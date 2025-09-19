Crystal Algo Pro

CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 Uzman Danışman

Genel Bakış
XAUUSD (altın) ve ana Forex pariteleri için otomatik işlem sistemi. Giriş, SL/TP, trailing ve düşüş (drawdown) kontrolünü kural tabanlı yönetir. Kâr garantisi yoktur; risk uyarısına bakınız.

Gereksinimler

  • Platform: MetaTrader 5

  • Hesap: ECN/RAW önerilir

  • Bağlantı: 24/7 (VPS önerilir)

  • Zaman dilimleri: M1–H4

İlk Kurulum

  1. Algo Trading’i etkinleştirin.

  2. EA’yı grafiğe ekleyin (sembol başına bir grafik).

  3. Inputs’ta AI_Access_Mode = ON yapın ve yeniden yükleyin.

  4. Sermaye/kaldıraç koşullarınıza göre riski ayarlayın.

Önerilen Koşullar

  • Yeterli serbest marjin ve istikrarlı yürütme (düşük spread/düşük gecikme).

  • Altın için tipik başlangıç $5.000+ / 1:500; çoklu sembolde riski azaltın.

  • Önce demoda doğrulayın.

Temel İşlevler

  • SL/TP, break-even ve trailing ile giriş/çıkış.

  • Drawdown kontrolü: olumsuz dönemlerde faaliyeti kısmak.

  • Çoklu sembol desteği; volatilite/oturumlara uyarlanabilir.

Inputs (ana)

  • AI_Access_Mode — tüm özellikleri açar.

  • Risk — lot, eşzamanlı işlem sayısı, günlük/haftalık kayıp limitleri.

  • Filtreler — spread, zaman/oturum, haber molası (isteğe bağlı).

  • Güvenlik — özsermaye koruması ve tempo ayarı.

Uygulama Notları

  • Broker sunucusuna yakın VPS.

  • Muhafazakâr başlayın; forward sonuçlarından sonra artırın.

  • Backtest ≠ canlı piyasa.

Destek
Comments sekmesi veya MQL5 özel mesajları üzerinden iletişime geçin.

Risk Uyarısı
Kaldıraçlı işlemler yüksek risk içerir. EA kâr garantisi vermez. Geçmiş/backtest sonuçları geleceği garanti etmez.

Anahtar Kelimeler
MT5 EA, altın EA, XAUUSD EA, otomatik işlem, risk yönetimi, trailing stop, break-even, ECN, Forex robotu, drawdown kontrolü, sermaye koruması, spread filtresi, oturum filtresi.


