Crystal SD Pro
- Uzman Danışmanlar
- Muhammad Jawad Shabir
- Sürüm: 2.52
- Güncellendi: 28 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Crystal SD Pro – Kurumsal Arz & Talep EA
Genel Bakış
Crystal SD Pro, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır. Yalnızca kurumsal arz & talep bölgelerinde işlem açar, düşük kaliteli sinyalleri filtreler.
Temel Özellikler
-
Çoklu zaman diliminde tespit (M30–H4)
-
Smart Recovery veya Cut Loss modu
-
Panel: açık işlemler, bölgeler, recovery durumu
-
Otomatik veya sabit lot
-
Küresel kâr hedefi
-
Auto SL/TP, break-even, trailing stop
-
ADX/DI trend filtresi
İşlem Modları
-
Cut Loss – min. $1000 (1:1000)
-
Smart Recovery – min. $5000 (1:1000)
Önerilen Ayarlar
-
Zaman dilimi: H1
-
Varlıklar: Forex, Altın, Endeksler, Kripto, Hisse senetleri
-
Broker: ECN/Raw Spread
Risk Yönetimi
-
Lot/spread koruması
-
Küresel kâr hedefi
-
Trailing stop
Uyumluluk
-
Platform: MT5
-
Tüm ana varlıklar
Uyarı
Bu EA kâr garantisi vermez. Mutlaka demo hesapta test edin.
Anahtar Kelimeler
arz talep EA, kurumsal EA, smart money, hedge EA, altın EA, kripto EA, endeks EA