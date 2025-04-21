Crystal Smart Volume

5

Crystal Volume Indicator — MT5 için Hacim Analiz Aracı

Genel Bakış
Crystal Volume Indicator, MetaTrader 5 için geliştirilmiş gelişmiş bir hacim analiz göstergesidir. Fiyat hareketlerinin arkasındaki gizli gücü anlamaya yardımcı olur. Alım Climax, Satış Climax ve Zayıf Mumlar gibi önemli hacim olaylarını tespit ederek olası dönüş veya devam bölgelerini belirlemeyi kolaylaştırır.

Temel Özellikler

  • Tick Volume ve Real Volume desteği (broker desteğine bağlı)

  • Renkli histogram ile hacim olaylarının sınıflandırılması

  • Alım/Satış Climax tespiti

  • Düşük hacimli mumların belirlenmesi

  • Opsiyonel hacim bazlı hareketli ortalama

  • Özelleştirilebilir Lookback Window

  • Mum yönüne göre renk modu

Hacim Olayları Sınıflandırması

  • Alım Climax — Çok yüksek hacim, mum yüksek seviyede kapanır

  • Satış Climax — Çok yüksek hacim, mum düşük seviyede kapanır

  • Zayıf Mumlar — Düşük hacimli mumlar

  • Göreceli Yüksek Hacim — Mum aralığına kıyasla aşırı yüksek hacim

  • Nötr Çubuklar — Ortalama hacim

Gelişmiş Özellikler (Sürüm 4.3)

  • 6 renkli akıllı hacim sistemi

  • TradingView tarzı görünüm

  • Gerçek zamanlı Volume Delta analizi

  • DOM Paneli (piyasa derinliği)

  • Formasyonlar: TBR, STBR, EVR

  • VWAP & Volume Profile

  • Seans istatistikleri ve mum sayacı

  • DOM, Delta ve formasyonlar için butonlar

Kullanım

  1. Göstergiyi grafiğe ekleyin

  2. Hacim türünü seçin (Tick veya Real Volume)

  3. Lookback Window ayarlayın

  4. MA ve renk ayarlarını aç/kapatın

  5. Butonlarla gelişmiş özellikleri yönetin

Uyumluluk

  • Platform: MetaTrader 5

  • Piyasalar: Forex, hisse senetleri, kripto paralar, endeksler

  • Zaman dilimleri: tümü

  • CPU dostu, optimize edilmiş yapı

Anahtar Kelimeler
hacim göstergesi, hacim analizi, tick volume, real volume, hacim histogramı, POC, volume delta, DOM, piyasa derinliği, VWAP, hacim profili, hacim dönüşü, TBR, STBR, EVR, MT5


İncelemeler 6
Mayur Patel
19
Mayur Patel 2025.06.20 06:57 
 

very useful and best volume indicator but trial expires in 10 days , how can i expand ?

ajaz tariq
58
ajaz tariq 2025.05.17 02:20 
 

bes volume indictor created so far

Mr.Connect
15
Mr.Connect 2025.08.29 17:20 
 

Very good, but I don't know how to hide Control Bottons, it made me confuse.

