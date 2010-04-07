YouTube'dan Mağaza ile ilgili eğitici videoları izleyin
MetaTrader 4 için alım-satım yardımcı programları
Aşağıda MetaTrader 4'te forex alım-satımını kolaylaştıran alım-satım programları bulunmaktadır. Açıklamasını ve amacını okumak için aşağıdaki listeden ürünün üzerine gelin.
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (188)
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function - shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
The product will copy all telegram signal to MT4 ( which you are member ) , also it can work as remote copier. Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (7)
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management and equity protection features
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi. Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir. MT4 - MT4, MT5 - MT4 için KOPYLOT MT4 sürüm (veya MT4 - MT5 MT5 - MT5 için KOPYLOT MT5 sürüm). MT5 sürümü Tam tanım +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur Günlük Dosyaları nasıl alınır? Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi sür
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ] [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ] New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın. Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download Demo Version right now. You can find Details of
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert - Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download here . Find contacts on my profile . 1. Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
SAFETYLOCK , yatırımcıların mevcut açık pozisyonları için ters bir emir belirleyerek ani piyasa dönüşlerine karşı korunmalarını sağlar. Bir yatırımcı veya EA yeni bir pozisyon açtığında, SAFETYLOCK otomatik olarak bu pozisyona ters yönde bir bekleyen emir oluşturur. Pozisyon zarar etmeye başlarsa, bekleyen emir devreye girer ve pozisyonu kilitleyerek zararı sınırlamaya yardımcı olur. Bu EA, başlangıç pozisyonunu kapatma, takip eden durdurma (trailing stop) ile çalışarak kazançları maksimize etm
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Telegram'dan MT4'e: Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar ] [ DEMO ] Temel Özel
RS Trade Copier
Boris Sedov
Terminaller Arasında İşlem Kopyalama İçin Profesyonel Çözüm. RS Trade Copier , MetaTrader 4 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için güvenilir ve esnek bir sistemdir. Program hem profesyonel yatırımcılar, sinyal sağlayıcıları hem de bireysel yatırımcılar için uygundur. Bir veya birkaç sağlayıcıdan gelen sinyalleri tek veya birden fazla alıcıya yüksek doğruluk ve minimum gecikmeyle iletir. Basit otomatik ayarları desteklediği gibi, gelişmiş manuel yapılandırmaya da izin verir. Elle açılan
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın. Hızlı Kapatma Düğmeleri Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmı
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Easy Trade – Akıllı, Basit ve Güçlü İşlem Yönetimi Easy Trade, riski kontrol altında tutmak ve işlemleri sorunsuz gerçekleştirmek isteyen MetaTrader kullanıcıları için hepsi bir arada işlem yönetim çözümüdür. Gerçek kullanıcı geri bildirimleriyle sıfırdan tasarlanan Easy Trade, işlemleri birden fazla sembolde yürütmeyi, izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır – iş akışınızı karmaşıklaştırmadan. İster manuel olarak scalping yapın ister küçük bir işlem portföyü yönetin, Easy Trade dikkatinizi olması
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community: position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management - Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types - Set and forget trading with price action automation (O
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT4 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 4 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
STP TradeManager for the STPatterns Strategy
Eric Evert Ouweneel
5 (2)
The STP Trade Manager is a utility tailored to the ST Patterns strategy by Vladimir Poltoratskiy ( www.stpatterns.com ) While specifically made for this strategy, it can also be used for other trade management. Especially when you have a need for quickly making trades and risk management. It is a huge time saver and helps in quickly drawing the different ST Patterns corridors. People familiar with the ST Patterns strategy will recognize and above all; appreciate the functions of this EA. This
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Basket EA MT4 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabili
