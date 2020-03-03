Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 エキスパートアドバイザー

概要
XAUUSD（ゴールド）向けの自動売買。Recovery ModeSingle Trade Mode を備え、チャート上パネルで透明な管理が可能。AI 予測（LSTM・アテンション・センチメント）と信頼度フィルタを組み合わせて参入とリスクを制御。利益は保証されません（リスク告知参照）。

モード
Recovery Mode：複数ポジションでの適応的運用。資産連動ターゲット、任意のロット増加、ニューラル確認、初回ポジションの任意トレーリング。
Single Trade Mode：予測＋テクニカルでの単発エントリー。カスタム SL/TP、RR 目標、時間指定の自動クローズ（任意）、最小含み益後にトレーリング開始。

主な機能

  • 予測オプションと ConfidenceThreshold（40–80% 目安）

  • 資産連動ロットとドローダウン保護

  • ニューラル・トレーリング（pip/ATR）

  • マルチブローカー記号：XAUUSD, XAUUSD.m など

  • セッション/ボラ意識、スプレッド/レイテンシ基本チェック

  • 週末クローズ、シンボル検証、テスター対応パネル

戦略基盤
M15 を中心に最適化。RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR を併用。市場状態に適応。

要件
MT5、ECN/RAW、24/7（VPS 推奨）、XAUUSD とその派生。

クイックスタート
Algo Trading 有効 → シンボル毎に 1 チャート → 予測と ConfidenceThreshold 設定 → モード選択と SL/TP・トレーリング・日/週損失上限 → デモ 検証。

Inputs（グループ）
Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations

推奨設定
XAUUSD、RAW/ECN、目安資金 $1,000+（Recovery）/ $300+（Single）、M15、ブローカー近接 VPS。

運用メモ
バックテストは実運用を再現しません。Recovery では露出と損失上限を現実的に。銘柄仕様は定期確認を。

サポート
製品 Comments または MQL5 私信

リスク告知
レバレッジ取引は高リスク。EA は利益を保証しません。過去/BT 成績は将来を保証しません。


