Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5

Visão geral

Sistema automático para XAUUSD (ouro) com dois estilos —Recovery Mode e Single Trade Mode— e painel no gráfico para controle transparente. Pode incorporar previsão com IA (LSTM, atenção, sentimento) e filtro de confiança. Sem garantia de lucro; veja o aviso de risco.

Modos de negociação

Recovery Mode: fluxo multi-trade com metas por equity, aumento opcional de volume, confirmação neural e trailing opcional na primeira posição.

Single Trade Mode: operação única guiada por previsão + filtros técnicos, SL/TP configuráveis, alvo de RR, auto-fechamento por tempo (opcional) e trailing após lucro mínimo.

Principais recursos

Opções de previsão e limiares de confiança (40%–80%).

Lote baseado em equity e proteção de drawdown.

Trailing stop “neural” (pip/ATR).

Símbolos de ouro multi-broker: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c etc.

Consciência de sessão/volatilidade e checagens básicas de spread/latência.

Salvaguardas: posição zerada no fim de semana, validação de símbolo, painel amigável ao testador.

Base da estratégia

Otimizado para M15 no ouro; outros prazos a critério do usuário.

IA + RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR .

Adaptação à volatilidade, força de tendência e liquidez.

Requisitos

MT5; conta ECN/RAW; 24/7 (VPS); XAUUSD e variantes.

Início rápido

Ative Algo Trading → um gráfico por símbolo → defina previsão e ConfidenceThreshold → escolha o modo e ajuste SL/TP, trailing e limites diários/semanais → valide em demo.

Inputs (agrupados)

Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection

Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown

Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter

Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes

Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations

Configuração recomendada

Símbolo: XAUUSD. Conta: RAW/ECN. Depósito típico: ~US$1.000+ (Recovery) / US$300+ (Single). Timeframe: M15. VPS próximo ao broker.

Observações

Backtests ≠ mercado real. Em Recovery, mantenha limites realistas de exposição/perda. Revise especificações do símbolo.

Suporte

Aba Comments do produto ou mensagens privadas MQL5.

Aviso de risco

Produtos alavancados envolvem alto risco. O EA não garante lucro. Desempenho passado/backtests não garantem resultados futuros.



