Crystal Gold Scalper Neural Recovery System

CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5-Expert Advisor

Überblick
Automatisiertes System für XAUUSD (Gold) mit Recovery Mode und Single Trade Mode sowie Live-Dashboard. Optionales KI-Forecasting (LSTM, Attention, Sentiment) mit Confidence-Filter. Keine Gewinnzusage; Risikohinweis beachten.

Modi
Recovery Mode: adaptiver Multi-Trade-Ablauf, equity-basierte Ziele, optionales Volumen-Scaling, neurale Bestätigung, optionales Trailing der Erstposition.
Single Trade Mode: Einmal-Trades per Forecast + Technik-Filter, benutzerdef. SL/TP, RR-Ziel, optionaler Zeit-Auto-Close, Trailing nach Mindestgewinn.

Kernfunktionen

  • Forecast-Optionen mit ConfidenceThreshold (typ. 40–80%).

  • Equity-basierte Positionsgröße, Drawdown-Schutz.

  • „Neural“ Trailing-Stop (pip/ATR).

  • Multi-Broker-Symbole: XAUUSD, XAUUSD.m, XAUUSD.c etc.

  • Sitzungs/Volatilitäts-Bewusstsein, Spread/Latenz-Checks.

  • Schutzmaßnahmen: Wochenend-Flat, Symbol-Validierung, Tester-freundliches Panel.

Strategie
Optimiert für M15 (Gold); andere TF möglich. KI + RSI/MACD/ADX/Stochastic/ATR. Anpassung an Volatilität, Trend, Liquidität.

Anforderungen
MT5; ECN/RAW; 24/7 (VPS); XAUUSD und Varianten.

Schnellstart
Algo Trading aktivieren → pro Symbol ein Chart → Forecast & ConfidenceThreshold setzen → Modus wählen, SL/TP/Trailing/Limits konfigurieren → auf Demo prüfen.

Inputs (gruppiert)
Risk & Volume: LotMode , InitialLot , MaxVolumeMultiplier , DailyLossLimit , WeeklyLossLimit , EquityProtection
Mode & Behavior: TradingMode , TradeDirection , MaxConcurrentTrades , SignalCooldown
Forecast & Filters: UseForecast , ConfidenceThreshold , UseSentiment , ForecastLookback , MaxSpreadPoints , UseSessionFilter
Stops & Exits: StopLossMode , TakeProfitMode , RR_Target , UseBreakEven , UseTrailing , AutoCloseAfterMinutes
Dashboard & Safety: ShowDashboard , SymbolSafetyCheck , WeekendClose , TesterOptimizations

Empfohlen
Symbol XAUUSD; RAW/ECN; Einlage ~1.000+ USD (Recovery) / 300+ USD (Single); M15; VPS nahe Broker.

Hinweise
Backtests bilden Live-Bedingungen nicht ab. In Recovery realistische Expositions-/Verlustlimits. Symbol-Spezifikationen regelmäßig prüfen.

Support
Comments der Produktseite oder MQL5-Private Messages.

Risikohinweis
Hebelprodukte sind risikoreich. Keine Gewinn-Garantie. Vergangenheits/Backtest-Ergebnisse sichern die Zukunft nicht.


