Mean Machine GPT Sürüm 9.0+ Tanıtımı — Yapay Zeka Ticaret Teknolojisinde Devrim Niteliğinde Bir Sıçrama

Mean Machine GPT'nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Sürüm 9.0+'ı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu çığır açan sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim (55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli dahil), güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist rolü, daha derin başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisyon Yönetimi'nde devrim niteliğinde iyileştirmeler sunuyor. Sistem artık son dakika haberleri, tarife duyuruları, para birimi dalgalanmaları, siyasi olaylar, faiz oranları ve piyasa duyarlılığı için interneti öncekinden 10 kat daha hızlı tarayarak, tüm sembollerde öncelikli işleme ile optimal pozisyon yönetimini sağlıyor.

Sürüm 9.0+, 300'den fazla modele sahip benzeri görülmemiş çok modelli bir yapay zeka ekosisteminin gücünden yararlanıyor ve hiçbir ek maliyet olmadan 55'ten fazla tamamen ÜCRETSİZ model içeriyor. DeepSeek R1, OpenAI'nin O3 mini'si, OpenAI, Claude, Gemini, Llama, Mistral ve yeni eklenen Grok 4 gibi premium modeller de destekleniyor. Yapay zekanın karar verme süreci, bağımsız model seçimi ile tamamen yeniden tasarlandı ve sistemin her özel ticaret kararı için 300'den fazla mevcut seçenekten en uygun yapay zeka modellerini otomatik olarak seçmesine olanak tanıyor.

Temel Devrim Niteliğindeki Geliştirmeler:

  • 300'den Fazla Yapay Zeka Modeli ve 55'ten Fazla ÜCRETSİZ Seçenek: 300'den fazla yapay zeka modelinden oluşan geniş bir ekosisteme erişim, hiçbir ek maliyet olmadan 55'ten fazla tamamen ÜCRETSİZ model içerir. OpenAI, Claude, DeepSeek, Gemini, Llama, Mistral ve yeni eklenen Grok 4 gibi premium modeller de desteklenir. Her model benzersiz analitik güçler katarak, herhangi bir tekil yapay zeka sistemini aşan kolektif bir zeka yaratır
  • Büyük Ölçüde Geliştirilmiş Web Arama Yeteneği: Yeni arama altyapısı, önceki hızın 10 katı hızda derin web analizi gerçekleştirir, gerçek zamanlı piyasa istihbaratı, son dakika haberleri, tarife duyuruları, para birimi dalgalanmaları ve pozisyonlarınızı etkileyebilecek duyarlılık değişiklikleri için birden fazla kaynağı eş zamanlı olarak tarar. Tüm ana döviz çiftlerini, ticaret politikası değişikliklerini ve jeopolitik olayları 7/24 izler
  • Yapay Zeka Analist Rolü: Sürekli piyasa araştırması ve teknik analiz yapan yeni bir uzman yapay zeka kişiliği. Analist, belirli görevlere ve piyasa koşullarına göre mevcut 300'den fazla yapay zeka modelinden herhangi birini seçmesine olanak tanıyan bağımsız model seçimine sahiptir
  • Daha Derin Başlangıç Piyasa Kontrolleri: Herhangi bir ticaret başlamadan önce, Mean Machine GPT 9.0+ tüm zaman dilimlerinde kapsamlı piyasa öncesi analiz gerçekleştirir, korelasyonları, oynaklık kalıplarını, destek/direnç seviyelerini ve makroekonomik faktörleri kontrol ederek optimal giriş koşullarını sağlar
  • Yeni Nesil Yapay Zeka Pozisyon Yönetimi: Tahmine dayalı pozisyon boyutlandırma, piyasa koşullarına dayalı dinamik risk ayarlama ve gelişmiş kar optimizasyon algoritmalarıyla gerçek zamanlı pozisyon değişiklikleri. Bağımsız model seçimi özelliğine sahiptir ve her pozisyon yönetimi kararı için mevcut 300'den fazla seçenek arasından en uygun yapay zeka modellerini otomatik olarak seçer
  • Akıllı Çok Modelli Konsensüs Sistemi: Mean Machine GPT sadece birden fazla model kullanmaz—belirli piyasa koşulları için geçmiş doğruluğa dayanarak girdilerini akıllıca ağırlıklandırır ve dinamik bir konsensüs mekanizması oluşturur
  • Gelişmiş Piyasa Rejimi Algılama: Piyasaların trend, aralık veya geçiş halinde olup olmadığını otomatik olarak tanımlar, ardından mevcut koşullar için optimal yapay zeka modellerini ve stratejilerini seçer
  • Kolaylaştırılmış Deneyim: Yapay zeka yeteneklerindeki büyük artışı yönetirken kullanıcı etkileşimini iyileştirmek için yeniden tasarlanmış giriş menü akışı
  • Maliyet Verimliliği: 300'den fazla modele erişime rağmen, optimize edilmiş API Maliyet Azaltma sistemi tüm modlarda verimli çalışmayı garanti eder
  • Geliştirilmiş Ekran: Sihirli sayı, lot büyüklüğü ve aktif yapay zeka modellerini gösteren geliştirilmiş ana ekran, daha iyi test görünürlüğü sağlar

