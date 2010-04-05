Crystal Quantum Flow

Gelişmiş piyasa zekâsı göstergesi

Crystal Quantum Flow, netlik, hassasiyet ve kurumsal düzeyde piyasa içgörüsü talep eden yatırımcılar için tasarlanmış yeni nesil profesyonel bir alım satım göstergesidir.

Bu gösterge, çok boyutlu piyasa akışı analizi, senkronize zaman dilimi zekâsı ve gelişmiş görsel yorumlamayı tek ve güçlü bir grafik ortamında birleştiren tam kapsamlı bir karar destek sistemi olarak geliştirilmiştir.

Crystal Quantum Flow’un iç mimarisi tamamen özeldir ve korunmaktadır.

Tüm analitik modeller kapalı bir sistem olarak çalışır ve yaygın perakende göstergelere veya herkese açık formüllere dayanmaz.

Temel Konsept

Crystal Quantum Flow, piyasa davranışını tekil fiyat hareketleri olarak değil, baskı, momentum ve yönsel hâkimiyetin sürekli bir akışı olarak yorumlamak üzere tasarlanmıştır.

Piyasa gürültüsüne tepki vermek yerine, onaylanmış piyasa durumlarına ve geçişlerine odaklanır; böylece yatırımcıların baskın güçle uyumlu kalmasına yardımcı olur.

Tüm sinyaller yalnızca onaylanmış fiyat verileri üzerinden üretilir.

Herhangi bir repaint işlemi kullanılmaz.

Temel Özellikler

Repaint olmayan sinyal motoru

Tüm alım ve satım sinyalleri yalnızca mum kapanışından sonra onaylanır

Sinyaller geçmiş grafiklerde sabit kalır

Geriye dönük test, ileri test ve canlı işlemlerde tutarlılık için tasarlanmıştır

Quantum Flow Mumları

Trend netliğini artırmak için gelişmiş mum görselleştirme modu

Özel mum görünümü ile standart mumlar arasında geçiş seçeneği

Piyasa gürültüsünü bastırmak ve gerçek yönsel niyeti vurgulamak için tasarlanmıştır

Akıllı trend akış çizgisi

Piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik trend çizgisi

Boğa ve ayı hâkimiyetini göstermek için renge duyarlı görselleştirme

Trend devamlarını ve onaylanmış dönüşleri belirlemeye yardımcı olur

Kurumsal akış bulutları

Dinamik piyasa denge bölgelerini temsil eden çok katmanlı bulut sistemi

Sabit destek ve direnç seviyeleri yerine görsel bir karar çerçevesi olarak çalışır

Trend devamı ve geri çekilme dönemlerinde işlem güvenini artırır

Çok zaman dilimli piyasa tarayıcısı

Gerçek zamanlı entegre MTF paneli

9 zaman diliminde trend eğilimini senkronize eder

Üst zaman dilimi hizalamasının anında değerlendirilmesini sağlar

Doğrudan grafik üzerinden açılıp kapatılabilir

VWAP tabanlı piyasa güç çizgisi

Dahili piyasa gücü referansını gösterir

Premium ve indirimli fiyat davranışlarını belirlemeye yardımcı olur

Seans bazlı ve gün içi işlemler için kullanışlıdır

Uyarılar ve Bildirimler

Crystal Quantum Flow tamamen entegre bir uyarı sistemi içerir:

Açılır pencere uyarıları

Sesli uyarılar

Push bildirimleri

E-posta bildirimleri

Uyarılar yalnızca onaylanmış sinyallerde tetiklenir ve oluşmakta olan mumlarda asla tetiklenmez.

Özelleştirme ve Kontrol

Temiz ve minimal kullanıcı arayüzü

Ayarlanabilir panel konumu ve boyutu

Sinyalleri istenildiği zaman açma veya kapatma

Dahili hesaplamaları etkilemeden tam görsel kontrol

Tüm semboller ve tüm zaman dilimleri için tasarlanmıştır

Satın Alma Sonrası Destek ve Rehber

Crystal Quantum Flow satın alındıktan sonra kullanıcılar şunları alır:

Eksiksiz bir alım satım rehberi (PDF veya yazılı format)

Alım ve satım sinyallerinin kullanımı için net kurallar

Farklı piyasa koşulları için en iyi uygulamalar

Çok zaman dilimli onay için rehberlik

Müşteri desteği şu konularda yardımcı olur:

Gösterge kurulumu

Temel kullanım soruları

Göstergeyle ilgili genel rehberlik

İşlem Stili Uyumluluğu

Crystal Quantum Flow aşağıdaki işlem stilleri için uygundur:

Gün içi alım satım

Swing trading

Trend takibi

Piyasa yapısı temelli işlemler

Manuel alım satım sistemleri

EA sinyali onayı

Bu gösterge tek bir stratejiyle sınırlı değildir ve farklı piyasa koşullarına doğal olarak uyum sağlar.

Performans ve Stabilite

MetaTrader 5 için optimize edilmiştir

Düşük CPU kullanımı

Uzun işlem seanslarında kararlı çalışma

Zaman dilimi değişikliklerini sorunsuz şekilde yönetir

Profesyonel işlem ortamları için tasarlanmıştır

Önemli Notlar

Bu gösterge kâr garantisi vermez

Her zaman uygun risk yönetimi gereklidir

En iyi sonuçlar disiplin ve onay ile elde edilir

Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez

Crystal Quantum Flow, yeni başlayan bir yatırımcının bile güvenle kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Net alım ve satım sinyalleri

Karmaşık manuel hesaplamalar gerekmez

Birden fazla gösterge kullanmaya gerek yoktur

Grafik üzerinde doğrudan görsel onay

Satın alma sonrasında, aşağıdakileri açıklayan eksiksiz bir adım adım alım satım rehberi sağlanacaktır:

Sinyallerin doğru şekilde nasıl kullanılacağı

Hangi piyasa koşullarında işlem yapılacağı

Yeni başlayanların sık yaptığı hatalardan nasıl kaçınılacağı

Önerilen risk yönetimi yaklaşımı

Demo ve canlı işlemler için pratik örnekler

Bu durum Crystal Quantum Flow’u şu kişiler için uygun hâle getirir:

Basitlik ve netlik isteyen yeni yatırımcılar

Onay ve yapı arayan deneyimli yatırımcılar

Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir.

Crystal Quantum Flow bir karar destek aracıdır ve kâr garantisi vermez.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir

Her zaman uygun risk yönetimi kullanın

Canlı işlemlere geçmeden önce demo hesapta test edin

Geliştirici, işlem kayıplarından sorumlu değildir