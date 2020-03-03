Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — Asesor Experto MT5

Descripción general

Sistema automático para XAUUSD (oro) con dos estilos de ejecución —Recovery Mode y Single Trade Mode— y panel en el gráfico para control transparente. Puede incorporar pronóstico con IA (LSTM, atención, sentimiento) y filtro de confianza. No se garantizan beneficios; vea el aviso de riesgo.

Modos de trading

Recovery Mode: flujo multi-operación con objetivos basados en equity, escalado opcional de volumen, confirmación neural y trailing opcional en la primera posición.

Single Trade Mode: operaciones únicas con pronóstico + filtros técnicos, SL/TP configurables, objetivo RR, auto-cierre opcional por tiempo y trailing tras beneficio mínimo.

Capacidades clave

Opciones de pronóstico y umbrales de confianza (40%–80% típicos).

Tamaño de lote por equity y protección de drawdown.

Trailing stop “neural” (pip/ATR).

Símbolos de oro multi-broker: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c, etc.

Conciencia de sesiones/volatilidad y cheques básicos de spread/latencia.

Salvaguardas: cierre de fin de semana, validación de símbolo, panel compatible con probador.

Base de la estrategia

Optimizada para M15 en oro; otros marcos a discreción.

IA + RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR .

Adaptación a volatilidad, fuerza de tendencia y liquidez.

Requisitos

MT5; cuenta ECN/RAW; 24/7 (VPS); símbolos XAUUSD y variantes.

Inicio rápido

Active Algo Trading → un gráfico por símbolo → configure pronóstico y ConfidenceThreshold → elija modo y ajuste SL/TP, trailing y límites de pérdida diarios/semanales → valide en demo.

Inputs (agrupados)

Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection

Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown

Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter

Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes

Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations

Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD. Cuenta: RAW/ECN. Depósito: ~$1,000+ (Recovery) / $300+ (Single). Marco: M15. VPS cercano al broker.

Notas operativas

El backtest no replica el real. En Recovery, mantenga límites realistas de exposición/pérdidas. Revise periódicamente las especificaciones del símbolo.

Soporte

Comments del producto o mensajes privados MQL5.

Aviso de riesgo

El trading con apalancamiento implica alto riesgo. El EA no garantiza beneficios. Rendimientos pasados/backtests no garantizan resultados futuros.



