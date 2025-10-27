The Real RSI Divergence Hunter

The Real RSI – Profesyonel Diverjans Göstergesi

Genel Bakış

The Real RSI, RSI tabanlı dönüş ve trend devam sinyallerini kurumsal düzeyde doğrulukla tespit etmek isteyen profesyonel yatırımcılar için tasarlanmış bir göstergedir.

Fiyat ile RSI arasındaki düzenli (regular) ve gizli (hidden) diverjansları otomatik olarak algılar ve her bir yapıyı akıllı pivot mantığı ile gerçek zamanlı olarak doğrular.

Bu gösterge, yeniden çizim (repaint) olmadan ve gecikmesiz sinyallerle, doğruluk, kararlılık ve gerçek piyasa koşullarında kullanılabilirlik için tasarlanmıştır.

Bu diverjans sinyallerine dayalı otomatik işlem yapmak istiyorsanız, aşağıdaki sürümü kullanabilirsiniz:

The Real RSI BOT – Auto Divergence Trading EA

Temel Özellikler

1. Otomatik Diverjans Tespiti

• Düzenli ve gizli diverjansları otomatik olarak tespit eder (hem yükseliş hem düşüş).

• Forex, Altın, Endeksler ve Kripto dahil tüm sembol ve zaman dilimlerinde çalışır.

• Hem dönüş hem de trend devam formasyonlarını algılar.

2. Akıllı Pivot Tanıma

• Sol/sağ mum mantığı ile yüksek olasılıklı dönüş noktalarını otomatik olarak bulur.

• Minimum ve maksimum pivot aralıklarını ayarlayarak doğruluk ve hız arasında denge sağlar.

• Tamamen yeniden çizimsiz (non-repaint) yapı — yalnızca onaylanmış pivotlara göre sinyal üretir.

3. Gerçek Zamanlı ve Tarihsel Tarama

• Kademeli veri yükleme algoritmasıyla grafik tepkisini hızlandırır.

• Yeni barları anında tarar ve sinyalleri gerçek zamanlı olarak günceller.

• Sembol veya zaman dilimi değiştiğinde otomatik olarak sıfırlanır ve yeniden yüklenir.

4. Çoklu Uyarı Sistemi

• Pop-up, Push bildirimi ve e-posta uyarılarını destekler.

• “Her mum için bir kez” modu, yinelenen uyarıları engeller.

• Farklı işlem stillerine göre tamamen özelleştirilebilir uyarı ayarları.

5. Görsel ve Teknik Kontrol

• RSI ve fiyat pivotları arasında net bağlantı çizgileri oluşturur.

• Yükseliş ve düşüş diverjanslarını farklı renklerle gösterir.

• Çizgi rengi, kalınlığı ve stili tamamen ayarlanabilir.

Nasıl Çalışır

The Real RSI, fiyat hareketi ile RSI momentumu arasındaki ilişkiyi analiz eder.

Fiyat yeni bir zirve veya dip yaparken RSI bunu doğrulamazsa, düzenli diverjans oluşur ve genellikle olası bir dönüşü işaret eder.

Fiyat geri çekilme yaparken RSI ters eğilim gösterirse, gizli diverjans meydana gelir ve bu durum trendin devam ettiğini gösterir.

Algoritma, her diverjansı mesafe filtreleri, RSI bölgeleri (aşırı alım/aşırı satım) ve pivot doğrulama yoluyla onaylar, böylece yanlış veya gecikmeli sinyallerin önüne geçer.

Girdi Ayarları

Diverjans Ayarları

• Diverjans Türü (Düzenli, Gizli, Her ikisi)

• İşlem Yönü (Alış, Satış, Her ikisi)

• RSI Periyodu ve aşırı alım/aşırı satım seviyeleri

Pivot Ayarları

• Pivotlar arasındaki minimum ve maksimum mum sayısı

• Tarihsel analiz aralığı (Lookback Range)

Uyarılar

• Pop-up / Push / E-posta uyarılarını etkinleştir

Görsel Seçenekler

• Yükseliş ve düşüş renk ayarları

• Çizgi kalınlığı ve stili

Kullanım Önerileri

• Daha yüksek doğruluk için fiyat yapısı veya hacim analizi ile birlikte kullanın.

• Sinyalleri doğrulamak için H1 veya H4 gibi daha yüksek zaman dilimlerini tercih edin.

• Düşük likidite dönemlerinde kullanmaktan kaçının.

• Crystal Smart Volume ve Crystal Trend Mapping gibi diğer Crystal Forex araçlarıyla birlikte mükemmel şekilde çalışır.

Otomatik İşlem Sürümü

Bu mantığa dayalı tam otomatik işlem için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:

The Real RSI BOT – Auto Divergence Trading EA

Bu Uzman Danışman (EA), aynı dahili mantığı kullanır ve gelişmiş para yönetimi, işlem filtreleri ve akıllı emir yürütme kontrolü içerir.

Performans ve Uyumluluk

• Yeniden çizim olmayan yapı, doğru sinyal geçmişi sağlar.

• ECN brokerlar ve düşük gecikmeli VPS sistemleriyle uyumludur.

• Gold (XAUUSD), US100, BTCUSD ve ana döviz çiftlerinde test edilmiştir.

• Çoklu sembol taraması ve parametre optimizasyonunu destekler.

Destek ve Güncellemeler

Her lisans aşağıdakileri içerir:

• Ömür boyu ücretsiz güncellemeler.

• Geliştirici desteği (MQL5 mesajları veya Discord üzerinden).

Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir.

Bu gösterge teknik analiz aracıdır ve kâr garantisi vermez.

Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edin ve uygun risk yönetimi uygulayın.