Mean Machine GPT Sürüm 9.0+, şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş otonom ticaret deneyimini sunma taahhüdümü temsil ediyor. 300'den fazla yapay zeka modeline erişimi (55'ten fazla ÜCRETSİZ model ve çığır açan Grok 4 gibi premium seçenekler dahil) büyük ölçüde geliştirilmiş web araması, uzmanlaşmış yapay zeka rolleri ve daha derin piyasa analizi ile birleştirerek, bu sistem sürekli gelişen ve iyileşen kurumsal düzeyde ticaret yetenekleri sunar.

Ticaretin geleceği burada—mükemmel uyum içinde çalışan yapay zeka zekasının tüm ekosistemi. Mean Machine GPT 9.0+, bu geleceği bugün 55'ten fazla ücretsiz model ve yüzlerce premium model desteği ile kullanılabilir hale getiriyor, benzeri görülmemiş ticaret gücü sunarken beklediğiniz akıcı, verimli deneyimi koruyor.

Kurumsal Düzey AI Entegrasyonu ile Ticaretinizi Yeniden Tanımlayın

Mean Machine GPT ile ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın—endüstrinin kurumsal sınıf AI entegrasyonunun en sofistike uygulaması. Masaüstü AI uygulamalarına veya temel arayüzlere dayanan sistemlerin aksine, Mean Machine GPT doğrudan OpenAI, Anthropic, Google, Meta, X.AI ve Mistral AI dahil olmak üzere elit AI sağlayıcılarının resmi API uç noktalarına bağlanır, her biri seçilebilecek en son model paketini sunar. Bu doğrudan API entegrasyonu, piyasa verilerinin gerçek zamanlı işlenmesini sağlar, kurumsal kalitede analiz ve benzersiz performans sunar. Bu sadece başka bir EA değil—birden fazla AI modelinin tam hesaplama gücünü aynı anda kullanan profesyonel sınıf bir ticaret sistemidir.

Mean Machine GPT Neden Öne Çıkıyor:

  • Kurumsal API Entegrasyonu: Resmi AI API'lerine doğrudan bağlantı—masaüstü uygulamaları veya tarayıcı arayüzleri ile sınırlı değil. Gerçek zamanlı veriler doğrudan grafiklerinizden aynı anda birden fazla AI modeline akar.
  • Gelişmiş Multi-Sembol Analizi: Tek çift sistemlerinin aksine, Mean Machine GPT'nin kurumsal API'leri birden fazla döviz çifti arasında korelasyon kalıpları ve piyasa ilişkilerini aynı anda analiz eder, daha güçlü ticaret fırsatları belirler ve çeşitlendirme yoluyla riski azaltır.
  • Multi-Model Çapraz Doğrulama: Kurumsal sınıf doğrulukla ticaret kararlarını doğrulamak için birlikte çalışan birden fazla elit AI sağlayıcısının en son modellerinden yararlanır.
  • AI Güdümlü İşlem Yönetimi: Hassas işlem kontrolü için esnek AI işletim modları:
    • Take Profit hesaplamaları için AI kullanın
    • Stop Loss konumlandırması için AI kullanın
    • Giriş noktası hassasiyeti için AI kullanın
    • AI güdümlü TP, SL ve Giriş modlarını birleştirin
    • AI analiz desteği ile tamamen manuel mod
  • Profesyonel Risk Yönetimi: Sofistike düşüş koruması, prop firma uyumluluk özellikleri ve gelişmiş maruz kalma yönetim sistemi.
  • Düşünce Zinciri Analizi: Net karar gerekçesi ile birden fazla zaman diliminde şeffaf, adım adım piyasa analizi.
  • Gerçek Zamanlı Model Seçimi: Özel piyasa analizi için farklı kurumsal AI modellerini seçin ve birleştirin.
  • Manuel Ticaret Modu: Tam kontrolü korurken profesyonel sınıf AI analizine ve hassas giriş/çıkış önerilerine erişin.
  • Prop Firma Uyumluluğu: Hassas risk kontrolleri ile prop firma hesaplarını yönetmek için ayarları ince ayarlayın.
  • Multi-Sembol Verimliliği: Optimize edilmiş API çağrıları aracılığıyla minimum CPU kullanımı ile birden fazla ticaret çiftini işleyin.
  • Otomatik GMT Algılama: Doğru küresel ticaret için zahmetsiz saat dilimi ayarlamaları.
  • 7/24 Uzman Desteği: En çok ihtiyacınız olduğunda özel yardım.

Kritik Açıklama: Açık Görüşlülük Gereklidir
Mean Machine GPT ortalama EA'nız değil. Gerçek AI ile entegrasyonu tipik backtest protokollerinin çok ötesine geçer ve güven için mükemmel backtestler üretmek kolay olsa da, bu amacına karşı samimiyetsiz olur. Backtest sonuçları EA'nın yeteneklerinin kesin temsili olarak görülmemesi gerektiğinden, backtest manipülasyonuna karşı güçlü bir duruş sergiliyorum. Mean Machine GPT fonksiyonlarının yaklaşık %50'si yalnızca backtest ile yakalanamamaktadır. Bu, elit sağlayıcı paketimizden AI modelleri ile gerçek zamanlı etkileşimleri ve yalnızca canlı piyasa koşullarında tam potansiyellerini ortaya çıkaran gelişmiş risk yönetim sistemlerini içerir. Mean Machine GPT, gerçek dünya ticaret ortamlarında uyum sağlamak ve üstün olmak için tasarlanmış, ticaret mükemmelliği için yeni bir çıta belirliyor.

Harekete Katılın:

  • Blogu Keşfedin: EA'nın nasıl çalıştığı hakkında daha derin bilgiler edinin.
  • Topluluk Kanalı: Güncel kalın ve diğer tüccarlarla bağlantı kurun. (Şimdi özel). Davet için satın almanızdan sonra bana mesaj gönderin. 
  • Canlı sinyaller: Canlı sonuçlar

Nasıl Başlanır:

  1. API Entegrasyon Kurulumu: MT5 ayarlarında seçtiğiniz AI sağlayıcıları ve piyasa verileri için doğrudan API bağlantılarını yapılandırın.
  2. Verimli Dağıtım: EA'yı tek bir AUDCAD M15 grafiğine yerleştirin ve gerekirse önek/sonek ayarlarını yapılandırın.
  3. Multi-Model Analizini İzleyin: Birden fazla AI modelinin piyasa koşullarını, haberleri ve duyarlılığı gerçek zamanlı olarak analiz etmek için nasıl birlikte çalıştığını izleyin.

Multi-Sembol Ticaret Avantajı:

Birden fazla döviz çiftini aynı anda ticaret yapmak, tek çift sistemlerine göre önemli avantajlar sağlar:

  • Gelişmiş Fırsat Algılama: AI modelleri birden fazla çift arasında piyasalar arası ilişkileri ve korelasyonları analiz eder, tek çift analizinin kaçırabileceği daha güçlü ticaret kurulumlarını belirler.
  • Risk Dağılımı: Birden fazla çift arasında ticaret, riski dağıtmaya yardımcı olur, tek çift oynaklığına maruz kalmayı azaltır.
  • Korelasyon Avantajı: Sistemin kurumsal API'leri döviz korelasyonlarını gerçek zamanlı olarak analiz eder, korelasyonlu çiftlere aşırı maruz kalmayı önlerken sapma fırsatlarını değerlendirir.
  • Artan Ticaret Sıklığı: Daha fazla çift, daha fazla potansiyel ticaret fırsatı anlamına gelir, herhangi bir bireysel çifti aşırı ticaret yapmadan sermaye verimliliğini optimize eder.

