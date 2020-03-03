リアルタイム価格と総利益表示インジケーター プロトレーダー、デイトレーダー、ストリーマー向けの究極のリアルタイムトレーディングコンパニオン チャート上でライブビッド価格と包括的な利益追跡を表示するこの強力なインジケーターでトレーディング体験を変革してください。高頻度取引環境とライブトレーディング配信専用に設計されています。 主要機能 リアルタイム価格表示 プロフェッショナル書式設定による毎秒ライブビッド価格更新 ゴールド/XAUおよび全主要シンボルタイプの特別書式設定 画面共有とライブストリーミングに最適な大型明確表示 正確な価格表示のための自動シンボル桁数検出 包括的利益追跡 完全なトレーディング履歴からのアカウント総利益計算 トレード終了時のリアルタイム利益更新 カスタマイズ可能な追加利益金額 手数料とスワップのオプション包含 明確なプラス/マイナス指標付きプロフェッショナル利益書式設定 パフォーマンス最適化 最小CPU使用量のスマートキャッシュシステム 超高速応答性のための1秒更新間隔 スムーズ動作のための効率的タイマーベース更新 リアルタイム取引監視と自動キャッシュ更新 プロ