Önerilen ürünler
Price Alerts Advanced Price Target Notifications
Elsayed Mohamed Kamal Elsayed Abdelwadod
Göstergeler
Price Alerts - Advanced Price Target Notifications Never miss important price levels again! Price Alert Pro lets traders: • Set unlimited price target alerts • Receive instant desktop and mobile notifications • Visually track progress to each target • Customize alert sounds and frequencies • Manage all alerts from an intuitive panel Perfect for: - Breakout traders waiting for key levels - News traders monitoring reaction points - Position traders managing multiple targets - All traders who c
Trend Info
Vitalii Zakharuk
Göstergeler
By launching the Trend Info indicator, the user will see two lines and bars of different colors, which can change color to green during an uptrend, to red during a downtrend or to be yellow during an uncertainty. The indicator is based on the calculation of price values, in order to answer questions about what direction the trend is acting on the market at the moment and when this trend will end. The trader uses the Trend Info indicator to determine the market situation. This is a trending alg
MP Profile Pro
Domantas Juodenis
Göstergeler
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  MARKET PROFILE PRO - Professional Volume Analysis & Smart Trading Dashboard Transform Your Trading with Institutional-Grade Market Profile Analysis Market Profile Pro brings Wall Street's most pow
DTFX Algo Zones Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
DTFX Algo Zones Indicator for MetaTrader 5 The   DTFX Algo Zones Indicator   is a sophisticated market analysis solution that automatically maps out supply and demand areas. Its main purpose is to locate high-probability reversal points by combining Swing Point detection with Fibonacci-based calculations. Unlike standard indicators that issue straightforward buy or sell alerts, this tool serves as a visual reference for interpreting market structure, dynamically illustrating vital support and re
FREE
RSImaxmin
Carlos Andrés Moya Erazo
4.5 (10)
Göstergeler
The indicator shows when there are overprice and divergences on the RSI. In addition, it has configurable alerts, dynamic overprice levels and a special “RSI cleaner” function. The indicator that automatically calculates the premium rates! RSImaxmin is an indicator based on the Relative Strength Index (RSI) oscillator that effectively identifies changes in price trends as it reflects the relative strength of bullish movements compared to bearish movements. It is widely used by traders to measur
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Göstergeler
Ctrader version available  https://ctrader.com/products/1943   WVAP Scalping Pro – The Ultimate Professional Trading System Revolutionary VWAP + Market Profile Technology for Serious Traders Stop trading blind. WVAP Scalping Pro delivers the most advanced Volume-Weighted Average Price system on MQL5 , combining institutional-grade market profile, triple VWAP confluence, and a professional trading dashboard — all in one powerful tool. This isn’t just another indicator. It’s a complete trading e
TPO Trading Analyzer Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
TPO Trading Analyzer Indicator MetaTrader 5 The TPO Trading Analyzer Indicator is a specialized tool designed to analyze market behavior using the principles of Time, Price, and Opportunity (TPO). Built upon the Market Profile methodology, this indicator detects and visualizes high-volume trading zones along with hidden support and resistance levels. It uses color-coded histograms to display trading volumes at various price points, with the intensity of the bars indicating the volume traded at
FREE
MultiVision Dashboard
Amine Largou
Göstergeler
MultiVision Dashboard – Monitor Multiple Markets at a Glance. The MultiVision Dashboard is an advanced, user-friendly MQL5 indicator that allows traders to monitor multiple symbols and timeframes simultaneously in a single, intuitive dashboard. It's designed to simplify market analysis by presenting essential data clearly, helping traders quickly identify opportunities and make better trading decisions. Key Features Flexible Symbol & Timeframe Selection Customize the dashboard with your prefe
FREE
Bullhouse Marketprofile
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Göstergeler
