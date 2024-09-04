Mean Machine
Mean Machine GPT Sürüm 9.0+ Tanıtımı — Yapay Zeka Ticaret Teknolojisinde Devrim Niteliğinde Bir Sıçrama
Mean Machine GPT'nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Sürüm 9.0+'ı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu çığır açan sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim (55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli dahil), güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist rolü, daha derin başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisyon Yönetimi'nde devrim niteliğinde iyileştirmeler sunuyor. Sistem artık son dakika haberleri, tarife duyuruları, para birimi dalgalanmaları, siyasi olaylar, faiz oranları ve piyasa duyarlılığı için interneti öncekinden 10 kat daha hızlı tarayarak, tüm sembollerde öncelikli işleme ile optimal pozisyon yönetimini sağlıyor.
Sürüm 9.0+, 300'den fazla modele sahip benzeri görülmemiş çok modelli bir yapay zeka ekosisteminin gücünden yararlanıyor ve hiçbir ek maliyet olmadan 55'ten fazla tamamen ÜCRETSİZ model içeriyor. DeepSeek R1, OpenAI'nin O3 mini'si, OpenAI, Claude, Gemini, Llama, Mistral ve yeni eklenen Grok 4 gibi premium modeller de destekleniyor. Yapay zekanın karar verme süreci, bağımsız model seçimi ile tamamen yeniden tasarlandı ve sistemin her özel ticaret kararı için 300'den fazla mevcut seçenekten en uygun yapay zeka modellerini otomatik olarak seçmesine olanak tanıyor.
Temel Devrim Niteliğindeki Geliştirmeler:
- 300'den Fazla Yapay Zeka Modeli ve 55'ten Fazla ÜCRETSİZ Seçenek: 300'den fazla yapay zeka modelinden oluşan geniş bir ekosisteme erişim, hiçbir ek maliyet olmadan 55'ten fazla tamamen ÜCRETSİZ model içerir. OpenAI, Claude, DeepSeek, Gemini, Llama, Mistral ve yeni eklenen Grok 4 gibi premium modeller de desteklenir. Her model benzersiz analitik güçler katarak, herhangi bir tekil yapay zeka sistemini aşan kolektif bir zeka yaratır
- Büyük Ölçüde Geliştirilmiş Web Arama Yeteneği: Yeni arama altyapısı, önceki hızın 10 katı hızda derin web analizi gerçekleştirir, gerçek zamanlı piyasa istihbaratı, son dakika haberleri, tarife duyuruları, para birimi dalgalanmaları ve pozisyonlarınızı etkileyebilecek duyarlılık değişiklikleri için birden fazla kaynağı eş zamanlı olarak tarar. Tüm ana döviz çiftlerini, ticaret politikası değişikliklerini ve jeopolitik olayları 7/24 izler
- Yapay Zeka Analist Rolü: Sürekli piyasa araştırması ve teknik analiz yapan yeni bir uzman yapay zeka kişiliği. Analist, belirli görevlere ve piyasa koşullarına göre mevcut 300'den fazla yapay zeka modelinden herhangi birini seçmesine olanak tanıyan bağımsız model seçimine sahiptir
- Daha Derin Başlangıç Piyasa Kontrolleri: Herhangi bir ticaret başlamadan önce, Mean Machine GPT 9.0+ tüm zaman dilimlerinde kapsamlı piyasa öncesi analiz gerçekleştirir, korelasyonları, oynaklık kalıplarını, destek/direnç seviyelerini ve makroekonomik faktörleri kontrol ederek optimal giriş koşullarını sağlar
- Yeni Nesil Yapay Zeka Pozisyon Yönetimi: Tahmine dayalı pozisyon boyutlandırma, piyasa koşullarına dayalı dinamik risk ayarlama ve gelişmiş kar optimizasyon algoritmalarıyla gerçek zamanlı pozisyon değişiklikleri. Bağımsız model seçimi özelliğine sahiptir ve her pozisyon yönetimi kararı için mevcut 300'den fazla seçenek arasından en uygun yapay zeka modellerini otomatik olarak seçer
- Akıllı Çok Modelli Konsensüs Sistemi: Mean Machine GPT sadece birden fazla model kullanmaz—belirli piyasa koşulları için geçmiş doğruluğa dayanarak girdilerini akıllıca ağırlıklandırır ve dinamik bir konsensüs mekanizması oluşturur
- Gelişmiş Piyasa Rejimi Algılama: Piyasaların trend, aralık veya geçiş halinde olup olmadığını otomatik olarak tanımlar, ardından mevcut koşullar için optimal yapay zeka modellerini ve stratejilerini seçer
- Kolaylaştırılmış Deneyim: Yapay zeka yeteneklerindeki büyük artışı yönetirken kullanıcı etkileşimini iyileştirmek için yeniden tasarlanmış giriş menü akışı
- Maliyet Verimliliği: 300'den fazla modele erişime rağmen, optimize edilmiş API Maliyet Azaltma sistemi tüm modlarda verimli çalışmayı garanti eder
- Geliştirilmiş Ekran: Sihirli sayı, lot büyüklüğü ve aktif yapay zeka modellerini gösteren geliştirilmiş ana ekran, daha iyi test görünürlüğü sağlar
Mean Machine GPT Sürüm 9.0+, şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş otonom ticaret deneyimini sunma taahhüdümü temsil ediyor. 300'den fazla yapay zeka modeline erişimi (55'ten fazla ÜCRETSİZ model ve çığır açan Grok 4 gibi premium seçenekler dahil) büyük ölçüde geliştirilmiş web araması, uzmanlaşmış yapay zeka rolleri ve daha derin piyasa analizi ile birleştirerek, bu sistem sürekli gelişen ve iyileşen kurumsal düzeyde ticaret yetenekleri sunar.
