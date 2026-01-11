AI Aurum Pivot
- Uzman Danışmanlar
- Lo Thi Mai Loan
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 11
AI Aurum Pivot — Uzun vadeli tutarlılık ve sıkı risk kontrolü için tasarlanmış, Altın (XAUUSD) işlemlerine yönelik profesyonel Expert Advisor
İndirimli kopyalardan yalnızca birkaçı kaldı — tükendiğinde fiyat derhal $299.99 seviyesine yükselecektir.
LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634
AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725
AI Aurum Pivot, özellikle Altın (XAUUSD) işlemleri için geliştirilmiş, tam otomatik bir Expert Advisordır.
Uzun vadeli tutarlılık, kontrollü drawdown ve profesyonel risk yönetimine net bir şekilde odaklanır.
- Bu bir martingale EA değildir.
- Bu bir grid veya recovery sistemi değildir.
- Ve bu, kısa vadeli sonuçlarla göz boyamak için yapılmış “%90–99 kazanma oranı” ürünü de değildir.
AI Aurum Pivot, profesyonel bir bakış açısıyla geliştirilmiştir:
kontrollü kayıplar, kaliteli işlemler ve zaman içinde sürdürülebilir performans.
Temel İşlem Konsepti: Onaylı Pivot Kırılımı (Confirmed Pivot Breakout)
AI Aurum Pivot, onaylı pivot kırılımı stratejisine dayanır.
EA, tepe veya dip tahmini yapmaz ve dürtüsel şekilde piyasaya girmez.
Uygulama mantığı basit ve disiplinlidir:
-
Sistem önce onaylanmış Pivot High ve Pivot Low seviyelerini belirler
-
Piyasa yapısı net bir şekilde oluştuktan sonra işlem değerlendirilir
-
İşlemler, rastgele piyasa girişleri yerine bekleyen emirler (pending orders) ile gerçekleştirilir
Bu yaklaşım şunları sağlar:
-
Gürültüyü ve yatay piyasa maruziyetini azaltır
-
Zayıf veya erken kırılımlardan kaçınır
-
Yalnızca piyasa net bir yön niyeti gösterdiğinde giriş yapılır
“AI” Gerçekte Ne Yapar? (Önemli Açıklama)
AI Aurum Pivot içindeki AI, işlem sinyali üretmez.
İşlem mantığı deterministik ve sabittir.
AI, dahili bir risk yöneticisi gibi çalışan bir kalite filtresi ve risk karar katmanıdır.
Her işlemden önce AI şunları değerlendirir:
-
Kırılım anındaki piyasa koşulları
-
Risk–ödül verimliliği (Risk-to-Reward)
-
Kurulumun yapısal gücü
Kalite skoru gerekli eşiğe ulaşmazsa, geçerli bir pivot kırılımı olsa bile işlem atlanır.
Bu, piyasadaki çoğu EA’dan temel bir farktır:
-
Geleneksel EA’lar: sinyal = işlem
-
AI Aurum Pivot: sinyal → kalite kontrolü → karar
Kazanma Oranı Neden Orta Seviyede Ama Sistem Neden Kârlı?
AI Aurum Pivot, kazanma oranını maksimize etmeye çalışmaz.
Bunun yerine pozitif beklentiye odaklanır:
-
Tipik kazanma oranı: %45–55
-
Ortalama risk–ödül oranı: 1.8–2.0 veya daha yüksek
Bu şu anlama gelir:
-
Kaybeden işlem -1R ile sınırlıdır
-
Kazanan işlem genellikle +2R veya daha fazla getirir
Orta seviyede bir kazanma oranıyla bile, disiplinli risk kontrolü ve avantajlı ödül yapısı sayesinde sistem uzun vadede kârlı kalır.
Bu, profesyonel traderların kullandığı mantıktır; perakende kumar sistemlerinin değil.
Risk Yönetimi ve Prop Firm Uyumluluğu
Risk yönetimi, AI Aurum Pivot’un temelidir.
Başlıca özellikler:
-
Stop Loss en baştan tanımlıdır
-
Stop genişletme yoktur
-
Grid veya pozisyon biriktirme yoktur
-
Martingale mantığı yoktur
-
Duygusal “zarar telafi” işlemleri yoktur
Sonuç olarak:
-
Drawdown kontrollü kalır
-
Equity eğrisi düzgün ve mantıklıdır
-
Günlük ve maksimum drawdown sınırları dahil olmak üzere Prop Firm kurallarıyla uyumludur
AI Aurum Pivot Neden Altın (XAUUSD) İçin Optimize Edildi?
Altın şu özellikleriyle bilinir:
-
Yüksek volatilite
-
Ani sıçramalar ve sahte kırılımlar
-
Dengesiz koşullarda spread genişlemesi
AI Aurum Pivot, altının her hareketini işlemeye çalışmaz.
Bunun yerine:
-
Düşük kaliteli volatiliteyi filtreler
-
Yalnızca yapısal olarak temiz kırılımları işlemeye alır
-
İşlem sıklığından ziyade kaliteyi önceliklendirir
Bu nedenle EA, yüksek zaman dilimlerinde, özellikle D1’de en iyi performansı gösterir.
Altın (XAUUSD) İçin Önerilen Kurulum
-
Sembol: XAUUSD
-
Zaman Dilimi: D1 (Günlük)
-
Ayarlar: Varsayılan parametreleri kullanın
Kurulum adımları:
-
XAUUSD grafiğini açın
-
Zaman dilimini D1’e alın
-
AI Aurum Pivot’u ekleyin
-
Algo Trading’i etkinleştirin
Karmaşık optimizasyon gerekli değildir.
Risk Yapılandırması (En Önemli Ayar)
AI Aurum Pivot, Risk Yüzdesi Modu ve Sabit Lot Modunu destekler.
Önerilen: Risk Yüzdesi Modu
-
Hesap bakiyesine göre pozisyon boyutunu otomatik ayarlar
-
Zaman içinde tutarlı risk maruziyeti sağlar
Önerilen değerler:
-
Prop Firm hesapları: işlem başına %0.25 – %0.75
-
Kişisel hesaplar: işlem başına %0.5 – %1.0
Bu yaklaşım, hesap büyürken veya küçülürken istikrarlı risk kontrolü sağlar.
Sabit Lot Modu
-
Yalnızca test veya deneyimli kullanıcılar için uygundur
-
Dengesiz risk ölçeklemesi nedeniyle Prop Firm’ler için önerilmez
Operasyonel Tavsiyeler
-
Hesap başına bir EA
-
Tek grafik (XAUUSD D1)
-
Parametreleri sık sık değiştirmekten kaçının
-
Kesintisiz çalışma için VPS kullanın
Risk Uyarısı
Forex ve CFD işlemleri yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
AI Aurum Pivot bir işlem aracıdır, kâr garantisi değildir.
Piyasa koşulları değişebilir ve kayıplar mümkündür.
Her zaman uygun risk yönetimi kullanın ve kaybetmeyi göze alamayacağınız sermaye ile işlem yapmayın.