Bullhouse MarketProfile Description The MarketProfile indicator collects and distributes traded volume at different price levels, creating a horizontal histogram that highlights areas of institutional interest. How it helps in trading It helps traders identify strong support and resistance zones, balance areas, and points of control (POC), offering insights into where the market participants are most active. ️ How to use Set the desired range of candles or session. The indicator will
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Göstergeler
Was: $299  Now: $149  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Super Galaxy JP Market Profile MT5
Sekar Govinthan
Göstergeler
A Market Profile (time price opportunity) implementation with an option to mark a point of control (POC) based on   volume   . Config: Hide default candles. Select a session time using exchange timezone. Experiment with tick multiplier value to achieve desired level of detail. Choose the symbols of your choice, e.g. squares or A-Z chars. For multiple sessions you will have to add additional instances of this script with a different time configuration. Limitations: TradingView has a hard limi
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Vwap RSJ
JETINVEST
4.8 (10)
Göstergeler
VWAP RSJ is an indicator that plots the Hourly, Daily, Weekly and Monthly  VWAP Lines. Large institutional buyers and   mutual funds   use the VWAP ratio to help move into or out of stocks with as small of a market impact as possible. Therefore, when possible, institutions will try to buy below the VWAP, or sell above it. This way their actions push the price back toward the average, instead of away from it. Based on this information I developed this indicator that combines 4 types of VWAP Tim
FREE
Effort and Result MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Göstergeler
The Effort and Result indicator is based on the work of Karthik Marar; a volume spread analysis trader. It compares a price change (Result) to the volume size (Effort) for a certain period.  By comparing the effort and result, we can get more information about the future price movement. Both values are normalized and converted to a scale of 0 - 100 % based on a selectable look-back period. This indicator is also known as the Effort Index. The law of effort and result The law of effort vs. res
ICT Fair Value Gap Indicator
David Muriithi
4.75 (8)
Göstergeler
An ICT fair value gap is a trading concept that identifies market imbalances based on a three-candle sequence. The middle candle has a large body while the adjacent candles have upper and lower wicks that do not overlap with the middle candle. This formation suggests that there is an imbalance where buying and selling powers are not equal. Settings Minimum size of FVG (pips) -> FVGs less than the indicated pips will be not be drawn Show touched FVGs Normal FVG color -> color of FVG that hasn't
FREE
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Göstergeler
HiLo Activator is one of the most used indicators to determine trend. Find it here with the ability to customize period and colors. This indicator also plots up and down arrows when there is a change on the trend, indicating very strong entry and exit points. HiLo fits well to different types of periods for day trading. You can easily understand when it is time to buy or sell. It works pretty good also for other periods like daily and monthly signalizing long-term trends. The use of the indicato
MultiFrame Volume Trend MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Göstergeler
MultiFrame Volume Trend (MFVI) is a powerful VWAP-based indicator that displays volume trends across multiple timeframes in a clean, easy-to-read dashboard directly on your chart. Instantly capture the overall market direction in just seconds. Features Multi-timeframe VWAP analysis from M1 to MN1. Dashboard panel shows the trend state of each timeframe at a glance. Plots VWAP line and buy/sell arrows directly on the chart. Fully customizable: colors, line width, panel position, arrow symbols. Bu
FREE
Smart Volume Profile
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Smart Volume Profile , iki dikey çizgi arasındaki hacim dağılımını gerçek zamanlı olarak hesaplayan ve gösteren profesyonel bir hacim profili indikatörüdür. Alış ve satış hacimlerini ayrı ayrı gösterir, ayrıca POC, VAH ve VAL seviyelerini de çizer. Hem manuel (discretionary) hem de sistematik işlem için tasarlanmış olup, piyasanın en çok hangi fiyat seviyelerinde işlem gördüğünü ve seçilen dönemde alıcı-satıcı baskısının nasıl dağıldığını görmenizi sağlar. Neden bu indikatör Analiz dönemi üzerin
