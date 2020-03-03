Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Panoramica
Crystal Gold Scalper è un sistema automatico per XAUUSD (oro) con due stili di esecuzione — Recovery Mode e Single Trade Mode — e dashboard sul grafico per un controllo chiaro. Il motore può utilizzare previsioni basate su IA (LSTM, attenzione tipo transformer, sentiment) con ConfidenceThreshold per decidere quando intervenire e come gestire il rischio. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’Avvertenza sui rischi.
Modalità di trading
Recovery Mode (motore di scalping)
Flusso multi-trade adattivo con obiettivi basati sull’equity, incremento del volume opzionale in stile martingale, conferma neurale e trailing opzionale sulla prima posizione.
Single Trade Mode (ingresso “sniper”)
Operazione singola guidata da forecast + filtri tecnici, SL/TP configurabili, target di rapporto rischio/rendimento, auto-chiusura temporale (opzionale) e trailing dopo profitto minimo.
Funzionalità chiave
-
Opzioni di previsione: fusione LSTM/attention/sentiment (facoltativa), ConfidenceThreshold tipico 40–80%.
-
Dimensionamento del lotto basato su equity e protezione del drawdown.
-
Neural trailing stop (varianti pip/ATR).
-
Simboli oro multi-broker: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c, ecc.
-
Consapevolezza di sessioni/volatilità e controlli di spread/latenza.
-
Salvaguardie: chiusura nel weekend, validazione simbolo, dashboard compatibile con tester.
Base strategica
-
Ottimizzato per M15 su oro; altri timeframe a discrezione dell’utente.
-
Forecast IA combinato con RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR.
-
Logica che si adatta a volatilità, forza del trend e liquidità.
Requisiti
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Conto: ECN/RAW consigliato
-
Connessione: 24/7 (VPS consigliato)
-
Simboli: XAUUSD e varianti broker
Avvio rapido
-
Abilita Algo Trading.
-
Applica l’EA su un grafico per simbolo.
-
In Inputs, imposta le funzioni di forecast e il tuo ConfidenceThreshold.
-
Scegli Recovery o Single e configura SL/TP, trailing e limiti di perdita giornalieri/settimanali.
-
Verifica tutto su conto demo con le specifiche del tuo broker.
Input (raggruppati)
Risk & Volume: LotMode (fixed/risk-based), InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode (Recovery/Single), TradeDirection (Both/Long/Short), MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold (0.40–0.80), UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode (fixed/ATR), TakeProfitMode (fixed/ATR), RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing (pip/ATR; step/period/multiplier), AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations
Configurazione consigliata
-
Simbolo: XAUUSD (o varianti)
-
Conto: RAW/ECN con spread stabile e basso
-
Deposito tipico: ~1.000 $+ (Recovery) / ~300 $+ (Single), in base al rischio
-
Timeframe: M15 (oro)
-
VPS: vicino al server del broker
Suggerimento: parti con rischio conservativo, fai forward-test in demo per alcune settimane, poi scala gradualmente.
Note operative
I backtest non riproducono tutte le condizioni live (slippage, liquidità, swap, modifiche di contratto). In Recovery, mantieni limiti di esposizione e perdita realistici. Controlla periodicamente le specifiche del simbolo.
Supporto e domande
Usa la scheda Comments della pagina prodotto o i messaggi privati MQL5.
Avvertenza sui rischi
Il trading con leva comporta rischi elevati. Questo EA non garantisce profitti. I risultati passati, inclusi i backtest, non garantiscono risultati futuri. Testa prima su conto demo.