Önerilen ürünler
Session Liquidity Sweeper
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Uzman Danışmanlar
Free to Use until March 1, 2025. $4,000 Afterwards  Timeframe: M15 Trading Pair: GBPUSD . set file in the comment section The Session Liquidity Sweeper EA is a powerful and innovative expert advisor (EA) designed for MetaTrader 5 (MT5) that capitalizes on liquidity sweeps and breakouts of key trading sessions: Asian, London, and New York . This EA identifies liquidity zones created during these sessions and executes trades when price action sweeps or breaks through these levels, leveraging insti
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
Seek And Find
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Seek And Find — Adaptive Grid Expert Advisor for MetaTrader Seek the Pattern. Find the Opportunity. Seek And Find is a smart, fully automated Expert Advisor that combines a structured grid strategy with dynamic market analysis. It identifies price consolidation zones using a bar-based channel system and activates a calculated order sequence when optimal conditions are met — all without relying on external indicators. Whether the market trends or ranges, this EA is built to adapt, manage ris
Trade For Search
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Trade Forward: Modern Trading System for the Forex Market General Description Trade Forward is an expert system designed to automate trading on the Forex market. Our goal is to provide traders with a powerful tool that meets the current demands of the financial industry, combining ease of setup with high performance. The system does not make bold promises of profit but instead focuses on the real capabilities and functionality it offers. System Architecture and Functionality Trade Forward featur
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Uzman Danışmanlar
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Advance Gold Pro MT5
Vikas Rundla
Uzman Danışmanlar
Advance Gold Pro EA -  Overview Unlock the power of precision trading with Advance Gold Pro , a state-of-the-art Expert Advisor (EA) engineered exclusively for Gold (XAUUSD) on the M30 timeframe . Powered by quantum-inspired algorithms, this EA redefines accuracy, pinpointing high-probability entry and exit points to maximize profits while protecting your capital. Whether you’re a novice or a seasoned trader, Advance Gold Pro delivers a disciplined, technology-driven edge for conquering the g
Ultimate Arbitrage Machines
Themichl LLC
Uzman Danışmanlar
The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statist
Tesla Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Uzman Danışmanlar
PROMO :          Only a few copies left at the current price!         Final price: 2000$ Live Signal 60 Thousand prop firm allocation and 400$ gained contact me to receive more information. Analyzing Strategy Resilience and Adaptability Various stress-testing techniques are used to explore how an EA may react to changing market conditions and parameter adjustments. Walk Forward Optimization (WFO) and Walk Forward Matrix (WFM) assess adaptability to previously unseen data and different tra
News and Events Companion
Loncey Duwarkah
Uzman Danışmanlar
The News and Events Trading EA is designed to capitalize on market volatility driven by economic news and events. It strategically places trades based on the impact levels of various news releases, ensuring you capture the best trading opportunities. The strategies work best with accounts that include the commission in the spread amount Key Features: Impact Level Filtering: Trades are triggered only for news events that meet predefined impact levels (low, medium, high). Customizable settings all
SonaAU
Dhruv Sharma
Uzman Danışmanlar
SonaAU – Altındaki Önemli Hareketlerin Kilidini Açmak Yıllarca manuel olarak altın ticareti yaptıktan ve en büyük piyasa dalgalanmalarını gözlemledikten sonra, bu fırsatları otomatik olarak yakalayabilen bir sistem geliştirmek istedim. Sayısız saat geriye dönük test ve stratejimi iyileştirme, beni tam otomasyonla büyük altın hareketlerinden yararlanmak için oluşturulmuş güçlü bir Uzman Danışman (EA) olan SonaAU'yu yaratmaya yöneltti. 2023'ten bugüne, geriye dönük testler SonaAU'nun etkileyici