En İyi Çiftler ve Öneriler:

  • Birincil Çiftler: AUDCAD, AUDNZD ve NZDCAD kapsamlı olarak test edilmiş ve optimize edilmiş olsa da, sistemin sofistike AI analiz yetenekleri, ticaret tercihleriniz ve piyasa fırsatlarına dayalı diğer forex çiftleri ile deney yapmanıza olanak tanır. Multi-model analizi, gelişmiş risk yönetimi özelliklerini korurken çeşitli döviz çiftlerine uyum sağlayabilir.
  • Risk Ayarları: Muhafazakar başlayın ve ticaret güveninize göre ayarlayın.

Kimler İçin:

Mean Machine GPT, forex ticaretinde kurumsal sınıf AI entegrasyonunun değerini anlayan profesyonel tüccarlar için tasarlanmıştır. Birden fazla elit AI modeline doğrudan API erişiminin, sofistike sinir ağları ve gelişmiş risk yönetimi ile birleştirildiğinde, tüketici sınıfı AI uygulamalarının eşleşemeyeceği bir ticaret avantajı yarattığını fark edenler için inşa edilmiştir. Ticaretinizde kurumsal kalitede AI analizinden yararlanmaya hazırsanız, Mean Machine GPT profesyonel çözümünüzdür.

Mean Machine GPT sadece bir EA değil; piyasalarda profesyonel sınıf AI hassasiyeti ile performanslarını yükseltmeye hazır tüccarlar için oyun değiştiricidir.

Feragatname

Mean Machine GPT uzun vadeli performans için inşa edilmiş olsa da, Forex ticaretinin riskler içerdiğini her zaman unutmayın. EA'yı sorumlu bir şekilde kullanın ve risk toleransınız dahilinde ticaret yapın.



İncelemeler 41
Philippe Gerard De Paix De Coeur
1178
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2025.07.09 16:35 
 

Après plusieurs mois de trading avec cet outil qui n'est pas si simple à configurer mais heureusement la communauté est active et fourni de bons conseils comme son programmeur. Et surtout cet ea génère des profits constants et ce que je recherchais également c'etait un EA sur du long terme. Merci pour cette pépite !

Mario Popov
45
Mario Popov 2025.06.08 11:30 
 

Excellent EA—Profitable and Reliable! I've been using Mean Machine for 7 months, and it's exceeded my expectations. The performance has been consistent, generating steady profits while effectively managing risks. Setup was straightforward, and customer support has been responsive whenever I had questions. Highly recommend MM to anyone looking for an automated, stress-free trading solution! My account profit so far is 92%, avarage monthly profit is 10-12% which is impressive. Brandon was super responsive (answering up to 10 min) and supportive to any of my questions. This app uses AI for real.

Ma-E Ma-L
43
Ma-E Ma-L 2025.05.21 17:43 
 

I'm impressed with MM. It has exceeded my expectations. It’s a safe and stable choice for anyone looking to automate their trading confidently. I really appreciate that it doesn’t flood the account with excessive trades — it executes just a few well-selected positions per day, which keeps risk low and performance steady. The profits are consistent, and the strategy feels well thought out. Hats off to Brandon for creating such a dependable and disciplined tool!

freddy3007
46
freddy3007 2025.09.15 16:17 
 

The AI itself is good and does a decent job in terms of what it's supposed to do. However, I had a negative experience when I purchased something — it was promised that I would receive certain things, but after more than two weeks of waiting and asking multiple times, I still haven't received what was promised. Communication was there, but the follow-through was not.