FREE
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
Ritz Smart Detection BUY & SELL The Ritz Smart Detection BUY & SELL is a next-generation trading indicator engineered to detect high-probability entry signals by combining ATR-based volatility measurement , trend reversal detection , and smart alerting technology . It delivers real-time BUY/SELL opportunities with adaptive targets and risk levels, making it a versatile tool for both scalpers and swing traders. Core Market Logic ATR-Driven Volatility Analysis Uses multiple ATR methods (SMA, E
FREE
SUM Market Profile Heat
Liu Ying Pei
Göstergeler
Market Profile Heat indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible to use a fr
AndeanOscillator by Gerega
Illia Hereha
Göstergeler
The  Andean Oscillator  is a powerful momentum-based indicator designed to help traders identify trends, reversals, and market strength with high precision. Inspired by traditional oscillators like the MACD and RSI, this unique tool smooths out price fluctuations and provides clearer signals for both entry and exit points. Key Features: • Momentum & Trend Detection – Helps traders spot bullish and bearish momentum shifts early. • Smoothed Oscillator – Reduces noise and provides more reliable t
FREE
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3 (7)
Göstergeler
VR Izgara göstergesi, kullanıcı tanımlı ayarlarla grafiksel bir ızgara oluşturmak için tasarlanmıştır . Standart ızgaradan farklı olarak, VR Izgarası dairesel seviyeler oluşturmak için kullanılır. Kullanıcının seçimine bağlı olarak tur seviyeleri arasındaki adım isteğe bağlı olabilir. Ek olarak, diğer göstergeler ve yardımcı programlardan farklı olarak VR Grid, zaman dilimi değiştiğinde veya terminal yeniden başlatıldığında bile ızgaranın konumunu korur . Ayarlar, set dosyaları, demo versiyonlar
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Growth Guard MT5
Jaron Clegg
Yardımcı programlar
Growth Guard - Empower Your Portfolio Management Are you managing multiple EAs on MT5 and struggling to stay on top of their performance? Growth Guard is your ultimate monitoring solution, designed to keep a watchful eye on external Expert Advisors (EAs). Seamlessly tracking profit factors, consecutive losses, and other vital metrics, Growth Guard ensures your trading portfolio remains optimized and secure. How It Works The system comprises two components: Growth Guard Indicator – Attach this to
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Göstergeler
Stargogs Spike Catcher V4.0 This Indicator is Developed To milk the BOOM and CRASH indices . Now Also work on weltrade for PAIN and GAIN indices. Send me Message if you need any help with the indicator.  CHECK OUT THE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: CLICK HERE ALSO CHECK OUT SECOND TO NONEFX SPIKE CATCHER:   CLICK HERE STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WHATS NEW! Brand New Strategy. This is the Indicator you need for 2025. New Trend Filter to minimize losses and maximize profits. New Trendline th
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Multi Level POC
Nils R M Peleman
Göstergeler
Detailed Description: The Multi Level POC Indicator is designed for traders who want to identify critical price levels based on volume analysis across multiple timeframes.  Key Features: Multi-Timeframe POC Calculation: Automatically calculates and displays the POC from multiple timeframes, including M1, M5, H1, D1, and more. Intermediate Levels Display: In addition to the primary POC levels, the indicator also plots intermediate levels based on the POC. Custom Precision and Depth Settings: Us
FREE
Candle Countdown Timer MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Yardımcı programlar
Mum Geri Sayım Zamanlayıcısı – Piyasada Bir Adım Önde Olun Hangi mumun kapanmasına ne kadar zaman kaldığını hiç merak ettiniz mi? Ticarette zamanlama her şeydir. Mum Geri Sayım Zamanlayıcısı , stratejilerinizi etkili bir şekilde uygulamak için hassas zamana ihtiyaç duyan tüccarlar için mükemmel bir çözümdür. İster scalper, ister günlük tüccar, ister swing tüccar olun, bu araç kritik bir anı asla kaçırmamanızı sağlar. Mum Geri Sayım Zamanlayıcısı Nedir? Mum Geri Sayım Zamanlayıcısı , mevcut mumun
Supply and Demand MTFs
Mohammed Zakana Al Mallouk
Göstergeler
