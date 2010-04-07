Crystal Smart Volume

Genel Bakış

Crystal Smart Volume, MT4 platformu için geliştirilmiş gelişmiş bir hacim (volume) ve delta analiz göstergesidir.

Bu gösterge, fiyat hareketlerinin arkasında gizli olan kurumsal yatırımcı faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Smart Money Concepts (SMC), Volume Spread Analysis (VSA) ve Delta mantığını birleştirerek hem fiyat hem de hacim davranışını aynı anda analiz eder.

Gösterge; Buying Climax (Alım Zirvesi), Selling Climax (Satış Zirvesi), Weak Candle (Zayıf Mum) ve High-Volume Reversal (Yüksek Hacimli Ters Dönüş) gibi olayları tespit ederek, yatırımcılara potansiyel dönüş bölgelerini yüksek doğrulukla belirleme imkânı sağlar.

Sistem, TBR (Trap Break Reversal), STBR (Sweep Trap Break Reversal) ve EVR (Engulf Volume Reversal) gibi formasyonları otomatik olarak algılayan gelişmiş bir model tanıma özelliğine sahiptir.

Altı renkli profesyonel histogramı ve gerçek zamanlı delta hesaplama sistemiyle Crystal Smart Volume, sade tasarımı ve düşük CPU kullanımı sayesinde hem profesyonel günübirlik yatırımcılar hem de hacim odaklı analistler için mükemmeldir.

Temel Özellikler

Akıllı Hacim Analizi: Dengeli, zirve ve aşırı hacim koşullarını sınıflandıran altı renkli histogram.

Gerçek Zamanlı Delta: Her mum için alış/satış baskısını tahmin eder.

Formasyon Algılama: TBR, STBR ve EVR ters dönüş yapılarını otomatik olarak tespit eder.

Hacim Ortalama Çizgisi (MA): Eğilimi doğrulamak için hacim verilerini yumuşatır.

Dinamik Mum Zamanlayıcısı: Aktif mumun kapanmasına kalan süreyi gösterir.

Etkileşimli Düğmeler: Delta ve Formasyon görünümlerini grafik üzerinden aç/kapa.

ATR Tabanlı Etiketleme: Piyasa volatilitesine göre otomatik etiket yerleşimi.

Optimize Performans: Minimum CPU kullanımıyla yüksek verimli hesaplama yöntemi.

Hacim Sınıflandırma Mantığı

Tür Açıklama Renk Buy Climax (Alım Zirvesi) Yüksek hacimli, yüksek kapanışlı mum Koyu Kırmızı (Crimson) Sell Climax (Satış Zirvesi) Yüksek hacimli, düşük kapanışlı mum Mavi Weak Candle (Zayıf Mum) Analiz aralığındaki en düşük hacimli mum Altın (Gold) High Activity (Yüksek Aktivite) Hacim/fiyat aralığı oranı olağanüstü yüksek Açık Yeşil (Lime Green) Extreme Activity (Aşırı Aktivite) Hem hacim hem de fiyat aralığı maksimum düzeyde Magenta Balance Volume (Dengeli Hacim) Ortalama veya nötr işlem yoğunluğu Açık Gri (Light Gray)

Delta ve Ters Dönüş Tespiti

Hacim Delta Modülü

Her mum için tahmini alış ve satış hacimleri arasındaki farkı hesaplar.

Her mumun altında yeşil (+) veya kırmızı (–) delta etiketleri gösterir.

Toplam hacim ortalamayı %20’den fazla aştığında önemli deltaları vurgular.

Formasyon Modülü

Aşağıdaki ters dönüş yapıları otomatik olarak algılar ve etiketler: TBR (Trap Break Reversal) STBR (Sweep Trap Break Reversal) EVR (Engulf Volume Reversal)

Her formasyon, ilgili mumun üzerinde açıkça boğa veya ayı yönünü gösteren renklerle işaretlenir.

Özelleştirme Seçenekleri

Ortalama (MA) Periyodu: 10 – 500

Analiz Aralığı (Lookback): 5 – 100

Hacim Türü: Tick veya Gerçek Hacim (broker destekliyorsa)

Delta Görünümü: Aç/Kapa

Formasyon Etiketleri: Aç/Kapa

Mum Zamanlayıcı Yazı Boyutu: 10 – 16

Grafik Kaydırma Mesafesi: Ayarlanabilir

Maksimum Çubuk Sayısı: 100 – 1000 (performans kontrolü için)

Kullanıcı Kontrolleri

Delta Düğmesi: Delta etiketlerini anında göster/gizle.

Formasyon Düğmesi: Formasyon etiketlerini aç veya kapat.

Mum Zamanlayıcısı: Gerçek zamanlı geri sayım.

Kalıcı Ayarlar: Düğme durumlarını oturumlar arasında otomatik olarak kaydeder.

Kullanım Talimatı

Göstergiyi herhangi bir MT4 grafiğine ekleyin. Hacim kaynağını seçin (Tick veya Gerçek Hacim). Ortalama periyodu ve analiz aralığını ayarlayın. Grafik üzerindeki Delta ve Formasyon düğmelerini kullanarak modülleri yönetin. Renkli histogram ve delta değerlerini gözlemleyerek birikim, dağıtım ve ters dönüş bölgelerini tespit edin.

Uyumluluk

Platform: MetaTrader 4

Piyasalar: Forex, emtia, endeks, hisse senedi, kripto paralar

Zaman Dilimleri: Tüm standart MT4 periyotları

Broker Desteği: Tick ve Gerçek Hacim desteği (mümkünse)

Performans: Gerçek zamanlı analiz için optimize edilmiştir, düşük CPU kullanımıyla çalışır

Anahtar Kelimeler (Keywords)

Türkçe:

hacim göstergesi mt4, akıllı hacim mt4, delta hacmi, alım satım baskısı, tepe barı, zayıf mum, tuzak kırılma dönüşü, stbr formasyonu, evr dönüşü, hacim analizi mt4, vsa, smc, hacim histogramı mt4, crystal volume indikatörü, profesyonel hacim aracı, gerçek zamanlı delta mt4, mum zamanlayıcısı, kurumsal hacim, mt4 hacim göstergesi