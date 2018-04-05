Vortex Turbo EA
- Uzman Danışmanlar
- Stanislav Tomilov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Vortex Turbo — “Fırtınayı kontrol et, girdabı yönet”
Vortex Turbo, akıllı ticarette bir sonraki evrimsel aşamayı temsil ediyor; en son yapay zeka mimarisini, uyarlanabilir piyasa mantığını ve hassas risk kontrolünü birleştiren benzersiz bir gelişme. Kanıtlanmış algoritmik prensipler üzerine kurulu olan bu sistem, birden fazla stratejiyi yeni bir tahmin zekası seviyesiyle desteklenen birleşik, yüksek hızlı bir ekosisteme entegre ediyor. Altın (XAUUSD(GOLD)) için scalping uzmanı olarak tasarlanan Vortex Turbo, kontrollü bir martingale ve ortalama alma ızgarası kullanırken, her pozisyon yerleşik bir Stop-Loss ile tamamen korunuyor ; bu da güç, hassasiyet ve güvenlik arasında mükemmel bir denge sağlıyor.
Çok önemli! Uzmanı satın aldıktan sonra lütfen bana özel mesaj yazın. Size gerekli tüm önerileri içeren talimatları göndereceğim.
İlk 20 adet 375$'dan, sonraki 20 adet 455$'dan satışa sunulacak (Son fiyat 1999$).
Vortex Turbo Expert Advisor'ı satın aldığınızda , seçtiğiniz üç işlem hesabı numarasına bağlı olarak diğer EA'larımdan herhangi birinin ücretsiz lisansını alma fırsatına sahip olacaksınız (Bonus uzmanlar doğrudan .ex formatında dosya olarak gönderilir).
Sonuçları canlı olarak buradan takip edebilirsiniz:
Temel Teknolojiler
Üç Katmanlı Sinirsel Mantık — altın fiyatlarında kısa vadeli fırsatları ve mikro hareketleri grafiklerde oluşmadan önce tespit etmek için momentum tanıma, oynaklık haritalama ve uyarlanabilir filtrelemeyi entegre eder.
Gerçek Çok Katmanlı Scalping Motoru — XAUUSD için scalping çerçevesi etrafında inşa edilmiş, stratejik disiplini korurken geri kazanım potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kontrollü ortalama alma ve ölçülü bir martingale yapısını birleştiren bir sistemdir.
Tanımlı Risk Koruması — sistem ortalama alma ve martingale mantığı kullanmasına rağmen, her pozisyon açıkça tanımlanmış bir stop-loss ile güvence altına alınmıştır. Stop-loss mesafeleri, istikrarlı çalışma sağlamak ve oynaklık dönemlerinde işlemlere yeterli nefes alma alanı tanımak için nispeten geniştir.
Otomatik Uyarlamalı Filtreler — uzman, likidite, oynaklık ve seans dinamiklerindeki değişikliklere yanıt olarak dahili parametrelerini sürekli olarak ayarlayarak tüm piyasa aşamalarında optimum performansı korur.
Tak ve Çalıştır Yapılandırması — önceden optimize edilmiş risk profilleri ve basitleştirilmiş kullanıcı parametreleri içerir.
Vortex Turbo'yu Benzersiz Kılan Nedir?
Önceki sürümlerinden farklı olarak, Aura Ultimate sadece geliştirilmiş bir versiyon değil; çoklu bağlamlı örüntü tanıma yoluyla piyasa davranışını algılamak için sıfırdan yeniden tasarlanmış yeni bir sinirsel çerçevedir .
|Temel Odak Noktası
|XAUUSD'deki kısa vadeli hareketleri ve mikro trendleri değerlendirmek üzere tasarlanmış gelişmiş nöral scalping zekası , verimli pozisyon kurtarma için kontrollü ortalama alma ve orta düzeyde bir martingale yapısı kullanır.
| Mimari
| Hassas ve uyarlanabilir işlem zamanlaması elde etmek için derin öğrenme, örüntü tanıma ve oynaklık haritalamasını birleştiren çok katmanlı hibrit sinir ağı .
| Strateji Motoru
| Katmanlı risk kontrolüyle eş zamanlı olarak çalışan çift çekirdekli scalping sistemi; giriş hassasiyetini ve işlem kurtarma mantığını daha da geliştirmek için şu anda geliştirilmekte olan üçüncü bir uyarlanabilir mod ile birlikte .
| Pazar Kapsamı
| Altın (XAUUSD ) için optimize edilmiş olup , sakin, dar aralıklardan keskin kırılma aşamalarına kadar farklı volatilite rejimlerine dinamik olarak uyum sağlar.