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Catarina Devon
Nguyen Van Bo
Catarina Devon is an EA that automatically opens orders based on any indicator. You just need to input the name of the indicator, Buy ID, Sell ID, and Catarina Devon will not miss any signals from your indicator. Features of the EA: Opens Buy-Sell orders according to the indicator Trailing Closes orders when there is a reverse signal Closes orders based on achieved profit conditions
Line Trader MT4
Nykolai Kalchenko
LINE TRADER is a versatile, semi-automatic Expert Advisor for trading vertical and horizontal levels. The Expert Advisor actually consists of 4 buttons with which lines are drawn. The Expert Advisor automatically works on any lines chosen by the trader. Lines can be drawn at any convenient angle. You just need to draw a line: - OPEN - to open an order; - STOP - stop loss; - TAKE - to completely close the deal and fix all profits; - CLOSE - closing an order (when crossing the line);
Ultimate Partial Profit EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.67 (3)
This EA Utility delivers a robust solution for managing an unlimited array of open orders, both manual and automated. It enables customizable partial profit levels utilizing metrics such as pips, ratios, ATR (Average True Range), and profit amounts for precise trade management. The utility features an advanced on-screen display, offering clear visualization of all orders and their profit levels to enhance strategic decision-making and control. To evaluate its performance and interface, the EA s
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Seconds Chart — MetaTrader 4 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Tüm indikatörleri, uzman danışmanları ve komut dosyalarını standart grafiklerde olduğu gibi kolaylıkla kullanabilirsiniz. Standart araçları
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3 (1)
Trade Advisor: Grafiği Ustalaşmak Profesyonel Yatırımcılar için En İyi Uzman Danışman (EA) Asistanı VERSİYON MT4 Sürümü | MT5 Sürümü | Bloglar v.3.0 - Telegram Bot Entegrasyonu Not: MT4 sürümü MT5 sürümünden daha hafiftir Trade Advisor: Grafiği Ustalaşmak Trade Advisor, yatırımcılar için temel piyasa analiz araçlarını ve kusursuz işlevselliği entegre ederek ticaret stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret asistanıdır. Trade Advisor'ı yatırımcılar için güçlü bir var
CAP Strategy Builder EA
MEETALGO LLC
4.84 (31)
The top-selling EAs on the market cost a lot and one day they are suddenly gone. This is because one strategy will not work in the forex market all the time. Our product is unique from all others in the MQL Marketplace because our EA comes with 34+ built-in indicators that allow adding more strategies every time. You build your strategy and keep updating it. If one strategy does not work, simply build another all using only one EA. This is All-In-One EA in this market place. You can use as trad
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir. The News Filter'ı satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşik ha
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı: "Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı", aynı zamanda "Risk Ödül Oranı Aracı" olarak da bilinen kapsamlı ve yenilikçi bir göstergedir ve teknik analizinizi ve ticaret stratejilerinizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Risk Aracı, forex ticaretinde etkili risk yönetimi için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çözümdür. Giriş fiyatı, stop-loss (SL) ve take-profit (TP) seviyeleri de dahil olmak üzere ticaret pozisyonlarını önizleme yeteneği ile gelecek işlemlerin ş
Shepherd Safety EA
AW Trading Software Limited
4.92 (13)
The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a StopO
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Kopyalama Ustası MT4 MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri için bir ticaret kopyalama aracıdır. Her iki yönde de kopyalamayı destekler: MT4'ten MT5'e, MT5'ten MT4'e ve aynı tipteki hesaplar arasında MT4'ten MT4'e. Doğru çalışabilmesi için tüm terminallerin aynı PC veya VPS üzerinde çalışması gerekmektedir. [ DEMO ] [ Talimat ] MetaTrader 4'e kopyalamak için ayrı bir sürüm — Kopyalama Ustası MT5 - gereklidir. Başlıca Özellikler: Kopyalama Modları Hem Master hem de R
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 4 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT5 Sürümü | Kullanım Kılavu
