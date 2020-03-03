Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5

Visão geral
Sistema automático para XAUUSD (ouro) com dois estilos —Recovery Mode e Single Trade Mode— e painel no gráfico para controle transparente. Pode incorporar previsão com IA (LSTM, atenção, sentimento) e filtro de confiança. Sem garantia de lucro; veja o aviso de risco.

Modos de negociação
Recovery Mode: fluxo multi-trade com metas por equity, aumento opcional de volume, confirmação neural e trailing opcional na primeira posição.
Single Trade Mode: operação única guiada por previsão + filtros técnicos, SL/TP configuráveis, alvo de RR, auto-fechamento por tempo (opcional) e trailing após lucro mínimo.

Principais recursos

  • Opções de previsão e limiares de confiança (40%–80%).

  • Lote baseado em equity e proteção de drawdown.

  • Trailing stop “neural” (pip/ATR).

  • Símbolos de ouro multi-broker: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c etc.

  • Consciência de sessão/volatilidade e checagens básicas de spread/latência.

  • Salvaguardas: posição zerada no fim de semana, validação de símbolo, painel amigável ao testador.

Base da estratégia

  • Otimizado para M15 no ouro; outros prazos a critério do usuário.

  • IA + RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR.

  • Adaptação à volatilidade, força de tendência e liquidez.

Requisitos
MT5; conta ECN/RAW; 24/7 (VPS); XAUUSD e variantes.

Início rápido
Ative Algo Trading → um gráfico por símbolo → defina previsão e ConfidenceThreshold → escolha o modo e ajuste SL/TP, trailing e limites diários/semanais → valide em demo.

Inputs (agrupados)
Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations

Configuração recomendada
Símbolo: XAUUSD. Conta: RAW/ECN. Depósito típico: ~US$1.000+ (Recovery) / US$300+ (Single). Timeframe: M15. VPS próximo ao broker.

Observações
Backtests ≠ mercado real. Em Recovery, mantenha limites realistas de exposição/perda. Revise especificações do símbolo.

Suporte
Aba Comments do produto ou mensagens privadas MQL5.

Aviso de risco
Produtos alavancados envolvem alto risco. O EA não garante lucro. Desempenho passado/backtests não garantem resultados futuros.


Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar nos mercados XAUUSD (Ouro) e US100 / Nasdaq . Ele combina duas abordagens estratégicas (Scalping e Swing Trading) dentro de uma estrutura disciplinada de gestão de risco, voltada para estabilidade de longo prazo. Mercados Principais Compatíveis • XAUUSD (Ouro) • US100 / Nasdaq Arquitetura de Dupla Estratégia 1. Scalping • Operações intradiárias • Baixa exposição ao mercado • Optimizado para micro movimentos • Gestão de risco rig
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Experts
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Estratégia de Trading Operando ao vivo há 4 meses Após a compra, todos os meus produtos permanecerão gratuitos para sempre.  Baixar arquivo de configurações Ouro M1 | Conta ECN: Compatível com qualquer corretora O Jackal EA é baseado em uma estratégia multilayer e inteligente de rompimento que combina uma gestão avançada de risco e lucro para se adaptar à dinâmica do mercado. 1. Estratégia de Armadilha de Rompimento Coloca duas ordens pendentes simultâneas em direções
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5 é um sistema de negociação totalmente automatizado do tipo “pullback”, especialmente eficaz para operar em pares de moedas populares de “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. O sistema utiliza os principais padrões do mercado Forex em suas operações – o retorno do preço após um movimento brusco em qualquer direção. Timeframe: M15 Pares de moedas principais: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionais: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Após comprar o EA, certifique-se de me
Golden Venom
Natoya N Barnes
Experts
GOLDEN VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic — Fully Automated & Validation-Safe Unlock institutional-grade trading with the Golden Venom  SMC EA, a precision-engineered automated system built to dominate XAUUSD and perform powerfully across all forex pairs. Designed using pure price action and Smart Money Concepts (SMC), this bot eliminates lagging indicators and trades using the same logic used by professional proprietary desks. Whether you're an experienced trader or a beginner
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experts
Beware of SCAMS! SCIPIO GOLD BOT is distributed only on MQL5.com This is not a commercial BOT, but it is professional, distribution is limited to 100 copies in total and the price may increase without notice. The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER has to enter + opens only 1 trade at a time + always use close and fixed STOP LOSS + adapt SL and TP to the volatility of the day + SCIPIO EA is truly an EA that trades automatically without
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
SFE Swing EA MT5
Joel Juanpere
Experts
This expert advisors trades in medium timeframes trying to catch big movements. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA should be attached to ONLY one chart, for example a BTCUSD chart on   M5 timeframe. The EA is very light on resource demand, and can be used with other EAs.
