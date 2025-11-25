Crystal Trade Manager Pro MT4

The Real RSI – Profesyonel Diverjans Göstergesi Genel Bakış The Real RSI, RSI tabanlı dönüş ve trend devam sinyallerini kurumsal düzeyde doğrulukla tespit etmek isteyen profesyonel yatırımcılar için tasarlanmış bir göstergedir. Fiyat ile RSI arasındaki düzenli (regular) ve gizli (hidden) diverjansları otomatik olarak algılar ve her bir yapıyı akıllı pivot mantığı ile gerçek zamanlı olarak doğrular. Bu gösterge, yeniden çizim (repaint) olmadan ve gecikmesiz sinyallerle , doğruluk, kararlılık ve g

FREE