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Forex portföyünüzün kontrolünü elinize alın. Nerede durduğunuzu, neyin işe yaradığını ve size neyin acı verdiğini anında görün! MT5 VERSİYONU BURADA MEVCUTTUR: https://www.mql5.com/en/market/product/58658 Trade Manager Dashboard, forex piyasasında sahip olduğunuz her pozisyonun şu anda nerede olduğunu bir bakışta size göstermek ve risk yönetimini ve para birimlerine maruz kalmayı daha kolay anlamak için tasarlanmıştır. Birden fazla pozisyon veya ticaret ızgarası ve sepet stratejileri ile kadem
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli. Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak! Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Order Manager MT4
Amir Atif
3.67 (3)
50% off. Original price: $60 Order Manager is a trade assistant and trade copier with a money manager that helps traders open, modify and close manual trades and also copy their trades between multiple accounts in the most simple way to help them focus more on their market analysis and open orders with just a few clicks. Download Demo here (It only works on demo accounts for 14 days) Full guide here MT5 version here Order Manager features: Works on all instruments such as currency pairs, i
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Percent Crosshair MT4
Romeu Bertho
Percent Crosshair is a powerful and easy percentage measure tool. Measure the chart percentage quickly! Don't waste your time anymore! Just attach the Percent Crosshair indicator to the chart, select crosshair mode at toolbars or press Ctrl+F and start using the crosshair as you always do! The percent measure will be next to the indicative price. Customize your indicator the way you want! There are four entry parameters: Positive % color: set the desired color when % is positive. Negative % colo
RenkoChart
Boris Sedov
5 (1)
Renko Chart — opens renko charts for MetaTrader 4. Renko charts can be created using this utility with all bars being in the form of Renko "bricks". All bars on the renko chart are the same size, which can be changed to get the desired chart. You can add indicators, EAs and scripts to the resulting chart. You get the completely operational chart which can be processed just like a regular one. The Renko Chart utility is not only history based, but also builds online. At the same time, the data is
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.48 (21)
Uzman Danışman , MetaTrader 4 hesabınızda işlemleri ve pozisyonları tekrarlar veya önceden belirlenmiş sayıda verir. Manuel olarak veya başka bir Uzman Danışman tarafından açılan tüm fırsatları kopyalar. Sinyalleri kopyalar ve sinyallerden gelen partiyi arttırır ! Diğer EA'ların çoğunu artırır. Aşağıdaki işlevler desteklenir: kopyalanan işlemler için özel lot, Zarar Durdurma kopyalama, Kâr Al, takip eden durdurma kullanımı. MT5 sürümü Tam tanım +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Çok amaçlı araçlar: Lot hesaplayıcı, fiyat analizi, risk/ödül oranı, pozisyon yönetici, arz talep bölgelerini de içeren 66'den fazla fonksiyon Deneme sürümü | Kullanım Kılavuzu | MT5 Yardımcı program, strateji test cihazında çalışmaz: Ürünü test etmek için Demo Sürümünü BURADAN indirebilirsiniz. Sorularınız için iletişim İşlem sürecinizi kolaylaştırın, hızlandırın ve otomatikleştirin. Terminalin standart özelliklerini bu program ile genişletin Yeni işlem açma : Lot / Risk / Risk/Ö
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our Telegram MT4 Signal Trader will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4 defines the whole experience of copying signals from Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.86 (29)
Kar takip fonksiyonu ile toplam kar/zarara ulaşıldığında MetaTrader 4'te pozisyonları kapatmak. Sanal durakları (Ayrı Sipariş) etkinleştirebilirsiniz, AL ve SATIŞ pozisyonlarının ayrı ayrı hesaplanması ve kapatılması (Ayrı AL SATIŞ), Tüm sembollerin veya sadece mevcut sembolün kapatılması ve hesaplanması (Tüm Semboller), Kâr için takip etmeyi etkinleştir ( Sondaki Kâr ) Mevduat para birimi, puan, bakiyenin yüzdesi üzerinden toplam kâr ve zararı kapatın. Uygulama, diğer herhangi bir EA ile birli
KT Renko Live Chart MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
KT Renko Live Chart aracı, MT5 platformunda spekülasyon veya canlı işlem için kullanılabilecek Renko grafikleri oluşturur. Bu araç tarafından oluşturulan Renko grafikleri, çoğu özel gösterge ve otomatik Expert Advisor ile uyumludur. Renko Patterns göstergemiz ve Renko Patterns EA ile tamamen uyumludur. Özellikler Karışık ayarlara gerek kalmadan MT5 üzerinde kolayca Renko grafiği sağlayan basit ve anlaşılır bir araç. Çoğu özel gösterge ve EA ile uyumlu olup %100 otomatik işlem desteği sunar. Str