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Uzman Danışmanlar
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
Uzman Danışmanlar
ORDERFLOW SCALPER EA 3.3 Advanced Volume Delta Trading System for Professional Traders Revolutionary Order Flow Analysis Technology The Orderflow Scalper EA transforms how traders approach the gold market by leveraging institutional-grade volume analysis techniques. This sophisticated system reads market sentiment through advanced delta calculations and volume profile analysis, providing traders with the same tools used by professional trading floors and hedge funds. Core Trading Methodology Cum
Nasdaq Smart Collector
Dmitrij Petrenko
Uzman Danışmanlar
Nasdaq     Smart Collector Automated intraday  trading , not scalping! The trading system is expected to make money both when the market rises and when it declines. I do not offer any gifts or bonuses for purchases or positive feedback! The Nasdaq Smart Collector advisor has been tested in a closed test, showed excellent results, is worthy of respect, and does not require marketing tricks or manipulations. The Nasdaq   index consists of the largest tech companies in the United States and is gro
Gann My DAX mt5
Abdelkarim Elbouhali
Uzman Danışmanlar
Gann My DAX EA – Precision Trading Based on GANN Price Action Gann My DAX EA  is a fully automated Expert Advisor developed specifically for trading the  DAX Index (DE40) , leveraging price action strategies inspired by the principles of GANN analysis. This EA is optimized out-of-the-box for the DAX and is engineered for high performance under both backtest and live market conditions. A fully tuned  .set file  for the DAX is included, providing traders with a plug-and-play solution for instant d
Rebatron MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MQL5 Blogları: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Düşük Dalgalı Çoklu Parite Stratejisi için Üçgen Hedging EA Rebatron, üç ana döviz çiftinde (örnek) üçgen bir hedging yöntemi kullanan tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır: EURUSD – GBPUSD – EURGBP Rebatron, bu pariteler arasında senkronize pozisyonlar açarak kendi kendini dengeleyen bir üçgen oluşturarak gen
TradeForge Pass Prop Firm
Akshay Chunilal Patil
Uzman Danışmanlar
TradeForge Pass Prop Firm – AI destekli Prop Firm EA’niz TradeForge Pass Prop Firm , Prop Firm değerlendirme süreçlerini geçmek ve sermayeli hesapları yönetmek için özel olarak geliştirilen gelişmiş bir MT5 Expert Advisor’dır. Yapay zeka ve güçlü risk kontrol mekanizmalarıyla zeki ve güvenli bir işlem deneyimi sunar. AI Tabanlı Ticaret Motoru Prop Firm geçmiş verileri ve gerçek zamanlı piyasa koşullarıyla eğitilen algoritmalar: Fiyat hareketlerini ve volatilite kalıplarını analiz eder Piya
Form Designer Assistant
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
InfinX Classic
Stanislav Shtiliyanov
Uzman Danışmanlar
Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-term trading robot. If you have a short term and
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Rosaline is an EA that operates with a refinement of a simple strategy based on RSI + bollinger bands + ATR mainly on Gold, EU and OJ. The EA is designed with manually settable 'equity protect' that goes to protect capital from drawdowns. What does this mean?  If you are thinking of using it to pass a challenge you can do so because thanks to this 'feature' you are covered by the classic daily DD rule. Example: on a 100k account you can set a hedge at -4%. If EA reaches that floating loss it
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Uzman Danışmanlar
Your Grox EA   –   The Next Evolution in Automated Trading Your Grox EA is an advanced and innovative trading advisor built on a   unique Buy and Sell strategy . Designed to adapt dynamically to market conditions, this   EA follows the trend with precision , leveraging a proprietary algorithm and a powerful internal system of indicators. Revolutionary Buy Sell Powered Strategy: This cutting-edge advisor doesn’t rely on ordinary trading logic— it utilizes your exclusive strategy and optimized se
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Uzman Danışmanlar
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
Envelopes Intelligent
Sabil Yudifera
Uzman Danışmanlar
