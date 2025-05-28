Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
- Göstergeler
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 2.50
- Güncellendi: 29 Eylül 2025
Crystal Buy Sell Liquidity — MT5 için Likidite Sweep İndikatörü
Genel Bakış
Crystal Buy Sell Liquidity, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir göstergedir. Bu araç, likidite sweep (likidite avı) modellerine dayalı olarak yüksek olasılıklı alım ve satım fırsatlarını tespit eder. Gün içi piyasa yapısını analiz ederek kurumsal likidite avcılığını belirler ve perakende yatırımcıların likiditesi süpürüldüğünde ve fiyat tersine döndüğünde net sinyaller sunar.
Temel Özellikler
-
Likidite Sweep Tespiti — Oturum zirve ve dip seviyelerinin üzerindeki/altındaki likidite avlarını otomatik olarak algılar.
-
Al/Sat Sinyalleri — Likidite süpürülüp fiyat dönüş onayı alındığında net sinyaller üretir.
-
Smart Money Concepts (SMC) Entegrasyonu — Kurumsal yatırımcıların hedeflediği likidite bölgelerini gösterir.
-
Gün İçi Piyasa Yapısı Analizi — Oturum yüksek/düşük seviyelerindeki likidite avlarını takip eder.
-
Çoklu Zaman Dilimi Kullanımı — H1, M15 ve M5 zaman dilimlerinde etkin çalışır.
-
Temiz Grafik Görünümü — Karar almayı kolaylaştıran sade sinyal yapısı.
Nasıl Çalışır
-
Fiyatın oturum yüksek veya düşük seviyelerini kırmasıyla likidite avı tespit edilir.
-
Perakende yatırımcıların likiditesi emildikten sonra dönüş şartları kontrol edilir.
-
Yüksek olasılıklı dönüş onayı geldiğinde alım veya satım sinyali üretilir.
Nasıl Kullanılır
-
Göstergiyi MT5 grafiğine ekleyin.
-
Tercih ettiğiniz zaman dilimini seçin (M5, M15 veya H1 önerilir).
-
Oturum yüksek/düşük seviyeleri yakınındaki likidite sinyallerini takip edin.
-
Daha yüksek doğruluk için piyasa yapısı veya order flow (emir akışı) ile birlikte kullanın.
Uyumluluk
-
Platform: MetaTrader 5
-
Piyasalar: Forex, Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar
-
Zaman Dilimleri: H1, M15, M5 önerilir (tüm zaman dilimlerinde çalışır)
-
Performans: Hafif ve optimize edilmiş yapı, düşük CPU kullanımı
Anahtar Kelimeler
likidite indikatörü, buy sell liquidity MT5, smart money, likidite sweep, MT5 sinyalleri, order flow, piyasa yapısı, fiyat dönüşü, crystal forex, smc, forex reversal, institutional trading, temiz grafik sinyalleri, oturum yüksek/düşük, teknik reversal
Very good signals by the indicator. Thank you for sharing.