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Exp-Averager, ortalama alım satımları açarak belirli bir düşüşe uğramış işlemlerinizin ortalamasını almak için tasarlanmıştır. Danışman, trend üzerinde veya mevcut trendin karşısında yeni pozisyonlar açma olanağına sahiptir. Aynı zamanda bir dizi pozisyon için geçerli olan akıllı bir takip eden durdurma özelliği de içerir. Danışman pozisyonların lot büyüklüğünü artırabilir veya azaltabilir. Bu, kaybedilen pozisyonları ortalama fiyata getirmek için yaygın olarak kullanılan bir stratejidir. MT
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 The Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 is a purpose-built solution featuring professional-grade functionality for prop-firm traders on the MetaTrader 4 platform. This tool grants Forex traders fine-tuned control over risk and position sizing, promoting capital preservation and consistent profitability. The Prop Account Protector Expert Advisor, engineered for multi-symbol use with modular design, enables comprehen
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Equity Protect Pro: Endişesiz İşlem İçin Kapsamlı Hesap Koruma Uzmanınız Hesap koruması, öz sermaye koruması, portföy koruması, çoklu strateji koruması, kar koruması, kar toplama, işlem güvenliği, risk kontrol programları, otomatik risk kontrolü, otomatik tasfiye, koşullu tasfiye, planlı tasfiye, dinamik tasfiye, iz süren stop loss, tek tıklamayla kapatma, tek tıklamayla tasfiye ve tek tıklamayla geri yükleme gibi özellikler arıyorsanız, Equity Protect Pro ihtiyacınız olan programdır. Kurulumu
Asistant
Salavat Yulamanov
4.92 (12)
1 tıklamayla emir açmak için ticaret paneli! Yatırımcıya yardımcı olmak için kar alma, zararı durdurma, bekleyen Durdurma ve Limit emirleri, başabaş noktasına transferler ve takipler belirler. Ayrıca siparişin % olarak kısmi kapanması da var Tüm parametreler özelleştirilebilir. Uzmanlara yüklendi! Ayarlar Çok -- 0,02 Çok Zararı Durdur --- 700 Zararı Durdur Kârı Al --- 400 Kârı Al UseBreekeven ---- false Başabaş Kapalı ClosePersent--- Sipa
CAP Zone Recovery Manual EA
MEETALGO LLC
CAP Zone Recovery Manual EA MT4 is a specialized version of our flagship product, Zone Recovery EA PRO . While both EAs are built upon the powerful Zone Recovery Algorithm, this version introduces a major enhancement: the ability to manage multiple manual trades individually on the same symbol. Turn Losing Trades into Winning Ones – Now with Individual Trade Control This EA is ideal for traders who open multiple manual positions and want each trade to be managed independently, without interfer
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified. I am an
TP & SL Calculator Indicator for MT4 The Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator is a valuable tool designed for the MetaTrader 4 platform . It enables traders to calculate and display the profit and loss for each trade. This indicator features a dedicated management box that provides several essential tools for efficient trade handling, including: Creating Take Profit and Stop Loss levels for buy and sell positions ; Determining trade volume in lots; Displaying the Risk to Reward (R/R) r
Advanced NotifyMe
Denis Zyatkevich
Overview The Expert Advisor allows you to receive notifications to the mobile phone (or tablet PC), mailbox or play the sound alert when some events occured: opening or closing position, placing or deleting pending order; changing open price, stop loss or take profit; the account balance, equity, margin level, free margin or drawdown has reached the user specified level. You can specify a notification interval, notification text template and audio file for sound alerts. Expert Advisor saves the
Advanced NotifyMe Large
Denis Zyatkevich
5 (1)
This is Advanced NotifyMe version with large interface. Overview The Expert Advisor allows you to receive notifications to the mobile phone (or tablet PC), mailbox or play the sound alert when some events occured: opening or closing position, placing or deleting pending order; changing open price, stop loss or take profit; the account balance, equity, margin level, free margin or drawdown has reached the user specified level. You can specify a notification interval, notification text template an
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Bu, ızgara sistemi ticareti yapan yarı otomatik bir uzman danışmandır. Buradaki fikir, piyasada kademeli olarak farklı pozisyonlar almak ve daha sonra onlar için başa baş seviyesini hesaplamaktır. Fiyatlar bu başabaş noktasını önceden belirlenmiş bir mesafe kadar aştığında, açılan tüm emirler kapanır. Önemli bilgi İşte kullanıcı kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Bu EA'yı diğer ürünlerimden herhangi biriyle burada deneyebilirsiniz: https://www.mql5.com/en/users/bermaui314/sel
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
