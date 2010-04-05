Crystal Quantum Flow
- Göstergeler
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
Crystal Quantum Flow
Gelişmiş piyasa zekâsı göstergesi
Crystal Quantum Flow, netlik, hassasiyet ve kurumsal düzeyde piyasa içgörüsü talep eden yatırımcılar için tasarlanmış yeni nesil profesyonel bir alım satım göstergesidir.
Bu gösterge, çok boyutlu piyasa akışı analizi, senkronize zaman dilimi zekâsı ve gelişmiş görsel yorumlamayı tek ve güçlü bir grafik ortamında birleştiren tam kapsamlı bir karar destek sistemi olarak geliştirilmiştir.
Crystal Quantum Flow’un iç mimarisi tamamen özeldir ve korunmaktadır.
Tüm analitik modeller kapalı bir sistem olarak çalışır ve yaygın perakende göstergelere veya herkese açık formüllere dayanmaz.
Temel Konsept
Crystal Quantum Flow, piyasa davranışını tekil fiyat hareketleri olarak değil, baskı, momentum ve yönsel hâkimiyetin sürekli bir akışı olarak yorumlamak üzere tasarlanmıştır.
Piyasa gürültüsüne tepki vermek yerine, onaylanmış piyasa durumlarına ve geçişlerine odaklanır; böylece yatırımcıların baskın güçle uyumlu kalmasına yardımcı olur.
Tüm sinyaller yalnızca onaylanmış fiyat verileri üzerinden üretilir.
Herhangi bir repaint işlemi kullanılmaz.
Temel Özellikler
Repaint olmayan sinyal motoru
Tüm alım ve satım sinyalleri yalnızca mum kapanışından sonra onaylanır
Sinyaller geçmiş grafiklerde sabit kalır
Geriye dönük test, ileri test ve canlı işlemlerde tutarlılık için tasarlanmıştır
Quantum Flow Mumları
Trend netliğini artırmak için gelişmiş mum görselleştirme modu
Özel mum görünümü ile standart mumlar arasında geçiş seçeneği
Piyasa gürültüsünü bastırmak ve gerçek yönsel niyeti vurgulamak için tasarlanmıştır
Akıllı trend akış çizgisi
Piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik trend çizgisi
Boğa ve ayı hâkimiyetini göstermek için renge duyarlı görselleştirme
Trend devamlarını ve onaylanmış dönüşleri belirlemeye yardımcı olur
Kurumsal akış bulutları
Dinamik piyasa denge bölgelerini temsil eden çok katmanlı bulut sistemi
Sabit destek ve direnç seviyeleri yerine görsel bir karar çerçevesi olarak çalışır
Trend devamı ve geri çekilme dönemlerinde işlem güvenini artırır
Çok zaman dilimli piyasa tarayıcısı
Gerçek zamanlı entegre MTF paneli
9 zaman diliminde trend eğilimini senkronize eder
Üst zaman dilimi hizalamasının anında değerlendirilmesini sağlar
Doğrudan grafik üzerinden açılıp kapatılabilir
VWAP tabanlı piyasa güç çizgisi
Dahili piyasa gücü referansını gösterir
Premium ve indirimli fiyat davranışlarını belirlemeye yardımcı olur
Seans bazlı ve gün içi işlemler için kullanışlıdır
Uyarılar ve Bildirimler
Crystal Quantum Flow tamamen entegre bir uyarı sistemi içerir:
Açılır pencere uyarıları
Sesli uyarılar
Push bildirimleri
E-posta bildirimleri
Uyarılar yalnızca onaylanmış sinyallerde tetiklenir ve oluşmakta olan mumlarda asla tetiklenmez.
Özelleştirme ve Kontrol
Temiz ve minimal kullanıcı arayüzü
Ayarlanabilir panel konumu ve boyutu
Sinyalleri istenildiği zaman açma veya kapatma
Dahili hesaplamaları etkilemeden tam görsel kontrol
Tüm semboller ve tüm zaman dilimleri için tasarlanmıştır
Satın Alma Sonrası Destek ve Rehber
Crystal Quantum Flow satın alındıktan sonra kullanıcılar şunları alır:
Eksiksiz bir alım satım rehberi (PDF veya yazılı format)
Alım ve satım sinyallerinin kullanımı için net kurallar
Farklı piyasa koşulları için en iyi uygulamalar
Çok zaman dilimli onay için rehberlik
Müşteri desteği şu konularda yardımcı olur:
Gösterge kurulumu
Temel kullanım soruları
Göstergeyle ilgili genel rehberlik
İşlem Stili Uyumluluğu
Crystal Quantum Flow aşağıdaki işlem stilleri için uygundur:
Gün içi alım satım
Swing trading
Trend takibi
Piyasa yapısı temelli işlemler
Manuel alım satım sistemleri
EA sinyali onayı
Bu gösterge tek bir stratejiyle sınırlı değildir ve farklı piyasa koşullarına doğal olarak uyum sağlar.
Performans ve Stabilite
MetaTrader 5 için optimize edilmiştir
Düşük CPU kullanımı
Uzun işlem seanslarında kararlı çalışma
Zaman dilimi değişikliklerini sorunsuz şekilde yönetir
Profesyonel işlem ortamları için tasarlanmıştır
Önemli Notlar
Bu gösterge kâr garantisi vermez
Her zaman uygun risk yönetimi gereklidir
En iyi sonuçlar disiplin ve onay ile elde edilir
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez
Crystal Quantum Flow, yeni başlayan bir yatırımcının bile güvenle kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır.
Net alım ve satım sinyalleri
Karmaşık manuel hesaplamalar gerekmez
Birden fazla gösterge kullanmaya gerek yoktur
Grafik üzerinde doğrudan görsel onay
Satın alma sonrasında, aşağıdakileri açıklayan eksiksiz bir adım adım alım satım rehberi sağlanacaktır:
Sinyallerin doğru şekilde nasıl kullanılacağı
Hangi piyasa koşullarında işlem yapılacağı
Yeni başlayanların sık yaptığı hatalardan nasıl kaçınılacağı
Önerilen risk yönetimi yaklaşımı
Demo ve canlı işlemler için pratik örnekler
Bu durum Crystal Quantum Flow’u şu kişiler için uygun hâle getirir:
Basitlik ve netlik isteyen yeni yatırımcılar
Onay ve yapı arayan deneyimli yatırımcılar
Risk Uyarısı
Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir.
Crystal Quantum Flow bir karar destek aracıdır ve kâr garantisi vermez.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir
Her zaman uygun risk yönetimi kullanın
Canlı işlemlere geçmeden önce demo hesapta test edin
Geliştirici, işlem kayıplarından sorumlu değildir