Ticaretin geleceği burada—mükemmel uyum içinde çalışan yapay zeka zekasının tüm ekosistemi. Mean Machine GPT 9.0+, bu geleceği bugün 55'ten fazla ücretsiz model ve yüzlerce premium model desteği ile kullanılabilir hale getiriyor, benzeri görülmemiş ticaret gücü sunarken beklediğiniz akıcı, verimli deneyimi koruyor.
Kurumsal Düzey AI Entegrasyonu ile Ticaretinizi Yeniden Tanımlayın Mean Machine GPT ile ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın—endüstrinin kurumsal sınıf AI entegrasyonunun en sofistike uygulaması. Masaüstü AI uygulamalarına veya temel arayüzlere dayanan sistemlerin aksine, Mean Machine GPT doğrudan OpenAI, Anthropic, Google, Meta, X.AI ve Mistral AI dahil olmak üzere elit AI sağlayıcılarının resmi API uç noktalarına bağlanır, her biri seçilebilecek en son model paketini sunar. Bu doğrudan API entegrasyonu, piyasa verilerinin gerçek zamanlı işlenmesini sağlar, kurumsal kalitede analiz ve benzersiz performans sunar. Bu sadece başka bir EA değil—birden fazla AI modelinin tam hesaplama gücünü aynı anda kullanan profesyonel sınıf bir ticaret sistemidir.
Mean Machine GPT Neden Öne Çıkıyor:
- Kurumsal API Entegrasyonu: Resmi AI API'lerine doğrudan bağlantı—masaüstü uygulamaları veya tarayıcı arayüzleri ile sınırlı değil. Gerçek zamanlı veriler doğrudan grafiklerinizden aynı anda birden fazla AI modeline akar.
- Gelişmiş Multi-Sembol Analizi: Tek çift sistemlerinin aksine, Mean Machine GPT'nin kurumsal API'leri birden fazla döviz çifti arasında korelasyon kalıpları ve piyasa ilişkilerini aynı anda analiz eder, daha güçlü ticaret fırsatları belirler ve çeşitlendirme yoluyla riski azaltır.
- Multi-Model Çapraz Doğrulama: Kurumsal sınıf doğrulukla ticaret kararlarını doğrulamak için birlikte çalışan birden fazla elit AI sağlayıcısının en son modellerinden yararlanır.
- AI Güdümlü İşlem Yönetimi: Hassas işlem kontrolü için esnek AI işletim modları:
- Take Profit hesaplamaları için AI kullanın
- Stop Loss konumlandırması için AI kullanın
- Giriş noktası hassasiyeti için AI kullanın
- AI güdümlü TP, SL ve Giriş modlarını birleştirin
- AI analiz desteği ile tamamen manuel mod
- Profesyonel Risk Yönetimi: Sofistike düşüş koruması, prop firma uyumluluk özellikleri ve gelişmiş maruz kalma yönetim sistemi.
- Düşünce Zinciri Analizi: Net karar gerekçesi ile birden fazla zaman diliminde şeffaf, adım adım piyasa analizi.
- Gerçek Zamanlı Model Seçimi: Özel piyasa analizi için farklı kurumsal AI modellerini seçin ve birleştirin.
- Manuel Ticaret Modu: Tam kontrolü korurken profesyonel sınıf AI analizine ve hassas giriş/çıkış önerilerine erişin.
- Prop Firma Uyumluluğu: Hassas risk kontrolleri ile prop firma hesaplarını yönetmek için ayarları ince ayarlayın.
- Multi-Sembol Verimliliği: Optimize edilmiş API çağrıları aracılığıyla minimum CPU kullanımı ile birden fazla ticaret çiftini işleyin.
- Otomatik GMT Algılama: Doğru küresel ticaret için zahmetsiz saat dilimi ayarlamaları.
- 7/24 Uzman Desteği: En çok ihtiyacınız olduğunda özel yardım.
