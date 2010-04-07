Live Price With PNL MT4

CANLI FİYAT VE TOPLAM KAR GÖSTERGE İNDİKATÖRÜ

Profesyonel traderlar, günlük traderlar ve yayıncılar için nihai gerçek zamanlı ticaret arkadaşı

Grafiğinizde doğrudan canlı alış fiyatları ve kapsamlı kar takibi gösteren bu güçlü gösterge ile ticaret deneyiminizi dönüştürün. Yüksek frekanslı ticaret ortamları ve canlı ticaret yayınları için özel olarak tasarlandı.

ANA ÖZELLİKLER

GERÇEK ZAMANLI FİYAT GÖSTERİMİ

  • Profesyonel biçimlendirme ile her saniye canlı alış fiyatı güncellemeleri
  • Altın/XAU ve tüm ana sembol türleri için özel biçimlendirme
  • Ekran paylaşımı ve canlı yayın için mükemmel büyük, net gösterim
  • Kesin fiyat sunumu için otomatik sembol basamak algılama

KAPSAMLI KAR TAKİBİ

  • Tam ticaret geçmişinden toplam hesap karı hesaplama
  • İşlemler kapandığında gerçek zamanlı kar güncellemeleri
  • Özelleştirilebilir ek kar miktarları
  • İsteğe bağlı komisyon ve swap dahil etme
  • Net artı/eksi göstergeleri ile profesyonel kar biçimlendirmesi

PERFORMANS OPTİMİZE EDİLMİŞ

  • Minimum CPU kullanımı ile akıllı önbellekleme sistemi
  • Ultra hızlı yanıt verme için 1 saniyelik güncelleme aralıkları
  • Pürüzsüz çalışma için verimli zamanlayıcı tabanlı güncellemeler
  • Gerçek zamanlı işlem izleme ve otomatik önbellek yenileme
  • Profesyonel hata yönetimi ve doğrulama

GELİŞMİŞ ÖZELLEŞTİRME

GÖRÜNTÜ AYARLARI

  • Tüm metin öğeleri için ayarlanabilir yazı tipi adları ve boyutları
  • Karlar, zararlar ve fiyat gösterimi için özel renk şemaları
  • Grafikte herhangi bir yerde esnek konumlandırma
  • Hassas mesafe kontrolleri ile profesyonel köşe sabitleme

PROFESYONEL TRADERLAR İÇİN İDEAL

GÜN İÇİ TİCARET

  • Hızlı scalping kararları için anlık fiyat görünürlüğü
  • Aktif ticaret oturumları sırasında gerçek zamanlı kar bilinci
  • Temiz, müdahaleci olmayan grafik gösterimi

TEKNİK ÖZELLİKLER

EVRENSEL UYUMLULUK

  • Tüm sembol türleri: Forex, Altın, Endeksler, Kripto paralar
  • M1'den MN1'e kadar tüm zaman dilimleri
  • Tüm hesap türleri ve brokerlar
  • Windows ve Mac MetaTrader 4

Profesyonel gerçek zamanlı fiyat ve kar gösterimi ile ticaret kurulumunuzu dönüştürün.

Anahtar kelimeler: gerçek zamanlı fiyat gösterimi, kar takipçisi, günlük ticaret aracı, scalping göstergesi, canlı yayın gösterimi, profesyonel ticaret paneli, hesap monitörü, forex göstergesi, MT4 aracı


