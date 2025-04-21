Crystal Volume Profile Auto POC
- Göstergeler
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 2.10
- Güncellendi: 24 Eylül 2025
Crystal Volume Profile Auto POC — Hassas işlem kararları için hacim analizi
Genel Bakış
Crystal Volume Profile Auto POC, MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir göstergedir. Piyasa hacim dağılımını hesaplar ve otomatik olarak POC (Point of Control) seviyesini belirler. Bu sayede yatırımcılar gizli destek ve direnç bölgelerini kolayca görebilir.
Temel Özellikler
-
Dinamik hacim profili (görünür alan veya seçilen aralık)
-
Otomatik POC tespiti
-
Histogram boyutu, renkler ve çizgi stilleri özelleştirilebilir
-
Sabit aralık için hacim profili
-
Her yeni mumla gerçek zamanlı güncelleme
-
Dahili düğmeler: Reset VP ve Hide VP
-
Açık ve koyu tema uyumluluğu
Avantajlar
-
Birikim ve dağılım bölgelerini belirleme
-
Kurumsal işlemlerin yoğunlaştığı seviyeleri tespit etme
-
Hacim tabanlı doğru giriş ve çıkış noktaları
-
Breakout ve dönüş stratejilerinin geliştirilmesi
Kullanım
-
Göstergiyi grafik üzerine ekleyin
-
Reset VP düğmesi ile görünür aralığı hesaplayın
-
Dikey çizgileri ayarlayarak analiz aralığını seçin
-
Hide VP düğmesi ile profili göster/gizle
Uyumluluk
-
Platform: MetaTrader 5
-
Piyasalar: Forex, hisse senetleri, kripto paralar, endeksler
-
Zaman dilimleri: tümü
-
Düşük CPU kullanımı için optimize edilmiştir
Anahtar Kelimeler
hacim profili, POC göstergesi, market profile, hacim bölgeleri, akıllı para, destek direnç, birikim dağılım, VSA, emir akışı, hacim analizi, MT5 göstergesi
Thank you Muhammad, it is the best of all that I used before!