Overview Supply & Demand (MTF) v1.00 is a MetaTrader 5 indicator that automatically identifies and draws key supply and demand zones from up to three timeframes on your current chart. Supply zones mark areas where selling pressure was strong; demand zones mark areas where buying pressure was strong. Features Multi-timeframe detection Scan the current chart plus two higher timeframes for zones. Candle-strength filter Require a configurable number of strong candles to confirm each zone. Adjust
FREE
XCalper HiLo Activator
Aecio de Feo Flora Neto
Göstergeler
HiLo Activator v1.02 by xCalper The HiLo Activator is similar to moving average of previous highs and lows. It is a trend-following indicator used to display market’s direction of movement. The indicator is responsible for entry signals and also helps determine stop-loss levels. The HiLo Activator was first introduced by Robert Krausz in the Feb. 1998 issue of Stocks & Commodities Magazine.
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (67)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (17)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (92)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.86 (21)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Göstergeler
Gold Stuff mt5, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!   AYARLAR Ok Çiz - açık kapalı. grafik üzerinde oklar çizmek. Uyarılar - sesli uyarılar kapalı. E-posta b
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.89 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
IX Power MT5
Daniel Stein
4.86 (7)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Market Structure Break Out MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Göstergeler
MT5 için Market Structure Break Out'u tanıtıyoruz – Profesyonel MSB ve Unbroken Zone göstergeniz. MT4 versiyonu da mevcut, buradan kontrol edin: https ://www .mql5 .com /en /market /product /109958 Bu gösterge sürekli olarak güncellenmektedir. Piyasadaki yapı temelli giriş ve çıkış noktalarını yüksek doğrulukla sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda 1.1 sürümündeyiz, aşağıda şu anda katılırsanız yapılmış olan son değişiklikler bulunmaktadır: Alış & Satış Hedefleri:   Hem alış hem de satış pozisyonları
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Yazarın diğer ürünleri
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.6 (5)
Göstergeler
Crystal Volume Profile Auto POC — Hassas işlem kararları için hacim analizi Genel Bakış Crystal Volume Profile Auto POC, MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir göstergedir. Piyasa hacim dağılımını hesaplar ve otomatik olarak POC (Point of Control) seviyesini belirler. Bu sayede yatırımcılar gizli destek ve direnç bölgelerini kolayca görebilir. Temel Özellikler Dinamik hacim profili (görünür alan veya seçilen aralık) Otomatik POC tespiti Histogram boyutu, renkler ve çizgi stilleri özelleştirilebili
FREE
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.7 (10)
Göstergeler
CRYSTAL HEIKIN ASHI — MT5 Göstergesi Genel Bakış Crystal Heikin Ashi, tema kontrolü, trend/momentum renklendirme ve hacim tabanlı analizle uyumlu akış sağlayan profesyonel bir Heikin Ashi gösterge aracıdır. Trend gücü ve olası dönüşleri hızlı okumak için görsel netlik sunar. Görselleştirme aracıdır; kâr garantisi vermez. Ne Gösterir Gösterge tarafından çizilen saf Heikin Ashi mumları (platformun varsayılan mumları değil). İsteğe bağlı trend/momentum renklendirme. Varsayılan mumları gizleme/sol
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 Uzman Danışman Genel Bakış XAUUSD (altın) ve ana Forex pariteleri için otomatik işlem sistemi. Giriş, SL/TP, trailing ve düşüş (drawdown) kontrolünü kural tabanlı yönetir. Kâr garantisi yoktur; risk uyarısına bakınız. Gereksinimler Platform: MetaTrader 5 Hesap: ECN/RAW önerilir Bağlantı: 24/7 (VPS önerilir) Zaman dilimleri: M1–H4 İlk Kurulum Algo Trading ’i etkinleştirin. EA’yı grafiğe ekleyin (sembol başına bir grafik). Inputs’ta AI_Access_Mode = ON yapın ve yeniden
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Göstergeler
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Otomatik POC ile Hacim Profili Genel Bakış Crystal Volume Profile Auto POC, MetaTrader 4 için geliştirilmiş hafif ve optimize edilmiş bir indikatördür. Fiyat seviyelerine göre işlem hacmi dağılımını gösterir ve en yüksek hacmin gerçekleştiği fiyat seviyesi olan POC (Point of Control) seviyesini otomatik olarak işaretler. Bu sayede gizli destek/direnç bölgeleri, birikim/dağıtım alanları ve kurumsal işlem aktiviteleri kolayca tespit edilebilir. MetaTrader
