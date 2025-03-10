Crystal Trade Manager
- Yardımcı programlar
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 5.57
- Güncellendi: 27 Eylül 2025
Crystal Trade Manager – Profesyonel MT5 Risk ve İşlem Paneli
Genel Bakış
Crystal Trade Manager (CTM), MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam kapsamlı risk ve işlem yönetim aracıdır. Prop firm, scalper ve manuel trader’lar için uygundur.
Özellikler
- Günlük max. drawdown limiti (1–70%) + otomatik kapanış.
- Kar/zarar hedefi ile otomatik tüm pozisyon kapanışı.
- Yeni işlemlere otomatik SL/TP ekleme.
- Break-Even koruması.
- Dinamik trailing stop.
- Maksimum lot limiti kontrolü.
- Magic Keys panel (6 kısayol).
- Canlı hesap bilgileri.
- Bildirimler: popup, push, ses.
Uyumluluk
- Platform: MT5
- Tüm brokerler ve hesaplar
actually its a very helpful instrument , thank you so much