Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — Asesor Experto MT5

Descripción general
Sistema automático para XAUUSD (oro) con dos estilos de ejecución —Recovery Mode y Single Trade Mode— y panel en el gráfico para control transparente. Puede incorporar pronóstico con IA (LSTM, atención, sentimiento) y filtro de confianza. No se garantizan beneficios; vea el aviso de riesgo.

Modos de trading
Recovery Mode: flujo multi-operación con objetivos basados en equity, escalado opcional de volumen, confirmación neural y trailing opcional en la primera posición.
Single Trade Mode: operaciones únicas con pronóstico + filtros técnicos, SL/TP configurables, objetivo RR, auto-cierre opcional por tiempo y trailing tras beneficio mínimo.

Capacidades clave

  • Opciones de pronóstico y umbrales de confianza (40%–80% típicos).

  • Tamaño de lote por equity y protección de drawdown.

  • Trailing stop “neural” (pip/ATR).

  • Símbolos de oro multi-broker: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c, etc.

  • Conciencia de sesiones/volatilidad y cheques básicos de spread/latencia.

  • Salvaguardas: cierre de fin de semana, validación de símbolo, panel compatible con probador.

Base de la estrategia

  • Optimizada para M15 en oro; otros marcos a discreción.

  • IA + RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR.

  • Adaptación a volatilidad, fuerza de tendencia y liquidez.

Requisitos
MT5; cuenta ECN/RAW; 24/7 (VPS); símbolos XAUUSD y variantes.

Inicio rápido
Active Algo Trading → un gráfico por símbolo → configure pronóstico y ConfidenceThreshold → elija modo y ajuste SL/TP, trailing y límites de pérdida diarios/semanales → valide en demo.

Inputs (agrupados)
Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations

Configuración recomendada
Símbolo: XAUUSD. Cuenta: RAW/ECN. Depósito: ~$1,000+ (Recovery) / $300+ (Single). Marco: M15. VPS cercano al broker.

Notas operativas
El backtest no replica el real. En Recovery, mantenga límites realistas de exposición/pérdidas. Revise periódicamente las especificaciones del símbolo.

Soporte
Comments del producto o mensajes privados MQL5.

Aviso de riesgo
El trading con apalancamiento implica alto riesgo. El EA no garantiza beneficios. Rendimientos pasados/backtests no garantizan resultados futuros.


