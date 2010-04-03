Crystal Volatility Monitor Spike Detection
- Göstergeler
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 3.5
Volatility Monitor – Gerçek Zamanlı Volatilite Tespit Göstergesi
Genel Bakış
Volatility Monitor, ani fiyat hareketlerini takip eden ve yatırımcıları gerçek zamanlı olarak uyaran hafif ve profesyonel bir MT5 göstergesidir. Forex, Altın, JPY pariteleri veya Kripto – ATR tabanlı otomatik ya da manuel pip eşikleriyle net sinyaller sağlar.
Temel Özellikler
-
Gerçek zamanlı volatilite algılama.
-
Esnek modlar (ATR / Manuel).
-
Kademeli uyarılar (1–3 bip sesi, popup, push).
-
Mum işaretleri (Sarı, Turuncu, Kırmızı).
-
Otomatik renk uyumu.
-
Dahili panel (mum aralığı, ATR, % volatilite, zirve).
-
Evrensel destek: Forex, Altın, JPY, Kripto.
Ayarlar
-
Mod: ATR / Manuel.
-
Hesaplama: analiz edilecek mum sayısı.
-
İşaretçiler: açık/kapalı, boyut, renk.
-
Uyarılar: ses, popup, push.
-
Panel: ayarlanabilir konum.
Nasıl Kullanılır
-
Grafiğe ekleyin.
-
ATR veya manuel seçin.
-
İşaretleri takip edin, sesli uyarıları dinleyin.
-
Paneli analiz için kullanın.
Uyumluluk
-
Platform: MT5
-
Semboller: Forex, Altın, JPY, Kripto, Endeksler
-
Zaman Dilimleri: tümü
Avantajlar
-
Ani fiyat hareketlerini önceden yakalayın.
-
Hızlı tepki verin.
-
Scalping, gün içi ve swing işlem için uygun.
-
Hafif ve hızlı.
Önemli Not
Sadece analiz ve uyarı içindir. İşlem açmaz.