FREE
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 Uzman Danışman Genel Bakış Crystal Gold Scalper, XAUUSD (altın) için geliştirilmiş otomatik bir sistemdir. Recovery Mode ve Single Trade Mode olmak üzere iki yürütme stili ve şeffaf kontrol için grafik üstü panel sunar. Motor, Yapay Zekâ tahmini (LSTM, transformer-tarzı attention, duygu analizi) ve güven eşiği ile katılımı ve risk yönetimini belirleyebilir. Kâr garantisi yoktur; Risk Uyarısı’na bakınız. İşlem Modları Recovery Mode (scalping motoru) Özsermaye hedefler
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
Göstergeler
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) Her mumda işlem yapmayın – kurumsal bölgeleri bekleyin. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro), MetaTrader 5 için profesyonel bir Arz ve Talep (Supply & Demand) gösterge aracıdır. Rastgele kutularla grafiği doldurmak yerine, kurumsal seviyede temiz bölgeler gösterir. Yüksek zaman dilimleri için optimize edilmiştir ve anlık güncellemeler ile profesyonel görsel kontrol sunar. Temel Özellikler Kurumsal arz/talep bölgesi tespiti. Yeni bölgeler ile test edilmiş bölgele
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Göstergeler
Crystal Buy Sell Liquidity — MT5 için Likidite Sweep İndikatörü Genel Bakış Crystal Buy Sell Liquidity, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir göstergedir. Bu araç, likidite sweep (likidite avı) modellerine dayalı olarak yüksek olasılıklı alım ve satım fırsatlarını tespit eder. Gün içi piyasa yapısını analiz ederek kurumsal likidite avcılığını belirler ve perakende yatırımcıların likiditesi süpürüldüğünde ve fiyat tersine döndüğünde net sinyaller sunar. Temel Özellikler Likidite Sweep
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
Göstergeler
Crystal Heikin Ashi – Gelişmiş Görselleştirme Heikin Ashi (MT4 Versiyonu) Genel Bakış Crystal Heikin Ashi for MetaTrader 4, grafik görselleştirmeyi geliştiren ve fiyat hareketi trader’larına, scalper’lara ve analistlere netlik sağlayan profesyonel bir Heikin Ashi göstergesidir. Bu MT4 versiyonu, saf Heikin Ashi mumlarına ve akıllı stillere odaklanır, hafif ve hızlı performans sunar. Not: Trend tabanlı renklendirme ve gelişmiş momentum algılama sadece MT5 versiyonunda mevcuttur: MT5 versiyonu → h
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
Göstergeler
Crystal FVG Touch Detector – Gelişmiş Smart Money Konsept Göstergesi Crystal FVG Touch Detector, Smart Money Concepts (SMC) ve ICT metodunu kullanan profesyonel yatırımcılar için geliştirilmiştir. Herhangi bir enstrümanda veya zaman diliminde Fair Value Gap (FVG) bölgelerini otomatik tespit eder ve temas anlarını grafik üzerinde gösterir. Yeniden çizim yapmayan algoritması sayesinde kurumsal dengesizlik alanlarını gerçek zamanlı olarak belirler. Öne çıkan özellikler Boğa ve ayı FVG tespiti. Fiya
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (2)
Yardımcı programlar
Crystal Trade Manager – Profesyonel MT5 Risk ve İşlem Paneli Genel Bakış Crystal Trade Manager (CTM), MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam kapsamlı risk ve işlem yönetim aracıdır. Prop firm, scalper ve manuel trader’lar için uygundur. Özellikler Günlük max. drawdown limiti (1–70%) + otomatik kapanış. Kar/zarar hedefi ile otomatik tüm pozisyon kapanışı. Yeni işlemlere otomatik SL/TP ekleme. Break-Even koruması. Dinamik trailing stop. Maksimum lot limiti kontrolü. Magic Keys panel (6 kısayol). Ca
FREE
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
Göstergeler
Volatility Monitor – Gerçek Zamanlı Volatilite Tespit Göstergesi Genel Bakış Volatility Monitor, ani fiyat hareketlerini takip eden ve yatırımcıları gerçek zamanlı olarak uyaran hafif ve profesyonel bir MT5 göstergesidir. Forex, Altın, JPY pariteleri veya Kripto – ATR tabanlı otomatik ya da manuel pip eşikleriyle net sinyaller sağlar. Temel Özellikler Gerçek zamanlı volatilite algılama. Esnek modlar (ATR / Manuel). Kademeli uyarılar (1–3 bip sesi, popup, push). Mum işaretleri (Sarı, Turuncu, Kır
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
Göstergeler
