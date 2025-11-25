Crystal Trade Manager Pro MT4
- Yardımcı programlar
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 5.60
- Etkinleştirmeler: 10
Ücretsiz Sürüm: https://www.mql5.com/en/market/product/150632
Genel Bakış
Crystal Trade Manager PRO (CTM), MetaTrader 4 için geliştirilmiş profesyonel bir işlem yürütme ve risk yönetimi aracıdır.
Disiplinli işlem yürütme, güçlü sermaye koruması ve MT4 içinde akıllı otomasyon isteyen trader’lar için tasarlanmıştır.
Sistem; riski yönetir, equity’yi korur, günlük sınırları uygular, SL/TP’yi otomatik ayarlar ve profesyonel seviyede hızlı işlem yapmayı sağlayan bir panel sunar.
Prop firm challenge’ları, gün içi işlem yapanlar, scalper’lar ve portföy yöneticileri için idealdir.
Ayrıca tam MT5 versiyonu da mevcuttur.Ana Özellikler
1. Gelişmiş Risk & Drawdown Koruması
-
Günlük drawdown limiti %1–%70 arasında ayarlanabilir.
-
Limit aşıldığında tüm pozisyonlar anında kapatılır.
-
İstenirse limit aşıldığında tüm bekleyen emirler otomatik silinir.
-
Günlük kilit modu → Yeni işlemler ertesi güne kadar engellenir.
-
Prop firm kurallarıyla tamamen uyumludur.
2. Günlük Kâr & Zarar Hedefi Otomasyonu
-
Günlük kâr/zarar hedefleri “hesap para birimi (USD)” cinsinden belirlenebilir.
-
Hedeflerden biri gerçekleştiğinde tüm işlemler otomatik kapatılır.
-
Disiplinin korunmasına ve istikrarlı performansa yardımcı olur.
3. Otomatik SL/TP Ataması
-
Yeni açılan tüm işlemlere SL ve TP otomatik uygulanır.
-
4/5 haneli veya 2/3 haneli tüm broker fiyat tiplerini destekler.
-
Manuel SL/TP girişine ihtiyaç bırakmaz.
-
Hızlı scalping işlemleri için idealdir.
4. Otomatik Break-Even (Başabaş) Ayarı
-
Belirli bir kâr seviyesine ulaşıldığında SL otomatik olarak giriş fiyatı + buffer seviyesine taşınır.
-
Kârlı işlemlerin zarara dönmesini engeller.
-
Scalper, günlük trader ve swing trader’lar için uygundur.
5. Akıllı Trailing Stop Motoru
-
Yalnızca belirli kâr seviyesi aşıldığında aktif olur.
-
Fiyatı ayarlanan mesafeden takip eder.
-
Panel üzerinden manuel aktivasyon seçeneği vardır.
6. Maksimum Lot Sınırı Kontrolü
-
Sembol başına toplam lot maruziyetini sınırlar.
-
Limit aşılırsa pozisyonları otomatik kapatır veya azaltır.
-
Yanlışlıkla aşırı lot açılmasını önler.
-
Prop firm kuralları için zorunludur.
7. Magic Keys Tarzı Hızlı Kontrol Paneli
Panel veya klavye üzerinden kullanılabilen 6 hızlı komut:
-
Tüm işlemlerin %50’sini kapat
-
SL’i Break-Even seviyesine taşı
-
Tüm işlemleri kapat
-
Tüm bekleyen emirleri sil
-
Mevcut pozisyonu iki katına çıkar
-
Trailing Stop modunu aktif et
Ek özellikler:
-
Klavye işlem kısayolları (B = Buy, S = Sell)
-
Taşınabilir, kompakt panel
-
Görsel ve sesli onaylar
-
Ultra hızlı komut işleme
8. Gerçek Zamanlı Gösterge Paneli (Dashboard)
Aşağıdaki bilgileri anlık gösterir:
-
Bakiye, equity, anlık P/L
-
Günlük sonuç (kapanan + açık P/L)
-
Sembol başına Buy/Sell lot miktarı
-
Günlük drawdown yüzdesi
-
Günlük kilit durumu
-
Renk kodlu risk bildirimleri
-
Grafik boyutuna göre otomatik konum ayarlama
9. Uyarılar & Bildirimler
-
Ekran üstü bilgilendirme banner’ları
-
Sesli uyarılar
-
Mobil push bildirimleri
-
İşlem onay mesajları
10. Güvenlik & Stabilite Mantığı
-
Günlük kilit aktifleştirildiğinde yeni işlem açmayı engeller
-
MT4 yeniden başlatıldığında ayarları otomatik geri yükler
-
Pip değeri ve fiyat formatını otomatik tanır
-
Hızlı ve volatil piyasalarda stabil çalışır
-
24/7 kesintisiz çalışmaya uygundur
Risk & Günlük Kontroller
-
Günlük drawdown limiti (%)
-
Günlük kâr hedefi (USD)
-
Günlük zarar limiti (USD)
-
Günlük kilitleme (Lockout) modu
Otomatik Yönetim
-
Otomatik SL (pips)
-
Otomatik TP (pips)
-
Break-Even tetik seviyesi
-
Break-Even buffer seviyesi
-
Trailing Stop aktivasyon seviyesi
-
Trailing mesafesi
Pozisyon Maruziyet Kontrolü
-
Sembol başına maksimum lot
-
Limit aşımında otomatik azaltma
Arayüz & Görüntüleme
-
Magic Keys aç/kapat
-
Klavye kısayolları
-
Dashboard görünürlüğü
-
Mum sayaç (candle timer)
-
Grafik otomatik kaydırma
-
Bildirim ayarları
-
Platform: MetaTrader 4
-
Hesap Türleri: ECN, Raw Spread, Standard
-
Varlıklar: Forex, Altın, Endeksler, Kripto, Emtia, Hisse Senetleri
-
Mod: Hedging tamamen desteklenir
-
Prop firm challenge trader’ları (FTMO, MFF, TFF vb.)
-
Profesyonel portföy yöneticileri
-
Scalper ve yüksek hızda işlem yapan trader’lar
-
Düşük risk ile swing/intraday trading yapanlar
-
Manuel veya yarı otomatik işlem yapanlar
-
Equity koruması isteyen algoritmik trader’lar
Crystal Trade Manager PRO bir sinyal üretici değildir.
Herhangi bir al-sat sinyali vermez.
Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesabında test edilmelidir.