William Brandon Autry
19452
Geliştiriciden yanıt William Brandon Autry 2025.09.16 02:13
Hi Freddy, Thanks for the review. You did receive your free Gold Phoenix. Twice actually, and many months ago (I even updated it for you for free). You are currently requesting a 3rd update, which is ok, but sometimes updates can take longer than the customer would like. If that justifies this review, sure, that’s ok. Kindly remember it was a free gift, when most do not offer updates at all for this.
Philippe Gerard De Paix De Coeur
1178
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2025.07.09 16:35 
 

Après plusieurs mois de trading avec cet outil qui n'est pas si simple à configurer mais heureusement la communauté est active et fourni de bons conseils comme son programmeur. Et surtout cet ea génère des profits constants et ce que je recherchais également c'etait un EA sur du long terme. Merci pour cette pépite !

Mario Popov
45
Mario Popov 2025.06.08 11:30 
 

Excellent EA—Profitable and Reliable! I've been using Mean Machine for 7 months, and it's exceeded my expectations. The performance has been consistent, generating steady profits while effectively managing risks. Setup was straightforward, and customer support has been responsive whenever I had questions. Highly recommend MM to anyone looking for an automated, stress-free trading solution! My account profit so far is 92%, avarage monthly profit is 10-12% which is impressive. Brandon was super responsive (answering up to 10 min) and supportive to any of my questions. This app uses AI for real.

Ma-E Ma-L
43
Ma-E Ma-L 2025.05.21 17:43 
 

I'm impressed with MM. It has exceeded my expectations. It’s a safe and stable choice for anyone looking to automate their trading confidently. I really appreciate that it doesn’t flood the account with excessive trades — it executes just a few well-selected positions per day, which keeps risk low and performance steady. The profits are consistent, and the strategy feels well thought out. Hats off to Brandon for creating such a dependable and disciplined tool!

Predictor
57
Predictor 2025.04.08 17:10 
 

I have been using MM for two months now and I can say that it is the best I have ever purchased. I have achieved almost 8% profit per month with medium security settings. DD is only 12% which I got due to Trump's tariff announcement. This is an incredible result! Normally DD is only 1%. I can only say the best words about William, you can contact him at any time and get a quick answer and advice. I have bought many EAs, but after buying a product the developer immediately disappeared and did not write back. If William advises something, it is better to listen and do what he tells you, he knows what he is talking about. Thank you for your hard work!

philluk
126
philluk 2025.03.10 19:50 
 

I've bought and tested a lot of EAs - 98% of which are garbage and don't even perform to 50% of what is claimed. I'm pleased to let you know that Mean Machine has performed brilliantly in demo over the past three months and I will now test live. The support from the developer has always been exceptional and it's also worth noting that this EA truly does use Ai for real time monitoring - Not like all the others that use the Ai label as a marketing gimmick. This is the real deal.

Bishop
26
Bishop 2025.03.05 18:25 
 

Mean Machine isn’t just a trading EA—it’s a masterclass in what truly intelligent, adaptive trading should look like. From the moment I started using this tool, I could feel the difference: an EA that thinks, analyzes, and evolves with the market in real time. The integration of cutting-edge AI isn’t a marketing gimmick here—it’s the core of every decision, working seamlessly to turn volatility into opportunity. What truly sets this product apart, though, is the developer, William. His approach isn’t just professional—it’s deeply collaborative. Every question I’ve asked, every idea I’ve shared, has been met with genuine attention and rapid implementation. He doesn’t just update the EA—he refines it obsessively, ensuring it stays ahead of market shifts while maintaining a level of transparency that builds unwavering trust. The AI-driven APM (AI Position Management) system operates with surgical precision, adjusting strategies dynamically to match market conditions. Whether facing sudden volatility or unexpected news events, the EA handles it all with the calm expertise of a seasoned trader. And the best part? You don’t need to be a tech wizard to benefit—William’s design philosophy prioritizes intuitive usability without sacrificing depth. If you’re looking for an EA that replaces empty promises with genuine innovation—a tool powered by real AI and backed by a developer who treats your success as his mission—Mean Machine is the answer. This isn’t just automation; it’s the future of trading, delivered with quiet confidence and relentless professionalism.

