Crystal Smart Volume
- Göstergeler
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 4.5
- Güncellendi: 1 Temmuz 2025
Crystal Volume Indicator — MT5 için Hacim Analiz Aracı
Genel Bakış
Crystal Volume Indicator, MetaTrader 5 için geliştirilmiş gelişmiş bir hacim analiz göstergesidir. Fiyat hareketlerinin arkasındaki gizli gücü anlamaya yardımcı olur. Alım Climax, Satış Climax ve Zayıf Mumlar gibi önemli hacim olaylarını tespit ederek olası dönüş veya devam bölgelerini belirlemeyi kolaylaştırır.
Temel Özellikler
-
Tick Volume ve Real Volume desteği (broker desteğine bağlı)
-
Renkli histogram ile hacim olaylarının sınıflandırılması
-
Alım/Satış Climax tespiti
-
Düşük hacimli mumların belirlenmesi
-
Opsiyonel hacim bazlı hareketli ortalama
-
Özelleştirilebilir Lookback Window
-
Mum yönüne göre renk modu
Hacim Olayları Sınıflandırması
-
Alım Climax — Çok yüksek hacim, mum yüksek seviyede kapanır
-
Satış Climax — Çok yüksek hacim, mum düşük seviyede kapanır
-
Zayıf Mumlar — Düşük hacimli mumlar
-
Göreceli Yüksek Hacim — Mum aralığına kıyasla aşırı yüksek hacim
-
Nötr Çubuklar — Ortalama hacim
Gelişmiş Özellikler (Sürüm 4.3)
-
6 renkli akıllı hacim sistemi
-
TradingView tarzı görünüm
-
Gerçek zamanlı Volume Delta analizi
-
DOM Paneli (piyasa derinliği)
-
Formasyonlar: TBR, STBR, EVR
-
VWAP & Volume Profile
-
Seans istatistikleri ve mum sayacı
-
DOM, Delta ve formasyonlar için butonlar
Kullanım
-
Göstergiyi grafiğe ekleyin
-
Hacim türünü seçin (Tick veya Real Volume)
-
Lookback Window ayarlayın
-
MA ve renk ayarlarını aç/kapatın
-
Butonlarla gelişmiş özellikleri yönetin
Uyumluluk
-
Platform: MetaTrader 5
-
Piyasalar: Forex, hisse senetleri, kripto paralar, endeksler
-
Zaman dilimleri: tümü
-
CPU dostu, optimize edilmiş yapı
Anahtar Kelimeler
hacim göstergesi, hacim analizi, tick volume, real volume, hacim histogramı, POC, volume delta, DOM, piyasa derinliği, VWAP, hacim profili, hacim dönüşü, TBR, STBR, EVR, MT5
very useful and best volume indicator but trial expires in 10 days , how can i expand ?