Productos recomendados
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Asesores Expertos
AI Hybrid Trader EA El sistema de trading inteligente que se adapta a sus necesidades Una nueva generación de sistemas de trading inteligentes impulsados por una verdadera IA Híbrida. Diseñado para adaptarse, aprender, y darle un control total sobre su proceso de formación AI. Deje de usar EAs estáticos que fallan en mercados cambiantes. Aproveche el poder de una IA adaptativa que aprende de cada operación y protege su cuenta. Oferta de lanzamiento limitada - ¡Actúe ya! Para celebrar el lan
Prime Euro
Ahmad Jawad
Asesores Expertos
**Prime Euro: Su socio fiable y seguro para operar en EUR/USD**. Prime Euro es un Asesor Experto robusto y fácil de usar diseñado para automatizar sus operaciones en EUR/USD con precisión y consistencia. Si usted es un profesional experimentado o nuevo en el comercio automatizado, Prime Euro proporciona una solución sencilla y eficaz para la captura de oportunidades en el par de divisas más líquido del mundo. Disfrute de la negociación automatizada sin complejidad. Proteja su capital mientras ge
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Somewhere over the rainbow Es un sistema que trata de operar el mercado desde el agotamiento de la tendencia con un algoritmo de corrección que trata de recortar pérdidas a costa de aumentar el margen. Este sistema realiza todos los ajustes de forma automática, analizando el par y el mercado para decidir cuál es el paso más eficiente para llegar a su destino. En algún lugar sobre el arco iris se encuentra un sistema de múltiples operaciones y múltiples lotes (El lote máximo puede ser hasta 5 ve
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
Crash5 EA ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional a la hora de tomar un comercio sin ninguna emoción. El robot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss) con la parada de rastro cuando en beneficio. Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Price Action Robot
Harsh Tiwari
5 (2)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto (EA) de negociación de acción del precio es un tipo de sistema de negociación automatizado diseñado para ejecutar operaciones basadas en patrones y señales de acción del precio. El comercio de acción del precio se centra en el análisis de los movimientos históricos de precios para identificar posibles movimientos futuros de precios sin depender de los indicadores técnicos convencionales. Aquí están los aspectos clave y las características de un Asesor Experto de Trading de Ac
FREE
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Black Pro Max MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Black Pro Max MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos avanzados de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fine
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Max ScalperSpeed MT5 es un asesor experto totalmente automatizado. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la eficiencia de generar más rendimientos. Se basa en estrategias de trading de scalping y estrategias de recuperación con frecuencias de trading apropiadas, y también capaz de trabajar bien en todas las condiciones de mercado, ya sea tendencia o lateral, capaz de operar a tiempo completo en todas las condiciones. Activar o desactivar el filtrado de noticias de acuerdo a las necesid
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Asesores Expertos
Estrategia Automatizada de Trading con Rejillas Grid Balance EA es una herramienta de grid trading potente y altamente personalizable desarrollada en MQL5 . Abre automáticamente órdenes de compra y venta, asigna niveles de take-profit individuales a cada operación y cierra todas las posiciones cuando se alcanza el objetivo global de beneficios, agilizando y optimizando todo el proceso de trading automatizado. Es un asistente fiable para el grid trading que requiere eficiencia y disciplina. Consi
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Golden Venom
Natoya N Barnes
Asesores Expertos
GOLDEN VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic - Totalmente Automatizado y Seguro de Validación Desbloquee el trading de nivel institucional con el EA Golden Venom SMC, un sistema automatizado de ingeniería de precisión construido para dominar el XAUUSD y tener un potente rendimiento en todos los pares de divisas. Diseñado utilizando la acción del precio puro y Smart Money Concepts (SMC), este robot elimina los indicadores de retraso y las operaciones utilizando la misma lógica utiliza
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Otros productos de este autor
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
Indicadores
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_Mo
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Indicadores
Crystal Volume Profile Auto POC — Análisis profesional de volumen para decisiones precisas Descripción general Crystal Volume Profile Auto POC es un indicador para MetaTrader 5 que muestra la distribución de volumen e identifica automáticamente el Punto de Control (POC). Permite a los traders detectar zonas de soporte y resistencia generadas por la concentración de volumen. Funciones principales Perfil de volumen dinámico para el rango visible o un intervalo seleccionado Detección automática de
FREE
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicadores
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) No operes cada vela – espera las zonas institucionales. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) es un indicador profesional de zonas de Oferta y Demanda para MetaTrader 5. Está diseñado para traders que quieren ver zonas limpias y de calidad institucional en sus gráficos, en lugar de rectángulos desordenados y conceptos anticuados. Características principales Detección institucional de zonas. Diferencia entre zonas nuevas y ya probadas. Optimizado para H1, H4, D1,
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicadores
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Indicador de Perfil de Volumen con POC Automático Descripción Crystal Volume Profile Auto POC es un indicador ligero para MetaTrader 4 que muestra la distribución del volumen en diferentes niveles de precio. Resalta automáticamente el Point of Control (POC), el nivel con mayor actividad, ayudando a los traders a detectar zonas de soporte/resistencia ocultas y actividad institucional. Disponible también en MT5: Crystal Volume Profile Auto POC (MT5) . Func