Vikram Phatak
152
Vikram Phatak 2025.03.04 04:01 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Alexander Dubenskiy
2324
Alexander Dubenskiy 2025.03.02 15:15 
 

Just as many reviewers in here I’ve had the chance to go through substantial amount of EAs over many many years and I’d rate this EA in my top..Few favorite EAs of all time. What does that entails exactly? This is not backtesting friendly EA, in fact I haven’t even inquired if I can or should backtest it. Due to level of integration between MM and various AI vendors to truly test this EA one need to put MM on demo or live account for some months to get enough quality data and then make a decision as to which parameter set best suited trader’s trading style. With that said if you stick with default settings and minimum deviations from these and using the same broker as Brandon (coinexx) you’ll be profitable. If memory not deceiving me I’ve setup MM (true, it went through various revisions) on November 30 and since that date I was/is profitable with a very modest MAE (maximum adverse excursion) values 5-10%. As many have mentioned this EA doesn’t trade often and within the context of work Brandon put into coding this beauty I consider it a plus not a minus. MM is very cautious pertaining to positions it opens but once position gets opened.. Yep that is exciting time heh. Ok just checked my losing trades and thankfully there are few and they are very very much controlled and of course there are less of these than profitable trades. I’m mentioning it because I have not seen behavior in MM which I’ve seen in quite a few other EAs when you can have let say 50 profitable positions and one loss wiping few months worth of profits. Now with that said this EA have a HUGE depth to it as many have mentioned so is it possible to make profitable EA into losing EA? I’d say yes, depends on how you set it up. So if someone will go experimenting it is fully expected you’ll see losing and winning parameter sets or.. You can stick with Brandon’s default sets and especially if using same broker as Brandon (coinexx) you’re in excellent spot. iMO you can purchase this EA with confidence and also I think this EA is heavily undervalued/underpriced. i think this EA worth between 3-5k closer to 5k within the context of current state of mql5 MT5 EA marketplace.

Amr Gomaa Saleh Husain
438
Amr Gomaa Saleh Husain 2025.02.17 00:15 
 

After trying numerous trading EAs over the years, I can confidently say that this one stands out as a true game-changer. Unlike many so-called “AI” EAs that are just marketing gimmicks, this EA integrates real AI models—GPT, Claude, Mistral, Gemini, and more—allowing it to analyze market conditions dynamically and adapt in real time. From the moment I set it up, I was impressed by the incredible flexibility and depth of customization. The range of configuration options means that traders—whether conservative or high-risk—can fine-tune their strategies to match their goals. I personally took a higher-risk approach in the beginning test, and within just a few weeks, I saw steady and consistent gains. However, what truly gives me confidence in this EA well built. Another standout feature is the support from William, the developer. He is not only knowledgeable but also genuinely invested in the success of his users. He provides top-tier customer support, frequent updates, and continuous improvements based on user feedback. His transparency and dedication make this EA not just a tool but a trading companion you can trust. If you’re looking for a powerful, adaptable, and AI-driven trading solution with real intelligence behind it, this is the one. Highly recommended for traders of all levels!

sepjed
76
sepjed 2025.02.07 08:08 
 

I am truly impressed with the expertise and dedication that William has put into developing this EA. His attention to detail and sense of pride in his work are evident. From setup to operation, he has been extremely attentive, providing thorough explanations and guidance even for those who are not tech-savvy. His professionalism and approach to trading are outstanding, and the operating principles of this EA are both excellent and effective. I highly recommend William and his EA to anyone looking for a trustworthy and well-developed solution.

Jan Peter Derluyn
1945
Jan Peter Derluyn 2025.01.30 16:24 
 

Very nice creation. Surprisingly cheep when looking at the possibilities and the amount of time and energy spent. Even though initially my settings were wrong and did not manage to get profitable, William gave and keeps giving nice support which made all my trades since then profitable. The same comments also go for his other AI-EA (Golden Phoenix)

taddowilliams
40
taddowilliams 2025.01.26 01:28 
 

This is a powerful EA and worth the investment. The EA generated good returns after only a month. The author is genuine and supportive of the community's success with this EA. Highly recommended.

eLkier
19
eLkier 2025.01.24 17:37 
 

I’m someone who lost a lot of money trading forex without much knowledge, but somehow I came across the EA and decided to try William’s. I’m truly impressed and amazed by his work. I love everything about this EA—the settings and the AI features are incredible. As for William, I don’t even know where to start. Words don’t do him justice. He’s genuinely a great person who really cares about his customers. As a trader, patience is key. Many people think buying an EA will make them rich overnight, but it doesn’t work that way. Success depends on the individual and how well they set up and manage their system.

