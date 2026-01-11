AI Aurum Pivot — Uzun vadeli tutarlılık ve sıkı risk kontrolü için tasarlanmış, Altın (XAUUSD) işlemlerine yönelik profesyonel Expert Advisor

AI Aurum Pivot, özellikle Altın (XAUUSD) işlemleri için geliştirilmiş, tam otomatik bir Expert Advisordır.

Uzun vadeli tutarlılık, kontrollü drawdown ve profesyonel risk yönetimine net bir şekilde odaklanır.

Bu bir martingale EA değildir .

. Bu bir grid veya recovery sistemi değildir .

. Ve bu, kısa vadeli sonuçlarla göz boyamak için yapılmış “%90–99 kazanma oranı” ürünü de değildir.

AI Aurum Pivot, profesyonel bir bakış açısıyla geliştirilmiştir:

kontrollü kayıplar, kaliteli işlemler ve zaman içinde sürdürülebilir performans.





Temel İşlem Konsepti: Onaylı Pivot Kırılımı (Confirmed Pivot Breakout)

AI Aurum Pivot, onaylı pivot kırılımı stratejisine dayanır.

EA, tepe veya dip tahmini yapmaz ve dürtüsel şekilde piyasaya girmez.

Uygulama mantığı basit ve disiplinlidir:

Sistem önce onaylanmış Pivot High ve Pivot Low seviyelerini belirler

Piyasa yapısı net bir şekilde oluştuktan sonra işlem değerlendirilir

İşlemler, rastgele piyasa girişleri yerine bekleyen emirler (pending orders) ile gerçekleştirilir

Bu yaklaşım şunları sağlar:

Gürültüyü ve yatay piyasa maruziyetini azaltır

Zayıf veya erken kırılımlardan kaçınır

Yalnızca piyasa net bir yön niyeti gösterdiğinde giriş yapılır





“AI” Gerçekte Ne Yapar? (Önemli Açıklama)

AI Aurum Pivot içindeki AI, işlem sinyali üretmez.

İşlem mantığı deterministik ve sabittir.

AI, dahili bir risk yöneticisi gibi çalışan bir kalite filtresi ve risk karar katmanıdır.

Her işlemden önce AI şunları değerlendirir:

Kırılım anındaki piyasa koşulları

Risk–ödül verimliliği (Risk-to-Reward)

Kurulumun yapısal gücü

Kalite skoru gerekli eşiğe ulaşmazsa, geçerli bir pivot kırılımı olsa bile işlem atlanır.

Bu, piyasadaki çoğu EA’dan temel bir farktır:

Geleneksel EA’lar: sinyal = işlem

AI Aurum Pivot: sinyal → kalite kontrolü → karar





Kazanma Oranı Neden Orta Seviyede Ama Sistem Neden Kârlı?

AI Aurum Pivot, kazanma oranını maksimize etmeye çalışmaz.

Bunun yerine pozitif beklentiye odaklanır:

Tipik kazanma oranı: %45–55

Ortalama risk–ödül oranı: 1.8–2.0 veya daha yüksek

Bu şu anlama gelir:

Kaybeden işlem -1R ile sınırlıdır

Kazanan işlem genellikle +2R veya daha fazla getirir

Orta seviyede bir kazanma oranıyla bile, disiplinli risk kontrolü ve avantajlı ödül yapısı sayesinde sistem uzun vadede kârlı kalır.

Bu, profesyonel traderların kullandığı mantıktır; perakende kumar sistemlerinin değil.





Risk Yönetimi ve Prop Firm Uyumluluğu

Risk yönetimi, AI Aurum Pivot’un temelidir.

Başlıca özellikler:

Stop Loss en baştan tanımlıdır

Stop genişletme yoktur

Grid veya pozisyon biriktirme yoktur

Martingale mantığı yoktur

Duygusal “zarar telafi” işlemleri yoktur

Sonuç olarak:

Drawdown kontrollü kalır

Equity eğrisi düzgün ve mantıklıdır

Günlük ve maksimum drawdown sınırları dahil olmak üzere Prop Firm kurallarıyla uyumludur





AI Aurum Pivot Neden Altın (XAUUSD) İçin Optimize Edildi?

Altın şu özellikleriyle bilinir:

Yüksek volatilite

Ani sıçramalar ve sahte kırılımlar

Dengesiz koşullarda spread genişlemesi

AI Aurum Pivot, altının her hareketini işlemeye çalışmaz.

Bunun yerine:

Düşük kaliteli volatiliteyi filtreler

Yalnızca yapısal olarak temiz kırılımları işlemeye alır

İşlem sıklığından ziyade kaliteyi önceliklendirir

Bu nedenle EA, yüksek zaman dilimlerinde, özellikle D1’de en iyi performansı gösterir.





Altın (XAUUSD) İçin Önerilen Kurulum

Sembol: XAUUSD

Zaman Dilimi: D1 (Günlük)

Ayarlar: Varsayılan parametreleri kullanın

Kurulum adımları:

XAUUSD grafiğini açın Zaman dilimini D1’e alın AI Aurum Pivot’u ekleyin Algo Trading’i etkinleştirin

Karmaşık optimizasyon gerekli değildir.





Risk Yapılandırması (En Önemli Ayar)

AI Aurum Pivot, Risk Yüzdesi Modu ve Sabit Lot Modunu destekler.

Önerilen: Risk Yüzdesi Modu

Hesap bakiyesine göre pozisyon boyutunu otomatik ayarlar

Zaman içinde tutarlı risk maruziyeti sağlar

Önerilen değerler:

Prop Firm hesapları: işlem başına %0.25 – %0.75

Kişisel hesaplar: işlem başına %0.5 – %1.0

Bu yaklaşım, hesap büyürken veya küçülürken istikrarlı risk kontrolü sağlar.

Sabit Lot Modu

Yalnızca test veya deneyimli kullanıcılar için uygundur

Dengesiz risk ölçeklemesi nedeniyle Prop Firm’ler için önerilmez





Operasyonel Tavsiyeler

Hesap başına bir EA

Tek grafik (XAUUSD D1)

Parametreleri sık sık değiştirmekten kaçının

Kesintisiz çalışma için VPS kullanın





Risk Uyarısı

Forex ve CFD işlemleri yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

AI Aurum Pivot bir işlem aracıdır, kâr garantisi değildir.

Piyasa koşulları değişebilir ve kayıplar mümkündür.

Her zaman uygun risk yönetimi kullanın ve kaybetmeyi göze alamayacağınız sermaye ile işlem yapmayın.