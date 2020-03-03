Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
CRYSTAL GOLD SCALPER — Asesor Experto MT5
Descripción general
Sistema automático para XAUUSD (oro) con dos estilos de ejecución —Recovery Mode y Single Trade Mode— y panel en el gráfico para control transparente. Puede incorporar pronóstico con IA (LSTM, atención, sentimiento) y filtro de confianza. No se garantizan beneficios; vea el aviso de riesgo.
Modos de trading
Recovery Mode: flujo multi-operación con objetivos basados en equity, escalado opcional de volumen, confirmación neural y trailing opcional en la primera posición.
Single Trade Mode: operaciones únicas con pronóstico + filtros técnicos, SL/TP configurables, objetivo RR, auto-cierre opcional por tiempo y trailing tras beneficio mínimo.
Capacidades clave
-
Opciones de pronóstico y umbrales de confianza (40%–80% típicos).
-
Tamaño de lote por equity y protección de drawdown.
-
Trailing stop “neural” (pip/ATR).
-
Símbolos de oro multi-broker: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c, etc.
-
Conciencia de sesiones/volatilidad y cheques básicos de spread/latencia.
-
Salvaguardas: cierre de fin de semana, validación de símbolo, panel compatible con probador.
Base de la estrategia
-
Optimizada para M15 en oro; otros marcos a discreción.
-
IA + RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR.
-
Adaptación a volatilidad, fuerza de tendencia y liquidez.
Requisitos
MT5; cuenta ECN/RAW; 24/7 (VPS); símbolos XAUUSD y variantes.
Inicio rápido
Active Algo Trading → un gráfico por símbolo → configure pronóstico y ConfidenceThreshold → elija modo y ajuste SL/TP, trailing y límites de pérdida diarios/semanales → valide en demo.
Inputs (agrupados)
Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations
Configuración recomendada
Símbolo: XAUUSD. Cuenta: RAW/ECN. Depósito: ~$1,000+ (Recovery) / $300+ (Single). Marco: M15. VPS cercano al broker.
Notas operativas
El backtest no replica el real. En Recovery, mantenga límites realistas de exposición/pérdidas. Revise periódicamente las especificaciones del símbolo.
Soporte
Comments del producto o mensajes privados MQL5.
Aviso de riesgo
El trading con apalancamiento implica alto riesgo. El EA no garantiza beneficios. Rendimientos pasados/backtests no garantizan resultados futuros.