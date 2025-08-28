Crystal SD Pro

Crystal SD Pro – Kurumsal Arz & Talep EA

Genel Bakış
Crystal SD Pro, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır. Yalnızca kurumsal arz & talep bölgelerinde işlem açar, düşük kaliteli sinyalleri filtreler.

Temel Özellikler

  • Çoklu zaman diliminde tespit (M30–H4)

  • Smart Recovery veya Cut Loss modu

  • Panel: açık işlemler, bölgeler, recovery durumu

  • Otomatik veya sabit lot

  • Küresel kâr hedefi

  • Auto SL/TP, break-even, trailing stop

  • ADX/DI trend filtresi

İşlem Modları

  1. Cut Loss – min. $1000 (1:1000)

  2. Smart Recovery – min. $5000 (1:1000)

Önerilen Ayarlar

  • Zaman dilimi: H1

  • Varlıklar: Forex, Altın, Endeksler, Kripto, Hisse senetleri

  • Broker: ECN/Raw Spread

Risk Yönetimi

  • Lot/spread koruması

  • Küresel kâr hedefi

  • Trailing stop

Uyumluluk

  • Platform: MT5

  • Tüm ana varlıklar

Uyarı
Bu EA kâr garantisi vermez. Mutlaka demo hesapta test edin.

Anahtar Kelimeler
arz talep EA, kurumsal EA, smart money, hedge EA, altın EA, kripto EA, endeks EA


