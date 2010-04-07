Crystal FVG Detector Multitime Frames
- Göstergeler
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 2.30
Crystal FVG Touch Detector – Gelişmiş Smart Money Konsept Göstergesi
Crystal FVG Touch Detector, Smart Money Concepts (SMC) ve ICT metodunu kullanan profesyonel yatırımcılar için geliştirilmiştir.
Herhangi bir enstrümanda veya zaman diliminde Fair Value Gap (FVG) bölgelerini otomatik tespit eder ve temas anlarını grafik üzerinde gösterir.
Yeniden çizim yapmayan algoritması sayesinde kurumsal dengesizlik alanlarını gerçek zamanlı olarak belirler.
Öne çıkan özellikler
Boğa ve ayı FVG tespiti.
Fiyat teması olduğunda anında güncelleme.
Çoklu zaman dilimi desteği.
Otomatik renk uyumu.
Yüksek hız ve kararlılık.
Özelleştirilebilir giriş seçenekleri.
Anahtar kelimeler:
