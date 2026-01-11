AI Aurum Pivot

AI Aurum Pivot — Uzun vadeli tutarlılık ve sıkı risk kontrolü için tasarlanmış, Altın (XAUUSD) işlemlerine yönelik profesyonel Expert Advisor

İndirimli kopyalardan yalnızca birkaçı kaldı — tükendiğinde fiyat derhal $299.99 seviyesine yükselecektir.

LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634

AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725

Download Setfile


    AI Aurum Pivot, özellikle Altın (XAUUSD) işlemleri için geliştirilmiş, tam otomatik bir Expert Advisordır.

    Uzun vadeli tutarlılık, kontrollü drawdown ve profesyonel risk yönetimine net bir şekilde odaklanır.

    • Bu bir martingale EA değildir.
    • Bu bir grid veya recovery sistemi değildir.
    • Ve bu, kısa vadeli sonuçlarla göz boyamak için yapılmış “%90–99 kazanma oranı” ürünü de değildir.

    AI Aurum Pivot, profesyonel bir bakış açısıyla geliştirilmiştir:

    kontrollü kayıplar, kaliteli işlemler ve zaman içinde sürdürülebilir performans.


    Temel İşlem Konsepti: Onaylı Pivot Kırılımı (Confirmed Pivot Breakout)

    AI Aurum Pivot, onaylı pivot kırılımı stratejisine dayanır.

    EA, tepe veya dip tahmini yapmaz ve dürtüsel şekilde piyasaya girmez.

    Uygulama mantığı basit ve disiplinlidir:

    • Sistem önce onaylanmış Pivot High ve Pivot Low seviyelerini belirler

    • Piyasa yapısı net bir şekilde oluştuktan sonra işlem değerlendirilir

    • İşlemler, rastgele piyasa girişleri yerine bekleyen emirler (pending orders) ile gerçekleştirilir

    Bu yaklaşım şunları sağlar:

    • Gürültüyü ve yatay piyasa maruziyetini azaltır

    • Zayıf veya erken kırılımlardan kaçınır

    • Yalnızca piyasa net bir yön niyeti gösterdiğinde giriş yapılır


    “AI” Gerçekte Ne Yapar? (Önemli Açıklama)

    AI Aurum Pivot içindeki AI, işlem sinyali üretmez.

    İşlem mantığı deterministik ve sabittir.

    AI, dahili bir risk yöneticisi gibi çalışan bir kalite filtresi ve risk karar katmanıdır.

    Her işlemden önce AI şunları değerlendirir:

    • Kırılım anındaki piyasa koşulları

    • Risk–ödül verimliliği (Risk-to-Reward)

    • Kurulumun yapısal gücü

    Kalite skoru gerekli eşiğe ulaşmazsa, geçerli bir pivot kırılımı olsa bile işlem atlanır.

    Bu, piyasadaki çoğu EA’dan temel bir farktır:

    • Geleneksel EA’lar: sinyal = işlem

    • AI Aurum Pivot: sinyal → kalite kontrolü → karar


    Kazanma Oranı Neden Orta Seviyede Ama Sistem Neden Kârlı?

    AI Aurum Pivot, kazanma oranını maksimize etmeye çalışmaz.

    Bunun yerine pozitif beklentiye odaklanır:

    • Tipik kazanma oranı: %45–55

    • Ortalama risk–ödül oranı: 1.8–2.0 veya daha yüksek

    Bu şu anlama gelir:

    • Kaybeden işlem -1R ile sınırlıdır

    • Kazanan işlem genellikle +2R veya daha fazla getirir

    Orta seviyede bir kazanma oranıyla bile, disiplinli risk kontrolü ve avantajlı ödül yapısı sayesinde sistem uzun vadede kârlı kalır.

    Bu, profesyonel traderların kullandığı mantıktır; perakende kumar sistemlerinin değil.


    Risk Yönetimi ve Prop Firm Uyumluluğu

    Risk yönetimi, AI Aurum Pivot’un temelidir.

    Başlıca özellikler:

    • Stop Loss en baştan tanımlıdır

    • Stop genişletme yoktur

    • Grid veya pozisyon biriktirme yoktur

    • Martingale mantığı yoktur

    • Duygusal “zarar telafi” işlemleri yoktur

    Sonuç olarak:

    • Drawdown kontrollü kalır

    • Equity eğrisi düzgün ve mantıklıdır

    • Günlük ve maksimum drawdown sınırları dahil olmak üzere Prop Firm kurallarıyla uyumludur


    AI Aurum Pivot Neden Altın (XAUUSD) İçin Optimize Edildi?

    Altın şu özellikleriyle bilinir:

    • Yüksek volatilite

    • Ani sıçramalar ve sahte kırılımlar

    • Dengesiz koşullarda spread genişlemesi

    AI Aurum Pivot, altının her hareketini işlemeye çalışmaz.

    Bunun yerine:

    • Düşük kaliteli volatiliteyi filtreler

    • Yalnızca yapısal olarak temiz kırılımları işlemeye alır

    • İşlem sıklığından ziyade kaliteyi önceliklendirir

    Bu nedenle EA, yüksek zaman dilimlerinde, özellikle D1’de en iyi performansı gösterir.


    Altın (XAUUSD) İçin Önerilen Kurulum

    • Sembol: XAUUSD

    • Zaman Dilimi: D1 (Günlük)

    • Ayarlar: Varsayılan parametreleri kullanın

    Kurulum adımları:

    1. XAUUSD grafiğini açın

    2. Zaman dilimini D1’e alın

    3. AI Aurum Pivot’u ekleyin

    4. Algo Trading’i etkinleştirin

    Karmaşık optimizasyon gerekli değildir.


    Risk Yapılandırması (En Önemli Ayar)

    AI Aurum Pivot, Risk Yüzdesi Modu ve Sabit Lot Modunu destekler.

    Önerilen: Risk Yüzdesi Modu

    • Hesap bakiyesine göre pozisyon boyutunu otomatik ayarlar

    • Zaman içinde tutarlı risk maruziyeti sağlar

    Önerilen değerler:

    • Prop Firm hesapları: işlem başına %0.25 – %0.75

    • Kişisel hesaplar: işlem başına %0.5 – %1.0

    Bu yaklaşım, hesap büyürken veya küçülürken istikrarlı risk kontrolü sağlar.

    Sabit Lot Modu

    • Yalnızca test veya deneyimli kullanıcılar için uygundur

    • Dengesiz risk ölçeklemesi nedeniyle Prop Firm’ler için önerilmez


    Operasyonel Tavsiyeler

    • Hesap başına bir EA

    • Tek grafik (XAUUSD D1)

    • Parametreleri sık sık değiştirmekten kaçının

    • Kesintisiz çalışma için VPS kullanın


    Risk Uyarısı

    Forex ve CFD işlemleri yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir.

    Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

    AI Aurum Pivot bir işlem aracıdır, kâr garantisi değildir.

    Piyasa koşulları değişebilir ve kayıplar mümkündür.

    Her zaman uygun risk yönetimi kullanın ve kaybetmeyi göze alamayacağınız sermaye ile işlem yapmayın.


    Önerilen ürünler
    EA Night Fox Scalper MT5
    Ruslan Pishun
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
    MIISC PullBack
    Adebayo Bisiriyu Adewole
    Uzman Danışmanlar
    MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Uzman Danışmanlar
    The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
    LarryTrader
    Paul Timothy Turculetu
    Uzman Danışmanlar
    LarryTrader EA is a fully automated trading system developed for XAUUSD on the 5-minute timeframe. The algorithm is built around a dynamic breakout and momentum model, designed to capitalize on intraday price movements with strict risk control. It intelligently adapts to market conditions using volume confirmation, volatility filters, and adaptive stop-loss management. The EA includes advanced risk tools such as partial profit-taking, customizable trailing stops, and break-even logic to protect
    FF4 Scalper
    Valerii Gabitov
    Uzman Danışmanlar
    Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Uzman Danışmanlar
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Uzman Danışmanlar
    This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
    Crazy Whale
    Mr Numsin Ketchaisri
    Uzman Danışmanlar
    CRAZY WHALE MT5 — fully automated grid trading. The EA that survives the storm and conquers the trend. Why Traders Choose Crazy Whale Super Grid Intelligence — Positions, hedges, clears, rebalances and lot automatically. You trade — it thinks, reacts, and adapts. Trend Hunter — Reads Market Structure in real time to follow the whales, not the crowd. Risk Customization — Choose your aggression level and auto-scaled lot size. Plug & Play Simplicity — No setup headaches. Attach, run, and watch
    FREE
    Trading King Extended MT5
    Volodymyr Hrybachov
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Extended version of   Trading King MT5   advisor. Indicators used: ATR, RSI, Stochastic, CCI, WPR, DeMarker, RVI. Each indicator can be used optionally on / off. MT4 version of advisor  Trading King Extended The set file and optimization results will be posted in the discussion of the advisor. The strategy of the adviser is based on an assessment of the strength of the trend and the finding of correction / reversal points; it compares the absolute values of the rise and fall of the market over
    RoundLock EA MT5
    AW Trading Software Limited
    Uzman Danışmanlar
    Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygun
    Pro Trader EA
    Igor Widiger
    Uzman Danışmanlar
    As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
    Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
    Hans Robert Nyberg
    Uzman Danışmanlar
    Bu Expert Advisor (EA), DE40 endeksi (broker'a bağlı olarak DAX, GER40 vb. olarak adlandırılabilir) üzerinde işlem yapmak için tasarlanmıştır. EA, piyasadaki işlem fırsatlarını otomatik olarak belirler ve pozisyonları risk odaklı bir yaklaşımla yönetir. İki işlem modu sunar: Temkinli – Daha yavaş ve istikrarlı bir yaklaşım. Agresif – Piyasanın büyük hareketlerinden yararlanmak için tasarlanmış, daha hızlı bir strateji (daha yüksek risk içerir). Bu strateji, önceden tanımlanmış bir zaman dilimin
    MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
    Roberto Tavares
    Uzman Danışmanlar
    The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
    Stock Eagle EA MT5
    Ivan Pochta
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Stock Eagle EA – an automated trading advisor designed for the U.S. stock market. Based on a proprietary trading strategy and the observation that the stock market, as a spot market, tends to grow over time, the system is configured to open long positions only . It aims to identify market drawdowns by trading waves and monitors multiple timeframes to detect optimal entry points during temporary price declines. Launch Promo   for the   Stock Eagle EA v2.0   release! Only   10 copies   available a
    Carbon 2 EA
    Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
    Uzman Danışmanlar
    Free for limited time Starting of Jan 2026 price return to 7777$ Carbon 2 EA – Grid-Based Recovery Expert Advisor for MetaTrader 5 Carbon 2 EA is an automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5 , designed to manage trades using a controlled grid recovery approach with user-defined parameters and transparent behavior. This product is intended for experienced traders who understand grid-based strategies and associated risks. Platform & Compatibility Platform: MetaTrader 5 (MT5 only) Account
    Srfire Hedge Position
    Javier Antonio Gomez Miranda
    Uzman Danışmanlar
    SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
    Investopedia FIVE
    Joseph Anthony Aya-ay Yutig
    Uzman Danışmanlar
    Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Uzman Danışmanlar
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Horse Rider
    Nikolas Berta
    Uzman Danışmanlar
    Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
    Xgrid Scalper MT5
    Prafull Manohar Nikam
    Uzman Danışmanlar
    This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
    X TrendFilter EA
    Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
    Uzman Danışmanlar
    X_TrendFilter EA Prop-Firm-Ready | Drawdown-Protected | Smart Risk EA X_TrendFilter EA is a professional-grade Expert Advisor engineered for traders who demand capital protection, consistency, and prop-firm compliance above all else. This EA is not a gambling robot . It is a risk-first validation system designed to trade only when market conditions are favorable — and to survive when they are not . Built for Prop Firms & Serious Traders Robust trend Pro Validator was developed specifically t
    Prop Dominus
    Abigail Stacey Kimani
    Uzman Danışmanlar
    **Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
    Synthesis X Neural EA
    Thanaporn Sungthong
    Uzman Danışmanlar
    Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
    Manus Pro
    Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
    Uzman Danışmanlar
    MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
    Plumbum MT5
    Evgeniy Zhdan
    Uzman Danışmanlar
    Plumbum This is a grid Expert Advisor. It detects the most probable points of stop/pullback/reverse of a trend and places a grid of limit orders. Uses the Martingale system. Uses stop losses. That is why long waiting out for unprofitable positions is out of the question. Optimize the EA on open prices (it works with open prices) Settings: CommentToOrder - comment to orders; start_lot - initial lot; distance - distance between limit orders in points; level - number of pending orders; multiplier
    MSC Line EA MT5
    Bui Huy Dat
    Uzman Danışmanlar
    Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
    Cordoba mt5
    Mikhail Mitin
    Uzman Danışmanlar
    Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on curr
    The Moving Average EA
    Israel Pelumi Abioye
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Hareketli Ortalama EA'nın Tanıtımı NOT - The Moving Average EA'yı satın aldıktan sonra, ücretsiz olarak TradeWatch EA'mı almak için bana özel bir mesaj gönderin! Hareketli Ortalama EA, sentetik endeksler için özel olarak tasarlanmış, aynı zamanda döviz ve diğer varlık sınıflarıyla da etkili bir şekilde çalışan esnek bir ticaret aracıdır. Sabit hareketli ortalama ayarlarına dayanan birçok EA'nın aksine, bu EA kullanıcıların kodlama becerisine ihtiyaç duymadan hareketli ortalama parametrelerini ta
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (235)
    Uzman Danışmanlar
    Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
    MultiPair
    ООО 'Уралтранзит'
    3.75 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик. Варианты треугольников: EURUSD – USDJPY – EURJPY Ордера, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении. Советник анализирует реальные цены на данный момент и просчитывает какими они должны быть. При рас
    FREE
    Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (389)
    Uzman Danışmanlar
    Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    4.85 (27)
    Uzman Danışmanlar
    GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.73 (49)
    Uzman Danışmanlar
    AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (98)
    Uzman Danışmanlar
    Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    3.44 (16)
    Uzman Danışmanlar
    Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Uzman Danışmanlar
    GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    4.65 (17)
    Uzman Danışmanlar
    XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Uzman Danışmanlar
    Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (27)
    Uzman Danışmanlar
    X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Running demonstration Live Performance Limited-time discount. Only   5 out of 20   spots remaining — almost sold out. The major update has been completed. The price increases by $50 for every 20 licenses sold.The final target price will be $1,500. After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profil
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (11)
    Uzman Danışmanlar
    Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimlerinde (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) tetiklenen dokuz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan tüm
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.51 (76)
    Uzman Danışmanlar
    Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
    Goldwave EA MT5
    Shengzu Zhong
    5 (6)
    Uzman Danışmanlar
    Canlı sinyal (gerçek hesap) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Bu EA, MQL5 üzerinde gösterilen doğrulanmış canlı işlem sinyali ile aynı işlem mantığını ve yürütme kurallarını kullanır. Önerilen ve optimize edilmiş ayarlar ile birlikte, güvenilir bir ECN / RAW spread broker kullanıldığında, gerçek işlemlerdeki davranış; canlı sinyalin performansını ve işlem yapısını büyük ölçüde yansıtacaktır. Lütfen broker koşulları, spreadler, işlem yürütme kalitesi v
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.83 (90)
    Uzman Danışmanlar
    Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (497)
    Uzman Danışmanlar
    Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
    Gold Atlas
    Jimmy Peter Eriksson
    5 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Sorularınız mı var? Lütfen yorumlar bölümünde sorun. Kısa vadeli hesap alım satımı veya hızlı kar elde etme amacıyla tasarlanmamıştır. Martingale yok / Izgara yok / Yapay zeka yok Uzun vadeli istikrara odaklanan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Canlı Sonuçlar:   Canlı Sinyal   |   Ana Portföy   |   FTMO Sonuçları LANSMAN ÖZEL TEKLİFİ! Mevcut fiyat yalnızca sınırlı sayıda kopya için geçerlidir. Kopyalar tükendiğinde fiyat artacaktır. Gold Atlas nedir? Gold Atlas, altın (XAUUSD) için profesyone
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (89)
    Uzman Danışmanlar
    PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
    Vortex Turbo EA
    Stanislav Tomilov
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Vortex Turbo — “Fırtınayı kontrol et, girdabı yönet” Vortex Turbo, akıllı ticarette bir sonraki evrimsel aşamayı temsil ediyor; en son yapay zeka mimarisini, uyarlanabilir piyasa mantığını ve hassas risk kontrolünü birleştiren benzersiz bir gelişme. Kanıtlanmış algoritmik prensipler üzerine kurulu olan bu sistem, birden fazla stratejiyi yeni bir tahmin zekası seviyesiyle desteklenen birleşik, yüksek hızlı bir ekosisteme entegre ediyor. Altın (XAUUSD(GOLD)) için scalping uzmanı olarak tasarlana