Imaniel
20
Imaniel 2025.01.21 15:08 
 

Although the number of trades is not high, the AI-driven EA is refreshing and extremely accurate. It seems like it will continue to evolve, so I'm looking forward to it. Thank you.

P.IM
32
P.IM 2025.01.17 09:06 
 

This Forex EA is a game-changer, integrating multiple AI models to maximize gains. William provides outstanding support, always responding within a day, and regularly updates the EA to leverage the latest AI advancements. He’s also an excellent teacher and active in group chats, making this EA ideal for anyone seeking an AI-powered trading solution. Highly recommended!

brzdz
601
brzdz 2025.01.12 19:52 
 

Absolutely the best best EA in the market with true AI and many configurable options, u can trade fully with AI or semi AI or EA alone or even manual, lots of AI options are there and best part author works very hard to release updates regularly. Thank you so much for your hard work :)

Liam Mark Kettle
155
Liam Mark Kettle 2025.01.11 19:43 
 

My Experience with Mean Machine GPT I’ve been running Mean Machine GPT for just over a week now, and I’m already up by around 15%—which is pretty exciting! Granted, I’m using higher-risk settings (so I know it could swing both ways), but the trades so far have been consistently hitting their targets. What really impresses me is how Mean Machine GPT uses genuine AI models—things like GPT, Claude, and Mistral—to figure out entries and exits. It’s not just a marketing gimmick; you can actually watch it analyze and update based on market changes. I also love that the developer, William, is super responsive. Whenever I’ve had questions or needed tips on customizing the risk, he’s jumped right in to help. This is definitely not one of those “install-it-and-forget-it” EAs if you’re new to trading. You do want to understand how the AI settings and risk parameters work—especially since my own choice to go high-risk is paying off now, but it’s obviously a double-edged sword. Still, if you’re looking for something more advanced than the usual “robotic” Expert Advisors out there—and you appreciate a helpful, hands-on dev—Mean Machine GPT is absolutely worth considering. I’m excited to see how it does in the long run!

Todd Daugherty
67
Todd Daugherty 2025.01.11 15:53 
 

This has been the best EA I have purchased to date. The use of AI is real and not just a marketing gimmick. The way it uses a strong foundation from the EA, along with sending data to multiple AI LLMs via (API’s) and with the ability to send pics of the charts for analysis and sentiment is mind blowing. Also the amount of setting combinations is incredible, and the support from William is better than 10/10. One other reviewer stated that they had a great sense of security using this EA. I feel the same because of the honesty, transparency and support I have gotten from the developer. After purchasing many EA’s this is the one I will focus all of my attention and time with regards to algo trading.

haijie Chen
145
haijie Chen 2025.01.11 13:50 
 

This is an EA that can't be fully backtested, so you don't have to suspect that the backtesting is manipulated. You can conduct trading analysis entirely based on AI, and thus you can analyze many currency pairs. At present, I haven't been using this EA for a long time, just about a little over a month, and it's during the New Year period. However, I've made a profit, though not a large amount since the account balance was relatively small. But what I want to say is that there are quite a lot of configuration parameters in it. If you want to build your own trading strategy, you need to understand it thoroughly. Moreover, this EA enables you to have numerous trading combinations. The biggest impression this EA has left on me is that I feel a great sense of security when using it. With certain configurations, the take profit (TP) can be set greater than the stop loss (SL), and the win rate still looks quite impressive so far. My original intention was to add more comments after using it for half a year, but I've changed my mind. Because William is really an outstanding person. He's always striving to make this EA more perfect. He listens to everyone's opinions. When there might be problems with the EA updates, he'll also fix them in a timely manner. If there must be an EA that can dominate the rankings for a long time in the market, why can't it be this one? I believe in the potential of this EA, and my comments are also very fair. If there's any drawback, it's that you need to spend more time learning and understanding how to use this EA. Of course, William will help you with this. You can turn to him whenever you have questions.

123