AI forex robot is an advanced trading tool that utilizes sophisticated algorithms and machine learning techniques to analyze market data and make informed trading decisions. One of the key indicators it uses is the envelopes indicator, which plots a pair of parallel lines, usually representing a standard deviation away from a moving average. This indicator helps the robot to identify potential trend reversals or breakouts by highlighting areas of support and resistance. By continuously monitorin
ProTradeX
Canberk Dogan Denizli
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Forex piyasasında tutarlılık ve sürdürülebilirlik ile size yardımcı olabilecek güçlü ve güvenilir bir EA arıyorsanız, hassas ticaret için en iyi EA olan ProTradeX'e ihtiyacınız var! ProTradeX, hassas ve doğru ticaret yapmak için grid stratejisi kullanan yenilikçi bir EA'dır. Izgara stratejisi, mevcut fiyat civarında önceden tanımlanmış aralıklarla birden fazla alım ve satım emri açmayı içeren bir tekniktir. Buradaki fikir, piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve her ticaretten küçük karlar el
ACTrendRider
Cedric Jose Bernardino Antonio
Uzman Danışmanlar
ACTrendRider – Advanced Trend Following Expert Advisor Institutional-grade, low-risk, swing-based trend follower Premium quality comes at a premium value: ACTrendRider is a lifetime investment into your algorithmic portfolio. Optimized for gold (XAUUSD) and volatile trending assets MQL5 Market compliant – simple to install, ready to trade ACTrendRider is a professional trading robot designed to ride clean market trends. It combines multiple confirmation filters to avoid noise and opti
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Uzman Danışmanlar
The Katsil Scalper is an innovative approach in the financial market that has been developed through years of meticulous research and development. This strategy encapsulates the very essence of the iconic Katsil brand, which is renowned for its blend of sophistication, excellence, and meticulous attention to detail. With the help of cutting-edge technology, the Katsil Scalper is designed to provide a competitive edge to those seeking to achieve leadership in the financial market. The method is
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD, XAUUSD ve AUDCAD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disi
EclipesPro
Themichl LLC
Uzman Danışmanlar
EclipesPro II is a MetaTrader 5 Expert Advisor that uses FRAMA and VIDYA indicators for trend following in forex markets. It generates buy/sell signals based on indicator crossovers and price position relative to FRAMA, with RSI used for exit filtering. The EA employs advanced exit strategies, including partial position closing and triple-confirmation. Risk management includes multiple position sizing methods, trailing stops, and order volume validation. Market filters include trading sessions,
Nusantara MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Bekleyen Emir Hassasiyetiyle Akıllı Kopuş "Nusantara", mesafeli bekleyen emir yürütme ile geliştirilmiş ve risk yönetimi değiştirme sistemiyle donatılmış bir kopuş kutusu stratejisine dayalı bir Uzman Danışmandır (EA). Değişen piyasa özellikleri karşısında esnek kalan otomatik, güvenli bir strateji isteyen ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır. Ana Strateji: Ko
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Uzman Danışmanlar
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Uzman Danışmanlar
Sora Adaptive – Trende Karşı Daha Akıllı Bir Ticaret Yöntemi Sora Adaptive, yüksek performanslı FOREX ticareti için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Gelişmiş adaptif algoritmalar, doğrusal olmayan matematiksel modeller ve kuantum ilhamlı optimizasyon teknikleriyle baştan yaratılan Sora, sadece bir robot değil — profesyonel traderların gizli silahıdır. Sora’nın kalbinde, piyasadaki momentumları gerçek zamanlı olarak tanıyan, analiz eden ve uyum sağlayan özel bir çok
Obor Pawai V75
Suharmoko
Uzman Danışmanlar
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. At September End, we discounted price 75 % OFF for Unlimited and 1 month rent. Enjoy... Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout op
DayRest
Viktor Timofeev
Uzman Danışmanlar
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
