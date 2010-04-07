Crystal Smart Pro — Sistema de Trading Adaptativo de Doble Modo

Descripción General

Crystal Smart Pro es un Asesor Experto (Expert Advisor) inteligente y autoajustable desarrollado por Crystal AI Systems.

Combina entradas precisas con una gestión avanzada de recuperación y ofrece dos modos de funcionamiento completamente independientes: Sharp Mode y Smart Mode.

El sistema se adapta dinámicamente a la volatilidad del mercado, al capital de la cuenta y a las condiciones de tendencia para mantener un rendimiento constante y confiable.

Modos Principales de Operación

Sharp Mode – Precisión y Velocidad

• Ejecuta operaciones direccionales únicas basadas en los cambios de tendencia del MACD.

• Incluye protección dinámica de beneficios y lógica de cierre instantáneo de pérdidas.

• Ideal para traders intradía que prefieren estrategias claras con una entrada y una salida definidas.

Smart Mode – Recuperación Adaptativa y Objetivo de Beneficio

• Emplea un algoritmo avanzado de recuperación con incremento progresivo del tamaño de lote.

• Utiliza señales basadas en cambios del MACD o divergencias del MACD.

• Cierra automáticamente todo el ciclo de operaciones una vez alcanzado el objetivo de beneficio (en USD).

Características Principales

• Operación en doble modo: Sharp (operación única) y Smart (recuperación por etapas).

• Control de tamaño de lote fijo o basado en la equidad de la cuenta.

• Gestión dinámica del Trailing Stop con activación automática.

• Algoritmos de recuperación basados en cambio del MACD o divergencia MACD.

• Panel de control (Dashboard) integrado que muestra modo, tendencia, posiciones abiertas, beneficio total y estado de recuperación.

• Seguimiento en tiempo real de equidad, beneficio y pérdidas directamente en el gráfico.

• Guardado y restauración automáticos del estado interno después de reiniciar el terminal MT5.

• Dibujo automático de líneas de divergencia (alcistas y bajistas).

• Interfaz profesional con tema oscuro y datos de alta legibilidad.

Grupos de Parámetros

Configuraciones Principales

• Modo de trading (Sharp / Smart)

• Dirección del trading (Ambas / Solo Compra / Solo Venta)

• Marco temporal de tendencia (M1 – M30)

Configuraciones de Lote

• Tamaño de lote fijo o basado en equidad

• Equidad requerida por cada 0.01 lote

Configuraciones de Take Profit

• Activar o desactivar Take Profit

• Distancia del TP en pips

Configuraciones de Trailing Stop

• Distancia de activación

• Distancia de trailing

Configuraciones de Smart Mode

• Tipo de recuperación (MACD / Divergencia)

• Multiplicador de lote

• Monto de beneficio objetivo en USD

Configuraciones de Divergencia

• Profundidad de pivote y periodo de análisis

• Mostrar / Ocultar marcaciones de divergencia

Configuraciones del Dashboard

• Posición, tamaño de fuente y color

• Magic Number y prefijo de comentario

Lógica Técnica

Crystal Smart Pro utiliza el impulso del MACD como señal de entrada principal, combinado con un análisis de divergencia basado en pivotes para detectar posibles reversiones del mercado.

Su estructura de recuperación adaptativa permite abrir nuevas posiciones solo cuando se confirman condiciones válidas de divergencia o cambio de tendencia.

El EA integra gestión de equidad, progresión controlada de lotes y algoritmos precisos de trailing para equilibrar seguridad y rentabilidad.

Uso Recomendado

• Símbolos recomendados: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD y los principales pares de divisas

(Configu­ración predeterminada optimizada para XAUUSD – Oro)

• Marcos temporales: M5 – M30

• Balance mínimo: 3.000 USD para Smart Mode / 500 USD para Sharp Mode

• Apalancamiento recomendado: 1:1000 o superior

• Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread

Buenas Prácticas

Comience con Sharp Mode para familiarizarse con el comportamiento del EA. Cambie a Smart Mode para aprovechar el sistema de recuperación adaptativa. Mantenga una proporción realista entre capital y tamaño de lote (ejemplo: 3.000 USD por 0.01 lote). Evite operar manualmente en el mismo símbolo mientras el EA esté activo. Pruebe el sistema en el modo visual del Strategy Tester para observar las divergencias y el panel en tiempo real.

Seguridad y Confiabilidad

• Sin uso de martingala ni grillas de trading incontroladas.

• Escalado progresivo de lotes solo durante las fases de recuperación.

• Restauración automática del estado después del reinicio de MT5.

• Protección interna contra operaciones duplicadas, errores de spread y slippage.

Resumen

Crystal Smart Pro es un sistema automatizado de trading de nueva generación, diseñado para traders profesionales que buscan estabilidad y consistencia.

Integra análisis inteligente de señales, recuperación adaptativa y gestión avanzada del riesgo para ofrecer una experiencia de trading totalmente automatizada.

Palabras Clave

Asesor Experto MT5, robot de trading, EA MACD, recuperación por divergencia, gestión inteligente de lotes, EA con Trailing Stop, gestión de equidad, EA XAUUSD, robot de oro, estrategia adaptativa, sistema de trading con inteligencia artificial, Crystal AI Systems

Descargo de Responsabilidad (Trading Disclaimer)

Este Asesor Experto es una herramienta profesional de trading automatizado y no garantiza beneficios.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

El trading de instrumentos financieros apalancados como Forex, CFDs o materias primas conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

El usuario es responsable de comprender y gestionar su propio riesgo.

Se recomienda probar la estrategia en una cuenta demo antes de usarla con fondos reales.