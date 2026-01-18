META i11 – Hibrit Bilişsel Trading Sistemi - Teknik Referans

Backtestlerde neden kayıp görünmez: META i11, her işlemi mikro düzeyde değerlendiren özyinelemeli bilişsel öğrenme sistemi kullanır.

Geliştirilmiş Nöral Hata Bağışıklık Sistemi 2.0 (NEIS-2), volatilite desenlerini, yapısal verimsizlikleri ve bağlamsal anomalileri saklar.

Bir karar zararla sonuçlandığında, META i11 yalnızca hatadan kaçınmakla kalmaz, aynı zamanda ona neden olan iç karar yolunu yeniden yazar.

Bu, tüm verimsizlik kategorilerini ortadan kaldırır ve gelecekte tekrar ortaya çıkmalarını engeller. Bu şu anlama gelir:

META i11, her işlemle birlikte evrilen ve karar mantığını sürekli optimize eden çok durumlu bir bellek mimarisini korur.

Sonuç olarak, trading istikrarı zamanla artar ve neredeyse kusursuz backtestler ile son derece istikrarlı gerçek performans üretir.

META i11 ile sadece evrimleşen değil, zamanla kendi zekâsını yükselten bir EA elde edersiniz.

META XT Teknik Ref. = Blog + Tri-Core Bilişsel Motor (TCE) + Nöral Hata Bağışıklık Sistemi 2.0 + Çok Durumlu Likidite Haritalaması + GPT-5.1 Gözetimsel Biliş

, tamamen yeniden tasarlanmış hibrit bilişsel mimarisi sayesinde META i7 ve META i9’u aşan META serisinin bir sonraki evrim aşamasını temsil eder.Yalnızca sinir ağlarına veya fraktal sistemlere dayanmak yerine, META i11 iç karar verme mantığını otonom olarak analiz eden, uyarlayan ve yeniden yazannu sunar.EA, derin likidite haritalaması, çok katmanlı bilişsel gözetim ve işlem davranışını gerçek zamanlı olarak sürekli iyileştiren yeni nesil kendi kendini düzelten sistemleri içerir.META i11, gerçekleştirilen her işlemle birlikte zekâsını görünür ve ölçülebilir şekilde genişletir.



Ayrıca META i11, önceki nesilleri önemli ölçüde aşan üç yeni geliştirilmiş çekirdek modülü entegre eder:

(1) Tri-Core Bilişsel Motor (TCE) Bu motor, birbirine bağlı üç bilişsel birimden oluşur:

• Öngörücü Durum Motoru – piyasa eğilimlerini tahmin eder

• Tepkisel İstikrar Motoru – volatiliteyi izler ve yapısal riskleri bastırır

• Uyarlanabilir Desen Motoru – iç desenleri dinamik olarak değiştirir



TCE, aşırı piyasa baskısı altında bile META i11’in istikrarlı ve stratejik olarak tutarlı kalmasını sağlar. Amaç:

Faydalı karar desenlerini belirler ve verimsiz olanları ortadan kaldırarak daha akıllı ve uyarlanabilir bir trading yapısı sağlar.

(2) Çok Durumlu Dinamik Likidite Haritalaması (MDLM) MDLM, aşağıdakileri içeren gerçek piyasa likidite yapısını modeller:

• mikro-likidite bölgeleri

• dengesizlik kümeleri

• kurumsal süpürme alanları

• basınç ekseni kaymaları



Geleneksel göstergelerin aksine, MDLM dinamik bir likidite topolojisi oluşturur ve yüksek olasılıklı dönüş veya kırılma noktalarını belirler. Amaç:

META i11’in, fiyat tepki vermeden önce piyasanın temel likidite davranışını anlamasını sağlar.

(3) Nöral Hata Bağışıklık Sistemi 2.0 (NEIS-2) Önceki modellerde kullanılan SCTM çerçevesinin geliştirilmiş bir versiyonudur.

NEIS-2, her karar ağacını yapısal zayıflıklar açısından analiz eder ve verimsizlik oluştuğunda temel mantığı yeniden yazar.

Volatilite parmak izlerini, zamanlama sapmalarını ve bağlamsal anomalileri saklayarak hataları oluşmadan önce öngörür. Neden işe yarar:

META i11, kötü karar kategorilerinin tamamını kademeli olarak ortadan kaldırarak olağanüstü derecede istikrarlı uzun vadeli performans oluşturur.

Entegre GPT-5 Bilişsel Kontrol Katmanı

META i11, tüm dahili sistemleri izleyen gelişmiş bir GPT-5 gözetim modülü içerir.

Bağlamsal uyumsuzlukları tespit eder, yanlış yorumları düzeltir ve tüm trading süreci boyunca yüksek yapısal doğruluk sağlar.



GPT-5 kendi başına işlem yapmaz; EA’nın iç mantığını dengeleyen akıllı bir meta-kontrolör olarak görev yapar.

Genel Konsept:

META i11 bilişsel zekâyı derin likidite analizi ve kendini değiştiren mantıkla birleştirir.

Her karar, geçmiş davranışı, mevcut piyasa yapısını ve uyarlanabilir projeksiyonları dikkate alır.

Sonuç, her işlemle birlikte daha da akıllanan ve son derece istikrarlı, hassas ve ilerici piyasa davranışı üreten bir sistemdir.