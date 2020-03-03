Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5

Panoramica

Crystal Gold Scalper è un sistema automatico per XAUUSD (oro) con due stili di esecuzione — Recovery Mode e Single Trade Mode — e dashboard sul grafico per un controllo chiaro. Il motore può utilizzare previsioni basate su IA (LSTM, attenzione tipo transformer, sentiment) con ConfidenceThreshold per decidere quando intervenire e come gestire il rischio. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’Avvertenza sui rischi.

Modalità di trading

Recovery Mode (motore di scalping)
Flusso multi-trade adattivo con obiettivi basati sull’equity, incremento del volume opzionale in stile martingale, conferma neurale e trailing opzionale sulla prima posizione.

Single Trade Mode (ingresso “sniper”)
Operazione singola guidata da forecast + filtri tecnici, SL/TP configurabili, target di rapporto rischio/rendimento, auto-chiusura temporale (opzionale) e trailing dopo profitto minimo.

Funzionalità chiave

  • Opzioni di previsione: fusione LSTM/attention/sentiment (facoltativa), ConfidenceThreshold tipico 40–80%.

  • Dimensionamento del lotto basato su equity e protezione del drawdown.

  • Neural trailing stop (varianti pip/ATR).

  • Simboli oro multi-broker: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c, ecc.

  • Consapevolezza di sessioni/volatilità e controlli di spread/latenza.

  • Salvaguardie: chiusura nel weekend, validazione simbolo, dashboard compatibile con tester.

Base strategica

  • Ottimizzato per M15 su oro; altri timeframe a discrezione dell’utente.

  • Forecast IA combinato con RSI / MACD / ADX / Stochastic / ATR.

  • Logica che si adatta a volatilità, forza del trend e liquidità.

Requisiti

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Conto: ECN/RAW consigliato

  • Connessione: 24/7 (VPS consigliato)

  • Simboli: XAUUSD e varianti broker

Avvio rapido

  1. Abilita Algo Trading.

  2. Applica l’EA su un grafico per simbolo.

  3. In Inputs, imposta le funzioni di forecast e il tuo ConfidenceThreshold.

  4. Scegli Recovery o Single e configura SL/TP, trailing e limiti di perdita giornalieri/settimanali.

  5. Verifica tutto su conto demo con le specifiche del tuo broker.

Input (raggruppati)

Risk & Volume: LotMode (fixed/risk-based), InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode (Recovery/Single), TradeDirection (Both/Long/Short), MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold (0.40–0.80), UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode (fixed/ATR), TakeProfitMode (fixed/ATR), RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing (pip/ATR; step/period/multiplier), AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations

Configurazione consigliata

  • Simbolo: XAUUSD (o varianti)

  • Conto: RAW/ECN con spread stabile e basso

  • Deposito tipico: ~1.000 $+ (Recovery) / ~300 $+ (Single), in base al rischio

  • Timeframe: M15 (oro)

  • VPS: vicino al server del broker

Suggerimento: parti con rischio conservativo, fai forward-test in demo per alcune settimane, poi scala gradualmente.

Note operative

I backtest non riproducono tutte le condizioni live (slippage, liquidità, swap, modifiche di contratto). In Recovery, mantieni limiti di esposizione e perdita realistici. Controlla periodicamente le specifiche del simbolo.

Supporto e domande

Usa la scheda Comments della pagina prodotto o i messaggi privati MQL5.

Avvertenza sui rischi

Il trading con leva comporta rischi elevati. Questo EA non garantisce profitti. I risultati passati, inclusi i backtest, non garantiscono risultati futuri. Testa prima su conto demo.

Parole chiave (English for search)

Gold Scalper EA, XAUUSD Expert Advisor, AI Gold Trading Bot, AI Scalping EA, Neural Network EA, Gold Recovery EA, LSTM Forex EA, Gold Trading AI, Smart Gold EA MT5, XAUUSD Scalping Bot, Recovery Mode EA, Martingale AI EA, Trailing Stop EA, Sentiment Analysis EA, MT5 Gold Robot, Auto Trade XAUUSD, Scalping Expert Advisor, AI Forecasting EA, Transformer Neural Trading, Gold EA with Dashboard

Gold EA, XAUUSD, Scalping EA, AI Trading, Neural Network EA, LSTM, Transformer, Smart Trailing Stop, Recovery Mode, Dashboard EA, Equity Protection, MT5 EA, Sentiment Analysis, Adaptive Lot EA, Auto Close EA

Additional Keywords: Gold scalper MT5, XAUUSD scalper, MT5 expert advisor gold, risk management EA, break-even EA, ATR trailing, MACD filter EA, ADX filter EA, stochastic filter EA, volatility adaptive EA, ECN low spread, VPS trading MT5


