Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
- エキスパート
- Muhammad Jawad Shabir
- バージョン: 3.41
- アップデート済み: 11 12月 2025
- アクティベーション: 10
CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 エキスパートアドバイザー
概要
XAUUSD（ゴールド）向けの自動売買。Recovery Mode と Single Trade Mode を備え、チャート上パネルで透明な管理が可能。AI 予測（LSTM・アテンション・センチメント）と信頼度フィルタを組み合わせて参入とリスクを制御。利益は保証されません（リスク告知参照）。
モード
Recovery Mode：複数ポジションでの適応的運用。資産連動ターゲット、任意のロット増加、ニューラル確認、初回ポジションの任意トレーリング。
Single Trade Mode：予測＋テクニカルでの単発エントリー。カスタム SL/TP、RR 目標、時間指定の自動クローズ（任意）、最小含み益後にトレーリング開始。
主な機能
-
予測オプションと ConfidenceThreshold（40–80% 目安）
-
資産連動ロットとドローダウン保護
-
ニューラル・トレーリング（pip/ATR）
-
マルチブローカー記号：XAUUSD, XAUUSD.m など
-
セッション/ボラ意識、スプレッド/レイテンシ基本チェック
-
週末クローズ、シンボル検証、テスター対応パネル
戦略基盤
M15 を中心に最適化。RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR を併用。市場状態に適応。
要件
MT5、ECN/RAW、24/7（VPS 推奨）、XAUUSD とその派生。
クイックスタート
Algo Trading 有効 → シンボル毎に 1 チャート → 予測と ConfidenceThreshold 設定 → モード選択と SL/TP・トレーリング・日/週損失上限 → デモ 検証。
Inputs（グループ）
Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations
推奨設定
XAUUSD、RAW/ECN、目安資金 $1,000+（Recovery）/ $300+（Single）、M15、ブローカー近接 VPS。
運用メモ
バックテストは実運用を再現しません。Recovery では露出と損失上限を現実的に。銘柄仕様は定期確認を。
サポート
製品 Comments または MQL5 私信。
リスク告知
レバレッジ取引は高リスク。EA は利益を保証しません。過去/BT 成績は将来を保証しません。