Auto Candle Sequence Counter – MT5 İndikatörü Genel Bakış Auto Candle Sequence Counter, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir indikatördür. Art arda gelen yükseliş ve düşüş mumlarını otomatik olarak tespit eder ve işaretler. Manuel mum sayımı yerine, gerçek zamanlı görselleştirme, istatistikler ve uyarılarla fiyat hareketi stratejilerine destek sağlar. Temel Özellikler 2–7 ardışık mum tespiti (boğa/ayı). Kesin eşleme, sinyal kaybı yok. Doji algılama (0.01–0.10 hassasiyet ayarı).
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Yardımcı programlar
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
Yardımcı programlar
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Profesyonel MT5 Trade Copier Genel Bakış Crystal Copycat ULTIMATE v4.00, MetaTrader 5 terminalleri arasında ultra hızlı ve güvenilir işlem kopyalama sağlayan yüksek performanslı bir kopyalama aracıdır. Sistem, MT5’in yerel Common klasörü üzerinden çalışır, DLL veya harici API gerektirmez ve VPS ile çoklu hesap ortamları için uygundur. Temel Özellikler Çift Mod : MASTER: piyasa ve bekleyen emirler, değişiklikler, kapanışlar. SLAVE: alınan işlemleri anında yürütü
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Yardımcı programlar
CANLI FİYAT VE TOPLAM KAR GÖSTERGE İNDİKATÖRÜ CANLI TİCARET VE EKRAN PAYLAŞIMI İÇİN MÜKEMMEL Gün içi traders, scalper'lar ve canlı yayın ticaret oturumları için özel olarak tasarlandı Bu profesyonel gösterge, grafiğinizde doğrudan gerçek zamanlı fiyat gösterimi ve kapsamlı kar takibi sağlar - yüksek frekanslı ticaret ve canlı ticaret yayınları için vazgeçilmez. ANA ÖZELLİKLER GERÇEK ZAMANLI FİYAT GÖSTERİMİ Her saniye canlı alış fiyatı güncellemeleri Tüm sembol türleri için profesyonel biçimlendi
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Yardımcı programlar
CANLI FİYAT VE TOPLAM KAR GÖSTERGE İNDİKATÖRÜ Profesyonel traderlar, günlük traderlar ve yayıncılar için nihai gerçek zamanlı ticaret arkadaşı Grafiğinizde doğrudan canlı alış fiyatları ve kapsamlı kar takibi gösteren bu güçlü gösterge ile ticaret deneyiminizi dönüştürün. Yüksek frekanslı ticaret ortamları ve canlı ticaret yayınları için özel olarak tasarlandı. ANA ÖZELLİKLER GERÇEK ZAMANLI FİYAT GÖSTERİMİ Profesyonel biçimlendirme ile her saniye canlı alış fiyatı güncellemeleri Altın/XAU ve tüm
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Yardımcı programlar
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
Yardımcı programlar
Crystal Trade Manager – Gelişmiş MT4 Risk & Trade Yönetim Aracı Genel Bakış Crystal Trade Manager (CTM), MetaTrader 4 için geliştirilmiş profesyonel bir araçtır. Risk yönetimi, işlem otomasyonu ve hızlı emir kontrolü sağlar. Trader’ların sermayelerini korumalarına, günlük drawdown sınırlarını kontrol etmelerine, lot büyüklüklerini yönetmelerine ve Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop gibi temel işlem yönetim fonksiyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olur. Manuel trader’lar, Prop Firm chal
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
CRYSTAL ALGO PRO — MT4 Uzman Danışman Genel Bakış MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro, XAUUSD, majör Forex pariteleri ve bazı kripto enstrümanları (broker desteğine bağlı) için kurumsal seviye, yapay zekâ destekli bir Uzman Danışmandır (EA). Geleneksel martingale’in ötesine geçen gelişmiş algoritmik kurtarma sistemi entegre eder: dinamik katmanlama, volatilite tabanlı filtreler ve mantıksal çıkış yönetimi kullanır. Kurtarma sadece uygun koşullarda devreye
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
Göstergeler
Crystal Smart Volume Genel Bakış Crystal Smart Volume, MT4 platformu için geliştirilmiş gelişmiş bir hacim (volume) ve delta analiz göstergesidir. Bu gösterge, fiyat hareketlerinin arkasında gizli olan kurumsal yatırımcı faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır. Smart Money Concepts (SMC) , Volume Spread Analysis (VSA) ve Delta mantığını birleştirerek hem fiyat hem de hacim davranışını aynı anda analiz eder. Gösterge; Buying Climax (Alım Zirvesi) , Selling Climax (Satış Zirvesi) ,
FREE
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
Crystal SD Pro – Kurumsal Arz & Talep EA Genel Bakış Crystal SD Pro, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır. Yalnızca kurumsal arz & talep bölgelerinde işlem açar, düşük kaliteli sinyalleri filtreler. Temel Özellikler Çoklu zaman diliminde tespit (M30–H4) Smart Recovery veya Cut Loss modu Panel: açık işlemler, bölgeler, recovery durumu Otomatik veya sabit lot Küresel kâr hedefi Auto SL/TP, break-even, trailing stop ADX/DI trend filtresi İşlem Modları Cut Loss – min
Filtrele:
Mr.Connect
15
Mr.Connect 2025.08.29 17:20 
 