    Neptune EA MT5
    Kalinskie Gilliam
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD on the M30 timeframe. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!   Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. No Grid. No Martingale. One position per direction. One trade per day. F
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.52 (66)
    Uzman Danışmanlar
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
    Golden Zephyr
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.37 (51)
    Uzman Danışmanlar
    Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
    VolumeHedger
    OMG FZE LLC
    4.9 (39)
    Uzman Danışmanlar
    VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   , [ AI Usage ]  ,  [ PDF Guide ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stra
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.87 (53)
    Uzman Danışmanlar
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (29)
    Uzman Danışmanlar
    Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Uzman Danışmanlar
    ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (9)
    Uzman Danışmanlar
    How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.46 (13)
    Uzman Danışmanlar
    Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]       [SET FILES] Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işl
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.64 (22)
    Uzman Danışmanlar
    Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
    Yazarın diğer ürünleri
    Vega Bot
    Lo Thi Mai Loan
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    ÖNEMLİ BİLDİRİM: Mevcut fiyattan yalnızca sınırlı sayıda kopya mevcuttur. Fiyat yakında 1999.99 $ seviyesine yükselecektir. Setfile’ları İndir Ayrıntılı Kılavuz LIVE SIGNAL  (XAU)  |  NAS100, NASDAQ, USTECH VEGA BOT – En Üst Düzey Çoklu Strateji Trend Takip EA’si Vega BOT’a hoş geldiniz. Bu güçlü Expert Advisor, birden fazla profesyonel trend takip metodolojisini tek bir esnek ve yüksek derecede özelleştirilebilir sistemde birleştirir. İster yeni bir yatırımcı olun ister deneyimli bir algoritm
    Golden Blitz MT5
    Lo Thi Mai Loan
    4.43 (14)
    Uzman Danışmanlar
    EA Gold Blitz   – Güvenli ve Etkili Bir Altın Ticaret Çözümü   Başlangıç promosyonu  Şu anki fiyatla yalnızca 1 kopya kaldı!  Sonraki fiyat: 999.99 $  Son fiyat: 1999.99$  MT4 sürümü   Merhaba! Ben EA Gold Blitz   , Diamond Forex Group ailesinin ikinci EA'sı olarak, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlandım. Olağanüstü özellikler ve güvenliğe odaklanan bir yaklaşım ile, tüccarlara sürdürülebilir ve etkili bir altın ticaret deneyimi sunmayı vaat ediyorum.   EA Gold Blitz   farklı k
    EA Forex Scalping
    Lo Thi Mai Loan
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $699.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Fonlanmış hesap (Prop firm) ticaretine uygundur. Zaman filtresi ve haber filtresi içerir Ta
    Titan Breaker EA
    Lo Thi Mai Loan
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    TITAN BREAKER EA'ye Hoş Geldiniz ÖNEMLİ BİLGİ Mevcut fiyatla sınırlı sayıda kopya mevcuttur Fiyat yakında 1599.99 $ olarak artacaktır Canlı Sinyal – US30, NAS100 TITAN BREAKER EA Hakkında TITAN BREAKER EA, US30 ve NASDAQ için tasarlanmış üç farklı EA’nın temel stratejilerinin birleştirilmesiyle geliştirilmiş gelişmiş bir işlem sistemidir. Daha sonra uzun vadeli yeni bir strateji oluşturmak için geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Sistem yaklaşık %60-70 başarı oranı hedefler. Ancak, yüksek ris
    Bitcoin Scalping MT5
    Lo Thi Mai Loan
    5 (6)
    Uzman Danışmanlar
    Bitcoin Scalping MT4/MT5 Tanıtımı – Kripto Ticaretine Yönelik Akıllı EA LANSMAN PROMOSYONU: Şu anki fiyatla sadece 3 kopya kaldı! Son fiyat: 3333,33 $ BONUS - ÖMÜR BOYU BITCOIN SCALPING SATIN ALIN, ÜCRETSİZ EA EURUSD Algo Trading (2 hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!!! EA CANLI SİNYAL MT4 Versiyonu Bugün Bitcoin Neden Önemli? Bitcoin, sadece bir dijital para birimi olmaktan daha fazlası haline geldi – finansal bir devrim. Kripto para biriminin öncüsü olarak, Bitcoin dün
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Uzman Danışmanlar
    24 saatlik flaş satış - Sadece $199.99 "HFT Pass Prop Firms", özellikle US30 çifti ile işlem yapmak üzere tasarlanmış bir Expert Advisor (EA) olup HFT meydan okuması için özel olarak geliştirilmiştir. Daha fazla üst düzey Expert Advisor ve Göstergeler için şu adrese gidin: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ben Los, daha fazla güncelleme almak için lütfen abone olun: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT Nedir? Yüksek frekanslı ticaret (HFT), büyük bir sipar
    Gold Trend Scalping MT5
    Lo Thi Mai Loan
    4.11 (9)
    Uzman Danışmanlar
    Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899 $ Son fiyat: 1999 $   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bi
    EurUsd Algo Trading
    Lo Thi Mai Loan
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    EURUSD Algo Trading , MT5 platformunda çalışan basit ancak son derece etkili bir EA'dir. Bu EA, dünyanın en istikrarlı döviz çifti olan EURUSD için özel olarak tasarlanmıştır. EA, günlük al-sat stratejisi kullanarak işlemlerin %90’ını birkaç saat içinde kapatır. H1 zaman diliminde önemli seviyeleri belirleyerek giriş noktalarını bulmaya ve uygun şekilde önceden tanımlanmış bir Zararı Durdur (SL) seviyesi ayarlamaya odaklanır. EA, traderların yüksek bir kazanma oranıyla karlarını güvence altına
    Filtrele:
    İnceleme yok
    İncelemeye yanıt