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Sistema Profesional de Automatización de Operaciones Revolucionaria estrategia de trading de modo dual con gestión avanzada del riesgo Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate representa el pináculo de la tecnología de trading automatizado, combinando la eficacia probada del análisis de velas Heikin Ashi con la gestión algorítmica de vanguardia. Este sofisticado Asesor Experto está diseñado para operadores serios que exigen precisión, fiabilidad y automatización de niv
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicadores
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicador de Liquidez para MT5 Descripción Crystal Buy Sell Liquidity es un indicador profesional para MetaTrader 5 que identifica oportunidades de compra y venta basadas en patrones de barrido de liquidez. Analiza la estructura intradía del mercado para detectar la actividad institucional y proporciona señales claras cuando se barre la liquidez minorista y el precio se revierte. Características principales Detección automática de barridos de liquidez en máximos/mín
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
Indicadores
Crystal Heikin Ashi – Visual Avanzado Heikin Ashi (Versión MT4) Descripción Crystal Heikin Ashi para MetaTrader 4 es un indicador profesional de Heikin Ashi que mejora la visualización del gráfico y aporta claridad a traders de price action, scalpers y analistas. Esta versión MT4 se centra en velas Heikin Ashi puras con estilo personalizable, manteniendo el sistema ligero y optimizado para un rendimiento rápido. Nota: La coloración por tendencia y la detección avanzada de momentum están disponib
FREE
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicadores
Spanish Crystal Volume Indicator — Herramienta de Análisis de Volumen para MT5 Descripción general Crystal Volume Indicator es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para analizar la dinámica del volumen detrás del precio. Identifica eventos clave como Clímax de Compra, Clímax de Venta y Velas Débiles, permitiendo detectar zonas de posible reversión o continuación. Funciones principales Compatible con Tick Volume y Real Volume (si el bróker lo permite) Histograma codificado por
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
Crystal FVG Touch Detector – Indicador profesional de Smart Money Concept Crystal FVG Touch Detector es un indicador profesional diseñado para traders que aplican los conceptos Smart Money (SMC) y la metodología ICT. Detecta automáticamente los Fair Value Gaps (FVG) en cualquier símbolo y timeframe, mostrándolos con colores y detección de contacto en tiempo real. Con lógica no repintada y alto rendimiento, revela zonas de desequilibrio institucional. Características principales Detección precisa
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
Crystal Smart Pro — Sistema de Trading Adaptativo de Doble Modo Descripción General Crystal Smart Pro es un Asesor Experto (Expert Advisor) inteligente y autoajustable desarrollado por Crystal AI Systems . Combina entradas de alta precisión con una avanzada gestión de recuperación y ofrece dos modos de operación completamente independientes: Sharp Mode y Smart Mode . El sistema se adapta dinámicamente a la volatilidad del mercado, al capital de la cuenta y a las condiciones de tendencia para man
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
Utilidades
Crystal Trade Manager – Panel de Control de Trading Descripción Crystal Trade Manager (CTM) es una solución completa de gestión de riesgos y ejecución de operaciones en MetaTrader 5. Combina protección, automatización y control rápido de operaciones, ideal para traders manuales, desafíos de prop firms y gestores profesionales. Funciones principales Protección de riesgo : límite de drawdown diario (1–70%), cierre automático, eliminación de órdenes pendientes, bloqueo diario (compatible FTMO). O
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
The Real RSI – Cazador de Divergencias Profesional Descripción general The Real RSI es un indicador profesional de detección de divergencias diseñado para traders que buscan precisión de nivel institucional al identificar señales de reversión y continuación basadas en RSI. Detecta automáticamente divergencias regulares y ocultas entre el precio y el RSI, confirmando cada configuración mediante una lógica inteligente de pivotes y validación estructural en tiempo real. Este indicador está desarrol
FREE
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicadores
Crystal Smart Volume Descripción general Crystal Smart Volume para MT4 es un indicador avanzado de análisis de volumen y delta, desarrollado para revelar la actividad institucional oculta detrás de los movimientos ordinarios del precio. Combina los conceptos de Smart Money (SMC) , Volume Spread Analysis (VSA) y la lógica Delta para analizar tanto el comportamiento del precio como el del volumen. El indicador identifica eventos como Buying Climax (clímax de compra) , Selling Climax (clímax de ven
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicadores
Auto Candle Sequence Counter – Indicador MT5 Descripción Auto Candle Sequence Counter es un indicador profesional para MetaTrader 5 que detecta y marca automáticamente secuencias consecutivas de velas alcistas y bajistas. Ofrece visualización en tiempo real, estadísticas y alertas para mejorar las estrategias de acción del precio. Funciones principales Detección de secuencias de 2 a 7 velas (alcistas/bajistas). Mapeo exacto sin señales perdidas. Detección de doji con sensibilidad ajustable (0.0
FREE
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
3 (1)
Utilidades
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiador Profesional de MT5 Descripción Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 es un copiador de operaciones de alto rendimiento para MetaTrader 5. Permite replicación rápida y precisa entre diferentes cuentas y brokers, funcionando localmente mediante la carpeta Common de MT5, sin necesidad de DLL ni API externas. Funciones principales Sistema dual : MASTER: envía órdenes, modificaciones y cierres. SLAVE: ejecuta órdenes recibidas con control de riesgo. Escalado de vol
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager - Utilidad avanzada de control de riesgos y operaciones de MT5 Visión general Crystal Trade Manager (CTM) es una utilidad profesional de MetaTrader 5 diseñada para la gestión de riesgos, la automatización de operaciones y el control instantáneo de la ejecución. Proporciona a los operadores un sistema integrado para la protección del capital, la gestión de las reducciones diarias, el control del tamaño de los lotes y la aplicación de funciones de automatización como SL/TP a