| Risk Kontrolü
| Her işlem, sermayenin korunmasını sağlayan sabit bir stop-loss ile güvence altına alınmıştır . EA, ortalama alma ve martingale mekanizmalarını kullanırken , stop-loss mesafeleri, oynaklık dönemlerinde işlemlere gerekli alanı sağlamak amacıyla kasıtlı olarak daha geniş tutulmuştur.
| Öz Optimizasyon
| Sürekli kendi kendine öğrenme mekanizması, likidite, oynaklık ve oturum aktivitesindeki değişikliklere göre iç parametreleri yeniden ayarlayarak zaman içinde istikrar ve tutarlılığı korur.
| Yürütme Hızı
| Yüksek hızlı yürütme ve istikrar için tasarlanmış ultra hafif, asenkron mimari .
| Esneklik
| Önceden tanımlanmış risk profilleri (muhafazakar, dengeli, agresif), yatırımcıların Vortex Turbo'nun mantığını herhangi bir işlem stiline veya sermaye yönetimi planına uyarlamasına olanak tanır.
| Entegrasyona Hazır
|Geleceğe yönelik, yeni tahmin katmanlarını, oynaklık modellerini ve harici yapay zeka modüllerini geliştikçe entegre etmek üzere tasarlanmış bir sinir ağı çerçevesi.
| Şeffaflık
|Her işlem kararı kaydedilir ve izlenebilir; gizli mantık yok, yalnızca doğrulanabilir sinirsel analiz ve gerçek zamanlı işlem şeffaflığı var.
Vortex Turbo, sinir ağı algoritmalarıyla desteklenen, uzun vadeli ve güvenilir performans için tasarlanmıştır. Yenilikçi tasarımı, riskli stratejiler içermemesini sağlayarak otomatik alım satım için güvenli bir seçenek sunar.
Bilgi:
- İşlem çiftleri : XAUUSD (ALTIN)
- Zaman Dilimi: H1
- Önerilen minimum depozito: 1000 dolar ve üzeri
- Minimum kaldıraç oranı 1:30 (sadece düşük riskli işlemler için)
- Önerilen Kaldıraç Oranı 1:100 ve üzeri
- Herhangi bir aracı kurumla çalışır, ancak düşük spreadli ECN aracı kurumu önerilir.
Özellikler:
- Her işlem için kesin stop loss ve take profit seviyesi belirleyin.
- %99,9 kalite oranıyla istikrarlı sonuçlar.
- Çoğu aracı kurumda çalışır, ancak daha yüksek hız ve doğruluk için düşük spreadli ECN aracı kurumlarında en iyi performansı gösterir.
- Kurulumu ve kullanımı kolay
- FIFO kurallarına uygundur.
Satın Almadan Önce Önemli Notlar:
- Zarar durdurma emri, stratejinin normal ve temel bir parçasıdır; bir hata değildir. Sistem, sınırlı ve tamamen korumalı bir martingale ağı kullanır: ek pozisyonlar açar, ancak ağ sınırlandırılır ve kontrol edilir, risk yönetilir ve hesap, klasik martingale sistemlerinde olduğu gibi sınırsız düşüşe maruz kalmaz.
- Dolayısıyla, hiç stop loss kullanmadan işlem yapmayı bekleyenler için bu EA uygun değildir. Kayıplar yaşanacaktır; bu, stop loss korumasıyla güvenli grid işlemlerinin bir parçasıdır.
- Performans her zaman birkaç güne bakılarak değil, bir ay veya daha uzun bir süre boyunca değerlendirilmelidir .
- Kısa vadeli kayıplar veya 2-3 günlük işlem duraklamaları normaldir, EA'nın işlem yapmadığı dönemler olur - bu kasıtlıdır. Model, belirsizlik veya istikrarsız piyasa yapısı tespit ettiğinde bekler.
- Gerçek sinyallere güvenmek önemlidir, geçmişe dönük testlere değil . Strateji Test Cihazı yalnızca optimizasyon için kullanılır, gelecekteki performansı tahmin etmek için değil.
- Orta risk için önerilen minimum depozito 1.000 dolardır.
- Çevrimiçi destek hizmeti sunmuyorum. 24 saat içinde yanıt veriyorum. Hafta sonlarında 48 saate kadar gecikmeler olabilir. Bu nedenle, gerçek zamanlı çevrimiçi desteğe ihtiyacınız varsa, maalesef bu hizmeti sağlayamıyorum!
Fiyatlandırma Politikası:
Uzmanın ayrıcalığını korumak amacıyla satışa sunulacak kopya sayısı sınırlı olacaktır!
Risk Uyarısı: Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Hiçbir işlem sistemi kayıplardan muaf değildir. Geri testler ve geçmiş performans yalnızca örnekleme amaçlıdır. Uygun risk yönetimi uygulayın ve canlı kullanıma geçmeden önce EA'yı demo hesapta test edin.