerir.
Gerçek hesap öncesi mutlaka demo hesapta test edin.
Önerilen Kullanım
-
Swing ve pozisyon trader’lar için.
-
H1, H4, D1 grafiklerde önerilir.
-
Forex, Altın, BTC, endeksler ve kripto ile uyumlu.
Arz ve Talep, Supply Demand indikatör, SD Pro, kurumsal bölgeler, Forex bölgeleri, Altın bölgeleri, kripto bölgeleri, destek direnç MT5