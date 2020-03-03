Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5

Présentation

Crystal Gold Scalper est un système automatisé pour XAUUSD (or) doté de deux styles d’exécution — Recovery Mode et Single Trade Mode — et d’un tableau de bord directement sur le graphique pour un contrôle transparent. Le moteur peut intégrer une prévision basée sur l’IA (LSTM, attention de type transformer, sentiment) avec seuil de confiance afin de décider de la participation et de la gestion du risque. Aucune garantie de profit ; voir l’Avertissement sur les risques.

Modes de trading

Recovery Mode (moteur de scalping)

Flux multi-positions adaptatif avec objectifs basés sur l’equity, augmentation de volume optionnelle de type martingale, confirmation neurale et trailing optionnel sur la première position.

Single Trade Mode (entrée “sniper”)

Trade unique guidé par le forecast + filtres techniques, SL/TP définis par l’utilisateur, objectif de ratio risque/rendement, auto-fermeture temporelle (optionnelle) et activation du trailing après un profit minimal.

Capacités clés

Options de prévision : fusion LSTM / attention / sentiment (facultatif) avec ConfidenceThreshold (plage typique 40–80 %).

Taille de lot basée sur l’equity et protection du drawdown .

Neural trailing stop (variantes pip/ATR).

Symboles or multi-broker : XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c, etc.

Conscience sessions/volatilité , vérifications de spread/latence .

Sauvegardes automatiques : fermeture le week-end, validation du symbole, tableau de bord compatible testeur.

Base de la stratégie

Optimisé pour M15 sur l’or ; autres unités de temps à la discrétion de l’utilisateur.

Combinaison du forecast IA avec RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR .

Logique adaptative à la volatilité, la force de tendance et la liquidité.

Exigences

Plateforme : MetaTrader 5

Compte : ECN/RAW recommandé

Connexion : fonctionnement 24/7 (VPS recommandé)

Symboles : XAUUSD et variantes broker

Démarrage rapide

Activer Algo Trading. Attacher l’EA sur un graphique par symbole. Dans Inputs, régler les options de forecast à utiliser et votre ConfidenceThreshold. Choisir Recovery ou Single, puis configurer SL/TP, trailing, limites de pertes quotidiennes/hebdomadaires. Valider l’ensemble sur compte démo avec les spécifications de contrat de votre broker.

Inputs (regroupés)

Risk & Volume : LotMode (fixed/risk-based), InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection

Mode & Behavior : TradingMode (Recovery/Single), TradeDirection (Both/Long/Short), MaxConcurrentTrades , SignalCooldown

Forecast & Filters : UseForecast , ConfidenceThreshold (0.40–0.80), UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter

Stops & Exits : StopLossMode (fixed/ATR), TakeProfitMode (fixed/ATR), RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing (pip/ATR ; step/period/multiplier), AutoCloseAfterMinutes

Dashboard & Safety : ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations

Configuration recommandée

Symbole : XAUUSD (ou variantes)

Compte : RAW/ECN, spread bas et stable

Dépôt type : ~1 000 $+ (Recovery) / ~300 $+ (Single) selon votre risque

Unité de temps : M15 (or)

VPS : proche du serveur du broker

Conseil : commencez avec un risque conservateur, faites un forward-test en démo plusieurs semaines, puis montez progressivement.

Notes d’exploitation

Le backtest ne reproduit pas toutes les conditions live (slippage, liquidité, swaps, changements de contrat). En Recovery, conservez des plafonds d’exposition et de pertes réalistes. Vérifiez régulièrement les spécifications du symbole.

Support & questions

Utilisez l’onglet Comments de cette page produit ou les messages privés MQL5.

Avertissement sur les risques

Le trading à effet de levier comporte un risque élevé. Cet EA ne garantit pas de profit. Les performances passées, y compris les backtests, ne garantissent pas les performances futures. Testez d’abord en démo.

