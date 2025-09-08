Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
- Yardımcı programlar
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 4.50
- Güncellendi: 8 Eylül 2025
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Profesyonel MT5 Trade Copier
Genel Bakış
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00, MetaTrader 5 terminalleri arasında ultra hızlı ve güvenilir işlem kopyalama sağlayan yüksek performanslı bir kopyalama aracıdır. Sistem, MT5’in yerel Common klasörü üzerinden çalışır, DLL veya harici API gerektirmez ve VPS ile çoklu hesap ortamları için uygundur.
Temel Özellikler
- Çift Mod:
- MASTER: piyasa ve bekleyen emirler, değişiklikler, kapanışlar.
- SLAVE: alınan işlemleri anında yürütür, risk kontrolü içerir.
- Akıllı Hacim Ölçekleme: sabit lot, sermaye oranı, % risk (SL tabanlı).
- Risk Yönetimi: maksimum düşüş koruması, sermaye tabanı izleme, işlem başına risk limiti.
- Emir Desteği: piyasa emirleri, bekleyen, SL/TP güncellemeleri, CLOSE_ALL.
- Sembol Eşleştirme: otomatik/manuel destek, broker son ekleriyle uyumlu.
- Dosya Tabanlı İletişim: DLL/API yok, geri yükleme ve anti-loop koruması.
- Gösterge Paneli: MASTER/SLAVE istatistikleri, risk durumu, hata takibi.
Kullanım Alanları
- Birden fazla MT5 terminali arasında işlem kopyalama.
- Prop firm veya MAM hesap yönetimi.
- Müşterilere sinyal sağlama.
- Farklı broker hesaplarını yönetme.
Öne Çıkanlar
- Tüm brokerler ve hesap türleriyle uyumlu.
- Hem piyasa hem bekleyen emirleri destekler.
- MT5 hedging hesaplarıyla tam uyumluluk.
- Yerel çalışır, harici bağımlılık yoktur.
Kurulum
- EA’yı MASTER ve SLAVE terminallerine yükleyin.
- Aynı CommChannel parametresini ayarlayın.
- Modu seçin.
- Sembol eşleştirmesini yapılandırın.
Uyumluluk
- Platform: MetaTrader 5
- Hesaplar: tüm MT5 broker ve hesap türleri (hedging dahil)
- Ortam: PC, VPS, çoklu hesap
Anahtar Kelimeler
MT5 trade copier, yerel trade copier, EA kopyalama, prop firm copier, FTMO aracı, çoklu hesap copier, MT5 sinyal replikatörü, dosya tabanlı copier, sabit lot copier, equity ratio copier, SL risk copier, MT5 close all copier, sembol eşleştirme EA