XAU Dominator Pro
Shailesh Gour
Uzman Danışmanlar
XAU Dominator Pro – Precision Scalping for GOLD (XAUUSD) on M5 XAU Dominator Pro.mq5 is a high-performance Expert Advisor built specifically for XAUUSD (GOLD), optimized on the M5 timeframe for short-term scalping and trend-based trades. Engineered to dominate the gold market using precision entries and robust risk control, this EA is designed for consistent gains with discipline. Key Features ️ Symbol: XAUUSD / XAUUSDc Timeframe: M5 (5-minute) Trading Style: Scalping + Trend Acco
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Uzman Danışmanlar
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Uzman Danışmanlar
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Uzman Danışmanlar
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Uzman Danışmanlar
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Uzman Danışmanlar
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Uzman Danışmanlar
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Uzman Danışmanlar
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Uzman Danışmanlar
MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
NorthEastWay MT5, tamamen otomatik bir "pullback" ticaret sistemidir ve özellikle AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD gibi popüler "pullback" döviz çiftlerinde ticaret yapmak için etkilidir. Sistem, Forex piyasasının temel modellerini kullanır: herhangi bir yönde ani bir hareketten sonra fiyatın geri dönmesi. Zaman Çerçevesi: M15 Temel Döviz Çiftleri: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Ek Döviz Çiftleri: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD EA'yı satın aldıktan sonra lütfen bana özel mesaj gönderin. Sizi özel
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Uzman Danışmanlar
Bonnitta EA, Bekleyen Pozisyon stratejisine (PPS) ve çok gelişmiş bir gizli ticaret algoritmasına dayanmaktadır. Bonnitta EA'nın stratejisi, gizli bir özel gösterge, Trend çizgileri, Destek ve Direnç seviyeleri (Fiyat Eylemi) ve yukarıda belirtilen en önemli gizli ticaret algoritmasının bir kombinasyonudur. 3 AYDAN FAZLA GERÇEK PARA TESTİ OLMADAN BİR EA ALMAYIN, BONNITTA EA'YI GERÇEK PARA ÜZERİNDE TEST ETMEM VE SONUCU AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN GÖRMEM 100 HAFTADAN FAZLA (2 YILDAN FAZLA) ALDI. BONNI
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Traders Toolbox Premium, Hepsi Bir Arada Bir Araçtır Bu stratejileri ve hesaplamaları otomatikleştirmek için ortak ticaret stratejileri üzerine kapsamlı eğitime dayalı olarak oluşturulmuştur.   Özellikler: 19 Bireysel Sinyaller   - Bu sinyallerin her biri, nihai / genel sonucu oluşturmak için bir sinir ağı stili konfigürasyonunda önyargılı olabilir. Her sinyalin özelleştirilecek veya gerekirse optimize edilecek kendi ayarları vardır.   Kapsamlı Ekran Görüntüsü   - Kapsamlı bilgiler ve araç i
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Uzman Danışmanlar
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Uzman Danışmanlar
Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Uzman Danışmanlar
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
TickToker
Oxana Tambur
Uzman Danışmanlar
>>>>>>>>>>>>>> more then 90% discount ($ 3750 >>> $ 345), Special offer is valid for 3 months from the start of sales <<<<<<<< <<<<<<<< The trading robot has been trading on a real account since 2018. We will show our account to everyone who plans to buy a trading robot. To do this, contact us. TickToker is a fully automatic Expert Advisor designed for the    EUR/GBP,EUR/SGD,AUD/NZD,EUR/CHF   currency pairs.  Does not use Martingale and Grid, all trades are covered by Stop Loss and Take Profit.
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Uzman Danışmanlar
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Uzman Danışmanlar
Marvelous EA Tanıtımı: Nihai Ticaret Yardımcınız Marvelous EA ile Forex piyasasının tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Kârınızı maksimize etmek ve riskleri en aza indirmek için tasarlanmış, en son teknolojiye sahip bir otomatik ticaret çözümüdür. Bu özenle hazırlanmış ticaret algoritması, dinamik Forex piyasasında hassas ve verimli bir şekilde gezinmek için gelişmiş özelliklerle donatılmıştır. ALTIN - XAUUSD - M5 Gerçek hesap performansı: https://www.mql5.com/tr/signals/1973370 Temel Özellikl