Mean Machine GPT ortalama EA'nız değil. Gerçek AI ile entegrasyonu tipik backtest protokollerinin çok ötesine geçer ve güven için mükemmel backtestler üretmek kolay olsa da, bu amacına karşı samimiyetsiz olur. Backtest sonuçları EA'nın yeteneklerinin kesin temsili olarak görülmemesi gerektiğinden, backtest manipülasyonuna karşı güçlü bir duruş sergiliyorum. Mean Machine GPT fonksiyonlarının yaklaşık %50'si yalnızca backtest ile yakalanamamaktadır. Bu, elit sağlayıcı paketimizden AI modelleri ile gerçek zamanlı etkileşimleri ve yalnızca canlı piyasa koşullarında tam potansiyellerini ortaya çıkaran gelişmiş risk yönetim sistemlerini içerir. Mean Machine GPT, gerçek dünya ticaret ortamlarında uyum sağlamak ve üstün olmak için tasarlanmış, ticaret mükemmelliği için yeni bir çıta belirliyor.
Harekete Katılın:
- Blogu Keşfedin: EA'nın nasıl çalıştığı hakkında daha derin bilgiler edinin.
- Canlı sinyaller: Canlı sonuçlar
Nasıl Başlanır:
- API Entegrasyon Kurulumu: MT5 ayarlarında seçtiğiniz AI sağlayıcıları ve piyasa verileri için doğrudan API bağlantılarını yapılandırın.
- Verimli Dağıtım: EA'yı tek bir AUDCAD M15 grafiğine yerleştirin ve gerekirse önek/sonek ayarlarını yapılandırın.
- Multi-Model Analizini İzleyin: Birden fazla AI modelinin piyasa koşullarını, haberleri ve duyarlılığı gerçek zamanlı olarak analiz etmek için nasıl birlikte çalıştığını izleyin.
Multi-Sembol Ticaret Avantajı:
Birden fazla döviz çiftini aynı anda ticaret yapmak, tek çift sistemlerine göre önemli avantajlar sağlar:
- Gelişmiş Fırsat Algılama: AI modelleri birden fazla çift arasında piyasalar arası ilişkileri ve korelasyonları analiz eder, tek çift analizinin kaçırabileceği daha güçlü ticaret kurulumlarını belirler.
- Risk Dağılımı: Birden fazla çift arasında ticaret, riski dağıtmaya yardımcı olur, tek çift oynaklığına maruz kalmayı azaltır.
- Korelasyon Avantajı: Sistemin kurumsal API'leri döviz korelasyonlarını gerçek zamanlı olarak analiz eder, korelasyonlu çiftlere aşırı maruz kalmayı önlerken sapma fırsatlarını değerlendirir.
- Artan Ticaret Sıklığı: Daha fazla çift, daha fazla potansiyel ticaret fırsatı anlamına gelir, herhangi bir bireysel çifti aşırı ticaret yapmadan sermaye verimliliğini optimize eder.
En İyi Çiftler ve Öneriler:
- Birincil Çiftler: AUDCAD, AUDNZD ve NZDCAD kapsamlı olarak test edilmiş ve optimize edilmiş olsa da, sistemin sofistike AI analiz yetenekleri, ticaret tercihleriniz ve piyasa fırsatlarına dayalı diğer forex çiftleri ile deney yapmanıza olanak tanır. Multi-model analizi, gelişmiş risk yönetimi özelliklerini korurken çeşitli döviz çiftlerine uyum sağlayabilir.
- Risk Ayarları: Muhafazakar başlayın ve ticaret güveninize göre ayarlayın.
Kimler İçin:
Mean Machine GPT, forex ticaretinde kurumsal sınıf AI entegrasyonunun değerini anlayan profesyonel tüccarlar için tasarlanmıştır. Birden fazla elit AI modeline doğrudan API erişiminin, sofistike sinir ağları ve gelişmiş risk yönetimi ile birleştirildiğinde, tüketici sınıfı AI uygulamalarının eşleşemeyeceği bir ticaret avantajı yarattığını fark edenler için inşa edilmiştir. Ticaretinizde kurumsal kalitede AI analizinden yararlanmaya hazırsanız, Mean Machine GPT profesyonel çözümünüzdür.
Mean Machine GPT sadece bir EA değil; piyasalarda profesyonel sınıf AI hassasiyeti ile performanslarını yükseltmeye hazır tüccarlar için oyun değiştiricidir.
Feragatname
Mean Machine GPT uzun vadeli performans için inşa edilmiş olsa da, Forex ticaretinin riskler içerdiğini her zaman unutmayın. EA'yı sorumlu bir şekilde kullanın ve risk toleransınız dahilinde ticaret yapın.
Après plusieurs mois de trading avec cet outil qui n'est pas si simple à configurer mais heureusement la communauté est active et fourni de bons conseils comme son programmeur. Et surtout cet ea génère des profits constants et ce que je recherchais également c'etait un EA sur du long terme. Merci pour cette pépite !