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilidades
Crystal MTF Candle Pro - Herramienta Profesional de Análisis Multi-Tiempo Visión general Crystal MTF Candle Pro es un indicador profesional para MetaTrader 5, diseñado para proporcionar una visualización directa de las velas de tiempo superior en el gráfico actual. La herramienta superpone las velas seleccionadas con temporizadores de cuenta atrás precisos, lo que permite a los operadores supervisar el desarrollo de las velas en directo sin cambiar de gráfico. Este indicador está optimizado pa
FREE
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
Volatility Monitor – Indicador de Detección de Picos en Tiempo Real Descripción General Volatility Monitor es un indicador MT5 ligero y profesional diseñado para rastrear movimientos bruscos de precios y alertar a los traders en tiempo real. Ya sea que opere Forex, Oro, pares JPY o Cripto, esta herramienta proporciona señales claras de volatilidad mediante detección automática basada en ATR o umbrales de pips manuales. Marcando velas directamente en el gráfico y enviando alertas progresivas, el
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_M
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
INDICADOR DE PRECIO EN VIVO Y BENEFICIO TOTAL PERFECTO PARA TRADING EN VIVO Y COMPARTIR PANTALLA Diseñado específicamente para day traders, scalpers y sesiones de trading en transmisión en vivo Este indicador profesional proporciona visualización de precios en tiempo real y seguimiento integral de beneficios directamente en su gráfico - esencial para trading de alta frecuencia y transmisiones de trading en vivo. CARACTERÍSTICAS CLAVE VISUALIZACIÓN DE PRECIO EN TIEMPO REAL Actualizaciones de pre
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilidades
Crystal Trade Manager – Herramienta Avanzada de Gestión de Riesgo y Trading MT4 Descripción General Crystal Trade Manager (CTM) es una utilidad profesional para MetaTrader 4 diseñada para gestión de riesgo, automatización de operaciones y control rápido de ejecución . Ayuda a los traders a proteger su capital, controlar la pérdida diaria, gestionar tamaños de lotes y automatizar funciones clave de gestión de operaciones (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop). Es ideal para traders manuales, par
FREE
Export History Data to CSV
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal AI Data Exporter - Sistema profesional de extracción de datos históricos de MT5 Este Asesor Experto está diseñado para traders, analistas de datos, desarrolladores cuánticos y constructores de modelos de IA que requieren datos históricos precisos, sin procesar y totalmente sincronizados directamente desde MetaTrader 5. Proporciona datos de mercado OHLCV limpios en formato CSV con control preciso de rango de fechas, opciones de volumen, extracción de tick-volumen y sincronización de histo
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
INDICADOR DE PRECIO EN VIVO Y BENEFICIO TOTAL El compañero de trading en tiempo real definitivo para traders profesionales, day traders y streamers Transforme su experiencia de trading con este poderoso indicador que muestra precios bid en vivo y seguimiento integral de beneficios directamente en su gráfico. Diseñado específicamente para entornos de trading de alta frecuencia y transmisiones de trading en vivo. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES VISUALIZACIÓN DE PRECIO EN TIEMPO REAL Actualizaciones d
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Profit Dashboard - Utilidad de Rendimiento de Cuenta MT5 en Tiempo Real Overview Crystal Profit Dashboard es una utilidad ligera para MetaTrader 5 que proporciona monitorización de pérdidas y ganancias en tiempo real directamente en el gráfico. Ofrece una interfaz limpia y moderna que actualiza el rendimiento de la cuenta sin desorden, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución, manteniendo las métricas esenciales visibles. Diseñada para scalpers, traders intradía y swin
FREE
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
TRADE WITH MAGIC - Panel profesional de operaciones con un solo clic | Crystal AI Systems Trade With Magic es un panel de trading rápido, ligero y altamente eficiente diseñado para operadores que requieren una ejecución manual precisa y un control total sobre los números mágicos, comentarios y parámetros de riesgo. Es adecuado tanto para el trading manual como para entor
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal CopyCat Ultimate Copiador maestro-esclavo ultrarrápido con ejecución sin retardo y compatibilidad multiplataforma con MT5 Arquitectura: Compatibilidad total MT4 → MT4 y MT4 → MT5. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Guía completa de configuración del usuario:- https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222 1. Visión general Crystal CopyCat Ultimate 5.0 es un motor de copia de operaciones de última generación diseñado para operadores profesionales, gestores de carter
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL ALGO PRO — Asesor Experto MT4 (EA) Descripción general Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro es un Asesor Experto de nivel institucional, asistido por inteligencia artificial, diseñado para XAUUSD, pares mayores de Forex y ciertos instrumentos de criptomonedas (según el bróker lo permita). Integra un sistema avanzado de recuperación algorítmica —más allá del martingale tradicional— utilizando capas dinámicas, filtros basados en la volatilidad y una
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
Crystal SD Pro – Asesor Experto de Oferta y Demanda Institucional Descripción Crystal SD Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5, que opera únicamente con zonas institucionales de oferta y demanda. Utiliza confirmaciones multi-temporales para filtrar señales de baja calidad. Funciones principales Detección de zonas (M30–H4) Modo Smart Recovery o Cut Loss Panel con operaciones, zonas y recuperación Lotes fijos o automáticos Meta global de beneficios Auto SL/TP, break-
The Real RSI
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
The Real RSI es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para los traders que desean operar divergencias del RSI con precisión institucional. Detecta automáticamente divergencias regulares y ocultas (alcistas y bajistas) utilizando una lógica inteligente de pivotes, validación estructural del RSI y filtros de confirmación multitemporal. Construido bajo el concepto de “configurar y olvidar”, el sistema gestiona las entradas, los stop loss, los take profit y el trailing stop, manteniendo u
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario