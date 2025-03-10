Crystal Trade Manager

4

Crystal Trade Manager – Profesyonel MT5 Risk ve İşlem Paneli

Genel Bakış
Crystal Trade Manager (CTM), MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam kapsamlı risk ve işlem yönetim aracıdır. Prop firm, scalper ve manuel trader’lar için uygundur.

Özellikler

  • Günlük max. drawdown limiti (1–70%) + otomatik kapanış.
  • Kar/zarar hedefi ile otomatik tüm pozisyon kapanışı.
  • Yeni işlemlere otomatik SL/TP ekleme.
  • Break-Even koruması.
  • Dinamik trailing stop.
  • Maksimum lot limiti kontrolü.
  • Magic Keys panel (6 kısayol).
  • Canlı hesap bilgileri.
  • Bildirimler: popup, push, ses.

Uyumluluk

  • Platform: MT5
  • Tüm brokerler ve hesaplar
Anahtar Kelimeler
MT5 trade manager, risk EA, FTMO aracı, manuel işlem paneli, SL TP EA, break-even, trailing stop


İncelemeler 2
EGYPTIAN
137
EGYPTIAN 2025.09.10 21:29 
 

actually its a very helpful instrument , thank you so much

İncelemeye yanıt