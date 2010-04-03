Crystal Volatility Monitor Spike Detection

Volatility Monitor – Gerçek Zamanlı Volatilite Tespit Göstergesi

Genel Bakış

Volatility Monitor, ani fiyat hareketlerini takip eden ve yatırımcıları gerçek zamanlı olarak uyaran hafif ve profesyonel bir MT5 göstergesidir. Forex, Altın, JPY pariteleri veya Kripto – ATR tabanlı otomatik ya da manuel pip eşikleriyle net sinyaller sağlar.

Temel Özellikler

  • Gerçek zamanlı volatilite algılama.

  • Esnek modlar (ATR / Manuel).

  • Kademeli uyarılar (1–3 bip sesi, popup, push).

  • Mum işaretleri (Sarı, Turuncu, Kırmızı).

  • Otomatik renk uyumu.

  • Dahili panel (mum aralığı, ATR, % volatilite, zirve).

  • Evrensel destek: Forex, Altın, JPY, Kripto.

Ayarlar

  • Mod: ATR / Manuel.

  • Hesaplama: analiz edilecek mum sayısı.

  • İşaretçiler: açık/kapalı, boyut, renk.

  • Uyarılar: ses, popup, push.

  • Panel: ayarlanabilir konum.

Nasıl Kullanılır

  1. Grafiğe ekleyin.

  2. ATR veya manuel seçin.

  3. İşaretleri takip edin, sesli uyarıları dinleyin.

  4. Paneli analiz için kullanın.

Uyumluluk

  • Platform: MT5

  • Semboller: Forex, Altın, JPY, Kripto, Endeksler

  • Zaman Dilimleri: tümü

Avantajlar

  • Ani fiyat hareketlerini önceden yakalayın.

  • Hızlı tepki verin.

  • Scalping, gün içi ve swing işlem için uygun.

  • Hafif ve hızlı.

Önemli Not

Sadece analiz ve uyarı içindir. İşlem açmaz.

Anahtar Kelimeler

volatilite indikatörü MT5, spike dedektörü, ATR monitör, pip uyarıları, Forex aracı, altın göstergesi, kripto volatilite, MT5 panel, haber tespiti, breakout monitör.


ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