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AI Nodiurnal EA, ticaret stratejilerini optimize etmek ve dinamik döviz piyasasındaki performansı artırmak için son teknoloji makine öğrenimi teknolojisini kullanarak geliştirilmiş bir Forex robotudur. "Nodiurnal" terimi, tipik günlük (gündüz) ticaret saatleri boyunca değil, aynı zamanda standart olmayan dönemlerde de adaptasyon ve işlem yapma yeteneğini yansıtarak, döviz ticareti için sürekli ve adaptif bir yaklaşım sağlar. Ayarlar: Para Birimi Çifti üzerindeki varsayılan ayarlar: EURUSD H1. Öz
Arrival
Yuriy Bykov
Uzman Danışmanlar
Kurulumu ve kurulumu kolay otomatik danışman. Ne ızgara ne de martingale. Koydum ve unuttum. Esnaf aynı anda birden fazla enstruman. Pozisyonların açılmasına yönelik sinyaller oluşturmak için oynaklığı ve eğilimlerin ve uçuşların varlığını analiz eder. 100 $ ile 800 $ arasında bir depozito yatırırken, bir dizi agresif strateji kullanılır. 800 dolardan fazla bir hesap boyutu için danışman otomatik olarak ılımlı stratejilere geçer. EURGBP M15'e kurulması önerilir. Çok para birimi ticareti için ç
Neuro Control EA
STEPHANE LAURENT CHRISTIAN LARUAZ
Uzman Danışmanlar
NEW: Rent this EA as a -> SIGNAL <- Neuro Control EA is a proportional–integral–derivative controller ( PID controller ) enhanced with: - a perceptron deep learning module - a grid module - a volume-based soft martingale - a money management system Neuro Control EA rental licenses come preconfigured and ready to drop on a H1 EUR/USD x500 $1000 mql5 no-hedging account. It is ready to use as is: simply drop it on a H1 EUR/USD x500 $1000 mql5 account no-hedging account and it works. Exists on other
NorthSide
Uche Celestine Obi
Uzman Danışmanlar
NorthSide, retracement modelini ticaret yapan bir ticaret algoritmasıdır, esas olarak NZDCAD, AUDNZD ve AUDCAD üzerinde çalışır ve diğer çiftlerde de kullanılabilir. Martingale ya da riskli bir strateji yok. Zaman çizelgeleri: M1 ile M5 önerilir, ancak herhangi bir yerde çalışabilir. Ana para çiftleri: NZDCAD, AUDCAD,AUDNZD Otomatik parti sistemini sabit parti için false olarak ayarlayın. Güvenlik sistemi bir koruma olarak çalışır ve stratejiye büyük olumsuz etkisi olmadan devre dışı bırakı
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
Uzman Danışmanlar
It is recommended to use the robot on a netting account. the robot works with the best configuration from the previous day on the current day. the robot works on the mini index. the robot works on the mini dollar. the robot works on forex. the robot works using indicators. the robot works using market orders and pending orders. before using the robot, put it into optimization and save the settings (in a .set file) to use for the current day. past history does not guarantee future profit, but is
Sevolter
Yuriy Bykov
Uzman Danışmanlar
Aynı anda çalışan birçok basit stratejiyi birleştiren çok para birimli uzman bir danışman. Her strateji, oynaklığın arttığı piyasa anlarında basit bir ticaret algoritmasına dayanır. Her strateji son beş yılda optimize edilmiştir. Uzman Danışman, "kitlenin doğruluğu" istatistiksel ilkesini kullanır: farklı stratejilerden gelen sinyallerin ortalamasını alır ve tercih edilen yönde piyasa pozisyonlarını açar. Bu ilke, ticaret enstrümanlarının ilişkilendirilmesi üzerine eşzamanlı çalışma ile birlikte
Palicent
Yuriy Bykov
Uzman Danışmanlar
EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY ana para birimlerinin 15 çifti üzerinde aynı anda çalışan çok para birimli uzman danışman. Uzman Danışman, aynı anda çalışan birçok basit stratejiyi birleştirir. Her strateji, Parabolik SAR göstergesinden gelen sinyal iki eski dönem için onayla değiştiğinde pozisyon açmak için basit bir algoritmaya dayanır. Her strateji son beş yılda optimize edilmiştir. Uzman Danışman, "kalabalığın doğruluğu" istatistiksel ilkesini kullanır: farklı stratejilerden gelen sinyallerin ortala
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Uzman Danışmanlar
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
Yazarın diğer ürünleri
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (4)
Göstergeler