Very good, but I don't know how to hide Control Bottons, it made me confuse.

Muhammad Jawad Shabir
22455
Geliştiriciden yanıt Muhammad Jawad Shabir 2025.08.30 06:01
Thank you very much for your review and feedback! 🙏
The Control Buttons are a basic part of this indicator because some users need them to quickly turn features on/off for a clear chart view. At the moment, there is no option to hide these buttons. However, if you really need this feature, our team is already working on a new update where you will be able to hide the control buttons easily. 🙂 Happy trading,
— Crystal Forex 💎
Yudha Setiawan
38
Yudha Setiawan 2025.07.30 12:04 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Mayur Patel
19
Mayur Patel 2025.06.20 06:57 
 

very useful and best volume indicator but trial expires in 10 days , how can i expand ?

Muhammad Jawad Shabir
22455
Geliştiriciden yanıt Muhammad Jawad Shabir 2025.08.04 09:48
Thank you for your feedback, Mayur! 😊
We’ve now made the Volume Analysis Indicator completely free with unlimited access — no expiry! ✅ Just update or reinstall the indicator from the Market and enjoy all features without any limits. Happy trading!
— Crystal Forex 💎
ajaz tariq
58
ajaz tariq 2025.05.17 02:20 
 

bes volume indictor created so far

Muhammad Jawad Shabir
22455
Geliştiriciden yanıt Muhammad Jawad Shabir 2025.08.04 09:51
Thank you so much! 🙏
Glad to know you found it valuable — your support means a lot!
HASSAN AHMAD
19
HASSAN AHMAD 2025.04.21 14:05 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Muhammad Jawad Shabir
22455
Geliştiriciden yanıt Muhammad Jawad Shabir 2025.08.04 09:46
Thank you so much for your kind words,🙏
I truly appreciate your support — it means a lot coming from a fellow trader.
Glad to know the indicator has been valuable for you. Wishing you continued success and growth in your trading journey! 🚀 — Crystal Forex 💎
Karma Lama
18
Karma Lama 2025.04.21 12:33 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Muhammad Jawad Shabir
22455
Geliştiriciden yanıt Muhammad Jawad Shabir 2025.08.04 09:49
That’s amazing to hear! 🙌
Glad the strategy and indicator are helping you grow consistently.
Appreciate your kind words — always here to support you! — Crystal Forex 💎
İncelemeye yanıt