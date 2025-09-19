Crystal Algo Pro
- Uzman Danışmanlar
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 7.56
- Güncellendi: 19 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 Uzman Danışman
Genel Bakış
XAUUSD (altın) ve ana Forex pariteleri için otomatik işlem sistemi. Giriş, SL/TP, trailing ve düşüş (drawdown) kontrolünü kural tabanlı yönetir. Kâr garantisi yoktur; risk uyarısına bakınız.
Gereksinimler
-
Platform: MetaTrader 5
-
Hesap: ECN/RAW önerilir
-
Bağlantı: 24/7 (VPS önerilir)
-
Zaman dilimleri: M1–H4
İlk Kurulum
-
Algo Trading’i etkinleştirin.
-
EA’yı grafiğe ekleyin (sembol başına bir grafik).
-
Inputs’ta AI_Access_Mode = ON yapın ve yeniden yükleyin.
-
Sermaye/kaldıraç koşullarınıza göre riski ayarlayın.
Önerilen Koşullar
-
Yeterli serbest marjin ve istikrarlı yürütme (düşük spread/düşük gecikme).
-
Altın için tipik başlangıç $5.000+ / 1:500; çoklu sembolde riski azaltın.
-
Önce demoda doğrulayın.
Temel İşlevler
-
SL/TP, break-even ve trailing ile giriş/çıkış.
-
Drawdown kontrolü: olumsuz dönemlerde faaliyeti kısmak.
-
Çoklu sembol desteği; volatilite/oturumlara uyarlanabilir.
Inputs (ana)
-
AI_Access_Mode — tüm özellikleri açar.
-
Risk — lot, eşzamanlı işlem sayısı, günlük/haftalık kayıp limitleri.
-
Filtreler — spread, zaman/oturum, haber molası (isteğe bağlı).
-
Güvenlik — özsermaye koruması ve tempo ayarı.
Uygulama Notları
-
Broker sunucusuna yakın VPS.
-
Muhafazakâr başlayın; forward sonuçlarından sonra artırın.
-
Backtest ≠ canlı piyasa.
Destek
Comments sekmesi veya MQL5 özel mesajları üzerinden iletişime geçin.
Risk Uyarısı
Kaldıraçlı işlemler yüksek risk içerir. EA kâr garantisi vermez. Geçmiş/backtest sonuçları geleceği garanti etmez.