Crystal Volume Profile Auto POC — Hassas işlem kararları için hacim analizi Genel Bakış Crystal Volume Profile Auto POC, MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir göstergedir. Piyasa hacim dağılımını hesaplar ve otomatik olarak POC (Point of Control) seviyesini belirler. Bu sayede yatırımcılar gizli destek ve direnç bölgelerini kolayca görebilir. Temel Özellikler Dinamik hacim profili (görünür alan veya seçilen aralık) Otomatik POC tespiti Histogram boyutu, renkler ve çizgi stilleri özelleştirilebili
FREE
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.7 (10)
Göstergeler
CRYSTAL HEIKIN ASHI — MT5 Göstergesi Genel Bakış Crystal Heikin Ashi, tema kontrolü, trend/momentum renklendirme ve hacim tabanlı analizle uyumlu akış sağlayan profesyonel bir Heikin Ashi gösterge aracıdır. Trend gücü ve olası dönüşleri hızlı okumak için görsel netlik sunar. Görselleştirme aracıdır; kâr garantisi vermez. Ne Gösterir Gösterge tarafından çizilen saf Heikin Ashi mumları (platformun varsayılan mumları değil). İsteğe bağlı trend/momentum renklendirme. Varsayılan mumları gizleme/sol
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Göstergeler
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Otomatik POC ile Hacim Profili Genel Bakış Crystal Volume Profile Auto POC, MetaTrader 4 için geliştirilmiş hafif ve optimize edilmiş bir indikatördür. Fiyat seviyelerine göre işlem hacmi dağılımını gösterir ve en yüksek hacmin gerçekleştiği fiyat seviyesi olan POC (Point of Control) seviyesini otomatik olarak işaretler. Bu sayede gizli destek/direnç bölgeleri, birikim/dağıtım alanları ve kurumsal işlem aktiviteleri kolayca tespit edilebilir. MetaTrader
FREE
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Göstergeler
Crystal Volume Indicator — MT5 için Hacim Analiz Aracı Genel Bakış Crystal Volume Indicator, MetaTrader 5 için geliştirilmiş gelişmiş bir hacim analiz göstergesidir. Fiyat hareketlerinin arkasındaki gizli gücü anlamaya yardımcı olur. Alım Climax, Satış Climax ve Zayıf Mumlar gibi önemli hacim olaylarını tespit ederek olası dönüş veya devam bölgelerini belirlemeyi kolaylaştırır. Temel Özellikler Tick Volume ve Real Volume desteği (broker desteğine bağlı) Renkli histogram ile hacim olaylarının s
FREE
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 Uzman Danışman Genel Bakış Crystal Gold Scalper, XAUUSD (altın) için geliştirilmiş otomatik bir sistemdir. Recovery Mode ve Single Trade Mode olmak üzere iki yürütme stili ve şeffaf kontrol için grafik üstü panel sunar. Motor, Yapay Zekâ tahmini (LSTM, transformer-tarzı attention, duygu analizi) ve güven eşiği ile katılımı ve risk yönetimini belirleyebilir. Kâr garantisi yoktur; Risk Uyarısı’na bakınız. İşlem Modları Recovery Mode (scalping motoru) Özsermaye hedefler
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
Göstergeler
Crystal Heikin Ashi – Gelişmiş Görselleştirme Heikin Ashi (MT4 Versiyonu) Genel Bakış Crystal Heikin Ashi for MetaTrader 4, grafik görselleştirmeyi geliştiren ve fiyat hareketi trader’larına, scalper’lara ve analistlere netlik sağlayan profesyonel bir Heikin Ashi göstergesidir. Bu MT4 versiyonu, saf Heikin Ashi mumlarına ve akıllı stillere odaklanır, hafif ve hızlı performans sunar. Not: Trend tabanlı renklendirme ve gelişmiş momentum algılama sadece MT5 versiyonunda mevcuttur: MT5 versiyonu → h
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
Göstergeler
Crystal Buy Sell Liquidity — MT5 için Likidite Sweep İndikatörü Genel Bakış Crystal Buy Sell Liquidity, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir göstergedir. Bu araç, likidite sweep (likidite avı) modellerine dayalı olarak yüksek olasılıklı alım ve satım fırsatlarını tespit eder. Gün içi piyasa yapısını analiz ederek kurumsal likidite avcılığını belirler ve perakende yatırımcıların likiditesi süpürüldüğünde ve fiyat tersine döndüğünde net sinyaller sunar. Temel Özellikler Likidite Sweep
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (2)
Yardımcı programlar
Crystal Trade Manager – Profesyonel MT5 Risk ve İşlem Paneli Genel Bakış Crystal Trade Manager (CTM), MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam kapsamlı risk ve işlem yönetim aracıdır. Prop firm, scalper ve manuel trader’lar için uygundur. Özellikler Günlük max. drawdown limiti (1–70%) + otomatik kapanış. Kar/zarar hedefi ile otomatik tüm pozisyon kapanışı. Yeni işlemlere otomatik SL/TP ekleme. Break-Even koruması. Dinamik trailing stop. Maksimum lot limiti kontrolü. Magic Keys panel (6 kısayol). Ca
