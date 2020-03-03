Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
- Muhammad Jawad Shabir
- Versão: 3.41
- Atualizado: 11 dezembro 2025
- Ativações: 10
CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5
Visão geral
Sistema automático para XAUUSD (ouro) com dois estilos —Recovery Mode e Single Trade Mode— e painel no gráfico para controle transparente. Pode incorporar previsão com IA (LSTM, atenção, sentimento) e filtro de confiança. Sem garantia de lucro; veja o aviso de risco.
Modos de negociação
Recovery Mode: fluxo multi-trade com metas por equity, aumento opcional de volume, confirmação neural e trailing opcional na primeira posição.
Single Trade Mode: operação única guiada por previsão + filtros técnicos, SL/TP configuráveis, alvo de RR, auto-fechamento por tempo (opcional) e trailing após lucro mínimo.
Principais recursos
-
Opções de previsão e limiares de confiança (40%–80%).
-
Lote baseado em equity e proteção de drawdown.
-
Trailing stop “neural” (pip/ATR).
-
Símbolos de ouro multi-broker: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c etc.
-
Consciência de sessão/volatilidade e checagens básicas de spread/latência.
-
Salvaguardas: posição zerada no fim de semana, validação de símbolo, painel amigável ao testador.
Base da estratégia
-
Otimizado para M15 no ouro; outros prazos a critério do usuário.
-
IA + RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR.
-
Adaptação à volatilidade, força de tendência e liquidez.
Requisitos
MT5; conta ECN/RAW; 24/7 (VPS); XAUUSD e variantes.
Início rápido
Ative Algo Trading → um gráfico por símbolo → defina previsão e ConfidenceThreshold → escolha o modo e ajuste SL/TP, trailing e limites diários/semanais → valide em demo.
Inputs (agrupados)
Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations
Configuração recomendada
Símbolo: XAUUSD. Conta: RAW/ECN. Depósito típico: ~US$1.000+ (Recovery) / US$300+ (Single). Timeframe: M15. VPS próximo ao broker.
Observações
Backtests ≠ mercado real. Em Recovery, mantenha limites realistas de exposição/perda. Revise especificações do símbolo.
Suporte
Aba Comments do produto ou mensagens privadas MQL5.
Aviso de risco
Produtos alavancados envolvem alto risco. O EA não garante lucro. Desempenho passado/backtests não garantem resultados futuros.