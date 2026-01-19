Prizmal Logic

Canlı işlem sinyali

İşlem faaliyetlerinin herkese açık gerçek zamanlı takibi:

https://www.mql5.com/tr/signals/2353471



Bu Expert Advisor kurallara dayalı bir işlem stratejisine dayanır.

Strateji, piyasada sürekli aktif olmak yerine belirli piyasa koşullarını tespit etmeye odaklanır.



Sistem fiyat davranışını, volatilite özelliklerini ve zaman faktörlerini analiz eder.

Bu unsurlar, mevcut piyasa koşullarının işlem yapmayı gerektirip gerektirmediğini belirlemek için kullanılır.



İşlemler yalnızca birden fazla önceden tanımlanmış kriter aynı anda sağlandığında açılır.

Bu koşullar sağlanmazsa Expert Advisor pasif kalır.



Bu nedenle işlem aktivitesi düzenli değildir.

Hiç işlem açılmayan dönemler olabilir.

Bu durum, tüm gün boyunca hiç pozisyon bulunmamasını da içerebilir.



Buna karşılık, uygun piyasa dönemlerinde sistem nispeten kısa bir süre içinde birden fazla işlem gerçekleştirebilir.

Bu davranış kasıtlıdır ve stratejinin iç yapısını yansıtır.



Pasif dönemler piyasa koşullarının filtrelendiğini gösterir.

Artan aktivite, piyasanın stratejinin operasyonel modeliyle uyumlu olduğunu gösterir.



Risk yönetimi doğrudan işlem mantığına entegre edilmiştir.

Her işlem önceden tanımlanmış koruma parametreleriyle açılır.

Sistem pozisyon birikimine veya kontrolsüz riske dayanan yöntemlerden kaçınır.



Bu Expert Advisor, otomatik işlemlerde tutarlılığın sürekli işlemden değil, disiplinli koşul seçiminden kaynaklandığını anlayan kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Sakin dönemlerde sabır göstermek ve değişken işlem sıklığını kabul etmek, sistemin amaçlandığı şekilde kullanılmasının temel unsurlarıdır.

Temel Özellikler

Martingale, grid veya pozisyon ortalaması gibi yüksek riskli ticaret teknikleri kullanmaz

Aynı anda 1 adede kadar açık pozisyona izin verir

Her işlem önceden tanımlanmış bir Zarar Durdur (Stop Loss) ile korunur

Varsayılan ayarlar kullanılarak basit kullanım için tasarlanmıştır

Keskin hareketler ve boşluklar (gap) dahil olmak üzere anormal fiyat davranışları sırasında riski azaltmak için zaman ve haber tabanlı filtreler içerir

İşlem lehe hareket ettiğinde kârı korumak için Başabaş (Break-even) işlevini destekler

Piyasa hareket ettikçe kârı kilitlemek için İz süren durdurma (Trailing Stop) işlevini destekler

Tam otomatik Uzman Danışman (Expert Advisor)

Öneriler İşlem Çifti: XAUUSD Zaman Dilimi: M15 Minimum Mevduat: 500 USD Kaldıraç: 1:30 veya üzeri İşlem Modu: Hedging / Netting Hesap Türü: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro Hesap Para Birimi: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, vb. (Herhangi bir ana para birimi ve diğer çoğu) Sinyal Risk Seviyesi: 0.015 Risk Seviyeleri Beklenen Drawdown 0.01 15% 0.02 25% 0.03 35%

PrizmaL: Yatırım Bir Sanata Dönüştüğünde

Bir ticaret robotu geliştirmek, bir senfoni bestelemeye veya bir roman yazmaya benzer.

Notaları öylece saçamazsınız - uyum (harmoni) esastır.

PrizmaL serisi tam olarak böyle oluşturulmuştur.



Bu sadece bir göstergeler koleksiyonu değil, bütünsel bir felsefedir.

Her detayın sistemin genel istikrarına katkıda bulunduğu bir ürün almanızı sağlamak için analiz, test ve iyileştirmeye aylar harcıyorum.



Yaklaşımım teorik değil; savaşta test edilmiştir.

Bu serinin temeli, efsanevi MQL5 Otomatik Ticaret Şampiyonası 2008'de Gümüş Madalya kazanan ve sadece üç ayda %1.500'den fazla kâr elde eden bir stratejiyle atılmıştır.

Bugün, aynı kazanan ilkeleri kullanıyor ve geliştiriyorum; size hem piyasaya hem de sermayenize saygıyla inşa edilmiş araçlar sunuyorum.



Fiyatlandırma ve Dağıtım

Mevcut sürüm fiyatı: $799



Bu Uzman Danışman, aşamalı bir fiyatlandırma modelini takip eder.

Dağıtım ilerledikçe fiyat kademeli olarak ayarlanır.



Kontrollü bir dağıtım modeli uygulanır.

Piyasadaki aşırı strateji yoğunlaşmasının potansiyel etkisini azaltmak ve istikrarlı işlem koşullarını korumak için dağıtılan kopya sayısı kasıtlı olarak sınırlandırılmıştır.



Bu Uzman Danışman için nihai hedef fiyat: $2499

Uyarı

Bu Uzman Danışman yalnızca MQL5 web sitesi üzerinden dağıtılmaktadır.

Beni temsil ettiğini iddia eden veya bu EA'yı resmi MQL5 platformu dışında sunan herhangi bir üçüncü taraf yetkili değildir. Lütfen bu tür kişileri engelleyin ve spam olarak bildirin.

MQL5 web sitesi dışındaki kaynaklardan yapılan satın alımlar, yetkisiz veya değiştirilmiş sürümleri içerebilir.

Bu sürümler amaçlandığı gibi çalışmayabilir ve güncellemeler veya resmi destek için uygun değildir.

Sorumluluk Reddi

Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Uzman Danışman "olduğu gibi" sağlanır ve uygun risk yönetiminden kullanıcı sorumludur.

