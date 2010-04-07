Live Price With PNL MT4
- Yardımcı programlar
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 2.30
CANLI FİYAT VE TOPLAM KAR GÖSTERGE İNDİKATÖRÜ
Profesyonel traderlar, günlük traderlar ve yayıncılar için nihai gerçek zamanlı ticaret arkadaşı
Grafiğinizde doğrudan canlı alış fiyatları ve kapsamlı kar takibi gösteren bu güçlü gösterge ile ticaret deneyiminizi dönüştürün. Yüksek frekanslı ticaret ortamları ve canlı ticaret yayınları için özel olarak tasarlandı.
ANA ÖZELLİKLER
GERÇEK ZAMANLI FİYAT GÖSTERİMİ
- Profesyonel biçimlendirme ile her saniye canlı alış fiyatı güncellemeleri
- Altın/XAU ve tüm ana sembol türleri için özel biçimlendirme
- Ekran paylaşımı ve canlı yayın için mükemmel büyük, net gösterim
- Kesin fiyat sunumu için otomatik sembol basamak algılama
KAPSAMLI KAR TAKİBİ
- Tam ticaret geçmişinden toplam hesap karı hesaplama
- İşlemler kapandığında gerçek zamanlı kar güncellemeleri
- Özelleştirilebilir ek kar miktarları
- İsteğe bağlı komisyon ve swap dahil etme
- Net artı/eksi göstergeleri ile profesyonel kar biçimlendirmesi
PERFORMANS OPTİMİZE EDİLMİŞ
- Minimum CPU kullanımı ile akıllı önbellekleme sistemi
- Ultra hızlı yanıt verme için 1 saniyelik güncelleme aralıkları
- Pürüzsüz çalışma için verimli zamanlayıcı tabanlı güncellemeler
- Gerçek zamanlı işlem izleme ve otomatik önbellek yenileme
- Profesyonel hata yönetimi ve doğrulama
GELİŞMİŞ ÖZELLEŞTİRME
GÖRÜNTÜ AYARLARI
- Tüm metin öğeleri için ayarlanabilir yazı tipi adları ve boyutları
- Karlar, zararlar ve fiyat gösterimi için özel renk şemaları
- Grafikte herhangi bir yerde esnek konumlandırma
- Hassas mesafe kontrolleri ile profesyonel köşe sabitleme
PROFESYONEL TRADERLAR İÇİN İDEAL
GÜN İÇİ TİCARET
- Hızlı scalping kararları için anlık fiyat görünürlüğü
- Aktif ticaret oturumları sırasında gerçek zamanlı kar bilinci
- Temiz, müdahaleci olmayan grafik gösterimi
TEKNİK ÖZELLİKLER
EVRENSEL UYUMLULUK
- Tüm sembol türleri: Forex, Altın, Endeksler, Kripto paralar
- M1'den MN1'e kadar tüm zaman dilimleri
- Tüm hesap türleri ve brokerlar
- Windows ve Mac MetaTrader 4
Profesyonel gerçek zamanlı fiyat ve kar gösterimi ile ticaret kurulumunuzu dönüştürün.