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
Göstergeler
Auto Candle Sequence Counter – MT5 İndikatörü Genel Bakış Auto Candle Sequence Counter, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir indikatördür. Art arda gelen yükseliş ve düşüş mumlarını otomatik olarak tespit eder ve işaretler. Manuel mum sayımı yerine, gerçek zamanlı görselleştirme, istatistikler ve uyarılarla fiyat hareketi stratejilerine destek sağlar. Temel Özellikler 2–7 ardışık mum tespiti (boğa/ayı). Kesin eşleme, sinyal kaybı yok. Doji algılama (0.01–0.10 hassasiyet ayarı).
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Yardımcı programlar
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Yardımcı programlar
CANLI FİYAT VE TOPLAM KAR GÖSTERGE İNDİKATÖRÜ CANLI TİCARET VE EKRAN PAYLAŞIMI İÇİN MÜKEMMEL Gün içi traders, scalper'lar ve canlı yayın ticaret oturumları için özel olarak tasarlandı Bu profesyonel gösterge, grafiğinizde doğrudan gerçek zamanlı fiyat gösterimi ve kapsamlı kar takibi sağlar - yüksek frekanslı ticaret ve canlı ticaret yayınları için vazgeçilmez. ANA ÖZELLİKLER GERÇEK ZAMANLI FİYAT GÖSTERİMİ Her saniye canlı alış fiyatı güncellemeleri Tüm sembol türleri için profesyonel biçimlendi
FREE
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
Yardımcı programlar
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Profesyonel MT5 Trade Copier Genel Bakış Crystal Copycat ULTIMATE v4.00, MetaTrader 5 terminalleri arasında ultra hızlı ve güvenilir işlem kopyalama sağlayan yüksek performanslı bir kopyalama aracıdır. Sistem, MT5’in yerel Common klasörü üzerinden çalışır, DLL veya harici API gerektirmez ve VPS ile çoklu hesap ortamları için uygundur. Temel Özellikler Çift Mod : MASTER: piyasa ve bekleyen emirler, değişiklikler, kapanışlar. SLAVE: alınan işlemleri anında yürütü
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Yardımcı programlar
CANLI FİYAT VE TOPLAM KAR GÖSTERGE İNDİKATÖRÜ Profesyonel traderlar, günlük traderlar ve yayıncılar için nihai gerçek zamanlı ticaret arkadaşı Grafiğinizde doğrudan canlı alış fiyatları ve kapsamlı kar takibi gösteren bu güçlü gösterge ile ticaret deneyiminizi dönüştürün. Yüksek frekanslı ticaret ortamları ve canlı ticaret yayınları için özel olarak tasarlandı. ANA ÖZELLİKLER GERÇEK ZAMANLI FİYAT GÖSTERİMİ Profesyonel biçimlendirme ile her saniye canlı alış fiyatı güncellemeleri Altın/XAU ve tüm
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Yardımcı programlar
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
Yardımcı programlar
Crystal Trade Manager – Gelişmiş MT4 Risk & Trade Yönetim Aracı Genel Bakış Crystal Trade Manager (CTM), MetaTrader 4 için geliştirilmiş profesyonel bir araçtır. Risk yönetimi, işlem otomasyonu ve hızlı emir kontrolü sağlar. Trader’ların sermayelerini korumalarına, günlük drawdown sınırlarını kontrol etmelerine, lot büyüklüklerini yönetmelerine ve Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop gibi temel işlem yönetim fonksiyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olur. Manuel trader’lar, Prop Firm chal
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
CRYSTAL ALGO PRO — MT4 Uzman Danışman Genel Bakış MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro, XAUUSD, majör Forex pariteleri ve bazı kripto enstrümanları (broker desteğine bağlı) için kurumsal seviye, yapay zekâ destekli bir Uzman Danışmandır (EA). Geleneksel martingale’in ötesine geçen gelişmiş algoritmik kurtarma sistemi entegre eder: dinamik katmanlama, volatilite tabanlı filtreler ve mantıksal çıkış yönetimi kullanır. Kurtarma sadece uygun koşullarda devreye
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
Crystal SD Pro – Kurumsal Arz & Talep EA Genel Bakış Crystal SD Pro, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır. Yalnızca kurumsal arz & talep bölgelerinde işlem açar, düşük kaliteli sinyalleri filtreler. Temel Özellikler Çoklu zaman diliminde tespit (M30–H4) Smart Recovery veya Cut Loss modu Panel: açık işlemler, bölgeler, recovery durumu Otomatik veya sabit lot Küresel kâr hedefi Auto SL/TP, break-even, trailing stop ADX/DI trend filtresi İşlem Modları Cut Loss – min
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt